S pecchio dell'anima, portali sulla nostra vera essenza: con queste frasi sugli occhi vogliamo fornirvi tutti gli spunti per dedicare un pensiero alle uniche finestre attraverso cui permettiamo agli altri di guardare dentro di noi

Frasi sugli occhi

Quante cose può dire (e fare) uno sguardo? Tante, tantissime. Guardando qualcuno possiamo trasmettergli ogni tipo di emozione, lasciar intendere come stiamo e... ovviamente, capire, intuire anche cosa succede proprio alla persona che abbiamo di fronte. Per questo, oggi abbiamo raccolto una serie di bellissime frasi sugli occhi, da usare nei modi più disparati.

Queste citazioni, aforismi e frasi belle possono essere dedicate, incise sulla pelle o anche soltanto rilette ciclicamente per ricordarci che è proprio grazie agli occhi che, spesso e volentieri, i sentimenti si evolvono. Iniziamo con alcune delle più belle e poi andiamo ad approfondire. Pronte?

Gli unici occhi belli sono quelli che vi guardano con tenerezza - Coco Chanel

Quando conoscerò la tua anima, dipingerò i tuoi occhi - Amedeo Modigliani

Quando guardi bene negli occhi qualcuno sei costretto a guardare te stesso - Tahar Ben Jelloun

La lingua può nascondere la verità ma gli occhi mai - Mikhail Bulgakov

Ho passato la vita a guardare negli occhi della gente: è l’unico luogo del corpo dove forse esiste ancora un'anima - José Saramago

Meglio non avere occhi, piuttosto che averli cattivi - Charles Dickens

Per gli occhi di una donna, si può anche andare in galera - Rodolfo Valentino



Frasi sugli occhi canzoni

Ovviamente, essendo gli occhi uno dei "mezzi" più potenti per trasmettere emozioni non potevano mancare fiumi e fiumi di canzoni a loro dedicate. Le prime citazioni più specifiche, dunque, sono dedicate alle frasi delle canzoni sugli occhi (o a passaggi di canzoni che riguardano gli occhi). Naturalmente, vi invitiamo anche ad ascoltare per intero questi capolavori: scoprirete delle vere e proprie perle!

E quando guardi con quegli occhi grandi/forse un po’ troppo sinceri, sinceri, sì/si vede quello che pensi, quello che sogni - Albachiara - Vasco Rossi

Sometimes I'm overcome thinking 'bout it/making love in the green grass/behind the stadium with you/my brown-eyed girl [Alle volte sono sopraffatto dalla voglia di far l'amore con te, in mezzo all'erba verde dietro lo stadio, con te, mia ragazza dagli occhi castani] - Brown Eyed Girl - Van Morrison

Occhi neri, occhi neri assoluti e sinceri. Occhi amati e sognati, occhi desiderati - Occhi Neri - Fiorella Mannoia

So excuse me forgetting, but these things I do/you see I’ve forgotten if they’re green or they’re blue/anyway the thing is what I really mean/yours are the sweetest eyes I’ve ever seen [Quindi scusa se l'ho dimenticato, mi capita: ho dimenticato se sono verdi o azzurri, ma la cosa che davvero volevo dire è che hai gli occhi più dolci che io abbia mai visto] - Your Song - Elton John

- Te lo leggo negli occhi/hai bisogno di me - Te lo leggo negli occhi - Giorgio Gaber

These eyes are cryin'/these eyes have seen a lot of loves/but they're never gonna see another one like I had with you [Questi occhi piangono, questi occhi hanno visto moltissimi amori ma non ne vedranno mai un altro come quello che avevo con te ]- These Eyes - The Guess Who

Nei tuoi occhi innocenti, disarmanti, devastanti/quei tuoi occhi che ho davanti/tienili chiusi ancora pochi istanti - Occhi da orientale - Daniele Silvestri

No one knows what it's like/to be the bad man/to be the sad man/behind blue eyes [Nessuno sa com'è essere l'uomo cattivo, essere l'uomo triste dietro gli occhi azzurri] - Behind Blue Eyes - Limp Bizkit

E tu che con gli occhi di un altro colore/mi dici le stesse parole d'amore/fra un mese fra un anno, scordate le avrai/amore che vieni da me fuggirai - Amore che vieni, amore che vai - Fabrizio De Andrè

That green eyes/you're the one that I wanted to find/and anyone who tried to deny you/must be out of their mind [Quegli occhi verdi, i tuoi, tu sei l'unica che volevo trovare e chiunque abbia rinunciato a te deve essere matto da legare] - Green Eyes - Coldplay

Frasi sugli occhi belli

E se volessimo andare ancor più nello specifico e dedicare (o dedicarci) delle frasi sugli occhi belli? Sì, ce ne sono molte meno di quanto potremmo pensare, ma non tutto è perduto. Basta infatti cercare a fondo e, tra miti della canzone, scrittori e poeti troviamo proprio ciò che fa al caso nostro. Ecco qualcosa per noi!

