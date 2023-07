L a libertà è il succo della vita: abbiamo raccolto le frasi più belle per riflettere e per apprezzare questo valore fondamentale e irrinunciabile

È forse l’aspetto più importante nella vita di una persona. Le frasi sulla libertà ti permettono di mantenere il focus su ciò che conta davvero. Sono come un faro che non ti fa mai perdere la via, a prescindere dalle contingenze che possono capitare e che a volte complicano la vita.

Se sei uno spirito libero, oppure aspiri a diventarlo, questa selezione fa al caso tuo. Perché ci sono delle situazioni in cui è difficile mantenere la rotta, e un piccolo aiutino e davvero quello che ci vuole. Possono essere uno spunto di riflessione per sé e per gli altri. Possono essere un monito personale o una spinta per le persone a cui si vuole bene, proprio come le frasi sulla vita.

Queste citazioni e questi aforismi, di autori più o meno celebri, sono indispensabili per una persona che vuole vivere la vita appieno e che, guardandosi indietro, non avrà mai né rimpianti né rimorsi. La libertà può toccare diversi piani, ma è sempre una componente imprescindibile nell’esistenza di chiunque. E non bisogna mai dimenticarlo.

Frasi sulla libertà di pensiero

Ognuno deve essere padrone di esprimere sé stesso. La libertà di pensiero ti permette di avere un’opinione, di essere critica nei confronti del mondo che ti circonda, senza condizionamenti e/o imposizioni. Se hai questa, ovunque ti trovi e qualsiasi sia la tua vita, hai la possibilità di volare oltre lo spazio e il tempo. Le frasi sulla libertà sono un grande aiuto. Se per alcuni può sembrare un diritto scontato, non lo è per tutti. Inoltre, per mantenerla si deve lavorare ogni giorno. Così da progredire e mai regredire.

Tempi felici, anche se rari, sono quelli in cui è lecito pensare ciò che si vuole ed esprimere ciò che si pensa (Publio Cornelio Tacito).

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (Articolo 21 della Costituzione Italiana).

La battaglia più importante di tutte è quella sulla libertà di parola. Persa quella nessun’altra sarà combattuta.

Non sono d’accordo con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo (Evelyn Beatrice Hall).

Se si elimina la libertà di parola, le facoltà creative inaridiscono (George Orwell).

Chi apre la porta di una scuola, chiude una prigione (Victor Hugo).

La libertà di pensiero è più forte della tracotanza del potere (Giordano Bruno).

Prima di ogni altra libertà, datemi la libertà di conoscere, di esprimermi e discutere liberamente secondo coscienza (John Milton).

Il primo diritto umano è la libertà individuale, la libertà di proprietà, la libertà di pensiero, la libertà di lavoro (Jean Jaurès).

L’uomo libero è colui che non ha paura di andare fino alla fine del suo pensiero (Léon Blum).

Credere nell’uomo significa credere nella sua libertà. Libertà di pensiero, di parola, di critica, di opposizione (Oriana Fallaci).

La libertà è vera libertà per chi pensa fuori dal coro (Rosa Luxemburg).

La libertà di pensiero ce l’abbiamo. Adesso ci vorrebbe il pensiero (Karl Kraus).

Se ci viene tolta la libertà di parola, noi, muti e silenziosi, saremo trascinati come pecore al macello (George Washington).

Il pensiero, a mio giudizio, è il cardine della libertà. È solo quando l’uomo rinunzia al pensiero autonomo, per accettare i dogmi dei conformismi imperanti, che esso rinunzia alla libertà (Alberto Giovannini).

Pensa in modo sbagliato, se vuoi, ma in ogni caso pensa con la tua testa (Doris Lessing).

I riconoscimenti alienano la libertà di pensiero (Jean-Paul Sartre).

Il segreto della libertà risiede nell’istruire le persone. Il segreto della tirannia, nel mantenerle ignoranti (Maximilien de Robespierre).

