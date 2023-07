C i ispirano, ci stregano e ci conquistano: le frasi sulla Luna più belle, emozionanti e magiche, da scoprire e condividere

Frasi sulla luna

Da sempre la Luna ha saputo stregare e conquistare l’attenzione degli uomini. Affascinante, misteriosa e unica, ha ispirato con la sua bellezza poeti e pensatori. Le frasi sulla Luna hanno per protagonista questo satellite che brilla in cielo e accompagna le nostre notti, diventando il silenzioso testimone di amori, dichiarazioni romantiche e grandi eventi storici. Sono perfette come frasi della buonanotte, ma anche per condividere i nostri scatti su Instagram o Whatsapp.

Frasi romantiche sulla luna

Non c’è niente di più romantico di un cielo stellato con una splendida luna che brilla. Il satellite ha fatto da cornice a tantissime storie d’amore, assistito a primi baci e a dichiarazioni romantiche. Non a caso le frasi romantiche sulla Luna sono davvero tantissime e una più emozionante dell’altra.

Mai dire di no quando un cliente chiede qualcosa, anche se è la luna. Si può sempre provare, e comunque c’è un sacco di tempo per spiegare che non era possibile. (Richard M. Nixon)

La mia ombra e quella della luna si incontrano, si uniscono. Poter lasciare qui la mia ombra frenetica e prendere quella silenziosa della luna. (Fabrizio Caramagna)

Cos’è più utile, il sole o la luna? La luna, naturalmente, essa risplende quando è buio, mentre il sole splende solo quando c’è luce. (Georg Lichtenberg)

È solo una questione di prospettiva: in qualsiasi punto del cielo si trovi la luna e in qualsiasi parte del mondo tu sia, se alzi la mano e chiudi un occhio, non è mai più grande del tuo pollice. (Dal film Dear John)

Fu allora che vissi l’effetto luna piena. L’avevo chiamato così. Mi sentivo come una grande luna che continua a crescere piano piano, notte dopo notte, per arrivare allo stadio completo, luminosissimo, in cui niente manca, niente è di troppo… Nella vita di tutte noi c’è una luna piena. Se soltanto sapessimo riconoscerla per godercela almeno un po’, per sentirci diafane e realizzate. (Marcela Serrano)

Le stelle, la luna, stanno lì, e continuano a illuminarci, brillano per noi. Che cosa vuoi che importi, a loro, quello che è successo? Ci fanno compagnia e ne sono felici. (Ildefonso Falcones)

Quel satellite era sempre stato un prezioso alleato del genere umano. La sua luce era un regalo caduto dal cielo. Prima del fuoco, degli attrezzi, del linguaggio, la luna rischiarava il buio del mondo e calmava la paura degli uomini. Le sue fasi avevano insegnato agli umani il concetto di tempo. (Haruki Murakami)

C’era la Luna proprio sopra: e la città mi parve fragile, sospesa come una ragnatela, con tutti i suoi vetrini tintinnanti, i suoi filiformi ricami di luce, sotto quell’escrescenza che gonfiava il cielo. (Italo Calvino)

Frasi brevi sulla luna

Le frasi brevi sulla luna ci restituiscono la grandezza e la bellezza della Luna in poche parole. Citazioni e aforismi famosi tutti da scoprire, tratti dalle grandi opere di pensatori, scrittori, poeti e uomini illustri.

La luna è l’unico amico con cui il solitario può parlare. (Carl Sandburg)

A casa mia la luna non ha mai bussato. È sempre entrata prepotentemente dalle persiane. Come le emozioni forti. Ché mica bussano mai, quelle. (Egyzia)

Non c’è nulla che puoi vedere che non sia un fiore; non c’è nulla che puoi pensare che non sia la luna. (Matsuo Basho)

Puoi essere luna ed essere ancora gelosa delle stelle. (Gary Allan)

Una solitudine pura e una pace profonda. Le cose migliori che la luna possa offrire agli uomini. (Haruki Murakami)

La donna è come la luna. Alcune notti è d’argento, altre notti è d’oro. (Proverbio armeno)

