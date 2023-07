Q uando qualcuno a noi vicino raggiunge il traguardo della laurea spesso non sappiamo cosa scrivere in un bigliettino d'auguri, le parole si bloccano, e dobbiamo farci aiutare da frasi già pronte per esprimere la nostra felicità.

Le frasi per la laurea ci aiutano quando non sappiamo come esprimere i nostri auguri più sinceri e profondi per questo grande giorno di qualcuno a noi caro. Che siano frasi divertenti, emozionanti, brevi o originali, siamo noi a scegliere quelle più adatte al laureando, e magari ci servono da spunto per scrivere di nostro pugno un pensiero più personale.

Un momento così importante necessità delle parole giuste, che dimostrino da un lato la nostra ammirazione e orgoglio, e dall’altro spingano il neo laureato a non fermarsi, e a iniziare finalmente la propria vita nel campo lavorativo. E perché non dedicare anche delle frasi divertenti e originali?

Frasi di auguri per la laurea

La laurea è un traguardo importante per molt* ragazz* e spesso ci mancano le parole per esprimere la nostra gioia quando qualcuno a noi caro raggiunge questo obiettivo, e ci lasciamo aiutare da frasi, citazioni e aforismi pensati proprio per questa occasione.

Ho sempre pensato che sei un genio e oggi l’hai dimostrato a tutti! Complimenti dottore! (Anonimo)

Siamo felicissimi per te e molto orgogliosi. Goditi il momento e continua così, vedrai che arriveranno tante soddisfazioni. Ora offrici da bere! (Anonimo)

La tua vita è la tua storia e l’avventura davanti a te è il viaggio per realizzare il tuo scopo e il tuo potenziale. (Kerry Washington)

La tua laurea non è una sorpresa: è meritata al 100%. Congratulazioni! (Anonimo)

Conserva sempre questa tua determinazione e questa tua volontà, vedrai che andrai lontano. Complimenti! (Anonimo)

Il mio augurio per te è che questa vita diventi tutto ciò che desideri. I tuoi sogni rimangono grandi, le tue preoccupazioni rimangono piccole e non hai mai bisogno di portare più di quanto puoi contenere. (Rascal Flatts)

Diventa quello che vuoi, diventa quello che sei. In bocca al lupo dottore! (Anonimo)

Ti auguro che a questa bellissima carriera universitaria possa seguire un altrettanto radioso futuro professionale. Auguri per la tua laurea! (Anonimo)

La direzione in cui l’istruzione costruisce un uomo determinerà il suo futuro. (Platone)

Imparare ogni giorno è in definitiva la chiave del successo. Non smettere mai di imparare, sognare e realizzare. Osserva i tuoi sogni e vai prenderli, buona laurea! (Anonimo)

Congratulazioni, ce l’hai fatta! Ma ricorda che il duro lavoro è appena iniziato! (Anonimo)

Inizia ogni giorno credendo nei tuoi sogni. Sappi senza dubbio che sei fatto per grandi cose. (Anonimo)

Quando pensi agli ultimi anni, probabilmente ricorderai che le tue più grandi lezioni sono arrivate dall’esterno della classe. È un buon promemoria che l’apprendimento non si ferma solo perché hai ricevuto una laurea. (Anonimo)

Congratulazioni per la tua laurea. L’istruzione è la chiave per sbloccare il tuo potenziale. (Anonimo)

Ora che sei uscito dall’università, puoi mettere alla prova le tue conoscenze e abilità. Non avrai più voti, ma avrai delle sfide. Sono fiducioso che affronterai queste sfide e avrai successo come hai fatto in passato! (Anonimo)

Oggi sei un passo avanti verso il tuo sogno e presto raccoglierai i frutti del tuo duro lavoro. Ben fatto! (Anonimo)

Sebbene la tua laurea possa segnare il completamento della tua istruzione, non smettere mai di perseguire la conoscenza. Ti auguro tutto il meglio per la laurea! (Anonimo)