Di occhi belli ne è pieno il mondo ma di occhi che ti guardano con sincerità e amore ce ne sono pochi - Bob Marley

Quella ragazza ha gli occhi più incredibili che abbia mai visto. Chiunque porti in giro occhi di quel genere non può essere una persona cattiva - Giorgio Faletti

I tuoi occhi, grandi, scuri e belli, per un istante si sono aggrappati ai miei e insieme ci siamo raddrizzati e rialzati, grazie quasi alla sola forza dello sguardo - David Grossman

Gli occhi molto belli sono insostenibili, bisogna guardarli sempre, ci si affoga dentro, ci si perde, non si sa più dove si è - Elias Canetti

Frasi sugli occhi e lo sguardo

Estendiamo, adesso, il "campo d'azione" e vi proponiamo anche delle frasi sugli occhi e lo sguardo. Lo abbiamo già detto e ribadito, ma ripeterlo non fa male: è per mezzo dello sguardo, degli occhi, della loro intensità che riusciamo ad aprire le porte di noi stessi e che gli altri aprono le loro porte al nostro desiderio d'indagarli.

Così, abbiamo selezionato anche una piccola raccolta più generica. Alcune di queste frasi sono vere perle e potrebbero andare benissimo anche per un tatuaggio. Leggere per credere!

Vederci poco è un gioco. Per i baci e le canzoni, gli occhi vanno chiusi - Mathias Malzieu ;

; È negli occhi che abbiamo incontrato l’altro ed è lí che ancora lo troviamo - Julian Barnes

L’espressione degli occhi: lì non si sbaglia. Che li guardi da vicino o da lontano - Mikhail Bulgakov

Sono assai importanti gli occhi, sono una specie di barometro. Vedi chi ha una grande aridità nell’anima, chi senza una ragione può schiaffarti la punta dello stivale nelle costole, e chi invece ha paura di tutto e di tutti - Mikhail Bulgakov

Il volto è l'immagine dell'anima, gli occhi ne sono rivelatori - Cicerone

La cosa più importante nell’uomo sono gli occhi e i piedi. Bisogna poter vedere nel mondo e andare verso di esso - Alfred Doblin

La bellezza di una donna si deve percepire dai suoi occhi, perché quella è la porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l’amore - Audrey Hepburn

Due persone che si guardano negli occhi non vedono i loro occhi, ma i loro sguardi - Robert Bresson

Quando comprendo i tuoi occhi ascolto la tua voce vera - Alejandro Lanús

Frasi romantiche sugli occhi

Infine, naturalmente, non potevano mancare le frasi romantiche sugli occhi. L'impatto che gli occhi di chi amiamo ha su di noi (e, viceversa, dei nostri su chi ci ama) è molto più travolgente di quanto si possa pensare. Basta uno sguardo d'intesa per provare mille sfumature d'emozione, per volare alto o, al contrario, per cadere giù.

Abbiamo provato a selezionare alcune frasi d'amore ad hoc, cercando di spaziare nel tempo e di suggerirvi citazioni tanto auliche quanto recenti. Di sicuro, quelle che seguono sono le migliori da dedicare a coloro che ci fanno battere il cuore!

Nei tuoi occhi porti sempre il sole - Nazim Hikmet

Degli occhi suoi, come ch'ella li mova/escono spirti d'amore inflammati/che fèron gli occhi a qual che allor la guati/e passan sì che 'l cor ciascun ritrova - Dante Alighieri

E chi avesse voluto conoscere Amore, fare lo potea mirando lo tremare degli occhi miei - Dante Alighieri

Tu non lo sai ma c’è qualcuno che appena apre gli occhi la mattina ti ha già nei suoi pensieri, e rimani lì fino a sera fin quando i suoi occhi non si chiudono - Goethe

L’occhio è il punto in cui si mescolano anima e corpo - Christian Friedrich Hebbel

Vorrei vedere dai tuoi occhi, sentire dalle tue orecchie, sentire con la tua pelle, baciare con la tua bocca - Frida Kalho

Ogni volta che mi guardi nasco nei tuoi occhi - George Riechmann

Fammi assaporare il calore che ho riconosciuto nei tuoi occhi - Re Brychan

Alla fine, ai miei occhi eri destinata - Pablo Neruda

I tuoi occhi sono fonti, nelle cui silenziose acque serene si specchia il cielo - William Shakespeare

Di occhi belli ne è pieno il mondo, degli occhi tuoi ne è pieno il mio - Anonimo

Ci fioriscono gli occhi, se ci guardiamo - Else Lasker-Schüler