Ci sono due cose buone nella vita, la libertà di pensiero e libertà d’azione (William Somerset Maugham).

Frasi sulla libertà mentale

E se riesci a essere libera nella tua mente, puoi essere ciò che vuoi: ottenere tutto quello che vuoi. È una forma di rispetto verso sé stessi. È un ‘super potere’, che ti rende invincibile interiormente e, quindi, nella vita di ogni giorno. Le frasi significative sulla libertà sono un mezzo per esprimerlo. Perché si è degli eroi e delle eroine quotidianamente, se si lotta ogni giorno per la propria autodeterminazione a tuttotondo.

La libertà d’espressione finisce dove comincia la censura del proprio pensiero (Marie-france Ochsenbein).

La libertà è come la poesia: non deve avere aggettivi, è libertà (Enzo Biagi).

La decisione di Socrate di bere la cicuta piuttosto che scendere a compromesso sulle sue convinzioni richiese un enorme coraggio. Però, ha fatto progredire la civiltà di mille anni, garantendo ai posteri la libertà di pensiero e di parola (Napoleon Hill).

Dire idiozie oggi, quando tutti riflettono profondamente, rimane il solo mezzo per provare la propria libertà e indipendenza di pensiero (Boris Vian).

Non lasciatevi imporre la libertà di parola prima della libertà di pensiero (Stanisław Jerzy Lec).

La società di massa non vuole cultura, ma svago (Hannah Arendt).

Sono libero di avere una opinione, e questo è bello. Ma vorrei anche essere libero di non avere un’opinione (Sacha Guitry).

Il primo dei diritti umani è la libertà individuale, la libertà di proprietà, la libertà di pensiero, la libertà di lavoro (Jean Jaurès).

Il mio problema? Non abbastanza libertà di pensiero. Troppi cliché e troppe associazioni forzate (Sylvia Plath).

Il primo dei diritti umani è la libertà individuale, la libertà di proprietà, la libertà di pensiero, la libertà di lavoro (Jean Jaurès).

Crederò veramente nella libertà di stampa quando un giornalista potrà scrivere ciò che pensa del suo giornale. Nel suo giornale (Guy Bedos).

Puoi cadere migliaia di volte nella vita, ma se sei realmente libero nei pensieri, nel cuore e se possiedi l’animo del saggio potrai cadere anche infinite volte, ma non lo farai mai in ginocchio, sempre in piedi (Giancarlo Siani).

Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione e di opinione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo (Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo).

Frasi sulla libertà in amore

Perché chi ti ama ti rispetta e vuole il tuo bene. Perché le frasi sull’amore si intrecciano a quelle sulla libertà. Se il rapporto che stai vivendo non ti dà questo, significa che c’è qualcosa che non va. Ogni relazione deve essere un’occasione di arricchimento per due persone che decidono di percorrere un pezzo di vita, più o meno lungo, insieme.

Solo l’amore maturo libera le potenzialità ancora inespresse dell’altro. Non pretende di cambiarlo, ama amare l’altro, che così “diventa” (Alessandro D’Avenia).

Se amando sentite di perdere la vostra libertà, di non avere più spazio per muovervi, quello non è vero amore (Thich Nhat Hanh).

Amare non significa rinunciare alla propria libertà, significa darle un senso (Marc Levy).

Né di obblighi né di abitudini né di aspettative, ma di piacevoli libertà circondami (Fabrizio Caramagna).

Le aquile e le persone che amano la libertà hanno qualcosa in comune: devono volare liberamente per sentirsi vivi!

Nessuno ha amore più grande di colui che sa rispettare la libertà dell’altro (Simone Weil).

L’amore non rivendica il possesso ma dà la libertà (Rabindranath Tagore).

Se mi lasci libera, mi hai già insegnato come restare (Emily Dickinson).

L’amore deve essere libero di andarsene, per restare (Enzo Raffaele).

Ti lascio la libertà di essere chi vuoi e dove vuoi. So stringere solo così, lasciando spazio (Fabrizio Caramagna).

