Frasi per una nascita

L’arrivo di una nuova vita è sempre una notizia bellissima. Stravolge gli equilibri e colora l’esistenza di sfumature mai viste prima. Le frasi sulla nascita sono uno spunto per celebrare un evento che non può passare inosservato. Perché la felicità va vissuta e condivisa con le persone a cui si vuole bene.

Bimbo o bimba, non importa: una creatura che apre gli occhi al mondo e che si prepara a viverlo nella sua interezza è un miracolo. Ecco perché questa raccolta di citazioni e aforismi può essere d’ispirazione per chi vuole esprimere la sua contentezza, ma non sempre trova le parole giuste per farlo.

Frasi nascita per bimba

Fiocco rosa, verde, giallo, blu: i colori sono talmente belli e vari che i genitori possono scegliere quello che preferiscono per rappresentare al meglio l’arrivo della loro bimba. Le frasi sulla nascita di una piccolina rappresentano la celebrazione della purezza, dell’innocenza, dell’incoscienza che viene al mondo e che vivrà imparando come ci si relaziona con la cerchia più stretta e quella meno stretta di rapporti. È tutto una scoperta e ogni traguardo è giusto che abbia il giusto riconoscimento.

Congratulazioni ai genitori! Questa piccola è simbolo del vostro amore. Auguri!

Questa bimba sarà un’aggiunta adorabile alla vostra meravigliosa famiglia. Possa ogni suo sorriso rendere il vostro mondo più luminoso. Congratulazioni!

Congratulazioni per la vostra piccolina. Sarete dei genitori fantastici!

È una bimba! I nostri migliori auguri e le più sentite congratulazioni!

Un amore, il vostro, che ha dato alla luce un frutto meraviglioso. Gustatelo e amatelo perché riempirà d’amore le vostre giornate.

Congratulazioni! Ti auguro che questa dolce e piccola figlia ti porti tutta la bellezza e la gioia di questo universo.

Avete aperto le porte alla speranza generando nuova vita. Da questo momento imparerete ad amare in modo nuovo.

Una nuova meravigliosa principessa si è appena unita alla nostra famiglia. Sono così felice di farne parte! Congratulazioni!

Condividiamo con voi la gioia di questo lieto evento. Che questa creatura porti felicità nella vostra vita.

Una figlia è la migliore amica della madre e la piccola principessa del padre. Non potrete fare a meno di amarla ogni giorno di più. Congratulazioni!

Congratulazioni! Siamo felici di condividere questo momento di gioia con voi per la nascita della vostra piccola.

Sono veramente felice di poter dare il benvenuto a questa splendida principessa. Non vedo l’ora di vederla crescere e diventare la persona eccezionale che è stata destinata a diventare. Congratulazioni!

Cari genitori, auguri per questo piccolo miracolo!

L’arrivo della vostra bimba riempirà il mondo di femminilità, amore e dolcezza. Felicitazioni!

Questa bimba porterà, a voi come a tutti noi, grande gioia. Congratulazioni!

Congratulazioni per l’arrivo di questa splendida bimba. So che sarete dei genitori fantastici. In bocca al lupo!

Diventare genitore è il viaggio più elettrizzante di tutta la vita. Auguri!

La nascita di [nome] è la bella notizia che ci voleva. Un caro augurio alla vostra famiglia.

Auguri di vero cuore per questa gioia immensa appena arrivata nelle vostre vite. Ora inizia una grande avventura. Auguri!

A volte piangerà così tanto che non saprai più cosa fare, altre volte (forse) ti distruggerà la casa, ma sicuramente porterà più gioia di quanto tu possa immaginare. Congratulazioni!

I nostri migliori auguri affinché possiate iniziare questo nuovo cammino da genitori con grande felicità.

Una figlia è una benedizione, ad ogni suo sorriso ti darà la pace. Congratulazioni!

Congratulazioni per il nuovo ruolo di mamma e papà. Vi auguriamo una vita ricca di momenti preziosi!

Congratulazioni ai nuovi genitori! Possano questi piccoli piedini entrare nei vostri cuori e restarci lì per sempre.

Frasi nascita per bimbo

Quello che vale per le femminucce vale anche per i maschietti: le frasi sulla nascita esprimono al meglio il tumulto di emozioni che un evento del genere provoca in mamma e papà, nei nonni, negli zii e in tutti coloro che amano quella piccola creaturina ancor prima che nasca e che adorano, senza se e senza ma, non appena emette il suo primo vagito.

La cicogna ha visto bene scegliendo voi: sarà un bimbo fortunato.

Benvenuto, [nome]. Hai accanto la mamma e il papà più cari del mondo

Ora siete genitori e… vi sembrerà di esserlo stati da sempre! Felicitazioni!

Quando nasce un bambino nascono anche una mamma e un papà. Auguri a voi.

Un bimbo meraviglioso con due genitori splendidi: auguri.

Possa il vostro piccolo restare per sempre l'immagine più vera, bella e concreta del vostro amore.

Al piccolo nuovo arrivato auguriamo ogni bene.

Nulla è più bello di una nuova vita che sboccia! Auguri.

L’attesa è finita e una nuova vita è sbocciata. Tanti auguri a tutta la famiglia!

Dall'amore è nata una vita nuova. Dall'amore essa trarrà l'energia necessaria per crescere. Con affetto, auguri a tutti voi.

Dal vostro amore è sbocciata una nuova vita, tanti auguri sinceri, sarete splendidi genitori.

