D agli esordi agli ultimi successi: le frasi e le citazioni più belle dalle canzoni di Marco Mengoni

Le frasi di Mengoni ci accompagnano ormai da diverso tempo. Vincitore della terza edizione di X Factor, ha da subito stupito con la sua voce e il suo timbro inconfondibili. La sua discografia è varia e originale, uno spunto di riflessione in diversi contesti e stati d’animo.

Il potere della musica è tale da riuscire a dare voce a sentimenti, speranze che accomunano gli esseri umani. Amore, amicizia, realizzazione personale: sono tanti i temi affrontati dal cantante con un’energia e un coinvolgimento che lo rendono unico e che si rispecchia nelle frasi delle sue canzoni.

Ecco allora che una raccolta di citazioni e aforismi non rappresenta soltanto un regalo per i fan, ma anche un modo per appassionarsi alle opere di un artista d’eccezione. Cosicché possa accompagnare le giornate, i periodi e le fasi di una moltitudine di anime che hanno voglia di vivere appieno la propria vita.

Le frasi più belle di Due Vite

Fra le frasi più belle di Marco Mengoni non possiamo non citare uno dei suoi maggiori successi, Due Vite, il brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2023. E con cui si è fatto valere all’Eurovision. Un mix di melodia e di parole che creano una vera e propria opera d’arte, una canzone sulle difficoltà dell’esistenza e sulla forza dell’amore.

Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade con il cielo ad un passo da qui.

Siamo un libro sul pavimento, in una casa vuota che sembra la nostra.

Forse è in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo ma se voglio ti prendo.

Quando la vita poi esagera, tutte le corse gli schiaffi gli sbagli che fai.

Se questa è l’ultima canzone e poi la luna esploderà, sarò lì a dirti che sbagli ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto.

Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse enon ho più difese.

Persi tra le persone, quante parole senza mai una risposta.

Frasi di Mengoni da tatuare

Quando le frasi di Mengoni entrano nel cuore di chi le ascolta, quando disegnano alla perfezione i sentimenti provati, le speranze perdute, la voglia di farcela e di conoscere la felicità, è quasi una diretta conseguenza volerle incise sulla pelle. È un atto che rappresenta un monito, esprime sé stessi, il desiderio che il messaggio si avveri perché più forte se diventa parte del proprio corpo.

La vita è un sogno sotto anestesia, quindi non svegliarmi dalla mia.

Anche se aspetto il giorno, quello che dico io dove ogni tuo passo si confonde col mio.

Oltre queste mura troverò la gioia o forse la mia fine comunque sarà gloria.

Avrei voluto regalarti I miei sogni e farti ridere fino a stancarti.

Non c'è nessun angelo non c'è nel mio cielo gelido questa notte finirà.

Non temere il drago, fermerò il suo fuoco.

Anche se non lo saprà, nel mio cuore è l'anima.

E devi crederci per coltivare un sogno su questa terra spaventosamente arida.

Sono un re matto, cambio spesso regole, non perdo mai.

E ci basta l'amore a far girare le ruote. A guidare lontano sopra strade nuove.

Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani.

Ma non è semplice non sentire il silenzio che c’è, qui non è facile guardare il cielo stanotte.

Frasi d'amore dalle canzoni di marco Mengoni

E le frasi sull’amore di Mengoni sono massima espressione di un sentimento che muove il mondo. Capace di accorciare le distanze, di cambiare le persone, di far fare scelte che si pensavano lontanissime da sé. Se si è innamorati, delusi e feriti, felici come mai, Marco ha trovato il modo di dirlo con un equilibrio, una dolcezza e una poesia che non sono facili da trovare.

Dell'amore non so niente conosco solo te. Sei il confine della mia pelle e al di là io penso che di più non c'è.

L’amore è in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero vuote e stupide.

Perché tu sarai sempre il mio solo destino, posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

E non lotterò mai per un compenso. Lotto per amore, lotterò per questo.

Ci saranno luci accese di speranze e ti abbraccerò per darti forza sempre.

Fammi respirare ancora e portami dove si vola.

Facevo delle pause lunghe una volta ma ridere e ascoltarti per ore non mi basta.

Restami accanto qui nel mio labirinto.

Certe storie diventano polvere. Non ti resta nemmeno un ricordo. Altre invece nonostante il tempo ti restano addosso.

Per le luci che hai acceso a incendiare l’inverno, per avermi insegnato a cadere come neve.

Mai avrei pensato che proprio lei fosse la gioia, il tormento e tutta la forza che sento in me.

E quanto avrei voluto in quell’istante che ci fossi, perché ti voglio bene veramente e non esiste un luogo dove non mi torni in mente, avrei voluto averti veramente e non sentirmi dire che non posso farci niente.

Io ti prometto che staremo insieme senza cadere. E ogni mio giorno ti appartiene. Ti prometto che inganneremo anche gli anni. Come polvere di stelle filanti.

Di lei vorrei quelle volte che camminerà per le strade senza di me, sarei la sua stella al fianco.

Succede anche a noi di far la guerra e ambire poi alla pace. E nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore.

Cammino e ripenso a te, questa notte, come fossi qui, a cosa mai io salverei, meglio niente o forse tutto.

E mentre il mondo cade a pezzi io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione. L'amore è in grado di celarsi dietro amabili parole.

E non fermarti a quest’attimo che non ritornerà, dimmi che ogni momento per noi sarà fantastico.

Frasi sull'amicizia di Mengoni

Le frasi sull’amicizia sono universali, potenti e piene di speranza per il futuro; quelle di Marco Mengoni hanno una marcia in più. Queste sono le migliori, per celebrare un legame che è forse più importante dell’amore. Un’amicizia sincera sopravvive al tempo, allo spazio e alle avversità. È un porto sicuro in mezzo alla tempesta, un luogo di condivisione quando si è felici.

Quante cose fai che ti perdi in un attimo? Quanti amici hai che se chiami rispondono? Quanti sbagli fai prima di ammettere che hai torto? Quanti gesti fai per cambiare in meglio il mondo?

Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te.

Potremmo anche restare un po’ in silenzio mentre brucia lenta e non pensarci più. Potremmo anche lasciare la paura, chiuderemo gli occhi per saltare giù.

Ti difenderò da incubi e tristezze. Ti riparerò da inganni e maldicenze e ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con il mio mantello asciugherò il tuo pianto.

Sai che sono tornato a rivedere quel posto in cui andavamo insieme, dove pioveva col sole.

E quanti piedi che s'incroceranno andando, ma solo un paio avranno il tuo stesso cammino. Ne conosco gente che sta ancora in viaggio e non si è mai chiesta in fondo quale sia la meta.