Non lasciare che nessuno ti dica chi sei o chi dovresti essere. Ama chi vuoi amare. Credi come vuoi credere. Scegli la libertà come un diritto (Cassandra Clare).

Qualunque cosa distrugga la libertà non è amore. Deve trattarsi di altro, perché amore e libertà vanno a braccetto, sono due ali dello stesso gabbiano (Osho).

La libertà esiste per amore dell’amore (Papa Giovanni Paolo II).

L’amore è di lasciare che coloro che amiamo siano perfettamente se stessi e non volerli forzare ad adattarsi alla nostra stessa immagine (Thomas Merton).

Se vuoi essere felice, se vuoi essere libero, impara ad amare. Ad amare, e a lasciarti amare (Fabio Volo).

L’incontro d’amore è l’incontro tra due libertà e io non posso essere proprietario della libertà dell’altro (Massimo Recalcati).

Chi ti impedisce, chi ti zittisce, chi ti mette all’angolo, non lo fa per proteggerti. È che ha paura. E protegge se stesso, dalla tua forza e dalla tua libertà (Paola Felice).

Se ami una persona e cerchi di possederla, non la ami. Non sei neanche certo che la persona ami te. Ecco perché crei tutte quelle misure di sicurezza, la circondi di trucchi e furbizie di ogni genere, proprio perché così non potrà lasciarti. Ma così uccidi l’amore. L’amore è libertà, l’amore dà libertà, l’amore vive nella libertà. L’amore è, nel suo nucleo più essenziale, libertà (Osho).

Un uomo può essere se stesso soltanto finché è solo. Se non ama la solitudine, non ama neppure la libertà, perché si è liberi unicamente quando si è soli (Arthur Schopenhauer).

Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai la ridicola, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo, che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie che ti porti il sogno, il caffè e la poesia (Frida Kahlo).

L’amore è figlio della libertà, mai quello del dominio (Erich Fromm).

La libertà non deve essere distrutta in nome dell’amore. La libertà ha un valore molto più alto del tuo cosiddetto amore (Rajneesh).

Amore e libertà sono una cosa sola (Novalis).

Volevamo la libertà di amare. Volevamo la libertà di scegliere. Ora dobbiamo lottare per questo (Lauren Oliver).

Le persone che scegliamo di avere accanto ci devono completare e non annullare.

Fare ciò che ami è la libertà. Amare quello che fai è la felicità (Lana Del Rey).

Un uomo che conosce la libertà è colmo d’amore, e un uomo che conosce l’amore è sempre disposto a dare libertà.

L’amore è dolce e bello ma può essere accompagnato da una terribile paura: la paura dell’avvenire e del rischio di andare troppo oltre, la paura che il tutto conduca soltanto alla morte della nostra cosiddetta libertà, la paura di essere feriti, perché amare significa diventare vulnerabili. Amare è sempre un rischio (Jean Vanier).

Un uomo libero è sempre adatto per una donna libera: basta ci sia l’amore (Grazia Deledda).

Nel momento in cui scegliamo di amare, iniziamo a muoverci verso la libertà.

L’amore respira nella libertà (Maurice Zundel).

L’amore che inibisce non è amore. L’amore è tale solo quando libera (Leo Buscaglia).

Amare significa saper accogliere e saper dare. È l’esatto opposto del possesso. Amare significa volere il bene dell’altra persona, significa desiderare il bene della persona amata anche quando noi coincide con il nostro (Massimo Gramellini).

Sono tre le cose per cui vale la pena di morire: la Libertà, l’Amore e la Vecchiaia (Oscar Wilde).

Liberate l’amore oppure liberatevene per sempre (Jim Morrison).

Il mio amore mi appartiene e sono libera di offrirlo a chi voglio, anche se non viene ricambiato (Paulo Coelho).

La conoscenza è l’unica fonte dalla quale nascono sia l’amore che i princìpi della libertà umana (David Webster).

Nessuna forma di Amore ha tanto rispetto della libertà dell’altro come l’Amicizia (Francesco Alberoni).

