L e più belle frasi sulla musica e sul suo enorme potere: un linguaggio universale che ci sa unire e farci innamorare

Da quando esiste l’uomo esiste anche la…musica! Le frasi sulla musica ci rivelano i segreti di questo linguaggio universale capace di trasmettere grandi emozioni e di dare forma ai pensieri. Le canzoni e le note infatti possono essere dei grandi alleati per affrontare un momento difficile, svelare qualcosa oppure rilassarsi. Un potere che poche cose a questo mondo hanno e che ci fa stare davvero bene!

VEDI ANCHE

Lifestyle

D’amore e non solo: queste sono le frasi più belle delle canzoni uscite nel 2023

Frasi sulla musica che unisce

La musica sa essere potente e sa regalarci qualcosa di meraviglioso: una connessione con gli altri. I brandi e le canzoni più amate possono unire persone molto diverse fra loro, che abitano lontane chilometri e parlano lingue differenti. Basta un concerto, una canzone alla radio o un brano canticchiato per strada per avvicinare qualcuno e per fare, davvero, dei miracoli.

La musica è semplicemente là per parlare di ciò di cui la parola non può parlare. In questo senso, la musica non è del tutto umana. (Pascal Quignard)

Dove le parole finiscono, inizia la musica. (Heinrich Heine)

La musica è di tutti. Solo gli editori pensano che appartenga a loro. (John Lennon)

È meraviglioso come la musica abbia la possibilità di salvarci dall'irrigidimento, dalle convenzioni a cui tutti andiamo incontro e farci tornare uno stupore incantato nei confronti delle cose. (Giovanni Allevi)

Non vorrei essere un sottofondo, vorrei che la mia musica fosse l'unica cosa importante, almeno nel tempo in cui la si ascolta. (David Gilmour)

La mia musica vivrà in eterno. Forse è stupido dirlo, ma quando sono sicuro delle cose, io le dico. La mia musica vivrà per sempre. (Bob Marley)

La musica può nominare l'innominabile e comunicare l'inconoscibile. (Leonard Bernstein)

I fiori, la musica e i bambini, sono i gioielli della vita. (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)

La musica scaccia l’odio da coloro che sono senza amore. Dà pace a coloro che sono in fermento, consola coloro che piangono. (Pablo Casals)

Impara tutto sulla musica e sul tuo strumento, poi dimentica tutto sia sulla musica che sullo strumento e suona ciò che la tua anima detta. (Charlie Parker)

La musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare. (Ezio Bosso)

C'è musica classica talmente bella da diventare popolare e leggera, e c'è musica leggera talmente bella da diventare classica. Quando la musica è bella è bella e basta. (Andrea Bocelli)

Dove le parole falliscono, parla la musica. (Hans Christian Andersen)

Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime. (Victor Hugo)

La musica ha un grande potere: ti riporta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti, così che provi, contemporaneamente, nostalgia e speranza. (Nick Hornby)

C'è musica in tutto, se sai come trovarla. (Terry Pratchett)

VEDI ANCHE

Lifestyle

Queste frasi rap ti faranno venire voglia di ascoltare le canzoni da cui sono tratte

Frasi sulla musica classica

La musica classica, secondo Bernstein, è una musica scritta in modo perfetto ed è proprio come andrebbe eseguita. Venne composta inizialmente fra il Settecento e l’Ottocento un periodo in cui i compositori ricercavano l’estrema perfezione, diventando il simbolo di una musica pura, straordinaria e unica.

La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori. (Johann Sebastian Bach)

Il vero artista non ha nessuna superbia: purtroppo egli vede che l’arte non ha confini. (Ludwig van Beethoven)

La musica è il vino che ispira nuovi processi generativi, e io sono Bacco che pressa questo vino glorioso per l’umanità e la rende spiritualmente ubriaca. (Ludwig van Beethoven)

Tre cose sono necessarie per un buon pianista: la testa, il cuore e le dita. (Wolfgang Amadeus Mozart)

La musica è una rivelazione, più alta di qualsiasi saggezza e di qualsiasi filosofia. (Ludwig van Beethoven)