Un quarto di luna, un quarto di vino, un quarto di ora, per quel quarto che manca a completare un semplice Tutto. (Alfcolella)

Il cielo era di un blu notte e la luna sembrava giacere su di esso come una ninfea che galleggia seguendo una corrente invisibile. (Willa Sibert Cather)

Mi piace pensare che la luna è lì, anche se io non guardo. (Albert Einstein)

Come fa la luna a non elevare il cuore di un poeta, se riesce a innalzare il mare! (Carlos Sawedra Weise)

Frasi sulla luna tratte da canzoni

La notte scura, le stelle e la splendida luce della Luna: quest’astro ha da sempre ispirato i cantanti che hanno composto moltissimi brani pensando proprio alla Luna. Ci hanno così regalato frasi indimenticabili, segnando la storia della musica grazie alla magia di un satellite che non ha eguali. Ecco allora le più belle frasi da canzoni sulla luna.

Guardando gli occhi della luna son come i tuoi, della luna e delle stelle. Io mi stupisco sempre della gente che lavora per niente. Io mi stupisco sempre della neve di dicembre. (Gli occhi della luna – Ex-Otago & Jake La Furia)

E chiara nella sera, tu sarai la luna che non c’è. Nell’aria più leggera la tua mano calda su di me. E forse non immagini nemmeno quanto è grande questo cielo. (La luna che non c’è – Andrea Bocelli)

La terra dalla luna è così bella. È così tonda, sembra proprio un souvenir, di quelli che si comprano a Parigi. Quando pensi "vorrei vivere così" io che ne ho già fatti di chilometri nel mondo. So oltre i confini cosa c'è. Le stesse cose anche se nuove tornano e ritornano da te. Amica mia, la nostalgia cos'è? (Cesare Cremonini - Il primo bacio sulla Luna)

Meravigliosa, la luna tra le nuvole. Meravigliosa, stanotte per fortuna ho te. Ma guarda che fortuna. Che luna. (Francesco Renga- Meravigliosa la luna)

Io vengo dalla Luna. Che il cielo vi attraversa e trovo inopportuna la paura per una cultura diversa. Che su di me riversa la sua follia perversa. Arriva al punto che quando mi vede sterza. (Caparezza - Vengo dalla luna)

Guardala in faccia la realtà. È più sicura. Guardala in faccia la realtà. È meno dura. Se c'è qualcosa che non ti va. Dillo alla luna. Può darsi che porti fortuna. Dirlo alla luna. (Vasco Rossi- Dirlo alla luna)

Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare. Folle d'amore vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire. Guarda che luna, guarda che mare! (Fred Buscaglione - Guarda che luna)

Non voglio mica la luna, chiedo soltanto di andare, di andare a fare l'amore. Ma senza aspettarlo da te. Vorrei due ali d'aliante, per volare sempre più distante. E una barca sul fiume, per pulirmi in pace le mie piume. Un grande letto. Sai di quelli che non si usan più. Un giradischi rotto che funzioni però. Quando sono giù un po'. (Fiordaliso -Non voglio mica la luna)

Frasi sulla luna di Shakespeare

William Shakespeare è senza dubbio uno fra i poeti che ha cantato di più la bellezza e il fascino della luna, lasciandoci frasi emozionanti e straordinarie, da appuntare, da condividere oppure da dedicare.

Quando la luna si avvicina troppo alla terra, fa impazzire tutti. (William Shakespeare)

Sorgi, bel sole, e uccidi l'invidiosa luna, che già è malata e pallida di dolore che tu, sua ancella, sei molto più bella di lei. (William Shakespeare)

Oh, non giurare sulla luna, la luna volubile, la luna incostante, che cambia mensilmente nella sua sfera circolare, per timore che il tuo amore si dimostri altrettanto mutevole. (William Shakespeare)

Folle è l’uomo che parla alla luna. Stolto chi non le presta ascolto. (William Shakespeare)

La luna è una ladra ardente, e strappa al sole il suo pallido fuoco. (William Shakespeare)