Io sono favorevole all’amore. Tutto ciò che genera amore, per me merita rispetto e libertà (Valeria Marini).

L’amore con botte e pugni non c’entra un tubo. C’entra come la libertà con la prigione (Luciana Litizzetto).

Versi di Khalil Gibran

Amatevi l’un l’altro, ma non fatene una prigione d’amore:

Piuttosto vi sia un moto di mare tra le sponde delle vostre anime.

Riempitevi l’un l’altro le coppe, ma non bevete da un’unica coppa.

Datevi sostentamento reciproco, ma non mangiate dello stesso pane.

Cantate e danzate insieme e state allegri, ma ognuno di voi sia solo,

Come sole sono le corde del liuto, benché vibrino di musica uguale.

Frasi di Gandhi sulla libertà

E chi meglio di chi professa la non violenza e la lotta attraverso atti gentili, come sinonimo di una vera rivoluzione, può darci degli spunti interessanti sulle frasi sulla libertà. Servirsi delle sue riflessioni, farle proprie e tramandarle è un vero e proprio atto politico. E, se riesci a lottare sempre per far valere la tua posizione, hai già vinto e stai vivendo un’esistenza degna di essere chiamata tale.

l genere umano può liberarsi della violenza soltanto ricorrendo alla non-violenza. L'odio può essere sconfitto soltanto con l'amore.

Nessuna civiltà potrà essere considerata tale se cercherà di prevalere sulle altre.

La coscienza non è la stessa per tutti. Quindi, mentre essa rappresenta una buona guida per la condotta individuale, l'imposizione di questa condotta a tutti sarebbe un'insopportabile interferenza nella libertà di coscienza di ognuno.

Supplicare per un favore è barattare la propria libertà.

Non conosco peccato più grande di quello di opprimere gli innocenti in nome di Dio.

Non vale la pena avere la libertà se questo non implica avere la libertà di sbagliare.

Non volendo pensare a quello che mi porterà il domani, mi sento libero come un uccello.

Gli uomini che aspirano ad essere liberi difficilmente possono pensare di rendere schiavi gli altri. Se cercano di farlo, non fanno che rendere piu’ strette anche le proprie catene di schiavitù.

La vera ahimsa dovrebbe significare libertà assoluta dalla cattiva volontà, dall'ira, dall'odio, e un sovrabbondante amore per tutto.

È mio dovere offrire alla gente tutti i rimedi legittimi contro l'ingiustizia; una nazione che aspira a diventare libera deve conoscere le vie e gli strumenti per ottenere la libertà.

Frasi di Alda Merini sulla libertà

Una scrittrice dolce e tagliente, comprensiva ma senza peli sulla lingua. Le sue frasi di Alda Merini sulla libertà di consentono di avere un occhio critico sulla società, sull’amore, sul valore di essere donna. Poterla leggere, poter sposare appieno i suoi pensieri ti permette di fare quel salto in avanti nel raggiungimento della già citata libertà di pensiero. E quale ricchezza più grande può esserci al mondo?

Non cercate di prendere i poeti perché vi scapperanno tra le dita.

Si dice che Amore nascesse libero e che poi venisse impigliato nei veli di una cetra, anzi nelle sue corde. Ma poiché Amore era tenero e soprattutto era fanciullo le corde gli procurarono ampie ferite.

La libertà dell'uomo non è in grado di reggere tutto il peso della rivelazione di Dio.

Non sono una donna addomesticabile.

Il grado di libertà di un uomo si misura dall'intensità dei suoi sogni.

Mi sono sempre piaciute le persone che vanno controvento e controcorrente. Quelle che non si schierano con i forti. Adoro quelle persone perché hanno il vento in faccia e odorano e odoreranno sempre di pulito.

