Q uando il giorno finisce i pensieri si affollano nella nostra mentre, sotto forma di riflessioni, ispirazione e impulsi che fanno nascere le più belle frasi sulla notte. Pensatori, scrittori, poeti e persone comuni hanno pronunciato aforismi indimenticabili.

Le frasi più belle sulla notte sono quelle nelle quali ci possiamo immedesimare. Non solo romanticismo e solitudine, ma anche viaggi, pensieri, ricordi, malinconia e sogni, il mondo della notte cela tante possibilità, esplorabili grazie alle penne più importanti della storia.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Frasi sul tramonto: le più belle e significative da postare o dedicare

Frasi sulla notte

Come raccontare la notte se non attraverso le parole degli scrittori e artisti più illustri? Fiumi di parole sono stati ispirati dalle ore più buie del giorno, si parla di sentimenti, di vita, di esperienze, di lavoro, di tutto ciò che la notte da o toglie, che mette in discussione o chiarisce. Scopriamo le frasi più belle sulla notte.

La notte non è meno meravigliosa del giorno, non è meno divina; di notte risplendono luminose le stelle, e si hanno rivelazioni che il giorno ignora. (Nikolaj Berdjaev)

I giorni vengono distinti fra loro, ma la notte ha un unico nome. (Elias Canetti)

Il giorno ha occhi. La notte ha orecchie. (Proverbio Persiano)

E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come cinquecento milioni di sonagli. (Antoine de Saint Exupery)

La notte è calda, la notte è lunga, la notte è magnifica per ascoltare storie. (Antonio Tabucchi)

Chissà perché la notte, come la gomma, è di un’infinita elasticità e morbidezza, mentre il mattino è così spietatamente affilato. (Banana Yoshimoto)

La notte può essere il tesoro di chi sogna o il forziere vuoto di chi fa domande. (Fabrizio Caramagna)

Più scura la notte, più luminose le stelle, più profondo il dolore, più vicino è Dio! (Fëdor Dostoevski)

La notte non porta consiglio. Ci promette la luna! (Fabrizio Caramagna)

Ci si trascina di notte per le vie e si parla tra sé. Il dialogo alligna di giorno e risuona dei suoi traffici ignobili. Di notte si monologa. Come dei re. (Manlio Sgalambro)

Il giorno ansima nell’urgenza. Solo la notte si lascia respirare. (Fabrizio Caramagna)

Penso spesso che la notte è più viva e intensamente colorata del giorno. (Vincent van Gogh)

La notte è davvero il momento migliore per lavorare. Tutte le idee sono lì per essere tue perché tutti gli altri dormono. (Catherine O’Hara)

Non posso camminare attraverso i sobborghi nella solitudine della notte senza pensare che la notte ci piace perché, come il ricordo, sopprime i particolari oziosi. (Jorge Luis Borges)

Di nuovo notte. Dove sono spariti i giorni? Io mi dissolvo e tu divieni reale. (David Grossman)

Ciò che vediamo la notte, è lo sfortunato residuo di quanto abbiamo negletto durante la veglia. Il sogno è sovente la rivincita delle cose disprezzate o il rimprovero degli esseri abbandonati. (Anatole France)

Di notte un ateo crede quasi in un Dio. (Edward Young)

L’infinita luce non riuscì ad aprire i miei occhi del tutto. L’infinita notte, riuscirà a chiudere i miei occhi del tutto? (Antonio Porchia)

La malinconia erano i suoni di una notte d’inverno. (Virginia Woolf)

Riflessioni sulla notte

La notte porta consiglio, si sul dire, e per questo sono tante le riflessioni scritte al calar del sole, sulla vita, sull’amore, sul mondo. Noi abbiamo raccolto gli aforismi a tema più belli e significativi, per riflettere insieme.

Io amo la notte perché di notte tutti i colori sono uguali e io sono uguale agli altri. (Bob Marley)

È di notte che si percepisce meglio il frastuono del cuore, il ticchettio dell’ansia, il brusio dell’impossibile e il silenzio del mondo. (Fabrizio Caramagna)

Di notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. Tutto si addolcisce e si attenua, anche le rughe del viso e quelle dell’anima. (Romano Battaglia)

C’è un punto morto nella notte, dove fa più freddo e il tempo più nero, dove il mondo ha dimenticato la sera e l’alba non è ancora una promessa. Un tempo in cui è troppo presto per alzarsi, ma così tardi per andare a letto. (Robin Hobb)

La notte è la prova che il giorno non è sufficiente. (Elizabeth Quin)

La notte è diventata dolorosa per me. Essa porta alla luce i rimpianti del giorno. (Grey Livingston)

Certe notti sono fatte per la tortura, o la riflessione, o il sapore di solitudine. (Poppy Z. Brite)

Non cercare di risolvere questioni gravi nel bel mezzo della notte. (Philip K. Dick)

