S ì, se siete alla ricerca di frasi originali sia per pura ispirazione che per momenti speciali, siete nel posto giusto! Ecco una selezione delle migliori, perfette per praticamente ogni occasione

Frasi originali

Sì, non c'è molto da fare: l'originalità è qualcosa di davvero raro al giorno d'oggi. Come si fa allora a farsi ispirare, a trovare qualcosa di nuovo che vada bene per (quasi) tutte le occasioni? Ci abbiamo pensato e ci sono venute in mente delle frasi originali, che prese singolarmente magari potrebbero sembrarvi già note o già sentite (sono sempre opera di grandi autori), ma che adattate a una serie di contesti particolari possono dare un tocco creativo e diverso.

Per ispirarvi e mettervi nel mood abbiamo pensato di cominciare con dei piccoli aforismi che parlano proprio di originalità, perché in fondo... che cos'è? Cos'è l'originalità e qual è il suo più grande potere? A voler essere banali possiamo dire che essere originali significa (anche) essere fuori dagli schemi. Ma non è tutto qui: leggete voi stesse!

Che bella cosa aveva Adamo. Quando diceva una cosa buona sapeva che nessuno l’aveva mai detta prima. ( Mark Twain );

); Quando si tende a fare le cose che fanno tutti gli altri si diventa tutti gli altri. ( Charles Bukowsky );

); Fa ciò che senti giusto nel tuo cuore, poiché verrai criticato comunque. Sarai dannato se lo fai, dannato se non lo fai. ( Eleanor Roosevelt );

); Sii ciò che sei e dì ciò che senti, perché quelli a cui importa non contano e a quelli che contano non importa. ( Dr. Seuss );

); Il segreto del successo è fare le cose comuni in un modo insolito (John Davison Rockefeller);

Frasi originali e brevi

Le frasi che abbiamo appena letto erano sicuramente significative, ma chiaramente c'è molto, molto di più. Oltre alle frasi più profonde e lunghe che ci fanno riflettere sul significato di "originale", esistono anche una serie di frasi brevi che pur essendo piccine sintetizzano alla perfezione il suo senso.

Per esempio, Giorgio Armani affermò che è essenziale farsi ricordare, mentre George Herbert, con la sua frase sull'amicizia, ci fa ricordare che a renderci originali è anche il fatto di esserci per gli altri, senza rimandare. L'originalità ha tante sfumature, ed ecco alcune parole adatte a tenerlo a mente:

Io non sarò mai nessuno, ma nessuno sarà mai come me ( Jim Morrison );

); I due guerrieri più potenti sono la pazienza e il tempo ( Leo Tolstoy );

); L'eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare ( Giorgio Armani );

); Seguite i pochi e non la volgare gente ( Francesco Petrarca );

); Voglio vivere per sempre, o morire provandoci. ( Groucho Marx );

); Quando un amico chiede non esiste la parola domani. ( George Herbert );

); Prima ti ignorano. Poi ridono di te. Poi ti combattono. Quindi vinci (Mahatma Gandhi).

Frasi sull'originalità

Torniamo alle frasi lunghe e profonde! D'altronde, quelle scritte all'inizio erano solo delle citazioni che aprivano la strada a ragionamenti molto più ampi e articolati. Le frasi sull'originalità possono adattarsi a tantissime occasioni: possono essere dedicate a un collega, alla persona che si ama, a qualcuno che in famiglia si sta distinguendo per la sua capacità di non conformarsi e di andare oltre alle solite imposizioni. Ecco alcune ispirazioni:

Si ama quello che colpisce e si è colpiti da ciò che non è ordinario. ( Aristotele );

); Senza deviazione dalla norma, il progresso non è possibile (Frank Zappa);

"L'originalità non consiste nel dire cose nuove, ma nel dire le cose come se non fossero mai state dette da nessuno." - Arthur Schopenhauer

"Originalità significa tornare alle origini; così, original è qualcosa che ritorna alla semplicità delle prime soluzioni." - Antoni Gaudí

"L'originalità è la finevole arte di ricordare ciò che si ascolta ma dimenticare da dove lo si è ascoltato." - Laurence J. Peter

"Sii te stesso; tutti gli altri sono già stati presi." - Oscar Wilde

"Nel mondo non esiste un'originalità assoluta. Tutti noi siamo influenzati da qualcun altro. E ciò che chiamiamo 'originale' non è altro che il risultato di quella influenza." - Thomas Edison

"L'unicità di una persona sta non tanto nella sua originalità, quanto nella sua capacità di rendere originale ciò che ha ricevuto." - Henri Bergson

"L'originalità, in ultima analisi, consiste nel ritornare alle origini in modo tale che, anche se migliaia di persone hanno lavorato su un'idea, colui che la riprende sembra parlarne per la prima volta." - Igor Stravinsky

"L'originalità è semplicemente una nuova combinazione di vecchi elementi." - James Webb Young

"L'arte di essere originali non è quella di evitare l'imitazione, ma piuttosto quella di saper imitare." - Benjamin Franklin

"L'originalità è un viaggio verso l'inesplorato, l'arte di guidare gli altri su un percorso mai battuto prima." - Alan Alda

Frasi originali per compleanno

Al netto di cosa significhi l'originalità, forse il vostro scopo era un altro... forse volevate trovare un modo iconico, unico ed eccezionale per fare degli auguri di compleanno. Forse non siete riuscite a trovare gli auguri per un'amica che compie gli anni, o forse semplicemente volete evitare di essere scontate e banali. Beh, siete nel posto giusto: queste sono le frasi migliori e basterà aggiungere le parole Auguri! o Buon Compleanno! per renderle ancor più efficaci e perfette.

