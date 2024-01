E cco le più belle frasi di Paulo Coelho, tratte dai romanzi del celebre scrittore brasiliano che hanno riscosso grande successo in tutto il mondo.

Frasi di Paulo Coelho

Grande scrittore brasiliano, Paulo Coelho ci ha regalato alcuni tra i più toccanti e profondi romanzi della letteratura contemporanea, nati dal suo peregrinare per il mondo e per le sue meraviglie. Moltissime delle sue frasi sono diventate famose, scopriamo quali sono quelle più belle da cui trarre ispirazione.

Frasi di Paulo Coelho sulla vita

Che cos’è la vita, per Paulo Coelho? I protagonisti dei suoi romanzi affrontano spesso temi esistenziali, offrendoci una visione profonda su di essi. Ecco quali sono le migliori frasi sulla vita, per riflettere e ritrovare la motivazione nei momenti più difficili.

La vita scorre molto veloce: ti fa precipitare dal cielo all’inferno in pochi secondi.

Gli uomini sono artefici del proprio destino: possono commettere sempre gli stessi errori, possono fuggire costantemente da ciò che desiderano, e che magari la vita gli offre in modo generoso; oppure possono abbandonarsi al destino e lottare per i propri sogni accettando il fatto che si presentano sempre nel momento giusto.

Generalmente la morte rende gli uomini più sensibili alla vita.

Nessuno può giudicare. Ciascuno conosce la grandezza della propria sofferenza o la dimensione della totale mancanza di significato della propria vita.

Sono vivo. Mentre mangio, non faccio altro che mangiare, se stessi camminando, camminerei e basta. Il giorno in cui dovrò combattere, sarà un buon giorno per morire come qualunque altro. Perché io non vivo nel passato, né nel mio futuro. Possiedo solo il presente, ed è il presente che mi interessa. Se riuscirai a mantenerti sempre nel presente, sarai un uomo felice. La vita sarà una festa, un grande banchetto, perché è sempre e soltanto il momento che stiamo vivendo.

Tutto mi dice che sto per prendere una decisione errata, ma anche gli errori sono un modo di agire. Cosa vuole il mondo da me? Che non corra i miei rischi? Che torni da dove sono venuta, senza avere il coraggio di dire sì alla vita?

Cogli ogni opportunità che la vita ti dà perché, se te la lasci sfuggire, ci vorrà molto tempo prima che si ripresenti.

In fondo, la colpa di tutto ciò che ci accade nella vita è esclusivamente nostra. Tanta gente ha avuto le nostre stesse difficoltà, ma ha reagito in maniera diversa. Noi cerchiamo la cosa più facile: una realtà separata.

Se non rinasceremo, se non torneremo a guardare la vita con l’innocenza e l’entusiasmo dell’infanzia, non ci sarà più significato nel vivere.

Frasi di Paulo Coelho sul cammino

La vita è un viaggio meraviglioso, e Paulo Coelho ha racchiuso questa metafora nel suo primo successo intitolato Il cammino di Santiago. Molte splendide riflessioni sul percorso della vita hanno incantato i lettori: scopriamone insieme alcune delle più interessanti.

Ho capito che lo straordinario risiede nel cammino delle persone comuni. E oggi questa comprensione è quanto possiedo di più prezioso nella vita: mi permette di fare qualsiasi cosa, e mi accompagnerà per sempre.

Se camminassimo solo nelle giornate di sole, non raggiungeremmo mai la nostra destinazione.

Quando non ho avuto più niente da perdere, ho ottenuto tutto. Quando ho cessato di essere chi ero, ho ritrovato me stesso. Quando ho conosciuto l’umiliazione ma ho continuato a camminare, ho capito che ero libero di scegliere il mio destino.

Non esistono due viaggi uguali che affrontano il medesimo cammino.

La cosa più difficile è definire un cammino per noi stessi. Chi non compie una scelta, agli occhi del Signore muore, anche se continua a respirare e a camminare per le strade. Perché l’uomo deve scegliere. In questo sta la sua forza: il potere delle sue decisioni.

