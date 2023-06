L e frasi sulla pace riempiono i nostri social, quando un avvenimento di cronaca risveglia le nostre coscienze, ma sarebbe bello poterne parlare sempre. E per pace intendiamo anche quella interiore, familiare, nei rapporti sentimentali e sul posto di lavoro, la sua ricerca non dovrebbe stancarci mai, e di lei hanno scritto i più grandi.

Frasi sulla pace

La pace è sempre stato un tema che ha dato vita a fiumi di parole: tutti ne hanno scritto, tanti l’hanno cercata, e non sempre trovata. Che si tratti della pace con se stessi, con gli altri, o della pace durante una guerra, parlarne è sempre importante, per ricordarci che è l’unica soluzione (quasi) a tutto. Le frasi sulla pace abbondano, alcune sono davvero frasi belle e indimenticabili, altre struggenti e dolorose.

Per le nuove generazioni sembra spesso un concetto astratto, ma attraverso le parole di scrittori, artisti, giornalisti, politici e religiosi, il suo messaggio continua ad esistere, anche in quelle terre che non la vedono mai. Quali sono le frasi sulla pace più belle?

La pace è più importante di ogni giustizia; e la pace non fu fatta per amore della giustizia, ma la giustizia per amor della pace. (Martin Lutero)

Cerchiamo di vivere in pace, qualunque sia la nostra origine, la nostra fede, il colore della nostra pelle, la nostra lingua e le nostre tradizioni. Impariamo a tollerare e ad apprezzare le differenze. Rigettiamo con forza ogni forma di violenza, di sopraffazione, la peggiore delle quali è la guerra. (Margherita Hack)

Cosa puoi fare per promuovere la pace nel mondo? Vai a casa e ama la tua famiglia. (Madre Teresa di Calcutta)

Quando il potere dell'amore supererà l'amore per il potere il mondo potrà scoprire la pace. (Jimi Hendrix)

Questa è la vera natura della casa: il luogo della pace; il rifugio non soltanto dal torto, ma anche da ogni paura, dubbio e discordia. (John Ruskin)

Non si può separare la pace dalla libertà perché nessuno può essere in pace senza avere la libertà. (Malcom X)

Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore. (Benjamin Franklin)

Se c'è luce nell'anima, ci sarà bellezza nella persona. Se c'è bellezza nella persona, ci sarà armonia nella casa. Se c'è armonia nella casa, ci sarà ordine nella nazione. Se c'è ordine nella nazione, ci sarà pace nel mondo. (proverbio cinese)

Il problema della guerra e della pace sarà radicalmente diverso il giorno in cui le donne contribuiranno con lo stesso peso dell’uomo alle sorti del genere umano. Le madri e le mogli hanno una sola risposta a questo problema: la pace. (Sophia Loren)

Poesie sulla pace

La poesia ha sempre avuto il potere di rendere ancora più vivida un’immagine, o di annebbiarla come fosse solo un sogno, o quando si parla di guerra, un incubo. Sono innumerevoli gli autori che hanno scritto poesie sulla pace, esprimendo sogni o dolori, così reali da diventare un patrimonio per le generazioni a venire. Anche la poesia racconta le brutture della guerra e la luminosità della pace, ovviamente a modo suo. E dove noi non arriviamo, ecco il poeta, che riesce a sintetizzare queste emozioni scalpitanti nei propri versi, pochi o tanti che siano.

«Chissà se la luna / di Kiev / è bella / come la luna di Roma, / chissà se è la stessa / o soltanto sua sorella… / «Ma son sempre quella! / - la luna protesta - / non sono mica / un berretto da notte / sulla tua testa! / Viaggiando quassù / faccio lume a tutti quanti, / dall’India al Perù, / dal Tevere al Mar Morto, / e i miei raggi viaggiano /senza passaporto».» (Gianni Rodari, La luna di Kiev)

Ecco gli elmi dei vinti, abbandonati / in piedi, di traverso e capovolti. / E il giorno amaro in cui voi siete stati / vinti non è quando ve li hanno tolti, / ma fu quel primo giorno in cui ve li /siete infilati senza altri commenti, / quando vi siete messi sull’attenti / e avete cominciato a dire sì. (Bertolt Brecht, Elmi dei vinti)

Avevo una scatola di colori, / brillanti, decisi e vivi. / Avevo una scatola di colori, / alcuni caldi, altri molto freddi. / Non avevo il rosso per il sangue dei feriti, / non avevo il nero per il pianto degli orfani, / non avevo il bianco per il volto dei morti, / non avevo il giallo per le sabbie ardenti. / Ma avevo l’arancio per la gioia della vita, / e il verde per i germogli e i nidi, / e il celeste per i chiari cieli splendenti, / e il rosa per il sogno e il riposo. / Mi sono seduta, / e ho dipinto la pace. (Talil Sorek, Ho dipinto la pace)