Non cercare di aggiungere più anni alla tua vita. Meglio aggiungere più vita ai tuoi anni ( Blaise Pascal );

); I compleanni sono piume sulle ampie ali del tempo. ( Jean Paul );

); Continua a piantare i tuoi semi, perché non saprai mai quali cresceranno - forse lo faranno tutti ( Albert Einstein );

); Non si è mai troppo vecchi finché si desidera sedurre e, soprattutto, finché si desidera essere sedotti ( Charles Baudelaire );

); La giovinezza è felice, perché ha la capacità di vedere la bellezza. Chiunque conservi la capacità di cogliere la bellezza non diventerà mai vecchio! ( Franz Kafka );

); Una donna ha l'età che merita ( Coco Chanel );

); La perfezione non esiste - puoi sempre fare meglio e puoi sempre crescere. ( Les Brown );

); Non si invecchia in base al tempo che si ha alle spalle, si invecchia quando si inizia a dimenticare i sogni ( Sergio Bambaren );

); L'età è quella che pensi che sia. Si è vecchi quanto si pensa di esserlo ( Muhammad Ali );

); Si cresce quando, guardandosi indietro, si cominciano a vedere cose che si vorrebbe poter cambiare ( Cassandra Clare );

); “Diventare grandi è un grandissimo pregio e una bellissima opportunità. Quando il cervello non cresce di pari passo con il fisico diventa un limite. ( Silvia Nelli );

); L'età non è importante, a meno che tu non sia un formaggio. ( Billie Burke );

); Non togliermi neppure una ruga. Le ho pagate tutte care ( Anna Magnani );

); Conta la tua età dagli amici, non dagli anni. Conta la tua vita con i sorrisi, non con le lacrime. ( John Lennon );

); I primi quarant'anni di vita ci danno il testo; i successivi trenta ci forniscono il commento allo stesso ( Arthur Schopenhauer );

); L'infanzia non ha tempo. Man mano che gli anni passano bisogna conservarla e conquistarla, nonostante l'età (Emmanuel Monier).

Frasi originali per matrimonio

Anche in questo caso, magari stavate delle frasi per il matrimonio che, appunto, possono distinguersi per la loro originalità. Nessuna paura, anche in questo caso ci sono molti aforismi che ci vengono incontro, tra il serio e il faceto. Anche in questo caso ricordatevi che potete arricchirli con qualche parolina extra (Felicitazioni!, Auguri! o Viva gli sposi!). ll risultato sarà garantito!

È facile stare insieme quando va tutto bene. Il difficile è quando si devono superare le montagne, fa freddo e tira vento. Allora, forse, per trovare calore, uno si deve fare un poco più vicino. ( Maurizio De Giovanni );

); Il vero amore è eterno, infinito, ed è sempre lo stesso. È uguale e puro, senza dimostrazioni violente; viene visto coi capelli bianchi ed è sempre giovane nel cuore. ( Honoré De Balzac );

); Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altra. E questo deve essere, questo è l'essenziale. ( Gabriele D'Annunzio );

); Lei e lui, lui e lei; l'essenza, la sostanza; la forza inspiegabile e irresistibile che li tiene stretti uno all'altra. ( Andrea De Carlo );

); Il vero amore non si riconosce per ciò che chiede, ma per ciò che offre. ( Jacinto Benavente );

); L'amore non è una passione. L'amore non è una emozione. L'amore è una comprensione profonda del fatto che in qualche modo l'altro ti completa. Qualcuno ti rende un cerchio perfetto; la presenza dell'altro rinforza la tua presenza ( Osho );

); È in questo che consiste il vero amore: lasciare che una persona sia ciò che davvero è. La maggior parte delle persone ti ama per quello che pretendono tu sia. ( Jim Morrison );

); State insieme ma non troppo vicini: poiché le colonne del tempio sono distanziate, e la quercia e il cipresso non crescono l'una all'ombra dell'altro ( Kahlil Gibran );

); Ma l’amore, l’amore vero, l’amore intero, vuole una cosa e l’altra; vuole la fusione perfetta della sensualità e della tenerezza: anche per questo è raro. ( Umberto Saba );

); Due anime ma un singolo pensiero, due cuori che battono come uno. ( Friedrich Halm );

); Ci terremo semplicemente per mano e andremo con passo leggero, dicendo cose insensate, stupide e care. ( Dino Buzzati );

); Amare, non è guardarsi l’un l’altro, è guardare insieme nella stessa direzione. ( Antoine de Saint-Exupéry );

); Una vita in coppia armonica e concorde non si copia né si incolla, ma si costruisce con pazienza, perseveranza e, soprattutto, con reciproca comprensione e tolleranza. ( Jean-Paul Malfatti );

); Con il tempo, però, ho capito l’amore non è qualche parolina mormorata a fior di labbra prima di addormentarsi. L’amore si nutre con gesti concreti, di dimostrazioni, di devozione nelle cose che facciamo giorno per giorno. (Nicholas Spark).