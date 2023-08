E cco le più belle frasi sul matrimonio scritte da poeti famosi: sono perfette da dedicare alla persona amata o da scegliere come ispirazione per le promesse di nozze.

Frasi sul matrimonio dii poeti

Il matrimonio è una promessa d’amore che dura per la vita. E per suggellarla possiamo usare le parole di poeti famosi, che hanno scritto versi meravigliosi su questo sentimento così meraviglioso. Leggiamo insieme le frasi sul matrimonio più belle da dedicare alla persona amata, o da scegliere proprio per il giorno delle nozze.

Frasi sul matrimonio di poeti famosi

Sei alla ricerca di qualche dolce frase d’amore per fare una sorpresa al tuo partner, oppure stai cercando ispirazione per scrivere le promesse per il tuo grande giorno, o ancora cerchi la perfetta frase per l'anniversario? Ecco le citazioni più famose dei poeti sul matrimonio, per esprimere tutto il tuo amore attraverso le splendide parole che hanno reso celebri questi versi.

Che sia l’amore tutto ciò che esiste è ciò che sappiamo dell’amore; e può bastare che il suo peso sia uguale al solco che lascia nel cuore. (Emily Dickinson)

È a partire da te che ho detto sì al mondo. (Paul Éluard)

Milioni e milioni di anni non mi daranno ancora abbastanza tempo per descrivere quel piccolo istante dell’eternità in cui mi abbracciasti e io ti abbracciai. (Jacques Prévert)

Tutto ciò di cui ho bisogno sei tu al mio fianco. (John Keats)

Perché ti amo, di notte son venuto da te così impetuoso e titubante e tu non mi potrai più dimenticare, l’anima tua son venuto a rubare. Ora lei è mia, del tutto mi appartiene nel male e nel bene, dal mio impetuoso e ardito amare nessun angelo ti potrà salvare. (Herman Hesse)

E ancora al vino, persino all’oppio, preferisco l’elisir delle tue labbra su cui l’amore si sfoggia. (Charles Baudelaire)

È l’unione di due anime in un amore forte che abolisce ogni separatezza. È quella più alta unità che fonde le unità separate all’interno dei due spiriti. È l’anello d’oro in una catena il cui inizio è dato da uno sguardo, e il cui termine è l’eternità. (Khalil Gibran)

Non conosco altra ragione di amarti che amarti. (Fernando Pessoa)

Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l’uno accanto all’altra. E questo deve essere, questo è l’essenziale. (Gabriele D’Annunzio)

Soltanto per amore amami. E per sempre, per l’eternità. (Elizabeth Barrett Browing)

Fra i rumori della folla ce ne stiamo noi due, felici di essere insieme, parlando piano, forse nemmeno una parola. (Walt Whitman)

Io sono con te in ogni maledetto istante che ci vuole dividere e non ci riesce. (Alda Merini)

Frasi sul matrimonio di Shakespeare

Il grande drammaturgo inglese è forse colui che ha scritto alcune delle più belle e romantiche frasi d’amore, perfette per il giorno del tuo matrimonio. D’altra parte, è stata proprio la penna di William Shakespeare a scrivere quel capolavoro che è Romeo e Giulietta, una delle storie d’amore più belle e travagliate di tutti i tempi. Ecco le sue citazioni più celebri.

Sei tu la parte migliore di me stesso, il limpido specchio dei miei occhi, il profondo del cuore, il nutrimento, la fortuna, l’oggetto di ogni mia speranza, il solo cielo della mia terra, il paradiso cui aspiro.

Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore.

Il mio slancio è infinito come il mare, e non meno profondo è il mio amore; più te ne dono più ne posseggo, perché entrambi sono infiniti.

Tale è il mio amore, così t’appartengo che per darti valor m’addosso il peggio.

Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato ama il tuo peccato e sarai innocente.

Tutti i giorni son notti per me, finché io non ti vedo, e giorni luminosi son le notti quando mi appari in sogno.

Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse… mille volte vorrei rinascere per mille volte ancor morire.

Una metà di me è vostra, l’altra metà è ancor essa vostra. Vorrei poterla dir mia. Ma se è mia, ne consegue che è vostra. E così è tutto vostro!

Con le ali dell’amore ho volato oltre le mura, perché non si possono mettere limiti all’amore e ciò che amor vuole amore osa.

L’amore è la più saggia delle follie, un’amarezza capace di soffocare, una dolcezza capace di guarire.

