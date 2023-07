I l latino è stata una delle lingue attraverso le quali l’uomo occidentale ha iniziato a il suo processo verso il pensiero complesso. Grazie a questa lingua, la comunicazione si è arricchita non poco: di bellezza e di valore

Frasi in latino

Le migliori frasi famose in latino sono quelle che rimangono, sempre e lasciano un segno anche in chi il latino non lo padroneggia affatto. Il fatto che così tanti aforismi provengano da lì e che siano entrati nell'uso comune della lingua italiana non è affatto un caso. Questa è stata, insieme al greco, la prima lingua attraverso cui l’uomo occidentale ha iniziato a pensare, lasciandone anche memoria al giorno d’oggi.

Esistono moltissime frasi in latino famose e noi andremo a corredarle di traduzione, per stuzzicare la curiosità dentro di voi o accendere la scintilla della riflessione.

Frasi in latino famose

Le più celebri frasi in latino sono quelle che tutti hanno sentito almeno una volta nella vita, sapendo più o meno il significato di ogni singola parola.

Faber est suae quisque fortunae. (Ciascuno è fabbro della propria fortuna)

Ave Cesar, morituri te salutant (Ave Cesare, i morituri ti salutano)

Ad maiora. (A cose più grandi, migliori)

Dat rosa mel apibus. (La rosa, simbolo di bellezza, dà il miele, frutto del lavoro, alle api, le quali sono note e infaticabili lavoratrici)

Errare humanum est, perseverare autem diabolicum. (Errare è umano, ma perseverare è diabolico)

Absentem edit cum ebrio qui litigat. (Discutere con un ubriaco è come discutere con chi non è presente)

An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur? (Non sai, figlio mio, con quanta poca saggezza è governato il mondo?)

Sola dosis facit venenum. (È la dose a fare il veleno) Paracelso

Frasi d'amore in latino

Le frasi d’amore in latino racchiudono una bellezza ancestrale, antica e senza tempo: sono una dichiarazione romantica e, al tempo stesso, un’espressione che probabilmente non trova pari alla sua altezza nella lingua moderna.

Cras amet qui nunquam amavit; quique amavit, cras amet. (Chi non ha mai amato prima, ami domani. E chi ha amato, ami anche domani)

Omnia vincit amor. (L’amore vince tutto), Virgilio

Ut tunc te amabam ita etiam nunc te amo. (Come allora ti amavo, così ora ti amo)

Tecum. (Con te)

Ab imo pectore. (Dal profondo del mio cuore)

Quos amor verus tenuit, tenebit. (Il vero amore non smetterà mai di legare coloro che ha legato una volta) Seneca

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris. Nescio, sed fieri sentio et excrucior. (Odio e amo. Forse chiederai come sia possibile; non so, ma è proprio così e mi tormento) Catullo

Illi poena datur qui semper amat nec amatur. (Soffre le pene chi sempre ama e non è amato) Publilio Sirio

Amans quid cupiat scit, quid sapiat non videt. (Chi ama conosce cosa desidera, non vede cosa è saggio)

Sed mulier cupido quod dicit amanti, in vento et rapida scribere oportet aqua. (Ma ciò che la donna dice all’amante bramoso, bisogna scriverlo nel vento e nell’acqua che scorre) Catullo

Nemo est amator, quisquis non semper amat. (Nessuno ama, se non ama sempre)

Qui nolet fieri desidiosus, amet (Chi non vuole diventare inerte, ami) Ovidio

Amoris vulnus idem sanat qui facit. (La ferita d’amore la sana chi la provoca) Publilio Siro

Militat omnis amans, et habet sua castra Cupido. (Ogni amante è un guerriero, e Cupido ha il suo accampamento) Ovidio

Frasi in latino per tatuaggi

Vorresti farti un tatuaggio con una frase in latino ma non sapresti da dove cominciare? Ti piacerebbe esplorare alcuni suggerimenti interessanti e diversi dal solito, senza ricorrere ai soliti cliché? Abbiamo scelte alcune frasi significative che potrebbero fare al caso tuo.