Sii fiero di te. Molte persone non iniziano nemmeno l’università e molti di quelli che lo fanno non lo finiscono. Tu hai fatto alla grande! (Anonimo)

Felicitazioni vivissime e un augurio davvero sincero per il tuo futuro professionale. Congratulazioni! (Anonimo)

Sei all’inizio di un nuovo capitolo della tua vita. Tu auguro tutto il meglio! (Anonimo)

Ricorda che questo è solo l’inizio: sei nato per realizzare grandi cose. Tanti auguri di cuore! (Anonimo)

L’università finisce qui, ma non dimenticare che “gli esami non finiscono mai”. Ti auguro tutto il meglio! (Anonimo)

Congratulazione per avere raggiunto un traguardo così importante. Ti auguro che questa giornata sia l’inizio per un brillante futuro pieno di successi personali e professionali. (Anonimo)

Desidero esprimerti tutta la mia stima per il raggiungimento di un traguardo così importante. Congratulazioni! (Anonimo)

La laurea di un figlio è per forza motivo di orgoglio ma tu ci hai reso i più orgogliosi del mondo, di sicuro! (Anonimo)

Un importante percorso si è appena concluso; ora sei pronto ad percorrere nuove strade. Congratulazioni! (Anonimo)

Il viaggio della vita porta sia sfide che opportunità. Congratulazioni per questa e buona fortuna per le prossime! (Anonimo)

Congratulazioni! Ti auguro di continuare ad avanzare in direzione dei tuoi sogni per vivere la vita che hai sempre immaginato! (Anonimo)

Congratulazioni! Qualunque cosa tu scelga di fare in futuro, non smettere mai di imparare, esplorare, crescere e di migliorarti sempre di più! (Anonimo)

In questa importante occasione meriti tutta la mia ammirazione. Congratulazioni! (Anonimo)

Oggi è festa per lo splendido risultato da Lei conseguito, esimio dottore! (Anonimo)

Congratulazioni e frasi celebri per la laurea

Se dobbiamo scrivere un bigliettino di congratulazioni e non vogliamo essere banali, ci affidiamo spesso a frasi celebri, anche in occasione della laurea. In questo caso possiamo puntare su frasi che siano d’ispirazione, per la vita futura dopo questo traguardo, pensieri che mirino a stimolare il festeggiato ad andare sempre avanti e a cercare nuove sfide lavorative.

Credere in se stessi è uno dei mattoni più importanti nella costruzione di ogni impresa di successo. (Lydia Maria Child)

L’istruzione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo. (Nelson Mandela)

La cosa sfortunata, ma davvero eccitante della tua vita, è che non esiste un curriculum di base. È tutto facoltativo. (Jon Stewart)

Il vostro tempo è limitato, perciò non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. Non rimanete intrappolati nei dogmi, che vi porteranno a vivere secondo il pensiero di altre persone. Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui zittisca la vostra voce interiore. E, ancora più importante, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione: loro vi guideranno in qualche modo nel conoscere cosa veramente vorrete diventare. Tutto il resto è secondario. (Steve Jobs)

Non seguire dove può portare il sentiero. Vai, invece, dove non c’è sentiero e lascia una traccia. (Ralph Waldo Emerson)

Il futuro non riserva promesse, ma piuttosto misteri e sorprese. Quello che hai imparato ti preparerà per entrambi. Congratulazioni e tutto il meglio per il futuro! (Anonimo)

Prima di agire, ascolta. Prima di reagire, pensa. Prima di spendere, guadagna. Prima di criticare, aspetta. Prima di mollare, prova. (William Arthur Ward)

Oggi è una pietra miliare. Ti dice fino a che punto sei arrivato. Continua a imparare, continua a provare, continua a realizzare e continua ad avventurarti nel tuo viaggio. Congratulazioni! (Anonimo)

Ricorda questo giorno, il senso di orgoglio e realizzazione che ne trai. Usalo per muoverti verso il tuo prossimo grande obiettivo. Congratulazioni! (Anonimo)

