L e migliori frasi dalle canzoni di Madame: citazioni e aforismi che sono dei veri e propri capolavori

Vero nome Francesca Calearo, Madame è fra le artiste più particolari e interessanti nella scena musicale italiana. Nella sua carriera ha collezionato singoli di successo, featuring importantissimi con Marracash, Guè Pequeno e Fabri Fibra, e ricevuto prestigiosi premi.

Parliamo di un’artista unica per quanto riguarda il linguaggio, le immagini e la musica. Non a caso Madame fa spesso parlare di sé perché giovanissima e straordinaria, capace di andare contro le convenzioni sociali e i pregiudizi.

Frasi da Il bene nel male

Il bene nel male è uno fra i singoli più famosi e amati di Madame. Una canzone che nasconde una storia unica e profonda, presentata per la prima volta durante Sanremo 2023 sul palco dell’Ariston. L’idea è che si possa trovare sia il bene che il male in qualsiasi occasione e situazione, elevando anche quelle peggiori. Il testo infatti ripercorre la fine dell’amore tra una prostituta e l'uomo per cui la donna provava dei sentimenti.

Ti ho rivisto dopo tanto tanto tanto tanto tempo. E come previsto tu eri tanto tanto tanto tanto bello come un tempo. Hai cominciato a parlare, mi aspettavo un "Mi mancavi". Invece hai parlato

tanto tanto tanto tanto.

Non sono nemmeno un dolce ricordo. A me è rimasto il rimpianto, a te soltanto il rimorso. E ho paura di te, ho sempre avuto paura di te.

L'unico sei tu con cui ho fatto l'amore. Facendo l'amore, amore tra tutti. Hai pagato il mio corpo a parole, parole dolci.

Ma sei peggio di me perché di tutto quello che ti ho dato. Potevi tenerti tanto tanto tanto.

Amore, tu sei. Sei l'errore più cattivo che ho commesso nella vita. Amore, tu sei. Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita. Amore, tu sei. Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli. Ancora tu sei.

Non ti ho mai dato il cuore, già sapevo che sarebbe stato un grosso sbaglio. Il cuore va tenuto dentro al petto per potere ancora respirare. L'amore è solamente di chi prova amore. Non è di chi lo riceve e io che l'ho provato ad ogni tocco tuo. Posso dire che a me è rimasto.

Tanto amore quello che ti ho dato se la memoria non mi inganna. Quanto ti sei ingarbugliato nel pensare che ti volessi male. E nelle tue idee alla fine hai sbottato, hai detto: "Guarda tanto tanto tanto tanto”.

Frasi sull'amore di Madame

Fin dai suoi primi passi nel mono musicale, quando era solamente una studentessa a Vicenza con la passione per Dante Alighieri e la letteratura, Madame ha amato in modo viscerale la scrittura. Nel corso degli anni ha vissuto una profonda crescita artistica che l’ha portata a realizzare canzoni favolose e ricche di spunti importanti. Al centro di tutto, come sempre, c’è l’amore, un sentimento umano che è ricco per Madame di sfumature che sono reali, dolorose e a volte persino inusuali.

Ma so che se qualcuno mente non sarà più vero. (Amiconi)

Perché solo tu l'hai capito. Pure se mi vedi poco, tu mi hai capito. E pure se ti vedo poco, tutto ho capito. A furia di cercarti per il mondo. L'ho conosciuto a fondo e l'ho dato a te che hai capito (Tu mi hai capito)

Tu sei la mia strada, le Champs-Élysées. (Il mio amico)

Sembro apatica ma in fondo ho un'anima senza lo scudo. (Amiconi)

Sei come la fine delle lacrime che ho. (Il mio amico)

La menzogna è una prigione, per questo i bugiardi sbraitano. (Amiconi)

In questi anni ho perso ben più di un amico. Ho perso me stesso più qualche accendino. La vita ti dà e poi ti toglie, per questo ho paura di starti vicino. (Tu mi hai capito)

