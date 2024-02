P arlare di qualcuno che è così vicino al nostro cuore può essere difficile, per questo le frasi sulle sorelle sono uno spunto per esprimere un sentimento così importante e forte, che ci accompagna per tutta la nostra vita.

Le frasi sulle sorelle raccontano un legame per la vita, quell’amicizia di sangue che non ti tradirà mai, quel punto fermo per chiunque ne abbia una. Si dice che una sorella è per sempre, ed è l’unica alleata che alcuni di noi hanno nella vita. Quindi perché non fermarci un attimo per dedicarle delle parole d’amore e di stima?

Frasi sulle sorelle

Le sorelle sono quelle amiche che il destino ha scelto per noi: a loro sono dedicate alcune delle frasi più belle di sempre, dei pensieri più profondi, delle emozioni più sentite. Si tratta di un legame di sangue che diventa qualcosa di più, una sorella è anche amica, confidente, madre, mentore, e tutto questo è raccontato in queste frasi che abbiamo scelto per voi.

Quando i nostri capelli saranno bianchi, avremo ancora l'amore di nostra sorella. (Lisa See)

Se hai una sorella, conservi il tuo passato. Quando invecchi, sono le uniche a non annoiarsi se racconti i tuoi ricordi. (Deborah Moggach)

Chi ha una bella sorella ha anche molti amici. (Proverbio russo)

Nessuna sorella andrà contro suo fratello a meno che non abbia fatto qualcosa di sbagliato. (Anonimo)

Avere una sorella è come avere una migliore amica di cui non puoi liberarti. Sai qualunque cosa tu faccia, loro saranno ancora lì. (Amy Li)

Potreste essere diversi come il sole e la luna, ma lo stesso sangue scorre in entrambi i vostri cuori. Hai bisogno di lei, come lei ha bisogno di te. (George R.R. Martin)

Mia sorella, l'unica donna che non se ne andrà mai. (Anonimo)

Mi piacerebbe essere, solo una volta, mia sorella maggiore. (Carly Simons)

Fin da bambine sei stata presente nella mia vita. Con la tua esperienza mi hai sempre tanto i consigli migliori e mi hai aiutata in ogni piccola cosa. Non so come farei se non avessi te. (Anonimo)

A te sorella mia, che sei sempre stata al mio fianco. A te che mi hai aiutata, sostenuta e supportata. A te che sei sempre stata il mio esempio e la mia guida. Non potrei avere sorella migliore di te. (Anonimo)

Una sorella sorride quando l'altra racconta la sua storia, perché lei sa dove sono state aggiunte le decorazioni. (Chris Montaigne)

Possiamo sembrare vecchie e sagge di fronte al mondo esterno. Ma per la sorella siamo ancora alle scuole medie. (Charlotte Gray)

Una sorella è sia il tuo specchio, che l’opposto. (Elizabeth Fishel)

Una donna senza sua sorella è come un uccello senza le ali. (Moosa Rahat)

Non può esserci situazione nella vita in cui una conversazione con mia sorella non mi dia conforto. (Mary Wortley Montagu)

È un tesoro quando le sorelle sono intime o migliori amiche. E che perdita per entrambe quando non lo sono! (Linda Hale Bucklin)

Quello provato da due sorelle è un tipo d'amore che difficilmente può essere reso da chi non ne ha una. (Anonimo)

A cosa servono le sorelle, se non a sottolineare le cose che il resto del mondo è troppo educato per menzionare? (Claire Cook)

Non esisterà mai alcune distanza che potrà impedire a una sorella di provare per te amore. (Anonimo)

Due sorelle non sono amiche, non lo saranno mai. Perché sono e saranno sempre molto di più. (Anonimo)

E se tu, sorella mia, te ne andassi? Non saprei, lo confesso, dove far riposare il mio cuore. (Anonimo)

La figlia maggiore è sposata dai suoi genitori, la figlia minore da sua sorella. (Proverbio russo)

Prima amiche e poi sorelle. (Anonimo)

Una sorella è quella parte di anima che puoi vedere fuori da te. (Anonimo)