Un Omo aprì er cortello / e domannò a l’Olivo: — Te dispiace / de damme un “ramoscello” / simbolo de la Pace? / — No… no… — disse l’Olivo — nun scherzamo. / perché ho veduto, in più d’un’occasione, / ch’er ramoscello è diventato un ramo / e er simbolo… un bastone. (Trilussa, La pace)

Verrà un giorno più puro degli altri: / scoppierà la pace sulla terra / come un sole di cristallo. / Una luce nuova

avvolgerà le cose. / Gli uomini canteranno per le strade / ormai liberi dalla morte menzognera. / Il frumento crescerà sui resti / delle armi distrutte / e nessuno verserà / il sangue del fratello. / Il mondo apparterrà alle fonti / e alle spighe che imporranno il loro impero / di abbondanza e freschezza senza frontiere. (Jorge Carrera Andrade, Verrà un giorno)

Frasi sulla pace contro la guerra

L'altra faccia del conflitto è la pace, che alle volte sembra una chimera, ma per la quale non bisognerebbe mai smettere di lottare. In questi tempi difficili, la pace va cercata a tutti i costi, e sono stati tanti, nei secoli, a scriverne. Questo continuo conflitto tra il bene e il male, tra la libertà dei popoli e la loro schiavitù, tra il benessere di un paese e la sua distruzione per mano nemica, ha dato modo agli scrittori e i poeti di non tirarsi mai indietro, spesso creando veri manifesti attraverso il loro pensiero illuminante. Anche l'arte combatte i conflitti, per questo abbiamo scelto di raccogliere qui le più belle e intense frasi sulla pace contro la guerra.

Io non sono pacifista. Io sono contro la guerra. (Gino Strada)

Il superamento della guerra, oggi come ieri, continuerà a essere la più nobile delle nostre mete. (Hermann Hesse)

La guerra non restaura diritti, ridefinisce poteri. (Hannah Arendt)

Io sogno di dare alla luce un bambino che chieda: «Mamma, che cosa era la guerra?» (Eve Merriam)

Nessuno può essere così folle da preferire la guerra alla pace: con la pace i figli seppelliscono i padri, con la guerra sono i padri a seppellire i figli. (Creso)

La guerra rimane il più grande fallimento umano. (John Kenneth Galbraith)

La pace più ingiusta è meno dannosa della guerra più giusta. (Erasmo da Rotterdam)

Una pace ingiusta è meglio di una guerra giusta. (Marco Tullio Cicerone)

Nulla è perduto con la pace. Tutto può essere perduto con la guerra. (Papa Pio XII)

Se l’uomo non butterà fuori dalla storia la guerra, sarà la guerra che butterà fuori dalla storia l’uomo. (Gino Strada)

Frasi sulla pace interiore

La pace va cercata prima dentro noi stess*, e poi possiamo iniziare a aspirare a viverla con gli altri. La ricerca del nostro equilibrio è fondamentale, per poter vivere serenamente e relazionarci con gli altri. Alle volte abbiamo bisogno di una piccola spinta a confrontarci con il nostro io, e queste frasi sulla pace interiore possono essere uno stimolo per noi e per gli altri.

Fino a quando non farai pace con chi sei, non sarai mai contento di ciò che hai. (Doris Mortman)

La pace viene da dentro. Non cercarla fuori. (Buddha)

Non esiste cuscino migliore della propria pace interiore. (Anonimo)

Ho avuto un istante di grande pace. Forse è questa la felicità. (Virginia Woolf)

Tensione è chi pensi che dovresti essere. Pace è chi sei. (Proverbio cinese)

Per trovare la pace interiore pratica il non attaccamento: sii consapevole che niente e nessuno ti appartiene veramente. (Swami Kriyananda)

Tutto ciò che non contribuisce alla tranquillità dell’animo è indegno della nostra attenzione. (Axel Oxenstierna)

La pace interiore comincia nel momento in cui decidi di non permettere a un’altra persona o un altro evento di controllare le tue emozioni. (Anonimo)

Mai avere fretta; fai tutto con calma e in uno spirito calmo. Non perdere la pace interiore per qualsiasi cosa, anche se il mondo intero sembra turbato. (San Francesco di Sales)

Se vuoi trovare la pace interiore dona la gioia, piuttosto che pretenderla dagli altri. (Swami Kriyananda)

Quando non si trova la pace in sé stessi, è inutile cercarla altrove. (François de La Rochefoucauld)

La felicità è una combinazione di pace interiore, disponibilità economiche e, soprattutto, pace mondiale. (Dalai Lama)

Mettete la pace interiore al primo posto, e i vostri conti si pareggeranno in modi a volte perfino miracolosi. (Anonimo)

