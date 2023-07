P er la festa della mamma e non solo: ecco le frasi più belle da dedicare alla mamma tratte da canzoni e non solo

Frasi sulla mamma

“La mamma è sempre la mamma” e fra le frasi sulla mamma più famose. Se si dice così non è per banalità ma perché realmente è la persona più importante nella vita di una persona. Quando non c’è si sente enormemente la sua mancanza, la sua assenza ha ripercussioni per sempre; quando è presente rende ogni cosa più bella, semplice da affrontare. È colei che ti proteggerà sempre da ogni pericolo, emotivo e pratico.

Celebrarla non è soltanto un dovere, un modo per dirle quanto le si vuole bene; ma è anche una maniera per stare in pace con se stessi. Perché, quando si pensa alla mamma, a quanto ha fatto per noi dal primo giorno a quello appena trascorso, il morale ne risente positivamente. Ogni difficoltà diventa più piccola, perché c’è lei accanto a noi e niente può farci troppo male.

Gli aforismi e le citazioni sono uno spunto per trovare le parole giuste. Se non sappiamo mettere nero su bianco i nostri sentimenti, se le emozioni sono talmente forti da offuscarci i pensieri, ci pensano cantanti, poeti e scrittori a darci il là che ci serve per dirle semplicemente e meravigliosamente: “Ti voglio bene”.

Leggi anche: Frasi sulla famiglia

VEDI ANCHE

Lifestyle

Perché spezzare il legame con la madre può essere fondamentale e come farlo

Frasi belle sulla mamma

Le frasi sulla mamma sono tutte belle, perché lo è lei, qualsiasi cosa faccia. Ma, in questo caso, ecco una raccolta delle migliori riflessioni sull’importanza di averla accanto. È fonte di ispirazione, di pace e di benessere. Sa sempre cosa dirti per farti sentire meglio e, se potesse, si sobbarcherebbe di ogni tua preoccupazione pur di liberartene. Colei che ti ha dato la vita, seppur sia imperfetta come qualsiasi altro essere vivente al mondo, per te è ciò che di più perfetto esista.

Siamo nati d’amore; l’amore è nostra madre (Gialal al-Din Rumi).

Una madre che sta allevando suo figlio nel modo giusto, fa per il suo paese infinitamente di più di quanto fanno tutti i governanti (Werner Braun).

La vita inizia con il risveglio e l’amore per il viso di mia madre (George Eliot).

La mamma è la banca dove depositiamo tutti i nostri dolori e le preoccupazioni (Thomas De Witt Talmage).

Nessun linguaggio può esprimere il potere, la bellezza, l’eroismo e la maestosità dell’amore materno (Edwin Hubbell Chapin).

Il rapporto madre-figlio è paradossale e, in un certo senso, tragico. Richiede il più intenso amore dal lato della madre, ma questo amore deve aiutare il bambino a crescere lontano dalla madre, e a diventare completamente indipendente (Erich Fromm).

Una madre che è veramente una madre non è mai libera (Honoré de Balzac).

Una buona madre vale più di mille maestre (George Herbert).

È stata mia mamma che mi ha insegnato a ridere e pregare (Raymond Dickinson).

Il cordone ombelicale: la prima catena che abbiamo conosciuto, l’ultima che rimpiangiamo (Fabrizio Caramagna).

Non è possibile essere una madre perfetta. Ma ci sono milioni di modi per essere una buona madre (Jill Churchill).

A 5 anni: mamma ti amo. A 10 anni: mamma ho bisogno di te. A 16 anni: mamma sei noiosa. A 18 anni: voglio andarmene da questa casa. A 25 anni: mamma avevi ragione. A 50 anni: mamma non voglio perderti. A 70 anni: mamma darei qualunque cosa per averti qui con me.

C’è una gran quantità di cose belle, che Dio ci può concedere due volte; ma la mamma è cosa tanto grande, che ce la dà una volta sola (Harriet Beecher Stowe).

Mia madre è una poesia che non sarò mai in grado di scrivere, anche se tutto quello che scrivo è una poesia a mia madre (Sharon Doubiago).

La buona madre non deve essere, come la mia, una semplice creatura di sacrificio: deve essere una donna, una persona umana (Sibilla Aleramo).

Quando il soffio di mamma sulle ferite le faceva guarire. Quando l’orizzonte lo raggiungevi col pattino, e la luna si toccava con un dito (Cecilia Seppia).

