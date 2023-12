L a pazienza è una grande qualità, ma non è detto che tutti meritino la nostra pazienza: frasi e aforismi per riflettere sulla proverbiale "virtù dei forti"

È la virtù dei forti, o almeno così si dice. Ma, come sempre, se esistono detti e proverbi, un fondo di verità c’è sempre. E allora le frasi sulla pazienza possono aiutare a riflettere e a capire in quale direzione andare per raggiungere un maggiore equilibrio e mantenere la calma sempre, a meno che perderla non sia strettamente necessario.

Riuscire a ad avere un certo autocontrollo, a gestire le difficoltà della vita e le avversità che – volenti o nolenti – arrivano è una marcia in più per ottenere il massimo sia dal punto di vista relazionale che lavorativo. La diplomazia, che non si deve confondere con l’ipocrisia, infatti è sempre meno diffusa. Tuttavia è una qualità che spesso serve.

Ecco allora che questa raccolta di citazioni e aforismi serve per comprendere quale sia la linea di demarcazione fra pazienza e debolezza. Ma soprattutto serve per farlo capire agli altri: che non pensino che sia sinonimo di stupidità e che se ne possano approfittare!

Frasi sulla pazienza finita

Le frasi sulla pazienza possono essere utili per imparare a mantenerla, ma anche per capire perché la si è persa. Qual è il livello di saturazione oltre il quale anche il più ‘santo’ degli esseri umani deve reagire e far sentire la propria voce? Ovviamente cambia da persona a persona, ma il vero punto è che nessuno dovrebbe mai tirare troppo la corda sino a farla spezzare.

La pazienza può essere tanta, alcuni ne hanno più di altri, ma certe situazioni esauriscono la pazienza anche dei più tranquilli.

Quanto poveri sono coloro che non hanno pazienza! Quale ferita guarì mai, se non per gradi (William Shakespeare).

Paradossalmente serve tantissimo tempo e pazienza per imparare ad essere paziente.

Sii paziente e tenace; un giorno questo dolore ti sarà utile (Ovidio).

Un uomo calmo e paziente cercherà di evitare ogni tipo di litigio, ma se la rabbia s’impossessa di lui, è lì che vedrete la potenza di un vulcano esploso.

La sopportazione è più nobile della forza, e la pazienza è più nobile della bellezza (John Ruskin).

Pazienti sì, santi no.

I due guerrieri più potenti sono la pazienza e il tempo (Leo Tolstoy).

La pazienza è quella membrana che impedisce alla rabbia e ai sentimenti forti di fuoriuscire ogni volta che qualcuno apre bocca.

Ognuno dovrebbe sopportare pazientemente i risultati della sua stessa condotta (Fedro).

La dote della pazienza si apprende col passare del tempo e questa è la cosa più paradossale della vita: si acquista pazienza, quando il tempo diventa più breve e le attese diventano più sostenibili.

Quando perdete la pazienza, cercate di non darlo a vedere agli altri: mordetevi il labbro, stringete i pugni; l’apparenza in questo caso è importante, perché perdere la pazienza è una debolezza durante un conflitto.

Ho solo tre cose da insegnare: semplicità, pazienza e compassione. Questi sono i tuoi più grandi tesori (Lao Tzu).

Chi non esplode di rabbia e in reazioni esagerate, chi non reagisce alla più piccola insinuazione, viene spesso considerato un debole. Al contrario, avere pazienza e resistere alle tentazioni dell’ira, è la forma più nobile di forza interiore.

Sii paziente e comprensivo. La vita è troppo breve per essere vendicativo o malizioso (Phillips Brook).

Di fronte ai conflitti, la pazienza viene disprezzata e viene tacciata per mancanza di azione, ma in segreto, tutti la invidiano e ne vorrebbero avere di più.

Abbiamo un detto in Tibet: "Se perdi la pazienza e ti arrabbi, morditi le nocche". Significa che se montate in collera non dovete mostrarlo agli altri. Dite piuttosto, a voi stessi: "Lascia perdere" (Dalai Lama).

Se la pazienza è la chiave per entrare in paradiso, so che andrò sicuramente all’inferno, con entrata facilitata.

Prima ti ignorano. Poi ridono di te. Poi ti combattono. Quindi vinci (Mahatma Gandhi).