Ehi, provaci tu ad avere un mondo dentro e non trovare le parole per cacciarlo dalle labbra. (La promessa dell’anno)

Io ti tenevo da un dito correndo nel prato. Giocavamo a pallone, bevendo aranciata. Suonavamo canzoni alle feste di Clara. E mi volevi davvero bene? Se era davvero bene. (Aranciata)

Le vetrine social sono le vetrine di Amsterdam. (17)

Io ti ho gonfiato le tasche di amore e le hai bucate. Non so se di proposito, non penso di proposito. Uno specchio per le allodole le tue commedie plateali. Parla chiaro e dimmi perché te ne vai da me. Il tuo fiume senza margini non è più il mio rifugio. Da quando in quello che immaginavi io non ero inclusa. Trovo pace in una gabbia che non ho aperto a nessuno. Perché dentro c'è un ricordo che deve stare al sicuro. (Aranciata)

Il mio amico fa scelte sbagliate con una poesia tale che a volte fa dimenticare cos'è il bene e il male. (Il mio amico)

Amiamoci finché non mi detesti. (Mood)

La mia storia è come un cubo di Rubik. Un nido di lupi, yeah. La mia nuova è una lampadina nel buio. Non guardare al futuro, se no prendi paura, mio amore. (Nuda)

Mamma sai che ti voglio da sola, perché questo mondo se piove ti inonda. (Cambierò)

Piccola ladra di cuori, sei meglio degli altri, perché sembri una bambina nel mondo dei grandi. (64 Bars)

Ma la solitudine è un virus che non prendo mai. (17)

Ed eri più bella quando non ti avevo. Una stella vuota è come avere un buco in un telo. Eppure un po' ci godo quando soffri, e sincero. Perché solo allora puoi capirmi davvero. (Nuda)

Ho amici ricchi sfondati che sono poveri in culo Hanno a malapena una pensione, però hanno un futuro. (Istinto)

Voglio vibes positive, però resti tra noi Basta con le bugie, basta con le bugie. (Bugie)

Non ci sei più e ti dico che mi manchi se vuoi ti dico cosa mi manca. (Voce)

Che sei bella se cerchi i miei sguardi. (Anna)

Guarda dentro me, non vedrai una nemica, dimmi che sei ancora qua. (L’Anima)

L’eleganza è una corazza se fa frío. Forse al mondo ci sta un posto dove sono giusta anch’io. Tu mi dici, “Ti guardi? Sbagli a paragonarti”. E, sì, non pregherò più per sembrare come gli altri. (Fuori luogo)

Sarà, sarà l'oasi in mezzo al Sahara. Sarà pioggia e nubi dal mare. Sarà un corso d'acqua in salita, salita. (Marea)

Sono allergica ai gessetti quando scrivi cose inutili, amico. (64 Bars)

Resta nei miei sogni, amore, non uscire mai. Resta fantasia e non darmi modo di averti. Resta nei miei incubi quando te ne andrai. E non tornare mai, mai, mai. (Marea)

Mi racconti una favola così dormo, mi addormento con te come sottofondo. (Sentimi)

Non mi hai risposto e sto male di più di prima. (Anna)

In questa fila di persone mi sento di troppo. (Fuori luogo)

Ora è tempo di mirare in alto, non ho più tempo per aspettare i miracoli. (Ensi)

Mi manca la voce, ieri sera, da ubriaca, ho urlato forte il tuo nome. (Sciccheria)

Non sono un terreno stabile per un giardino segreto. I miei segreti, e devo dirlo al mondo che mi rassicuri. Sei normale, figlia mia, non stai impazzendo. Hai solo bisogno di amore, hai solo bisogno di tempo. Ho amato mio fratello da volerci far l'amore, yo. Le mani di mio padre da staccargliele dal braccio, oh. Il seno di mia madre da pretenderlo con forza, eh. Non ho avuto le cure che dovevo. (Se non provo dolore)