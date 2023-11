E cco le più belle e significative frasi sulla montagna, che ti ricorderanno il suo fascino incredibile e la sua maestosità.

Frasi sulla montagna

L’incomparabile bellezza della montagna, il suo fascino imponente che mette un po’ di timore, l’adrenalina che si prova nel momento in cui ha inizio la scalata: tutto sembra pura magia, là dove l’aria è più rarefatta e cristallina. Scopriamo alcune splendide frasi che raccontano la meraviglia ad alta quota, da leggere e rileggere per vivere di nuovo emozioni incredibili.

Frasi sulla montagna brevi

Sei un amante della montagna e non puoi fare a meno di trascorrervi le tue vacanze, tra passeggiate ad alta quota o impegnative scalate? Ti riconoscerai sicuramente in queste frasi brevi, ma ricche di significato. Scegli la tua preferita, da condividere assieme alle foto della tua prossima avventura montana.

Scala le montagne non perché il mondo possa vederti, ma perché tu possa vedere il mondo. (David McCullough Jr.)

Le montagne chiamano e io devo andare. (John Muir)

Non è la montagna che conquistiamo, ma noi stessi. (Sir Edmund Hillary)

Le montagne sono l’inizio e la fine di tutti gli scenari naturali. (John Ruskin)

Ho capito che in cima alla montagna c’è un’altra montagna. (Andrew Garfield)

Niente vive a lungo, solo la terra e le montagne. (Dee Brown)

Il mare ti dice che andrà tutto bene. Le montagne ti dicono che comunque non ha importanza. (Fing Adeel Ahmed Khan)

La vetta è ciò che ci spinge, ma la salita stessa è ciò che conta. (Conrad Anker)

Le montagne non sono giuste o ingiuste, sono semplicemente pericolose. (Reinhold Messner)

Non mi stanco mai del cielo azzurro e delle montagne. (Dolly Parton)

Mi sono innamorato della montagna come ci si addormenta: lentamente, e poi tutto in una volta. (John Green)

Le montagne sono un mondo a sé stante, un regno di bellezza naturale e di grandezza. (William O. Douglas)

Scelgo di ascoltare la voce della montagna, perché parla dal cuore. (Karen Madewell)

Le montagne sono amanti esigenti. Quando sei con loro, nient’altro conta. (Paulo Coelho)

Frasi sulla montagna di Bonatti

Walter Bonatti è stato un grande alpinista italiano, che ha raccontato le sue celebri imprese sulle vette più alte (e pericolose) del mondo in cronache che ancora oggi, a distanza di decenni, continuano ad emozionare. La sua passione viscerale per la montagna trapela perfettamente da queste parole meravigliose: leggiamole insieme.

La montagna mi ha insegnato a non barare, a essere onesto con me stesso e con quello che facevo.

Chi più in alto sale, più lontano vede. Chi più lontano vede, più a lungo sogna.

Non esistono proprie montagne, si sa, esistono però proprie esperienze. Sulle montagne possono salirci molti altri, ma nessuno potrà mai invadere le esperienze che sono e rimangono nostre.

La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano.

Io chiedo a una scalata non solamente le difficoltà, ma una bellezza di linee.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi.

Negli assoluti silenzi, negli immensi spazi, ho trovato una mia ragione d’essere, un modo di vivere a misura d’uomo.

È per conoscermi meglio e per trovare una mia dimensione che ho scalato montagne impossibili. L’ho fatto spinto dalla bellezza della natura alpina, dalla sfida e dal piacere di sapere.

La montagna più alta rimane sempre dentro di noi.

Fintantoché nell’alpinismo si manifesteranno fantasia, idealità e bisogno di conoscenza, quest’ultima rivolta soprattutto al proprio intimo, esso rimarrà vivo.

