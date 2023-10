P ablo Neruda è uno dei poeti più importanti della letteratura latino americana e Nobel per la letteratura: abbiamo raccolto alcune delle sue citazioni più belle

Le frasi di Pablo Neruda sono un faro che illumina l’anima di chi le legge. All’anagrafe Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, è uno dei poeti più influenti della letteratura latino-americana del Novecento. Lo pseudonimo con cui firma le sue opere straordinarie è un omaggio allo scrittore e poeta Jan Neruda.

Definito da scrittori del calibro di Gabriel Garcia Marquez “il più grande poeta del XX secolo, in qualsiasi lingua”, nel 1971 ha vinto il premio Nobel per la letteratura. Lasciarsi trasportare dai suoi versi, dai suoi pensieri è un’esperienza mistica, poter leggere le sue opere un onore.

Ecco allora che questa raccolta di citazioni e aforismi vuole essere un umile omaggio a uno dei più grandi pensatori di tutti i tempi, un uomo che riesce a trascendere lo spazio e il tempo con i suoi messaggi universali e sempre attuali.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Tra poesia e filosofia: le frasi celebri sulla vita per esaltarne la bellezza

Frasi di Pablo Neruda sulla vita

Riflettere sull’esistenza, sulle difficoltà e le gioie che stare al mondo comporta è un esercizio dell’intelletto naturale per l’essere umano. Ci sono però persone che hanno un dono e che riescono a pensare in grande e che possono essere d’ispirazione per il prossimo. Le frasi di Pablo Neruda, in tal senso, sono un regalo al mondo davvero prezioso.

Le lacrime che non si piangono attendono in piccoli laghi? O saranno fiumi invisibili che corrono verso la tristezza?

Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia e pace in sé stesso.

Chiedere può essere la vergogna di un minuto, non chiedere può essere il rimpianto di una vita.

Vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno. Né il primo né l'ultimo. L'unico.

Mi feci tante domande che andai a vivere sulla riva del mare e gettai in acqua le risposte per non litigare con nessuno.

Lentamente muore chi non rischia la certezza per l'incertezza per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita, di fuggire ai consigli sensati.

La timidezza è una condizione strana dell'anima, una categoria, una dimensione che si apre alla solitudine. È anche una sofferenza inseparabile, come se si avessero due epidermidi, e la seconda pelle interiore s'irritasse e contraesse di fronte alla vita.

L'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità.

Ancora non se n’è andato l’inverno, e il melo appare trasformato d’improvviso in cascata di stelle odorose.

Una sola parola, logora, ma che brilla come una vecchia moneta: Grazie!

E quando in Palazzo Vecchio, bello come un’agave di pietra, salii i gradini consunti, attraversai le antiche stanze, e uscì a ricevermi un operaio, capo della città, del vecchio fiume, delle case tagliate come in pietra di luna, io non me ne sorpresi: la maestà del popolo governava.

Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, chi non cambia la marca o colore dei vestiti, chi non rischia, chi non parla a chi non conosce.

Frasi sull'amore di Pablo Neruda

Si tratta di un sentimento che muove il mondo, le frasi sull’amore di Pablo Neruda sono un sentiero che permette di entrare nell’anima di un poeta d’eccezione. Leggere il suo punto di vista su un tema così importante per il genere umano, e non solo, è un grande privilegio. A tal proposito, ecco le più belle frasi sull’amore in circolazione.

Bella, come nella pietra fresca della sorgente, l’acqua apre un ampio lampo di spuma, così è il sorriso del tuo volto, bella.

Oh invadimi con la tua bocca bruciante, indagami, se vuoi, coi tuoi occhi notturni, ma lasciami nel tuo nome navigare e dormire.

Bacio a bacio percorro il tuo piccolo infinito, i tuoi margini, i tuoi fiumi, i tuoi villaggi minuscoli, e il fuoco genitale trasformato in delizia corre per i sottili cammini del sangue fino a precipitarsi come un garofano notturno, fino a essere e non essere che un lampo nell’ombra.

Sento la tua tenerezza avvicinarsi alla mia terra.

Sentire l’amore di quelli che amiamo è il fuoco che alimenta la vita.