Noli me tangere. (Non mi toccare)

Cogito ergo sum (Penso, quindi sono)

VITRIOL: Visita Interiora Terrae, Rectificando Invenies Occultum Lapidem (Motto Rosacrociano: Visita l’interno della terra, operando con rettitudine troverai la pietra nascosta). Esiste anche la variante VITRIOLUM, dove “um” sta per “veram medicinam” o (vero rimedio, ovvero la pietra filosofale degli alchimisti).

Omne ignotum pro magnifico. (Tutto ciò che è sconosciuto è sublime) Tacito

Homo homini lupus. (L’uomo è un lupo per gli altri uomini) Plauto

Pulvis et umbra sumus. (Siamo polvere e ombra) Quinto Orazio Flacco

Regnabo, regno, regnavi, sum sine regno. (Regnerò, regno, regnavo, sono senza regno)

Summum ius summa iniuria (Una giustizia assoluta è un’assoluta ingiustizia)

Habere non haberi. (Possedere e non essere posseduti)

Frasi in latino sulla vita

Il modo di vivere la vita non cambia mai: al massimo si trasforma. Il latino ha formulato alcune delle frasi assolute più vere e più belle su quello che stiamo attraversando tutti, volenti o nolenti.

Pecunia, si uti scis, ancilla est, si nescis, domina. (I soldi se li sai usare ti servono, se non li sai usare ti sono padroni)

Amicus omnibus, amicus nemini. (Amico di tutti, amico di nessuno)

Mors ultima linea rerum est. (La morte è il limite di ogni cosa) Quinto Orazio Flacco

Propter vitam vivendi perdere causas. (Distruggere le ragioni del vivere per il bene della vita)

Vulgare amici nomen, sed rara est fides. (Frequente il nome di amico, ma la fedeltà è rara)

Rumores fuge, ne incipias novus auctor haberi: nam nulli tacuisse nocet, nocet esse locutum. (Fuggi le chiacchiere, per non essere reputato un loro fomentatore: a nessuno nuoce aver taciuto, nuoce aver parlato)

Ames parentem si aequus est, aliter feras. (Ama il padre se è giusto, se non lo fosse sopportalo)

In media stat virtus. (La virtù sta nel mezzo)

Noli tu quaedam referenti credere semper: exigua est tribuenda fides, qui multa locuntur. (Non credere sempre a chi ti dà notizie: bisogna avere poca fiducia in chi parla molto)

Senectus insanabilis morbus est. (La vecchiaia è una malattia incurabile) Lucio Anneo Seneca

Etiam capillus unus habet umbram suam. (Anche un solo capello ha la sua ombra, ovvero ogni cosa lascia una traccia) Publilio Siro

Ars aemula naturae. (L’arte emula la natura) Apuleio

Non nobis solum nati sumus. (Non siamo nati soltanto per noi stessi) Marco Tullio Cicerone

Uno pro puncto caruit Martinus Asello (Per un punto Martin perse la cappa)

Quod non vetat lex, hoc vetat fieri pudor. (Ciò che non proibisce la legge, lo proibisce la vergogna) Lucio Anneo Seneca

Frasi in latino motivazionali

Hai bisogno della giusta motivazione o vuoi imparare un nuovo detto in latino? Abbiamo scelto per te alcune frasi motivazionali in latino, perfette per darti la carica, ma soprattutto ideali per insegnarti pensieri che esistono da sempre, ma che forse non avevi mai preso in considerazione.

Frangar, non flectar. (Mi spezzo, ma non mi piego)

Animum debes mutare, non caelum. (È l’animo che devi cambiare, non il cielo sotto cui vivi) Lucio Anneo Seneca

Ex vita discedo, tanquam ex hospitio, non tanquam ex domo. (Parto dalla vita come da una locanda, non come da casa)

Qui tetigerit picem inquinabitur ab ea (Chi toccherà la pece ne rimarrà imbrattato)

Probitas laudatur et alget (L’onestà è lodata ma muore di freddo)

Honesta mors turpi vita potior (Una morte onorevole è migliore di una vita vergognosa)