La madre è sublime perché è tutta istinto. L’istinto materno è divinamente animale. La madre non è donna, ma femmina (Victor Hugo).

Tutte le mamme sono ricche quando amano i loro bambini. Non esistono madri povere, brutte o vecchie (Maurice Materlink).

Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, ma dal latte materno. Siamo sopravvissuti per l'umana compassione e per le cure di nostra madre. Questa è la nostra principale natura (William Shakespeare).

I figli sono come gli aquiloni: insegnerai loro a volare ma non voleranno il tuo volo; insegnerai loro a sognare ma non sogneranno il tuo sogno; insegnerai loro a vivere ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto (Madre Teresa di Calcutta).

Frasi sulla mamma tratte da canzoni

I cantautori, gli interpreti danno vita a una vera e propria magia. Attraverso la musica danno un valore aggiunto a delle poesie. E, quando queste hanno delle frasi sulla mamma al loro interno, succede qualcosa di straordinario. Dalla prima all’ultima nota, dalla prima all’ultima parola, si celebra la fortuna di avere accanto a sé colei che darebbe la vita per quella del proprio figlio, della propria figlia. Ecco le frasi canzoni più belle sulla mamma.

E prova ancora, se ne hai voglia a coccolarmi, perché mi manchi, e se son stato così lontano è stato solo per salvarmi (Cesare Cremonini).

Non so come lo sai fare: tu mi sai consigliare per distinguere il bene dal male, e ogni tuo bacio è il più dolce dei frutti che abbia mai assaggiato (Sottotono).

Questa va per te che hai lottato per me. C'è chi ha due genitori, ma tu vali per tre. Per tutte le volte che ho perso la calma Tu m'hai dato un'arma, e yo mamma (Coez).

Tu mi conosci da quando ero un pensiero, come sono e com’ero: solo tu mi conosci davvero (Club Dogo).

Mamma, ho sognato che bussavi alla mia porta e un po’ smarrita ti toglievi i tuoi occhiali, ma per vedermi meglio e per la prima volta sentivo che sentivi che non siamo uguali. Ed abbracciandomi ti sei meravigliata che fossi così triste e non trovassi pace. Da quanto tempo non ti avevo più abbracciata e in quel silenzio ho detto piano… mi dispiace! (Laura Pausini).

Sei l'infinito per me e, quando dico “mamma”, le mie labbra si baciano per te (Anna Tatangelo).

Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga, indaffarata sempre e sempre convinta a volte un po' severa (Edoardo Bennato).

Cantando riesco, sai, a spiegarti quello che non ti ho detto mai, e per farlo scelgo questa musica, perché sembra piena di allegria, come te (Eros Ramazzotti).

Ehi, mamma, guardami adesso sempre lo stesso figlio anche se non parliamo spesso, come quando da bambino che sembravi mia sorella, ti vedevo in mezzo agli altri ed eri sempre la più bella. Mi ricordo che stavamo, praticamente, sempre insieme. La tua unica missione era farmi stare bene anche quando, invece, non era tutto a posto mi guardavi sorridendo e soffrivi di nascosto (Alex Britti).

Avessi un figlio vorrei dargli la metà di me, solo la metà buona, che è la metà di te (Luca Carboni).

Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma ti amano di più (Toto Cutugno).

Mamma, ti ringrazio per tutto ciò che hai fatto e che fai ancora: mi hai salvato, ti ho salvato, insieme ce la facciamo sempre (Christina Aguilera).

Son tutte belle le mamme del mondo grandi tesori di luce e bontà, che custodiscono un bene profondo, il più sincero dell'umanità (Gino Latilla).

Dai, mamma, dai, questa sera lasciamo qua i tuoi problemi e quei discorsi sulle rughe e sull’età; dai mamma dai, questa sera fuggiamo via (Luca Barbarossa).

Guardo una foto di mia madre era felice avrà avuto tre anni. Guardo mia madre a quei tempi e rivedo il mio stesso sorriso (Carmen Consoli).

Seduta mi accarezzi il volto e poi resti lì, con quel sorriso sordo di chi sa che ha finito i giorni suoi (Francesco Renga).

Non sapevo ancora che quella mamma era per me, tutto quel che al mondo c’è e in un attimo imparai: Mamma Tutto è lei! (Iva Zanicchi).