Riempiti di me. Desiderami, prosciugami, versami, immolami. Chiedimi. Raccoglimi, contienimi, nascondimi.

Per il mio cuore basta il tuo petto, per la tua libertà bastano le mie ali. Dalla mia bocca arriverà fino al cielo, ciò ch’era addormentato sulla tua anima.

Quando lei ed io ci nascondiamo nel treno di ritorno, i vecchi giorni reclamano ancora qualcosa malgrado il cuore duro che crede di averli lasciati indietro.

E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo.

Ti faccio spazio dentro di me, in questo incrocio di sguardi che riassume milioni di attimi e di parole.

Toglimi il pane, se vuoi, toglimi l’aria, ma non togliermi il tuo sorriso.

E le tue palpebre spalancano il crepuscolo della terra, assaltando l’azzurro delle stelle.

Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi.

Anima mia, dammi nei tuoi baci l’acqua salubre di questi mesi, il miele del territorio, la fragranza bagnata da mille labbra del cielo, la pazienza sacra del mare nell’inverno.

Morirei per un tuo solo sguardo, un tuo sospiro che profumi d’amore ed una carezza che riscaldi il mio cuore. Non assomigli più a nessuna da quando ti amo.

L'amore, quando la vita ci incalza, è solo un'onda più alta fra le onde.

Amare è così breve, dimenticare così lungo.



Poesie brevi di Pablo Neruda

Per andare dritto al punto, per toccare le corde più profonde dell’animo di una persona non servono tante parole. Se poi queste sono frasi di Pablo Neruda, il principio è ancora più vero. Poter leggere i suoi componimenti, che arrivano dritti al cuore, è un’esperienza che dovrebbero fare tutti almeno una volta nella vita.

T’amo senza sapere come

T’amo senza sapere come, né quando né da dove,

t’amo direttamente senza problemi né orgoglio:

così ti amo perché non so amare altrimenti

che così, in questo modo in cui non sono e non sei,

così vicino che la tua mano sul mio petto è mia,

così vicino che si chiudono i tuoi occhi col mio sonno.

Non star lontana da me…

Non star lontana da me un solo giorno, perché,

perché, non so dirlo, è lungo il giorno,

e ti starò attendendo come nelle stazioni

quando in qualche parte si addormentano i treni.



Non andartene per un’ora perché allora

in quell’ora s’uniscono le gocce dell’insonnia

e forse tutto il fumo che va cercando casa

verrà ancora a uccidere il mio cuore perduto.



Ahi non s’infanga la tua figura nell’arena,

ahi, non volino le tue palpebre nell’assenza:

non andartene per un minuto, adorata,



perché in quel minuto sarai andata sì lungi

che attraverserò tutta la terra interrogando

se tornerai o se mi lascerai morire.

E da allora sono perché tu sei

E da allora sono perché tu sei,

e da allora sei, sono e siamo,

e per amore sarò, sarai, saremo.

Ode al giorno felice

Questa volta lasciate che sia felice,

non è successo nulla a nessuno,

non sono da nessuna parte,

succede solo che sono felice

fino all’ultimo profondo angolino del cuore.

Camminando, dormendo o scrivendo,

che posso farci, sono felice.

Sono più sterminato dell’erba nelle praterie,

sento la pelle come un albero raggrinzito,

e l’acqua sotto, gli uccelli in cima,

il mare come un anello intorno alla mia vita,

fatta di pane e pietra la terra

l’aria canta come una chitarra.

Frasi sull'amicizia di Pablo Neruda

Le frasi sull’amicizia sono l’espressione di uno dei sentimenti più puri e sinceri che esistano al mondo, quelle di Pablo Neruda posseggono sfumature di colore che possono dare un punto di vista nuovo, ma familiare allo stesso tempo.

E l’antica amicizia, la gioia di essere cane e di essere uomo tramutata in un solo animale che cammina muovendo sei zampe e una coda intrisa di rugiada.

Amico, portati via quello che vuoi,

affonda il tuo sguardo negli angoli,

e se vuoi ti darò tutta l’anima

coi suoi bianchi viali e le sue canzoni.