L’uomo non troverà la pace interiore finché non imparerà ad estendere la sua compassione a tutti gli esseri viventi. (Albert Schweitzer)

Prima di raggiungere la pace con se stessi bisogna aver perdute molte logoranti battaglie contro l’io. (Alessandro Morandotti)

Certo, la vigliaccheria ti fa star male, la paura ti fa star male, la rabbia ti fa star male: sono tutte emozioni negative. Ma la pace può essere ottenuta solo accettando e assorbendo ciò che fa star male, non rifiutandolo. (Osho)

Finché l’uomo non si accetta e non inizia un dialogo con se stesso, non troverà mai la serenità a cui anela, la pace interiore, la capacità di affrontare le tempeste della vita. (Romano Battaglia)

Il mare riesce a trasmettere quella pace interiore che esso stesso non ha. (Nicola Carmignani)

La somma felicità della natura umana consiste nella pace del corpo e dell’anima. (Lucio Anneo Seneca)

Il successo è poter coricarsi ogni sera con l’anima in pace. (Paulo Coelho)

Se puoi ottenere tranquillità e calma, sii certo di aver catturato la felicità. (Julie de Lespinasse)

A una mente tranquilla l’universo intero si arrende. (Chuang-tzu)

Procedi con calma tra il frastuono e la fretta, e ricorda quale pace possa esservi nel silenzio. (Anonimo)

Non trovi la pace interiore riorganizzando le circostanze della tua vita, ma realizzando chi sei al livello più profondo. (Eckhart Tolle)

Non si raggiunge la pace interiore saltandole addosso. (Harry Emerson Fosdick)

Imparare a prendere le distanze da tutte le negatività è una delle più grandi lezioni per raggiungere la pace interiore. (Roy T. Bennett)

Chi vive in armonia con se stesso vive in armonia con l’universo. (Marco Aurelio)

È la natura del mondo che tutte le cose cerchino un ritmo e trovino in quel ritmo una sorta di pace. (Robin Hobb)

Averle perse tutte, le speranze, gli dette la stessa pace che averle tutte intatte. (Riccardo Bacchelli)

Per una mente in pace con se stessa tutto è possibile. (Meister Eckhart)

Mettete la pace interiore al primo posto, e i vostri conti si pareggeranno in modi a volte perfino miracolosi. (Alan Cohen)

La dolcezza della pace è preferibile agli incanti dell’amore, ma quando si ama non la si pensa così. (Giacomo Casanova)

Frasi sulla pace di Gandhi

Lo potremmo definire il più grande pacifista di tutti i tempi, il Mahatma Gandhi, colui che ha insegnato al mondo come lottare con la nonviolenza, e cercare sempre la pace. Nato nel 1869 in India, ha rappresentato per il suo popolo prima, e per tutti gli altri dopo, un simbolo di lotta non violenta e di uguaglianza, attraverso la parola. Dall'immenso impegno per il suo paese, viene il soprannome Mahatma, che significa "grande", in un senso spirituale, legato quasi alla santità. Scopriamo le frasi sulla pace pronunciate da Ghandi.

Il genere umano può liberarsi della violenza soltanto ricorrendo alla non-violenza. L'odio può essere sconfitto soltanto con l'amore. Rispondendo all'odio con l'odio non si fa altro che accrescere la grandezza e la profondità dell'odio stesso.

Il giorno in cui il potere dell’amore supererà l’amore per il potere il mondo potrà scoprire la pace.

Se ami la pace, allora odi l’ingiustizia, odi la tirannia, odi l’avidità; ma odia queste cose dentro te stesso, non negli altri.

Occhio per occhio fa sì che si finisca con l'avere l'intero mondo cieco.

Il sentiero della nonviolenza richiede molto più coraggio di quello della violenza.

La libertà e la democrazia diventano scellerate quando hanno le mani imbrattate del sangue degli innocenti.

La felicità e la pace del cuore nascono dalla coscienza di fare ciò che riteniamo giusto e doveroso, non dal fare ciò che gli altri dicono e fanno.

Apprendere che nella battaglia della vita si può facilmente vincere l'odio con l'amore, la menzogna con la verità, la violenza con l'abnegazione dovrebbe essere un elemento fondamentale nell'educazione di un bambino.

Dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca.

Il mondo è tenuto insieme da vincoli d'amore e dedizione. La storia non registra i quotidiani episodi d'amore e dedizione. Registra solo quelli di conflitto e guerra. Gli atti d'amore e generosità sono molto più frequenti dei conflitti e delle dispute.

Chi non è in pace con sé stesso, sarà in guerra con il mondo intero.