Frasi sulla montagna e sulla vita

Molto spesso aspra e punteggiata di ostacoli difficilissimi da superare, ma pur sempre meravigliosa e ricca di fascino: la montagna è la metafora perfetta della vita, ed è per questo che molti autori famosi l’hanno sfruttata in tutte le sue infinite sfumature. Ecco alcune delle frasi più belle che sicuramente ti conquisteranno.

Il cliché è che la vita sia una montagna. Si sale, si arriva in cima e poi si scende. (Jeanne Moreau)

Possano i tuoi sogni essere più grandi delle montagne e che tu possa avere il coraggio di scalarne le vette. (Harley King)

Cosa sono gli uomini rispetto alle rocce e alle montagne? (Jane Austen)

Il silenzio delle montagne è molto affascinante. La vita scorre così velocemente e siamo così occupati che spesso dimentichiamo di fermarci e fare il punto su ciò che è importante. (Pat Ament)

Da qualche parte tra il fondo della salita e la vetta c’è la risposta al mistero del perché saliamo. (Greg Child)

Possano i tuoi sentieri essere curvi, tortuosi e pericolosi, conducendo ai panorami più incredibili. (Edward Abbey)

Non sono le montagne da scalare davanti a te che ti logorano: è il sassolino nella scarpa. (Muhammad Ali)

C’è un mondo là fuori, e devi guardare entrambi i lati della montagna nel corso della tua vita. (Bill Janklow)

La terra e il cielo, i boschi e i campi, i laghi e i fiumi, la montagna e il mare sono ottimi maestri di scuola, e insegnano ad alcuni di noi più di quello che potremmo imparare dai libri. (John Lubbock)

Mi piacciono le montagne perché mi fanno sentire piccolo. Mi aiutano a capire cos’è importante nella vita. (Mark Obmascik)

Tutti vogliono raggiungere la vetta, ma non c’è crescita sulla cima di una montagna. È nella valle che avanziamo attraverso l’erba rigogliosa e il terreno fertile, imparando e diventando ciò che ci consente di raggiungere il prossimo picco della vita. (Andy Andrews)

L’avventura non è appendersi ad una corda sul fianco di una montagna. L’avventura è un atteggiamento che dobbiamo applicare agli ostacoli quotidiani della vita. (John Amatt)

La vita è un po’ come l’alpinismo: non guardare mai in basso. (Edmund Hillary)

Frasi sulla montagna e sull'amore

Dall’amore per la montagna a quello per ogni singolo aspetto della vita, non potrebbe esserci metafora migliore per parlare di un sentimento su cui è da sempre imperniata la nostra esistenza. Abbiamo scelto alcune significative frasi sull’amore, dove la montagna è ancora protagonista.

Coloro che viaggiano in cima alle montagne sono per metà innamorati di se stessi e per metà innamorati dell’oblio. (Robert Macfarlane)

Come quando vai in montagna e guardi in alto, e ti sembra tutto irraggiungibile, ma è così bello che ti gira la testa, vorresti chiudere gli occhi e vivere solo di cime e altezze. Probabilmente succede così quando ci si innamora. (Fabrizio Caramagna)

L’amore è come una montagna difficile da scalare, ma una volta arrivati in cima la vista è bellissima. (Daniel Monroe Tuttle)

L’amore e la gratitudine possono dividere i mari, spostare le montagne e creare miracoli. (Rhonda Byrne)

L’uomo giusto sposterà le montagne per stare con te, non si nasconderà dietro di loro. (Mandy Hale)

La montagna è come un amore: se sei respinto, è meglio tornare indietro e non insistere. (Christian Kuntner)

L’amore è un abbraccio soffice di cielo e di nuvole su una cima raggiunta col cuore in festa. (Bianca di Beaco)

Le montagne sono un simbolo del nostro amore: forte, duraturo e che raggiunge sempre nuove vette. (Anonimo)

Quando le nostre menti si muovono in armonia con l’amore – attraverso il perdono, la preghiera o il più semplice e dolce pensiero – allora le montagne si muovono e l’universo cambia. (Marianne Williamson)