Oh mamma, mamma ti ricordi? Per me ti preoccupavi spesso e invece vedi, sono diventato un uomo, mi sposo e faccio un figlio adesso, così lo porti a spasso! (Tiromancino).

Lei la tua ragione il tuo perché, il centro del tuo vivere, la luce di un mattino che non perderai. Lei lo specchio dove tornerai, dove ti riconoscerai semplicemente come sei, esattamente come lei (Laura Pausini).

Ho ancora il vizio di barare con la vita e col destino e la paura di dormire che c’avevo da bambino. Soldi e debiti o colpe e meriti, ma anche il colore dei tuoi occhi e la mia stanza dei balocchi (Marco Masini).

Frasi sul rapporto tra mamma e figlia

E, a proposito del legame speciale che si instaura fra due donne così speciali, le frasi sulla mamma che ama la propria figlia (e viceversa) hanno un quid che esprime quanto a connetterle sia un filo invisibile, ma forte e resistente come l’acciaio. Sono una categoria speciale delle frasi sull’amore. E, quando fra due persone c’è un sentimento sincero, le gioie assumono colori straordinari e le paure insormontabili si possono superare sempre e comunque.

Una figlia è qualcuno con cui ridi, con cui sogni e che ami con tutto il tuo cuore.

Lei è l’amore più lungo della mia vita, che è iniziato il giorno della gestazione e dura già da mezzo secolo, per giunta è l’unico realmente incondizionato, né i figli, né i più ardenti amanti amano così (Isabel Allende).

Una madre capisce ciò che sua figlia non può dire.

Poi qualcuno me l’ha messa tra le braccia… lei mi ha guardata, ha smesso di piangere… i suoi occhi si fusero con i miei, forgiando un legame in me con il loro dolce calore (Shirley Mac Laine).

Quanto sono fortunata ad avere una figlia che mi ama così tanto, quando ho commesso tanti errori.

Prendere la decisione di avere un figlio è importante. È decidere di avere per sempre il tuo cuore in giro al di fuori del corpo (Elizabeth Stone).

Dietro ogni figlia che crede in sé stessa, c'è una madre che ci ha creduto per prima.

Amore mio, figlia mia: sei veramente speciale, la luce più fulgida della mia vita.

Una figlia è solo una bambina che cresce per diventare la tua migliore amica.

Ogni giorno mi sveglio e penso che da quando ci sei tu la mia vita è diventata magica.

Ci sono stati momenti in cui ... non avevo molti amici. Ma mia mamma era sempre mia amica. Sempre (Taylor Swift).

Descrivere mia mamma vorrebbe dire parlare di un uragano in tutta la sua potenza (Maya Angelou).

Una figlia è una persona con cui ridi, sogni e ami con tutto il tuo cuore.

Mia madre è un miracolo che cammina (Leonardo DiCaprio).

Ma mettici insieme e saremo la migliore madre e figlia che saremmo mai stati.

Una madre non è una persona su cui appoggiarsi, ma una persona rende inutile il fatto di doversi appoggiare a qualcuno (Dorothy Canfield Fisher).

La donna che è la mia mia insegnante, la mia migliore amica, la mia tutto: mamma.

La vita è iniziata con il risveglio e l’amore per il viso di mia madre (George Eliot).

Mamma: la mia prima amica, la mia amica per sempre.

Mia madre aveva un corpo piccolo e snello, ma un cuore grande, un cuore così grande che le gioie di ognuno vi hanno trovato una sistemazione ospitale (Mark Twain).

Madre. Sei la voce della mia coscienza, narratrice, consigliera, aiutante, complice nel crimine, pacificatrice, gemella, confidente e la mia migliore amica.

I ricordi di te bambina sono così dolci per la mia anima, ma sono sicura che il tuo futuro da donna mi regalerà soddisfazioni ancora più grandi.

Frasi celebri per la festa della mamma

Le frasi sulla mamma sono universali e valgono sempre. Perché non serve un giorno specifico dell’anno per celebrare la madre ed esprimerle la propria gratitudine per quanto fatto. Ma c’è un giorno in cui, un po’ come per il suo compleanno, anche solo una semplice parola si trasforma in una carezza, in un abbraccio. A proposito di colei che fa nascere i propri figli e li cresce con dedizione e sacrificio, ecco le frasi sulla vita più suggestive e catartiche.