Frasi sulla pace di Nelson Mandela

Gli insegnamenti di Nelson Mandela sono sempre attuali, specie quando si parla di pace. Il padre dell’anti apartheid, ha dedicato tutta la sua vita a lottare contro le diseguaglianze, e la sua storia ha dell’incredibile. Combattendo contro il razzismo e la povertà, trascorse 27 lunghi anni in prigione, a causa della resistenza al regime segregazionista sudafricano. Venne liberato solo nel 1990, diventando quattro anni dopo Presidente del Sudafrica nelle prime elezioni a suffragio universale.

Amici, compagni, concittadini sudafricani, vi saluto in nome della pace, della democrazia e della libertà per tutti.

Il perdono libera l'anima, rimuove la paura. È per questo che il perdono è un'arma potente.

La pace è un sogno e può diventare realtà. Ma per costruirla bisogna essere capaci di sognare.

La libertà senza civiltà, la libertà senza la possibilità di vivere in pace non è vera libertà.

Ho imparato che il coraggio non è la mancanza di paura, ma la vittoria sulla paura. L’uomo coraggioso non è colui che non prova paura ma colui che riesce a controllarla.

Nella vita di qualunque nazione viene sempre il momento in cui restano solo due opzioni: arrendersi o combattere.

Pensare è una delle armi più efficaci quando si affrontano i problemi.

Per fare la pace con un nemico, dovete lavorare con questo nemico, e questo nemico diventerà vostro complice.

Le differenze ideologiche, per coloro che lottano contro l’oppressione, sono un lusso che non ci si può permettere.

Lascia che regni la libertà, non i politici.

Ci sono molte persone che pensano che sia inutile continuare a parlare di pace e non violenza contro un governo la cui unica risposta sono attacchi selvaggi a persone indifese e disarmate.

L'educazione è l'arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo.

Esseri liberi non significa semplicemente rompere le catene, ma vivere in modo tale da rispettare e accentuare la libertà altrui.

Lasciate che la libertà regni. Il sole non tramonterà mai su una così gloriosa conquista umana.

Frasi sulla pace di Martin Luther King

Non possiamo parlare della lotta al razzismo senza parlare di Martin Luther King, una delle figure chiave della storia americana (e non solo) del secolo scorso. L’attivista era il leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani, e le sue parole sono ancora oggi vivi insegnamenti e fonte di ispirazione per chi lotta contro le diseguaglianze. Scopriamo il suo testamento morale attraverso le frasi sulla pace di Martin Luther King.

La pace non è solo un fine remoto da raggiungere, ma un mezzo per raggiungere quel fine.

La vera pace non è semplicemente l’assenza di tensione: è la presenza della giustizia.

Dobbiamo imparare a vivere insieme come fratelli o periremo insieme come stolti.

La scelta non è tra violenza e nonviolenza, ma tra nonviolenza e non esistenza.

Il passato è profetico in quanto afferma a voce alta che le guerre sono pessimi scalpelli per scolpire un domani di pace.

Non è sufficiente dire che non dobbiamo fare la guerra. È necessario amare la pace e il sacrificio per questo.

Dobbiamo concentrarci non solo sull’espulsione negativa della guerra, ma sull’affermazione positiva della pace.

Mi rifiuto di accettare il punto di vista secondo cui l’umanità è così tragicamente legata alla mezzanotte senza stelle del razzismo e della guerra e che la luminosa alba della pace e della fratellanza non potrà mai diventare una realtà. Credo che la verità disarmata e l’amore incondizionato avranno l’ultima parola.

La speranza di un mondo sicuro e vivibile spetta agli anticonformisti disciplinati che si dedicano alla giustizia, alla pace e alla fratellanza.

Per il progresso dell’umanità, non si può sfuggire a Gandhi. Egli visse, pensò ed operò ispirato dalla visione dell’umanità che evolve verso un mondo di pace e di armonia. Ignorandolo, lo facciamo a nostro rischio e pericolo.

L’amore è l’unica forza capace di trasformare un nemico in amico.

Nonviolenza significa evitare non solo la violenza fisica esterna, ma anche la violenza interna dello spirito. Non solo dobbiamo rifiutarci di sparare a un uomo, ma dobbiamo rifiutarci di odiarlo.

Dobbiamo arrivare a vedere che il nostro fine è una società in pace con se stessa, una società che può vivere con la sua coscienza.

La pace mondiale attraverso mezzi nonviolenti non è né assurda né irraggiungibile. Tutti gli altri metodi hanno fallito. Quindi dobbiamo ricominciare daccapo. La nonviolenza è un buon punto di partenza. Quelli di noi che credono in questo metodo possono essere voci di ragione, sanità mentale e comprensione tra le voci di violenza, odio ed emozione. Possiamo benissimo creare uno stato d’animo di pace da cui si possa costruire un sistema di pace.