Frasi romantiche sulla notte

Romanticismo e notte vanno da sempre a braccetto: da Shakespeare agli autori moderni, tutti hanno associato la notte all’amore, quelle ore in cui i cuori si separano o si ritrovano, quando i segreti diventano vita, e la vita si nasconde al buio. Ecco le frasi romantiche sulla notte:

Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri? (William Shakespeare)

La notte dissimula i difetti ed è indulgente con tutte le imperfezioni; a quell’ora, ogni donna sembra bella. (Ovidio)

Se l’amore è cieco, tanto meglio si accorda con la notte. (William Shakespeare)

Tutto si riduce all’ultima persona a cui pensi la notte: è lì che si trova il cuore. (Charles Bukowski)

Sono qui sdraiato nel letto, il tempo di aprire un libro, sognare l’altrove e poi chiudere gli occhi pensando a te. Buonanotte amore mio! (Fabrizio Caramagna)

Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con mille occhi. (Platone)

Sei la finestra a volte verso cui indirizzo parole di notte, quando mi splende il cuore. (Alda Merini)

Quando la sera le luci si spengono… tu tieni acceso il cuore. Buonanotte! (Stephen Littleword)

EsageriAmo. È notte. Nei sogni si può. (Raffaele Grande)

Fuggiremo il riposo, fuggiremo il sonno, supereremo in velocità l’alba e la primavera e prepareremo giorni e stagioni a misura dei nostri sogni. (Paul Eluard)

Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento. (Alda Merini)

Tu sei la nube della sera che vaghi nel cielo dei miei sogni. (Rabindranath Tagore)

Se sorridesse, la luna somiglierebbe a te. (Sylvia Plath)

È bello sentirsi dire “a domani”. Non sai come sarà domani, ma sai che c’è qualcuno pronto ad affrontarlo con te. (Anonimo)

Se solo, quando giunge mezzanotte, mi mandassi un saluto con le stelle. (Anna Achmatova)

Frasi dalle canzoni sulla notte

Le canzoni spesso parlano della notte, in modo poetico, romantico ma anche irrazionale e agitato. Queste ore di buio hanno ispirato alcuni dei brani più belli di sempre, che tutti sappiamo a memoria e che raccontano spesso quello che proviamo.

Buonanotte, anima mia. Adesso spengo la luce e così sia. (Cara, Lucio Dalla)

Se la notte è scura e hai paura, ricordati che sono ancora qua. (Quando ritornerai, Tiziano Ferro)

E la luna bussò alle porte del buio. Fammi entrare. lui rispose di no. (E la Luna bussò, Loredana Berté)

Certe notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei. Certe notti la strada non conta e quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa Neil Young sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere, smettere mai. (Certe notti, Ligabue)

Sì, sarà pure misteriosa e tenebrosa quando vuole fa paura. Ma ti abbraccia e ti difende se l’ascolti. Se ti nascondi e cerchi dentro lei la forza per andare avanti. E non tradirla con il sole e i raggi… ma, ma la notte so che pensi a me amore. Nel buio cerchi sempre le mie mani, no. Non fingere di stare già bene. (La notte, Modà)

Ore confuse della notte, la malinconia non è uno stato d’animo. Le vite altrui si sono rotte e sembra non esista più il tuo prossimo. Ti vesti un poco di silenzio. Hai la dolce illusione di esser solo. (Canzone di notte, Francesco Guccini)

Buona notte amore che sei così lontano. E questo canto voli sopra il mare e sopra tutte le città. Così leggero sulle strade. (Buona notte a te, Fabio Concato)

Frasi da film sulla notte

Divertenti, misteriose, significative, spaventose: le frasi dei film sulla notte sono molto diverse tra loro, ognuna rispecchia l’anima della pellicola da cui è tratta. Vediamo quali sono le più note.

Per me questo è il momento peggiore della notte. Troppo tardi per ieri, troppo presto per domani. (Insomnia)

La luna spunta ogni giorno, anche nei giorni neri, per ricordarti che ogni giorno può essere bellissimo. (The perfect man)

In un modo o nell’altro questa notte finirà. (Matrix Revolutions)

Vengono fuori gli animali più strani, la notte: puttane, sfruttatori, mendicanti, drogati, spacciatori di droga, ladri, scippatori. Un giorno o l’altro verrà un altro diluvio universale e ripulirà le strade una volta per sempre. (Taxi driver)

Ascoltali. I figli della notte. Che musica che fanno. (Dracula)

Non riesco mai a decidere se Parigi sia più bella di giorno o di notte. (Midnight in Paris)

È notte ed è molto tardi, qualcuno qui attorno sta suonando La vie en rose. È la maniera francese per dire: “Sto guardando il mondo con degli occhiali colorati di rosa” ed è esattamente quello che provo io adesso. (Sabrina)

Quella notte è andata così, non ho baciato Claudia e non c'è stato il lieto fine. Eppure, me la ricorderò sempre perché era una notte speciale. Ma io la magia di quella notte, come spesso succede nella vita, non l'ho più ritrovata. (Notte prima degli esami)