La musica non è nelle note, la musica è tra le note. (Wolfgang Amadeus Mozart)

Bach è un astronomo che ha scoperto le stelle più belle. Beethoven si misura con l’universo. Io cerco solo di esprimere il cuore e l’anima dell’uomo. (Fryderyk Chopin)

Ogni nota più lunga delle altre è al tempo stesso più forte; mentre la nota di minor durata richiede meno forza, appunto come le sillabe lunghe e le brevi dei versi ritmati. La nota più elevata in una melodia o una nota che forma dissonanza è altresì la più forte. (Fryderyk Chopin)

Frasi sulla musica rock

Scoppiettante, sovvertiva, unica: è la musica rock che, con il suo fascino e la sua energia, ha saputo rivoluzionare la storia musicale, regalandoci artisti e brani che ci hanno cambiato per sempre. Dagli Slash agli AC/DC: le frasi sul rock sono pura energia da appuntare, scrivere e…gridare!

Siamo più popolari di Gesù Cristo adesso. Non so chi morirà per primo. Il Rock and Roll o il Cristianesimo. (John Lennon)

Non voglio essere una rock star. Io sarò una leggenda. (Freddie Mercury)

Ho chiuso con il rock, ma il rock non ha chiuso con me. (Billy Corgan)

Semplicemente io amo il rock and roll, non c’è altro da aggiungere direi. È qualcosa di cui sono stato sempre appassionato, una pulsazione interiore che mi eccita, e quindi non ho nessuna intenzione di rallentare i ritmi. (Slash)

Il rock non morirà mai. Non fino a quando il piede di un sognatore batterà a ritmo con il suo cuore. (Massimo Gramellini)

Quando sarò nella tomba, proverò una grande consolazione all’idea di essere stato l’anello di una lunga catena e di aver aver suonato del buon rock. (Bruce Springsteen)

Per me il termine “rock’n’roll” non è assolutamente obsoleto. Significa libertà. Il rock non ha mai perso quel significato di libertà d’espressione. Credo che sia la cosa più liberatoria che esista al mondo. (Billie Joe Armstrong)

Il rock è sempre stato la musica del diavolo. (David Bowie)

Sarò anche morto, ma il rock and roll continua a vivere – I may be gone but rock and roll lives on. (Epitaffio di John Belushi)

Un ragazzo sogna sempre di essere in un gruppo rock: tutto è più grande della realtà. (Neil Young)

Il rock è la vita che non finge di essere la morte, l’urlo nella notte, il raggio ribelle che passa attraverso la tenda. Uguale in tutto alle tue parole in ritmo, quelle che senti dalle cuffiette, il racconto del mondo che non vuoi e di quello che vorresti. (Maurizio De Giovanni)

È lunga la strada per la cima, se vuoi fare del rock’n’roll. (AC/DC)

Quando cominciamo a fare rock non vorremmo più fermarci. (Metallica)

Talvolta mi piace vedere la storia del rock’n’roll come l’origine della tragedia greca. Immagino un gruppo di fedeli che danzavano e cantavano in piccoli spazi all’aperto. Poi un giorno dalla folla emerse una persona posseduta e cominciò a imitare un dio. (Jim Morrison)

Il rock non finirà mai. È come con le donne, quando finisce con una, ricominci con un’altra. Avete presente quello che voglio dire, no? (Mick Jagger)

Il mio dio è il rock’n’roll. (Loud Reed)

Il rock è tutto sesso e testosterone. Io vado a vedere una band e voglio subito l’amore, il cantante. Questo è il rock e sarà sempre così. (Courtney Love)

Non può esserci rock and roll senza droga, non può esserci rock and roll senza sesso. (Rick James)

Il rock non è una questione di chitarre, è una questione di pantaloni aderenti. (David Lee Roth)

Io sono un sostenitore del… come si chiama… rock. (Papa Giovanni Paolo II)

Il rock è energia, rabbia, paura, entusiasmo, una certa spontaneità. È emozione. (Mick Jagger)

La nascita del rock è stata una vera illuminazione. (Jim Morrison)

Il rock non eliminerà i tuoi problemi. Ma ti permetterà di ballarci sopra. (Pete Townshend)