L’amore è vaporosa nebbiolina formata dai sospiri; se si dissolve, è fuoco che sfavilla scintillando negli occhi degli amanti; s’è ostacolato, è un mare alimentato dalle lacrime degli stessi amanti. Che altro è esso? Una follia segreta, fiele che strangola e dolcezza che sana.

L’eternità era sui nostri occhi e sulle nostre labbra, la felicità nell’arco delle ciglia; e non v’era parte, anche misera, di noi che non fosse di natura celeste.

Frasi sul matrimonio di Paulo Coelho

Famoso scrittore e poeta brasiliano, Paulo Coelho è autore di alcuni splendidi romanzi che hanno avuto successo in tutto il mondo. Il suo modo di parlare d’amore è davvero speciale: scopriamo le sue frasi più romantiche e toccanti, perfette per una dedica alla tua anima gemella.

L’amore non è un gioco di potere. È una danza tra due anime.

Avevo sempre saputo che il vero amore è al di sopra di tutto e che sarebbe stato meglio morire, piuttosto che cessare di amare. Ma pensavo che solo gli altri ne avessero il coraggio. In quel momento, invece, scoprivo di esserne capace anch’io. Anche se avesse dovuto significare partenza, solitudine, tristezza, l’amore valeva comunque ogni centesimo del suo prezzo.

L’amore non ha bisogno di essere perfetto, solo di essere vero.

Quando incontriamo qualcuno e ci innamoriamo, abbiamo l’impressione che tutto l’universo sia d’accordo.

L’amore è una forza selvaggia. Quando tentiamo di controllarlo, ci distrugge. Quando tentiamo di imprigionarlo, ci rende schiavi. Quando tentiamo di capirlo, ci lascia smarriti e confusi.

Ascolta il tuo cuore. Esso conosce tutte le cose.

L’amore non è solo un sentimento, ma una promessa che deve essere mantenuta.

Parlavamo di tutto, tranne che d’amore, perché amavamo senza aver bisogno di parlare.

Chi ama riesce a vincere il mondo, non ha paura di perdere nulla. Il vero amore è un atto di totale abbandono.

Amore è soltanto una parola, fino al momento in cui arriva qualcuno a darle un senso.

Non esiste niente oltre l’amore. Esso continua a far girare il mondo. E mantiene le stelle sospese in cielo.

Le dune si trasformano con il vento, ma il deserto rimane sempre uguale. Così sarà per il nostro amore.

L’amore è la forza più grande del mondo, e non conosce limiti.

Frasi celebri sul matrimonio di Neruda

Infine, ecco alcuni versi meravigliosi di Pablo Neruda, poeta cileno: è stato uno degli scrittori più importanti della letteratura latino-americana del ‘900, e nel 1971 è stato anche insignito del premio Nobel. Le sue parole d’amore sono destinate a rimanere incise per sempre nei nostri cuori.

Voglio fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi.

Amami, compagna. Non mi lasciare. Seguimi. Seguimi, compagna, su quest’onda di angoscia. Ma del tuo amore si vanno tingendo le mie parole. Tutto ti prendi tu, tutto. E io le intreccio tutte in una collana infinita per le tue mani bianche, dolci come l’uva.

Il mio amore ha due vite per amarti. Per questo t’amo quando non t’amo, e per questo t’amo quando t’amo.

Toglimi il pane, se vuoi, toglimi l’aria, ma non togliermi il tuo sorriso.

Amo l’amore che si suddivide in baci, letto e pane. Amore che può essere eterno e può esser fugace. Amore che vuol liberarsi per tornare ad amare.

Morirei per un tuo solo sguardo, un tuo sospiro che profumi d’amore e una carezza che riscaldi il mio cuore. Non assomigli più a nessuna da quando ti amo.

L’amore, mentre la vita ci incalza, è semplicemente un’onda alta sopra le onde.

T’amo senza sapere come, né quando, né da dove, t’amo direttamente senza problemi né orgoglio: così ti amo perché non so amare altrimenti che così, in questo modo in cui non sono e non sei, così vicino che la tua mano sul mio petto è mia, così vicino che si chiudono i tuoi occhi col mio sonno.

Le stelle più grandi mi guardano con i tuoi occhi. E poiché io ti amo, i pini nel vento vogliono cantare il tuo nome con le loro foglie di filo metallico.

Per il mio cuore basta il tuo petto, per la tua libertà bastano le mie ali. Dalla mia bocca arriverà fino in cielo ciò che stava sopito sulla tua anima.