Ora il vostro mondo sta per cambiare: un bebè renderà il vostro amore più forte, la vostra casa più felice, i vostri giorni più brevi, le vostre notti più lunghe e il vostro conto in banca più vuoto. Auguri!

Non vediamo l’ora di poter spupazzare il nuovo arrivato. Tanti auguri alla mamma e al papà, ottimo lavoro!

Un proverbio zen dice che nella vita bisogna fare tre cose: fare un figlio, scrivere un libro, piantare un albero. Ve ne mancano solo altre due, auguri!

La nascita di vostro figlio ci ha commosso tutti. Siamo felici per voi e per lui… Non poteva trovare famiglia migliore. Tanti auguri!

Benvenuti nell’esclusivo mondo dei genitori dove c’è: poco da dormire, tanto da imparare e tanto amore da donare.

Diamo il benvenuto al piccolo pargoletto. Sappiamo che riempirà di gioia ogni giorno della vostra vita. Complimenti grandissimi.

Nascere di questi tempi è gioia mista a paura. Ma la vita vince sempre. Buona vita piccolo guerriero

Frasi nascita famose

Non sempre è facile trovare le frasi sulla nascita più adatte. Si sa quello che si prova, ma non si ha la lucidità di esprimerlo al meglio. Ecco perché autori più o meno famosi, poeti e cantanti, celebrità che hanno maggiore dimestichezza con le parole ci aiutano a dare voce ai sentimenti che invadono in un secondo mente e cuore. A tal proposito, ecco le frasi sulla vita più belle e significative.

Quando mi avvicino a un bambino, nascono in me due sentimenti: tenerezza per ciò che è e rispetto per ciò che può diventare (Louis Pasteur).

La vita è una fiamma che via via si consuma, ma che riprende fuoco ogni volta che nasce un bambino (George Bernard Shaw).

Nascere, piccolo, è cadere nel tempo (Marina Cvetaeva).

Nascere, è ricevere tutto un universo in regalo (Jostein Gaarder).

La nascita è un mistero. Le parole non sono sufficienti (Marie O’Connor).

La nascita è l'improvvisa apertura di una finestra, attraverso la quale ci si affaccia su di una prospettiva stupenda. Che cosa è successo? Un miracolo. Hai scambiato il nulla con la possibilità del tutto (William Macneile Dixon).

Un bambino appena nato. Un batuffolo di luce lanciato dalle stelle più lontane. E dentro ci sono già le leggi della vita, le formule segrete della meraviglia e le prime chiavi per aprire le forme del mondo (Fabrizio Caramagna).

Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini (Dante Alighieri).

Il termine “natura” viene da “nascere”. Esser nato è aver ricevuto l’esistenza e quindi non essere l’origine del proprio essere (Fabrice Hadjadj).

Nel momento in cui nasce un bambino, nasce anche la madre. Lei non è mai esistita prima. Esisteva la donna, ma la madre mai. Una madre è qualcosa di assolutamente nuovo (Osho).

L’unica magia senza trucco è la magia della vita (Jean-Paul Malfatti).

I bambini sono degli enigmi luminosi (Daniel Pennac).

I due giorni più importanti nella tua vita sono il giorno in cui nasci e il giorno in cui scopri il perché sei nato (Mark Twain).

Un bambino può insegnare sempre tre cose ad un adulto: 1. A essere contento senza motivo. 2. A essere sempre occupato con qualche cosa. 3. A pretendere con ogni sua forza quello che desidera (Paulo Coelho).

Un neonato rappresenta il convincimento di Dio che il mondo debba continuare (Carl Sandburg).

Il bambino chiama la mamma e domanda: "Da dove sono venuto? Dove mi hai raccolto?". La mamma ascolta, piange e sorride mentre stringe al petto il suo bambino: "Eri un desiderio dentro al cuore"(Rabindranath Tagore).

Alla mia nascita una fata si è chinata sulla mia culla dicendomi: “Assaporerai una parte minuscola di questa vita e in cambio la percepirai tutta” (Christian Bobin).

Un Bambino è un amore diventato visibile (Novalis).

Frasi nascita simpatiche e divertenti

E quale migliore approccio per celebrare la felicità se non con uno spiccato senso dell’umorismo. La vita va celebrata in tutte le sue forme e le frasi sulla nascita possono (e devono) essere anche divertenti e allegre. Se un bimbo o una bimba vengono al mondo abbiamo una buonissima ragione per sorridere ogni giorno ed essere grati all’universo. A tal proposito, ecco alcune frasi ironiche e divertenti per ogni occasione.

Le brave mamme hanno pavimenti appiccicosi, cucine in disordine, pile di panni, piatti sporchi e bambini felici…Coraggio e auguri!

Chi dice “dorme come un bambino”, generalmente non ne ha uno. In bocca al lupo!

Cari mamma e papà, benvenuti nel club degli insonni! Vi siamo vicini. Auguri!Congratulazioni ai nuovi genitori: siete entrati in un mondo di urla, strilli, cambi di pannolini e pasti a notte fonda!

Ci sono uomini così precisi e pignoli che hanno voluto nascere il giorno del loro compleanno (Mirco Stefanon).

Un consiglio a mamma e papà: lo sviluppo emotivo dei bambini, a questa età, è segnato da tre fasi fondamentali: sta per piangere, piange, ha appena finito di piangere. Auguri!

Gli occhi sono della mamma, il sorriso del papà... speriamo che almeno il carattere sia di qualcun altro! Tanti auguri!

L’unica cosa che i bambini consumano più velocemente delle scarpe sono i genitori (John J. Plomp).