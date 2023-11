T ra amore, complicità e qualche piccola incomprensione: ecco le più belle frasi sul rapporto tra mamma e figlia, da leggere insieme.

Frasi sul rapporto tra mamma e figlia

Se c’è un legame davvero unico al mondo, è quello tra mamma e figlia: un rapporto fatto di amore, complicità e amicizia, che supera ogni ostacolo e ogni incomprensione. Scopriamo insieme alcune bellissime frasi da dedicare alla tua mamma (o a tua figlia!), per esprimere in poche parole l’immenso sentimento che provi per lei.

Frasi su madre e figlia

Da piccola è tutta la sua vita, poi arriva il terribile periodo dell’adolescenza e ogni figlia entra in conflitto con la propria mamma. Ma basta superare quei pochi anni difficili, ed ecco che il loro legame torna ad essere più forte che mai, davvero indissolubile. Ecco le più profonde frasi su madre e figlia, da leggere insieme e condividere.

Le parole non bastano per esprimere l’amore incondizionato che esiste tra una madre e una figlia. (Caitlin Houston)

Il tesoro di una madre è sua figlia. (Catherine Pulsifer)

L’amore di una madre per sua figlia non conosce legge, non ha pietà, osa tutto e schiaccia spietatamente tutto ciò che incontra sul suo cammino. (Agatha Christie)

Il posto migliore per piangere è tra le braccia di una madre. (Jodi Picoult)

Man mano che crescono, le nostre figlie diventano sempre più simili a noi. (Amy Newmark)

Non importa quanti anni abbia, a volte una ragazza ha solo bisogno di sua madre. (Cardinal Mermillod)

Le madri di figlie sono figlie di madri e tali rimangono, in cerchi congiunti a cerchi, da quando è cominciato il tempo. (Signe Hammer)

Si è madri per proteggere quando i fulmini solcano la notte, quando i tuoi scuotono la terra, quando il fango impantana. Si è madri per amare senza inizio né fine. (Mariama Bâ)

Già da bambina avevo capito che le donne hanno dei segreti, e che alcuni di questi devono essere raccontati solo alle figlie. In questo modo saranno legate insieme per l’eternità. (Alice Hoffman)

L’amore di una madre e di una figlia non può mai essere separato. (Viola Shipman)

Il legame tra una madre e sua figlia è l’unico vero e puro legame al mondo, l’unico vero amore che possiamo mai trovare nella nostra vita. (Ama H. Vanniarachchy)

Le madri sono la forza più dinamica e influente nello sviluppo del viaggio di una giovane donna verso l’essere se stessa. (Hillary L. McBride)

Poi qualcuno me l’ha messa tra le braccia… lei mi ha guardata, ha smesso di piangere. I suoi occhi si fusero con i miei, forgiando un legame in me con il loro dolce calore. (Shirley MacLaine)

Una madre vuole sempre il meglio per sua figlia, ma non sempre sa cosa sia. (Lauren Tingley)

Frasi di canzoni su mamma e figlia

Tantissime artiste italiane hanno scritto splendide canzoni, dedicate alla loro mamma o alla loro figlia. Ne abbiamo scelte alcune delle più emozionanti, da cui estrapolare pochi versi che fanno commuovere: trova quella che senti più tua e dedicala alla persona più importante della tua vita.

Mamma tu per me sei la più bella / Sei più bella di una stella / Sei solo tu che dai calore e tanto amore / Regalandomi il tuo sole / Per far luce nel mio cuore / Perché sei tu che fai più bella la mia vita / Mezza ancora sconosciuta / Come vorrei sempre più averti qui / Vicino a me, solo per me.

(Anna Tatangelo, La più bella)

(Anna Tatangelo, La più bella) Amor che nulla hai dato al mondo / Quando l’estate arriverà / Sarà il dolore di un crescendo / Sarà come riaverti dentro / Ogni tanto penso a te / Sposti tutti i miei confini / Amor che bello è darti al mondo / Amor che bello è darsi al mondo / Quando quest’alba esploderà / Vivrò nel fuoco di una stella / Per lasciare con te la terra.

