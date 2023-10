L e frasi su New York emozionanti e bellissime da condividere su Instagram e da commentare per scoprire l'amore per questa città

Affascinante, magica e straordinaria: la Grande Mela è una città che sa conquistare e affascinare. Le frasi su New York ci raccontano la sua bellezza e la capacità di questa metropoli di conquistare chiunque con i suoi scorci, i grattacieli che svettano e le luci sfavillanti.

Frasi su New York tratte da canzoni

Le frasi su New York tratte da canzoni ci fanno ballare, sorridere e ci fanno innamorare della Grande Mela. Da Theme From New York, New York, Frank Sinatra ad I love New York di Madonna, sono tanti gli artisti che hanno scelto di raccontare questa straordinaria città e quanto di bello può offrire.

Lei è il mio cuore, amo New York. Ha vissuto ed è morta così tante volte. La vita è sempre dura a New York, ma è splendida, sopravvive sempre. (New York City, Lenny Kravitz)

A New York, una giungla di cemento dove vengono realizzati i sogni, non c’è niente che tu non possa fare. Ora sei a New York, queste strade ti faranno sentire completamente nuovo, le grandi luce ti ispireranno. (Empire State of Mind, Jay-Z e Alicia Keys)

New York, New York, è una scommessa d’amore, tu chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. (La nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini)

È più facile lasciare che essere lasciati, lasciare non è mai stato il mio orgoglio, lasciare New York non è mai facile. (Leaving New York, R.E.M.)

A qualcuno piace scappare, prendersi una vacanza dal quartiere, saltare su un volo per Miami Beach o Hollywood, ma io prendo un Greyhound sulla riva dell’Hudson. Sono in uno stato mentale di New York. (New York State of Mind, Billy Joel e Tony Bennett)

Le altre città mi mandano sempre ai matti, le altre città mi fanno sempre rattristare. Nessun’altra città mi ha mai resa felice, oltre a New York. (I Love New York, Madonna)

New York, New York, voglio svegliarmi nella città che non dorme mai e scoprire che sono il numero uno il primo della lista, il re della collina, il vero numero uno. (Theme From New York, New York, Frank Sinatra)

Frasi su New York per Instagram

Un viaggio a New York è il sogno di molti, ma come commentare nel modo giusto la foto perfetta? Per condividere su Instagram gli scatti della Grande Mela ci sono tantissime frasi e aforismi su questa bellissima città.

La città vista dal ponte di Queensboro è sempre la città vista per la prima volta, nella sua selvaggia promessa di tutto il mistero e la bellezza del mondo. (Francis Scott Fitzgerald)

Per me, New York è accogliente, non strana. (Karl Lagerfeld)

Amo questa città in modo emotivo e irrazionale, come quando ami tua madre o tuo padre anche se sono ubriachi o ladri. Ho amato questa città tutta la mia vita – per me, è come una gran donna. (Woody Allen)

Non hai vissuto fino a quando non sei morto a New York. (Alexander Woollcott)

New York è un’arancia succhiata. (Ralph Waldo Emerson)

New York è grande, affascinante, accomodante, gentile e incauta, ma soprattutto è un crogiol. (Ford Madox Ford)

New York è spaventosa, incredibilmente senza fascino ed estremamente difficile. (Henry James)

Se Londra è un acquerello, New York è un dipinto ad olio. (Peter Shaffer)

Quando vado a Parigi, a Londra a Roma, dico sempre “Non c’è nessun posto come New York. È la città più eccitante del mondo”. (Robert De Niro)

Non mi piace Los Angeles. Le persone sono orribili e terribilmente superficiali, e tutti vogliono essere famosi, ma senza mettersi in gioco. Sono di New York. Ucciderò per ottenere ciò di cui ho bisogno. (Lady Gaga)

E New York è la città più bella del mondo? Non è lontana dall’esserlo. Nessuna notte urbana è come la notte lì. (Ezra Pound)

