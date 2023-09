F ama, vita e amori difficili: le frasi delle canzoni del rapper Luché contengono tutti gli elementi per il successo, e per questo i suoi brani sono così amati dai giovanissimi. Vediamo le sue citazioni migliori.

Le frasi di Luché, tratte dalle sue canzoni più celebri, sono molto note tra i suoi fan, e virali sul web. Luché, all'anagrafe Luca Imprudente, è nato a Napoli il 7 luglio 1981. Conosciuto dai più grazie a una collaborazione con Marracash, la sua carriera solista è iniziata nel 2012, ma già nel 1997 aveva esordito come membro del collettivo Co'Sang. Ha numerosi album all'attivo, ma il più popolare è Dove volano le aquile.

Frasi di Luché: le più belle

Rabbia, passione, voglia di rivincita, estro, amori contrastati, nelle frasi di Luché, tratte dai suoi successi, troviamo tutti gli ingredienti per delle hit. Ma quali sono le frasi e gli aforismi più belli e significativi per il suo pubblico, che lo segue da tanti anni?

Hai fatto una hit, bravo, adesso prova a farne un'altra. E tu sai sparire dopo che ce l'hai fatta. (Addio)

Fai regali ma ci lasci su i prezzi. Più marchi avete addosso, più siete grezzi. (Denim Giappo)

E avevo un sogno, poche persone credevano in me. E adesso ogni volta che mi racconto. Tutti lo vivono attraverso me. (Attraverso Me)

Se solo mi guardi lo sento lungo la schiena. (Un Attimo)

Ne vale la pena? Ce lo chiediamo rovinando una notte serena. (Un Attimo)

Anche se vero fa rima con povero. Povero chi ha creduto fosse vero. (Casa Mia)

L'orgoglio è l'unico difetto dei supereroi (Ridere di Noi)

In strada litigano a chi è meglio: io, Guè e Marra. (Al Mio Fianco)

Comprerò pace a mia madre e un futuro a mio figlio. (Potere 2)

Frasi brevi di Luché

Incisive e dirette, le frasi più brevi e di maggior impatto dei testi di Luché sono dei mantra, degli indirizzi di vita che il rapper ha impresso nella sua scrittura, e abbiamo raccolto le migliori da condividere sui social.

Fotti la lista dei migliori, fra', sono tra i più ricchi. (Slang)

Il mio disco più bello è sempre quello dopo. (Slang)

Dice che ti ascoltava, ma poi è diventata donna (Si Vince Alla Fine)

Devo perdere il sonno per dimostrare come realizzare un sogno. (Si Vince Alla Fine)

Chi aiuta quasi mai chiede aiuto. (Dire La Mia)

Sono il vaccino per 'sti quattro influencers. (Denim Giappo)

Ho visto il successo, ma poi l'ho perso di vista. (Attraverso Me)

Darò la mia vita per essere immortale. (Attraverso Me)

Ogni volta che arriviamo noi ci rubiamo la scena. (Un Attimo)

Frasi d'amore di Luché

L’amore visto attraverso gli occhi di Luché lo vediamo nei testi delle sue canzoni. Si parla di delusioni, di donne indipendenti, di sentimenti non sempre ricambiati, il rapper ci da la sua visione del rapporto di coppia tra rime taglienti e frasi d'amore di sentimento.

Tu sei l'unica con cui voglio farmi vedere in giro. (Liberami Di Te)

La separazione dei miei genitori fu la mia prima delusione d’amore (Le Pietre Non Volano)

Lei che non mi parla, ma mi pende dalle labbra. Donna indipendente, come fai a non amarla? (Karma)

Lei è ancora l'unica a cui appartengo. Offro la mia vita, ma in cambio che ottengo? (Ci Riuscirò Davvero)

Stai attenta con me, baby, in amore ho già sofferto tanto. In questo momento cerco altro. Qualcuno a cui dare la mia password (Password)

Se ora annego nella mia pazzia. E perché io vivevo per lei quei discorsi sulla gelosia. Dei ricordi che bagnano gli occhi. Se questo è amore, non lo voglio. (Come me)

Ho perso l'amore della vita e la mia vita ha perso senso. Ma non ho mai perso me stesso. (Attraverso Me)

Adesso hai un altro, ma so che mi ami e non darmi la colpa per noi. (Attraverso Me)

Per te farei tutto Anche, sì, anche dire: "Sì" (Prometto)

Tutta colpa del mio primo amore. Dopo lei il mare cambiò colore. Dopo lei l'aria cambiò sapore. E io divenni un pessimo attore. (Prometto)

Le frasi di Luché da No Love

No Love, in collaborazione con CoCo, è uno dei brani più virali di Luché, per questo le parole di questa canzone sono molto note, non solo tra i suoi fan. Vediamo le frasi di Luché da No Love più popolari sul web e tra i suoi fan.