Non possiamo mai giudicare le vite degli altri, perché ogni persona conosce solo il suo dolore e le sue rinunce. Una cosa è sentire di essere sul giusto cammino, ma un’altra è pensare che il tuo sia l’unico cammino.

Non è importante la meta, ma il cammino.

Quando si va verso un obiettivo, è molto importante prestare attenzione al cammino. È il cammino che ci insegna sempre la maniera migliore di arrivare, e che ci arricchisce mentre lo percorriamo.

Si scorge sempre il cammino migliore da seguire, ma si sceglie di percorrere solo quello a cui si è abituati.

Frasi sull'amore e sull'amicizia di Paulo Coelho

Vuoi condividere una dedica dolcissima con il tuo partner o con l’amico del cuore? Ecco le più belle e struggenti frasi di Paulo Coelho, dedicate ai due più potenti sentimenti dell’uomo: l’amore e l’amicizia.

L’amore è sempre nuovo. Non importa che amiamo una, due, dieci volte nella vita: ci troviamo sempre davanti a una situazione che non conosciamo. L’amore può condurci all’inferno o al paradiso, comunque porta sempre in qualche luogo. È necessario accettarlo, perché esso è ciò che alimenta la nostra esistenza.

L’amore è una forza selvaggia. Quando tentiamo di controllarlo, ci distrugge. Quando tentiamo di imprigionarlo, ci rende schiavi. Quando tentiamo di capirlo, ci lascia smarriti e confusi.

Chi ama riesce a vincere il mondo, non ha paura di perdere nulla. Il vero amore è un atto di totale abbandono.

L’amore più forte è quello capace di dimostrare la propria fragilità.

Sono convinta che, quando cerchiamo l’amore con coraggio, esso si rivela e noi finiamo con l’attirare altro amore. Se qualcuno ci desidera, ci desiderano tutti. Se invece siamo soli, ci isoliamo sempre di più. La vita è strana.

Avevo sempre saputo che il vero amore è al di sopra di tutto e che sarebbe stato meglio morire, piuttosto che cessare di amare. Ma pensavo che solo gli altri ne avessero il coraggio. In quel momento, invece, scoprivo di esserne capace anch’io. Anche se avesse dovuto significare partenza, solitudine, tristezza, l’amore valeva comunque ogni centesimo del suo prezzo.

La miglior specie d’amico è quel tipo con cui puoi stare seduto in un portico e camminarci insieme, senza dire una parola, e quando vai via senti come se è stata la miglior conversazione mai avuta.

Il mio migliore amico è lo specchio, perché quando piango non ride mai.

Non spiegarti. I tuoi amici non ne hanno bisogno e i tuoi nemici non ci crederanno.

Frasi da L'alchimista di Paulo Coelho

Il romanzo L’alchimista è il più grande successo di Paulo Coelho: è stato tradotto in 56 lingue e ha venduto oltre 100 milioni di copie, un record per quanto riguarda la produzione letteraria in lingua portoghese. In esso troviamo tante splendide perle da cui lasciarci ispirare: ecco alcune delle citazioni più romantiche e famose.

Ascolta il tuo cuore. Esso conosce tutte le cose.

Nessun cuore ha mai provato sofferenza quando ha inseguito i propri sogni.

Quando desideri una cosa, tutto l’universo trama affinché tu possa realizzarla.

Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: la paura di fallire.

Abbiamo paura di perdere soltanto ciò che possediamo, sia essa la nostra vita o i nostri poderi.

Il mondo possiede un’anima, e chi riesce a comprendere quest’anima riuscirà a comprendere il linguaggio delle cose.

Ogniqualvolta cerchiamo di essere migliori di quello che siamo, anche tutto quanto ci circonda diventa migliore.

Esiste una grande verità su questo pianeta: chiunque tu sia o qualunque cosa tu faccia, quando desideri una cosa con volontà è perché questo desiderio è nato nell’anima dell’universo. Quella cosa rappresenta la tua missione sulla terra.

Quando tutti i giorni diventano uguali è perché non ci si accorge più delle cose belle che accadono nella vita ogni qualvolta il sole attraversa il cielo.