Si appartiene a New York all’istante, le si appartiene tanto in cinque minuti come in cinque anni. (Thomas Wolfe)

Londra è soddisfatta, Parigi è rassegnata, ma New York è sempre fiduciosa. Crede sempre che qualcosa di buono stia per arrivare, e deve sbrigarsi ad incontrarla. (Dorothy Parker)

Lascia un segno a New York e sarai un uomo. (Mark Twain)

Cento volte ho pensato: New York è una catastrofe, e cinquanta volte: è una bella catastrofe. (Le Corbusier)

È ridicolo ambientare un romanzo poliziesco a New York. New York è di per sé una storia poliziesca. (Agatha Christie)

Questa è la città, e io sono uno dei cittadini. Qualunque cosa interessa agli altri interessa me. (Walt Whitman)

New York è una brutta città, una città sporca. Il suo clima è uno scandalo, la sua politica è usata per spaventare i bambini, il suo traffico è follia, la sua competizione è micidiale. Ma c’è una cosa: una volta che hai vissuto a New York ed è diventata la tua casa, nessun altro posto è abbastanza buono. (John Steinbeck)

C’è qualcosa nell’aria di New York che rende il sonno inutile. (Simone de Beauvoir)

Poesie su New York

Emozionanti e meravigliose: le poesie su New York sono ricche di sfumature e di magia. Da leggere, appuntare e commentare, per vivere appieno lo spirito della Grande Mela e di chi l’ha conosciuta da vicino.

Cosa succede ad un sogno rimandato? Appassisce come uva al sole? O come una ferita suppura per poi scomparire? Puzza come carne andata a male? O fa la crosta di zucchero come un dolce sciroppo Forse semplicemente affonda come pesante carico. O esplode? (Langston Hughes)

Spaventosamente brutta per la maggior parte, eppure la si ricorda come un luogo di fiera e passionale bellezza. Un luogo di fame eterna, ma anche il posto nel quale gli uomini sentono che le loro vite si realizzeranno gloriosamente e la loro fame verrà placata. (Tom Wolfe)

È un mito, la città: le stanze e le finestre, le strade che eruttano vapore: per ciascuno, per chiunque, un mito diverso, la testa di un idolo con occhi di semaforo che ammiccano un tenero verde, un cinico rosso. Questa isola, galleggiante su acqua di fiume come un iceberg di diamante, chiamatela New York, chiamatela come vi pare: il nome non importa poiché, arrivando dalla maggiore realtà dell'altrove, uno va alla ricerca soltanto di una città, di un posto dove nascondersi, dove smarrire o scoprire se stesso, per fabbricare un sogno all'interno del quale dimostrare che, dopo tutto, non sei il brutto anatroccolo, ma un essere meraviglioso e degno di essere amato. (Truman Capote)

Era troppo per crederla vera; così complicata, immensa, insondabile. E così bella, vista da lontano: canyon d'ombra e di luce, scoppi di sole sulle facciate in cristallo, e il crepuscolo rosa che incorona i grattacieli come ombre senza sfondo drappeggiate su potenti abissi. (Jack Kerouac)

I newyorkesi camminano più in fretta, parlano più in fretta, pensano più in fretta. Non è necessario esserci nati per essere newyorkesi, ma dopo sei mesi tu camminerai parlerai e penserai più in fretta. E da quel momento anche tu potrai considerarti un newyorkese. (Edward I. Koch)

Il mio miope sguardo europeo avanzando lentamente e scrutando ovunque cercava invano di trovare qualcosa a New York che lo catturasse. Qualunque cosa, una fila di case che improvvisamente sbarrasse il cammino, la curva di una strada, qualche edificio alterato e scurito dal tempo. Ma New York è una città per presbiti: non c'è nulla su cui focalizzare lo sguardo, eccetto il punto di fuga. Il mio sguardo incontrava solo spazio. Scivolava sopra quartieri di case tutte uguali e raggiungeva libero l'orizzonte annebbiato. (Jean Paul Sartre)