Frasi di Nelson Mandela sulla libertà

E come non citare lo spessore morale, politico e civile di un uomo come Nelson Mandela. Il primo presidente nero in Sudafrica che ha fatto della libertà l’aspetto più importante della sua vita e di quella del suo popolo: l’arma più potente contro i soprusi e le oppressioni. Le sue frasi sulla libertà sono vera e propria linfa vitale di cui dovremmo nutrirci tutti ogni giorno. Per non dimenticare i passi avanti fatti, per non retrocedere mai e per guardare al futuro con la stessa speranza e la stessa determinazione.

Noi siamo nati per testimoniare la gloria di Dio dentro di noi. Non soltanto in qualcuno, ma in ognuno di noi. Nel momento in cui noi permettiamo alla nostra luce di splender, noi inconsciamente diamo agli altri il permesso di fare lo stesso. Nel momento in cui noi siamo liberi dalla nostra paura, la nostra presenza stessa, automaticamente, libera gli altri.

La tua libertà e la mia non possono essere divise. Non puoi dividere la libertà.

Non c’è nessuna strada facile per la libertà.

Essere liberi non significa solo sbarazzarsi delle proprie catene, ma vivere in un modo che rispetta e valorizza la libertà degli altri.

Ho camminato sulla lunga strada per la libertà. Ho cercato di non barcollare; ho fatto passi falsi lungo il cammino. Ma ho imparato che solo dopo aver scalato una grande collina, uno scopre che ci sono molte altre colline da scalare. Mi sono preso un momento per ammirare il panorama glorioso che mi circondava, per dare un’occhiata da dove ero venuto. Ma posso riposarmi solo un momento, perché con la libertà arrivano le responsabilità e non voglio indugiare, il mio lungo cammino non è finito.

Ho lottato contro la dominazione bianca, e ho lottato contro la dominazione nera. Ho coltivato l'ideale di una società democratica e libera, in cui tutte le persone vivono insieme in armonia e con pari opportunità. È un ideale che spero di vivere e realizzare. Tuttavia, se necessario, è un ideale per cui sono disposto a morire.

Frasi di Martin Luther King sulla libertà

E, come Nelson Mandela, anche Martin Luther King ha lottato per i principi che riteneva sovrani in un mondo dove la democrazia sia al primo posto. Se oggi le frasi sulla libertà possono essere lette e tramandate senza problemi, il merito è anche suo. Poter attingere ai suoi pensieri, ricordare le sue riflessioni è un privilegio che non dobbiamo mai dare per scontato.

(In Gandhi) scoprii il metodo per la riforma sociale, del quale ero andato alla ricerca per tanti mesi. (…) Giunsi a sentire che questo era l’unico metodo, moralmente e praticamente valido, a disposizione delle persone oppresse nella loro lotta per la libertà.

Sogno che un giorno i miei quattro figli possano viere in una nazione dove non saranno giudicati dal colore della loro pelle ma dal contenuto del loro carattere.

Io ho un sogno. È un sogno profondamente radicato nel sogno dell’America. Ho un sogno. Che un giorno questa nazione si alzerà e vivrà il vero significato del suo credo: “Noi riteniamo naturale questa verità: tutti gli uomini sono stati creati uguali”.

Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarla.

La mia libertà finisce dove comincia la vostra.

Ogni uomo deve decidere la protesta che meglio si adatta alle sue convinzioni, ma dobbiamo tutti protestare.

Cercate ardentemente di scoprire a che cosa siete chiamati a fare, e poi mettetevi a farlo appassionatamente. Siate comunque sempre il meglio di qualsiasi cosa siate.

Ho un sogno, che un giorno i ragazzini bianchi stringeranno la mano ai ragazzini di colore come se fossero fratelli e sorelle.

Le nostre vite cominciano a finire il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose che contano.

La libertà non è mai data volontariamente dall’oppressore; deve essere reclamata dagli oppressi.

Per farsi dei nemici non è necessario dichiarare guerra, basta dire quello che si pensa.

Se non puoi volare, corri, se non puoi correre, cammina, se non riesci a camminare, allora striscia, ma qualunque cosa tu faccia, devi andare avanti.