Puoi fallire e finire a fare ciò che non vuoi fare, ma potresti anche correre il rischio di fare ciò che ami. (Jim Carrey)

Segui la tua passione. Rimani fedele a te stesso. Non seguire mai il percorso di qualcun altro a meno che tu non sia nel bosco e ti sei perso e vedi un sentiero. Con tutti i mezzi, dovresti seguirlo. (Ellen DeGeneres)

Occorre persuadere molta gente che anche lo studio è un mestiere, e molto faticoso, con un suo speciale tirocinio, oltre che intellettuale, anche muscolare-nervoso: è un processo di adattamento, è un abito acquisito con lo sforzo, la noia e anche la sofferenza. (Antonio Gramsci)

Se vuoi avere successo nella vita, fai della perseveranza il tuo migliore amico, dell’esperienza il tuo saggio consigliere, della cautela il tuo fratello maggiore e della speranza il tuo angelo custode. (Joseph Addison)

Non è stata la prima e non sarà l’ultima volta che ci vantiamo di te. Ci hai reso veramente orgogliosi, congratulazioni! (Anonimo)

Spero tu sappia quanto siamo orgogliosi di te e quanto ti vogliamo bene. Congratulazioni! (Anonimo)

Esame dopo esame, passo dopo passo, hai raggiunto la vetta. Complimenti! (Anonimo)

Congratulazioni e auguri affinché questo sia solo l’inizio di una vita piena di gioia e soddisfazioni! (Anonimo)

Congratulazioni, da oggi posso finalmente chiamarti “dottore”! (Anonimo)

Frasi simpatiche per la laurea

Se si tratta di amici, con i quali magari abbiamo trascorso ore insonni, giornate interminabili sui libri, e paure prima di ogni esame, possiamo scegliere delle frasi simpatiche per la laurea. Sdrammatizziamo, spezziamo la tensione, e divertiamoci finalmente, per un successo con il sorriso, dopo tanti sacrifici.

Oggi dimostra qualcosa che abbiamo sempre saputo di te. Sei piuttosto intelligente! (Anonimo)

È sempre una buona mossa ascoltare quella voce interiore… se non porta a un crimine. (Lisa Kudrow)

Siamo tutti nella fogna, ma alcuni di noi stanno guardando le stelle. (Oscar Wilde)

Nonostante abbia perso la mia scommessa, congratulazioni per la tua laurea. (Anonimo)

Mentre ti laurei, non dimenticare di ringraziare coloro che ti hanno aiutato ad arrivare qui: Google, Wikipedia, caffè e copia incolla. (Anonimo)

Congratulazioni per aver soddisfatto il requisito minimo del lavoro! (Anonimo)

Possano i tuoi bei ricordi universitari durare più a lungo dei tuoi prestiti studenteschi. (Anonimo)

Congratulazioni per aver superato la parte più facile della tua vita adulta! (Anonimo)

Ora puoi finalmente iniziare a essere pagato per lavorare piuttosto che dover pagare per farlo. Congratulazioni! (Anonimo)

Hai mai pensato che questo giorno sarebbe arrivato? Neanche noi lo pensavamo! (Anonimo)

110 e lode! Sei sempre il solito megalomane! (Anonimo)

Benvenuto nel mondo della disoccupazione! Scherzo… ti auguro di aggiungere a questo tanti altri successi! Congratulazioni! (Anonimo)

Finalmente ce l’hai fatta: non avrai più la scusa degli esami per non uscire, ma soprattutto finalmente inizierai a guadagnare e potrai anche offrire! (Anonimo)

Nei ringraziamenti della tesi metti anche gli amici. Perché senza di noi, ti saresti laureato molto prima! Congratulazioni! (Anonimo)

Complimenti! Ben arrivato anche tu nella schiera dei neolaureati! E adesso? Beh… intanto goditi la festa e gli onori… alla disoccupazione ci penserai poi! Con affetto. (Anonimo)

Frasi belle per la laurea

Un pensiero profondo viene dal cuore, anche quando non scritto di nostro pugno. Le frasi belle per la laurea possono aiutarci a esprimere la nostra grande ammirazione e commozione per il grande giorno di qualcun* a noi caro. Molte di queste citazioni parlano di sogni e di traguardi.