(Gianna Nannini, Ogni tanto)

(Gianna Nannini, Ogni tanto) Ti chiedo scusa se non ti ho mai detto / Quanto ti voglio bene / Tu che hai trovato sempre un posto / Dove nascondere le mie paure / È che l’orgoglio a volte è un mostro / Che ci fa solo allontanare / E se un giorno sarò una mamma / Vorrei essere come mia madre.

(Giordana Angi, Come mia madre)

(Giordana Angi, Come mia madre) Mamma ho sognato che bussavi alla mia porta / E un po’ smarrita ti toglievi i tuoi occhiali / Ma per vedermi meglio e per la prima volta / Sentivo che sentivi che non siamo uguali / E abbracciandomi ti sei meravigliata / Che fossi così triste e non trovassi pace / Da quanto tempo non ti avevo più abbracciata / E in quel silenzio ho detto piano mi dispiace.

(Laura Pausini, Mi dispiace)

(Laura Pausini, Mi dispiace) Sarà difficile / Lasciarti al mondo / E tenere un pezzetto per me / E nel bel mezzo del tuo girotondo / Non poterti proteggere / Sarà difficile / Ma sarà fin troppo semplice / Mentre tu giri / E continui a ridere / A modo tuo / Andrai a modo tuo / Camminerai e cadrai, ti alzerai / Sempre a modo tuo / A modo tuo / Vedrai a modo tuo / Dondolerai, salterai, cambierai / Sempre a modo tuo.

(Elisa, A modo tuo)

(Elisa, A modo tuo) Cullami / Come hai fatto con le bambole / Ti ricordi quelle favole / Che mi raccontavi / Quando io fingevo di dormire / La tua guancia bianca sulla mia / Mi ritorna in mente la poesia / Di una notte che cade / Mentre il tuo sorriso splende / Eternamente.

(Emma Marrone, Cullami)

(Emma Marrone, Cullami) Sento tra i pensieri un’eco di richiamo, bambina / Ti aspetto qui a braccia aperte verso il cielo / I giorni a volte non passano mai / Chiudendo le mai davanti allo specchio / Ti parlo, ti penso, ti stringerei sul mio petto / E sento il mio amore che sta crescendo / Le emozioni che sto vivendo / C’è uno strato di pelle che ci separa.

(Syria, Lettera ad Alice)

Frasi simpatiche su madre e figlia

Saper ridere insieme è forse ciò che di più bello c’è nel legame tra mamma e figlia: perché non fare un po’ di ironia proprio su questo rapporto speciale, che a volte è caratterizzato da amore e odio? Leggiamo le frasi più simpatiche e divertenti, che puoi condividere come didascalia della vostra splendida foto insieme.

Quando ti rendi conto che tua madre aveva ragione, hai una figlia che pensa che tu abbia torto. (Sada Malhotra)

Tutto quello che so è che ti ho portato per nove mesi. Ti ho dato da mangiare, ti ho vestito, ho pagato per la tua istruzione universitaria. Darmi l’amicizia su Facebook mi sembra una piccola cosa da chiedere in cambio. (Jodi Picoult)

Finché una donna può sembrare dieci anni più giovane di sua figlia, è perfettamente soddisfatta. (Oscar Wilde)

Non riesco a credere a quanto sono diventata simile a mia madre. Mi dispiace per i miei figli. (Melanie White)

Forse è solo compito di una figlia far arrabbiare sua madre. (Chuck Palahniuk)

Mia madre è letteralmente una parte di me. Non puoi dirlo di molte persone, tranne i parenti e i donatori di organi. (Carrie Latet)

Quando tua madre chiede: “Vuoi un consiglio?”, è una mera formalità. Non importa se rispondi sì o no. Te lo darà comunque. (Erma Bombeck)

Sorrido perché sono tua figlia. Rido perché non puoi farci niente. (Anonimo)