Mia sorella: compagna, amica, complice. (Anonimo)

Avere una sorella maggiore è come vedere un diamante brillare nella stanza più buia. (Pratiksha Prajapati)

Lei è la mia cassa di risonanza, la mia confidente, la mia custode dei segreti... e la mia migliore amica. (Kathleen O'Keefe)

Frasi sulle sorelle divertenti

Il rapporto con le sorelle può essere fatto di emozioni ma anche di tanto divertimento, e non solo da bambini, ma a tutte le età. L’amore non è bello se non è litigarello, anche tra sorelle, o tra fratelli e sorelle, per questo abbiamo scelto alcune delle frasi più spiritose su questo argomento.

Se tua sorella ha una fretta lacerante di uscire e non può incrociarti con gli occhi, sta indossando il tuo più bel maglione. (Pam Brown)

Io e mia sorella siamo così unite che spesso finiamo una le frasi dell'altra e ci chiediamo quali ricordi appartengono a chi. (Shannon Celebi)

Una sorella sa più di Babbo Natale quando sei triste o quando sei felice. (Anonimo)

Sorrido perché sei mia sorella. Rido perché non puoi farci niente. (Anonimo)

Se tua sorella ti sorride e non sai perché, vuol dire che ti ha fatto qualcosa. (Anonimo)

La vita senza una sorella è troppo noiosa, la vita con una sorella è irritante. (Anonimo)

Frasi sulle sorelle maggiori

Le sorelle maggiori sono spesso il nostro faro nella luce, il nostro sostegno, la nostra guida, come faremmo senza di loro? Nonostante qualche litigio, sappiamo di poter sempre contare su di loro. Abbiamo raccolto le frasi più belle sulle sorelle maggiori da dedicare.

Se di tanto in tanto non infastidisci tua sorella maggiore senza una buona ragione, lei pensa che non la ami più. (Perla Cleage)

"Sono la sorella maggiore. Voglio assicurarmi che lei abbia tutto, anche se io non ho niente. È difficile, ma la amo troppo e questo è ciò che conta. (Venus Williams)

Dolce è la voce di una sorella maggiore nella stagione del dolore, e saggio è il consiglio di coloro che ci amano. (Benjamin Disraeli)

Il mio primo lavoro è la sorella maggiore, e lo prendo molto seriamente. (Venus Williams)

Le sorelle maggiori sono la gramigna nel prato della vita. (Linus)

La cosa migliore delle sorelline è questa: esse passano così tanto tempo a desiderare di essere sorelle maggiori che alla fine esse sono molto più sagge di quanto quelle maggiori posso mai essere. (Gemma Gurgess)

Mentre cresci, non puoi fidarti di nessuno nello stesso modo in cui ti fidi di tua sorella. (Ally Condie);

Frasi sul legame tra sorelle

Il legame tra sorelle è forte e indissolubile (quasi) sempre, e per questo vogliamo dedicare alcune delle frasi a questo rapporto unico al mondo, che solo chi lo ha vissuto può capire. Il legame viscerale tra sorelle è stato spesso oggetto di scrittura di alcune delle penne più importanti della letteratura.

Non vedo bene senza di lei. Non ascolto bene senza di lei. Non mi sento tanto bene senza di lei: starei meglio senza una mano o una gamba che senza mia sorella. (Erin Morgenstern)

Una sorella ti conosce così bene che può renderti felice oltre che arrabbiato. (Anonimo)

Mamma diceva che eravamo la stessa anima divisa in due e che andavamo in giro per il mondo con quattro gambe. Sembra innaturale nascere insieme e morire separati. (Melodie Ramone)

Le sorelle funzionano come reti di sicurezza in un mondo caotico. Come? Semplicemente essendo presenti l’una per l’altra. (Carol Saline)

A stare tra sorelle e fratelli si può continuare a essere bambini in eterno. (Banana Yoshimoto)

Una sorella è la più cara amica, la nemica più vicina e un angelo nel momento del bisogno. (Debasish Mridha)