Io annuncio, lui lo rinvia. (No Love)

Autostrade, cielo viola. Polline nell'aria, dimmi la tua storia. (No Love)

Non vorrei lasciarti così. Nel mio cuore no love, nel mio cuore no love. (No Love)

Proposte di matrimonio nei dm, la scorta come quella di un presidente. (No Love)

Non rido in fotografia, parla la mia biografia. Non ci hai mai messo la faccia e la città, è ancora mia. (No Love)

Non pensavo sparissi, poi c'è stata un'eclissi. (No Love)

Le frasi di Luché da Dove volano le aquile

L’album probabilmente di maggior successo di Luché è l’ultimo lavoro in studio, Dove volano le aquile, del 2022. Include brani come Le pietre non volano, No Love e Ci riuscirò davvero. Ecco le frasi migliori dai brani del suo album Dove volano le aquile.

Sicuro che vorrai una vita imperfetta, ma importante? Che faresti ciò che fai se nessuno ti guardasse? Correrò per me, correrò per noi. (D10S)

Dico cose scomode che vengono fraintese. Ovunque sopra i social per un boom a mie spese. Luca è pazzo, non suona, butta i drink ai DJ. Quando chiesero scusa risposi: "Difendi le tue idee". (D10S)

Cresciuto nel degrado più assoluto. Eseguo, non discuto. Avessi fatto l’avvocato, sarebbe uscito Cutolo. Voglio volare dove nessuno ha volato. Non scordo da dove vengo, ma qualcuno l'ha scordato. (D10S)

Neanche nella tua città sei tra nomi leggendari. Io ho la credibilità e anche il fiuto per gli affari. (Slang)

L'ho incontrata ieri, è già dimenticata. Non l'ho corteggiata ma l'ho affascinata. Mi ha dato in poco tempo ciò che mi mancava. (Liberami Di Te)

Soldi per traguardi che la mente manco immagina. Tutto è una minaccia per chi ha un buco dentro all'anima. Scrivo mentre il mondo si resetta per un virus. Il domani è solo un bonus, prova a non perdere il focus. Punto su me stesso ma non è mai stato un gioco. Non esisto per i media ma, giuro, ancora per poco (Le Pietre Non Volano)

Io che non sono un fake ma odio il mio profilo. (Liberami Di Te)

A volte mi sento come in balia delle maree. Un povero illuso con un milione di idee. Chiedo a Dio solo una cosa in cambio della fede. Che se muoio mi faccia vedere che succede. (Le Pietre Non Volano)

Incarno lo stereotipo del rapper di successo. Che è il ruolo che si sposa peggio con la critica. Ma io non l'ho mai fatto per l'estetica. Sogni in tuta mimetica. Sogni di farcela anche lì in America. Sogni che non vinca il migliore ma vinca chi merita (Qualcosa Di Grande)

Anche chi dice: "Vecchio" prima o poi compie gli anni. Vuoi giocare alla guerra ma non hai le mie armi. Dare addosso a qualcuno per far girare gli altri. Come chi è costretto a urlare mentre muore in un party. (Qualcosa Di Grande)

Quando chiedo un consiglio dicono: "Sbagli ad esporti". Ma sono sceso dalla croce a risuscitare i morti. (Qualcosa Di Grande)

Sei una ferita che fa ancora tanto male ma. Ti ringrazio per le cose che mi insegnerai. (L'Ultima Volta)

Siamo solo umani, vogliamo essere importanti. Dovrei cancellarti, odiarti per sempre. Ma senza un'illusione io non sono niente. (L'Ultima Volta)

Non sono mai stato un bambino. Non posso aspettare il destino. Sul foglio il mio nome in corsivo. (Ci Riuscirò Davvero)

Sarò la foto in mano ad un bambino. Io un giorno dirò: "Voglio essere Luchè". (Ci Riuscirò Davvero)

Non voglio una casa, voglio una villa. Non voglio l'amore, voglio una scintilla. Non voglio un diamante se al buio non brilla (Ci Riuscirò Davvero)

Leggo un libro che mi insegna come godersi il presente. Ma so' sempre stato avanti quindi a scuola ero assente. (Karma)

Sono qui con la nostra prima copertina in mano. E come sempre anche lì in secondo piano. Sveglio sì, ma non ho mai avuto un secondo piano. Poi ho capito che tra due il piano più alto era il secondo piano. (Karma)

Ho in pugno il mio futuro, devo solo stare calmo. Do una mano a questa maga che prova a leggermi il palmo. Fra i trend, stessa scarpa, stessa borsa. Vi vedo andare su e in giù proprio come in borsa (Karma)