Le mie più vive congratulazioni per il tuo talento, il tuo impegno e la tua dedizione. Complimenti! (Anonimo)

Una laurea possono averla tutti, ma quello che sei non può esserlo nessuno. Ti auguro tutto il meglio! (Anonimo)

Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni. Vivi la vita che hai immaginato. (Henry David Thoreau)

Fidati dei tuoi sogni, perché in essi è nascosto il passaggio verso l’eternità. (Kahlil Gibran)

Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avete fatto ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele. Esplorate. Sognate. Scoprite. (Mark Twain)

Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà. (Antoine-Marie Roger de Saint-Exupery)

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

La vita è un’improvvisazione. Non hai idea di cosa succederà dopo e vai per lo più inventando cose mentre procedi. (Stephen Colbert)

Non piegare mai la testa. Tienila sempre alta. Guarda il mondo dritto negli occhi. (Helen Keller)

La laurea è un momento emozionante. Segna sia una fine che un inizio; sono cari ricordi del passato e grandi sogni per il futuro. (Anonimo)

Siamo così felici che tu abbia raggiunto questo grande traguardo. Ti auguriamo un grande successo con i tuoi sogni e la tua carriera! (Anonimo)

Tutto è possibile: tutto ciò che devi fare è credere in te stesso. Ti auguro tutto il meglio per ciò che ti aspetta e buona fortuna. (Anonimo)

Se sognare un po’ è pericoloso, il rimedio non è sognare di meno, ma sognare di più, sognare tutto il tempo. (Marcel Proust)

Il senso della nostra vita è il cammino, non la meta. Perché ogni risposta è fallace, ogni appagamento ci scivola tra le dita, e la meta non è più tale appena è stata raggiunta. (Arthur Schnitzler)

Mira sempre alle stelle… Congratulazioni! (Anonimo)

Frasi per laurea originali

Siate originali, sempre, anche in occasioni importanti come una laurea. Per il vostro biglietto di auguri scegliete una frase insolita, nuova, poco conosciuta, se non siete sentimentalisti non vi preoccupate, stupite, una dedica è sempre ben accetta, anche quando non convenzionale.

Siate affamati. Siate folli. (Steve Jobs)

Sii quello che sei e dì quello che senti, perché quelli a cui importa non contano e quelli a cui importa non importa. (Dottor Seuss)

L’importante è non smettere di fare domande. (Albert Einstein)

Non abbiamo bisogno della magia per cambiare il mondo, possiamo portare già dentro di noi tutto il potere di cui abbiamo bisogno. (J.K. Rowling)

La laurea non è la fine di un viaggio difficile. È l’inizio di un altro bellissimo! (Anonimo)

Molti sognano, alcuni provano, ma solo pochi realizzano. Tu ci sei riuscito! Buona fortuna e buona laurea! (Anonimo)

Impariamo dal fallimento, non dal successo. (Bram Stoker)

Nessun limite oltre il cielo. (Miguel De Cervantes)

Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo. (Lao Tzu)

Il successo è la somma di piccoli sforzi, ripetuti giorno dopo giorno. (Robert Collier)

L’uomo che muove una montagna inizia spostando piccole pietre. (Confucio)

Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci. (Jim Morrison)

Sembra sempre impossibile, finché non viene fatto. (Nelson Mandela)

C’è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera. (Henry David Thoreau)

Le persone non devono credere in te perché tu possa avere successo. Basta lavorare sodo, quando ci riuscirai, ci crederanno. (Stephen Keshi)

Per realizzare grandi cose, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare; non solo pianificare, ma anche credere. (Anatole France)

Se puoi sognarlo, puoi farlo. (Walt Disney)