La festa della mamma ci ricorda che la famiglia è il primo nucleo della società, e che la madre è il cuore pulsante della famiglia. A tutte le mamme, auguro una felice festa della mamma, e prego affinché siano sempre sostenute e rispettate nel loro ruolo di educatrici e custodi della vita (Papa Francesco).

Grazie dell'amore, della comprensione, della pazienza... o più semplicemente grazie!

La Festa della Mamma è la sola festa laica che sia, al tempo stesso, anche spirituale (Jean Gastaldi).

Mamma, sei la luce che mi accende ogni giorno!

Mamma, non c'è nulla come un tuo abbraccio.

L'amore di una mamma è insostituibile, ma per me tu sei indispensabile come l'aria che respiro. Ti voglio bene!

In questa giornata speciale ti coprirò di allegria!

Mi hai donato la vita, mi hai insegnato ad amarla ed apprezzarla, mi sei stata sempre accanto nei momenti difficili e in quelli belli. Tanti auguri.

Grazie, mamma, per avermi insegnato ad amare, per esserti presa cura di me e per avermi sostenuto nei momenti difficili. Auguri di cuore per una festa della mamma piena di gratitudine e felicità.

Le mamme sono fiori che germogliano e danno frutti che maturano in qualsiasi stagione della vita (Jean-Paul Malfatti).

Oggi celebriamo te, mamma, e tutto l’amore che hai sempre donato. Grazie per aver reso la nostra casa un luogo di calore e felicità. Ti auguro una giornata meravigliosa, proprio come te!

Mamma, per la tua festa un treno di baci e di auguri e quattro semplici paroline: ti voglio tanto bene.

Carissima mamma, sei la mia regina e il mio angelo custode. Grazie per avermi dato la vita e per essere stata al mio fianco in ogni momento. Ti auguro una giornata piena di gioia e amore. Buona festa della mamma!

Il profumo e i colori di questi fiori sono un omaggio per te, cara mamma, che rendi la mia vita più profumata e colorata: buona festa!

Un augurio speciale alla mamma più coraggiosa e determinata che conosco. La tua forza e la tua tenacia sono un esempio per tutti noi. Ti abbraccio con affetto e ti auguro una splendida festa della mamma.

Auguri mamma: le frasi più belle

Che sia il compleanno, l’onomastico, Natale o un giorno qualsiasi, augurarle ogni bene con le frasi sulla mamma è sempre una buona idea. Ogni tuo pensiero per lei è oro puro ma, se hai bisogno di ispirazione per trovare le parole giuste, qui troverai sicuramente quello che fa al caso tuo e che ti permetterà di avvolgere ancora una volta tua madre nel calore delle tue braccia.

Grazie mamma per avermi dato le ali, per avermi lasciato volare e per avermi aiutato a rialzarmi quando cadevo.

Un mazzo di fiori colorati per la mamma migliore del mondo. Tanti auguri!

In un’unica parola si racchiude il senso della vita…Mamma, tanti auguri!

Nessun fiore potrà mai eguagliare la tua bellezza: tanti auguri mamma!

Auguri alla migliore madre del mondo, ti offro la mia più sincera gratitudine e il mio più puro amore.

Oggi è la tua giornata, mamma! Auguri di cuore a te che sei l’anima della nostra famiglia, sempre pronta a darci affetto e sostegno. Grazie per tutto ciò che fai. Ti voglio bene!

Le mamme sono fiori che germogliano e danno frutti che maturano in qualsiasi stagione della vita (Jean-Paul Malfatti).

In questo giorno speciale vorrei che tu sapessi quanto sei importante per me. Ti auguro una festa della mamma meravigliosa, piena di gioia, sorrisi e tanto amore.

Il profumo e i colori di questi fiori sono un omaggio per te, cara mamma, che rendi la mia vita più profumata e colorata: buona festa!

Mamma, sei la luce che illumina il mio cammino. Grazie per essere stata sempre presente, per avermi ascoltato, compreso e amato senza riserve. Auguri per una festa indimenticabile!

Essere madre è il mestiere più difficile del mondo, ma tu ci sei riuscita benissimo. Auguri!

In questa speciale giornata, voglio farti i miei più sinceri auguri, cara mamma. Grazie per avermi amato incondizionatamente e per essere sempre stata al mio fianco. Sei il mio punto di riferimento e ti amo tantissimo!