La pazienza è il dono dei forti e di chi riesce a sopportare questo mondo senza perdersi nella rabbia.

Frasi sulla pazienza in amore e in amicizia

Le frasi sull’amicizia hanno spesso a che fare con quelle sulla pazienza. Un buon amico o un buon compagno, infatti, stanno accanto a coloro che amano anche e soprattutto nei momenti di difficoltà. Qualcuno che soffre, che è nervoso e deluso non è sempre facile da gestire, ma se si ha la saggezza di capire che in quel momento ha bisogno di aiuto allora si può trovare la forza per supportarlo e sopportarlo.

Nella vita coniugale, l’essenziale è la pazienza. Non l’amore: la pazienza!

Guarda il mondo con la ragione, i tuoi amici con la gioia, la tua famiglia con la pazienza ed il tuo nemico col cuore.

Gli amanti sono le persone meno pazienti al mondo: l’attesa sembra sempre troppo lunga quando si vuole rivedere la persona che si ama.

La pazienza è quando dovresti arrabbiarti, ma scegli di capire.

La pazienza è amica dell’amore: chi vuole troppo e subito, non riuscirà ad ottenere nulla alla fine, compreso l’amore.

La pazienza è la compagna della saggezza.

Armiamoci di pazienza amore mio, questo viaggio sarà lungo e pieno di insidie, ma il nostro amore riuscirà ad avere la meglio.

Tolleranza e pazienza non devono essere letti come segni di debolezza, sono segni di forza.

Per stare insieme in armonia e in amore, bisogna avere la forza per superare gli ostacoli e non arrendersi alle prime inside, bisogna avere tenacia per lottare contro tutto ciò che si oppone all’amore e bisogna avere pazienza per vedere i frutti diventare maturi e finalmente coglierli.

Ascoltare le lamentele con pazienza, anche quando le lamentele sono inutili, è uno dei doveri dell'amicizia.

Frasi sulla pazienza ironiche e divertenti

Che le frasi siano sull’amore o sulla vita, quelle sulla pazienza con un pizzico di ironia hanno una marcia in più. Affrontare le giornate con un po’ di humor aiuta ad alleggerire le avversità, a guardare dalla giusta distanza e ad affrontare la tempesta per arrivare al tanto atteso sereno. Ecco qualche esempio che potrebbe fare al caso nostro.

Il segreto della pazienza è fare qualcos’altro nel frattempo (Croft M. Pentz).

Mi reputo abbastanza paziente anche con chi non se lo merita. L'unico problema è che a volte la mia pazienza lo è molto meno di me (Jean-Paul Malfatti).

Se avete un poco di pazienza, scoprirete che potete utilizzare le immense risorse del Web per perdere il proprio tempo con una efficacia che voi non avreste mai osato immaginare (Dave Barry).

Dio attende fuori orario anche il ritardatario.

La pazienza è una buon’erba ma non cresce (o nasce) in tutti gli orti.

Campa cavallo (mio) che l'erba cresce (Proverbio).

Lei è un paziente che non ha pazienza! E che paziente è, abbia pazienza! (Totò).

I fiumi lo sanno: non c'è fretta. Ci arriveremo un giorno (Alan Alexander Milne).

L’umorismo e la pazienza sono cammelli che ti guidano attraverso ogni deserto (Phil Bosmans).

Sono straordinariamente paziente, purché alla fine possa fare a modo mio (Margaret Thatcher).

A.A.A. cercasi pazienza disperatamente!

Come può una società – che si fonda su sughi pronti, ricette di torte veloci, cene surgelate, e fotocamere istantanee – insegnare la pazienza ai suoi giovani? (Paul Sweeney).

La pazienza è dei frati, e delle donne che han gli uomini matti.

Ci vuole pazienza per ascoltare… Ci vuole abilità per fingere di stare davvero ascoltando (Nichil Saluja).

Ho rinchiuso la mia pazienza dentro a un baule, così non mi può mai scappare.

Dicono che le cose belle arrivano a coloro che aspettano… Tutto quello che devo dire è che qualunque cosa stia per arrivarmi, è meglio che sia fantastica! (Nishan Panwar).

Satira: è l’umorismo quando perde la pazienza.

Sono paziente con la stupidità ma non con coloro che ne sono orgogliosi. (Edith Sitwell).