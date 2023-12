L e più belle frasi di Harry Potter, tratte dai romanzi e dai film, sono molto famose e amate da milioni di persone in tutto il mondo. Ma quali sono le vostre preferite e quali avete dimenticato? Rileggiamo le più celebri insieme.

Molti di noi sono cresciuti con le frasi di Harry Potter: i libri scritti dall’autrice J. K. Rowling non hanno solo divertito i più piccoli, ma formato intere generazioni di adolescenti e giovani, e accompagnano ora i loro ricordi anche in età adulta. Il fenomeno mondiale del maghetto più famoso di sempre si basa su frasi indimenticabili, emozionanti, che parlano non solo di magia, ma anche di amore, amicizia e felicità.

Frasi di Harry Potter

Le frasi di Harry Potter hanno accompagnato intere generazioni, per le quali sono dei veri motti di vita. Tra quelle più famose dei libri e quelle rese celebri dai film da essi tratti, alcune sono davvero nel cuore di tutti, e abbiamo deciso di raccogliere quelle più belle, divertenti e emozionanti in questa lista davvero unica.

'Dopo tutto questo tempo?' 'Sempre'. (Albus Silente e Severus Piton, Harry Potter e i Doni della morte)

Presto, tutti quanti ci troviamo faccia a faccia con la scelta tra fare quello che è più giusto o quello che è più facile fare. (Albus Silente, Harry Potter e la Pietra Filosofale)

Non sono le nostre capacità a dimostrare quello che siamo, ma le nostre scelte. (Albus Silente, Harry Potter e la camera dei segreti)

Giuro solennemente di non avere buone intenzioni. (Harry Potter, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban)

Non importa come sei nato, importa quello che diventi. (Albus Silente, Harry Potter e il Calice di Fuoco)

Le cose che perdiamo trovano sempre un modo per tornare da noi alla fine, anche se non sempre è il modo che ci aspettiamo. (Luna Lovegood, Harry Potter e l'Ordine della Fenice)

Tutti abbiamo luce e oscurità dentro di noi. Ciò che conta è la parte su cui scegliamo di agire. Ecco chi siamo veramente. (Sirius Black, Harry Potter e l'Ordine della Fenice)

I giovani non possono sapere quello che i vecchi pensano e provano. Ma i vecchi sono colpevoli, se dimenticano che cosa significa essere giovani. (Albus Silente, Harry Potter e l'Ordine della Fenice)

In fin dei conti, per una mente ben organizzata, la morte non è che una nuova, grande avventura. (Albus Silente, Harry Potter e la Pietra Filosofale)

Bisogna chiamare le cose con il loro nome, la paura del nome non fa altro che aumentare la paura della cosa stessa. (Albus Silente, Harry Potter e la Pietra Filosofale)

Frasi di Harry Potter sull'amore

L’amore, da quello familiare, amicale e di coppia, è uno dei pilastri della saga di Harry Potter: l’amore ha mille forme, tutte raccontate tra le pagine, per dirci che non c’è magia che tenga davanti ad esso, come dimostra il sacrificio di Lily Potter per suo figlio.

Essere stati amati tanto profondamente ci protegge per sempre, anche quando la persona che ci ha amato non c'è più. È una cosa che ti resta dentro, nella pelle. (Albus Silente, Harry Potter e la Pietra Filosofale)

Harry rimase in silenzio a meditare sugli abissi nei quali le ragazze possono sprofondare per amor di vendetta. (Harry Potter e il principe mezzosangue)

Non provare pietà per i morti, Harry. Prova pietà per i vivi e soprattutto per coloro che vivono senza amore. (Albus Silente, Harry Potter e i Doni della Morte)

Credi davvero che le persone che abbiamo amato ci lascino mai del tutto? Non credi chele ricordiamo più chiaramente che mai nei momenti di grande difficoltà? Tuo padre è vivo in te, Harry, e si mostra soprattutto quando hai bisogno di lui. (Albus Silente, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban)

Le persone che ci amano non ci lasciano mai veramente. Possiamo sempre ritrovarle. Qui dentro. (Sirius Black, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban)

Tu sei protetto, per farla breve, dalla tua capacità di amare! (Albus Silente, Harry Potter e il Principe Mezzosangue)

Dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore (Albus Silente, Harry Potter E I Doni Della Morte)

In ogni momento splendente di felicità è quella goccia di veleno: la consapevolezza che il dolore verrà di nuovo. Siate onesti con le persone che amate, mostrate il vostro dolore. Soffrire è umano come respirare. (Albus Silente, Harry Potter e la maledizione dell’erede)

È impossibile creare o imitare l’Amore. (Professore Lumacorno, Harry Potter e il principe mezzosangue)

Frasi di Harry Potter sull'amicizia

Harry, Ron e Hermione hanno insegnato a tanti adolescenti cosa è davvero l’amicizia, il sostenersi e spalleggiarsi anche quando si hanno idee diverse. È giusto e costruttivo essere in disaccordo, confrontarsi, dire che un amico sta sbagliando, ma l’amicizia è più forte di tutto, come dimostrano queste citazioni.

Ci vuole molto coraggio per difendere i nostri nemici, ma altrettanto per difendere i nostri amici. (Albus Silente, Harry Potter e la Pietra Filosofale)

Harry, se tu dovessi morire sei il benvenuto nel mio gabinetto. (Mirtilla Malcontenta, Harry Potter e la Camera dei Segreti)

No, tu sei il debole! Perché non conoscerai cos'è l'amore… o l'amicizia… e mi dispiace per te! (Harry Potter, Harry Potter e l’ordine della fenice)

È più facile perdonare gli altri quando si sbagliano che quando hanno ragione (Albus Silente, Harry Potter e il principe mezzosangue)

Nonostante proveniamo da luoghi diversi e parliamo lingue diverse, i nostri cuori battono all'unisono. (Albus Silente, Harry Potter E l'Ordine Della Fenice)

Ci sono alcune cose che non puoi condividere senza finire per piacerti l'un l'altro, e mettere fuori combattimento un troll di montagna di dodici piedi è una di queste. (Harry Potter e la Pietra Filosofale)

'Deve aver saputo che avrei voluto lasciarti'. No, deve aver saputo che avresti sempre voluto tornare'. (Ron Weasley e Harry Potter, Harry Potter e i Doni della Morte)

Non possiamo scegliere il nostro destino, ma possiamo scegliere le persone. (Albus Silente, Harry Potter e l’ordine della Fenice)

Siamo forti quanto siamo uniti, deboli quanto siamo divisi. (Albus Silente,Harry Potter e il Calice di Fuoco)

Frasi di Harry Potter sulla felicità

La ricerca della felicità ha ispirato i romanzi più amati della storia, e la saga di Harry Potter non è da meno. Per i protagonisti sembra svanire ogni volta che ci si avvicina, Harry è sempre privato della felicità quando sembra averla trovata, per questo abbiamo scelto alcune delle frasi più intense su questo tema.

Non fa bene soffermarsi sui sogni e dimenticare di vivere. (Albus Silente, Harry Potter e la Pietra Filosofale)

La felicità la puoi trovare anche nei momenti più bui. Devi solo ricordarti di accendere la luce. (Albus Silente, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban)

Abbiamo tutti luce e oscurità dentro di noi. Ciò che conta è la parte con cui sceglieremo di agire. Ecco chi siamo veramente. (Sirius Black, Harry Potter e l’ordine della fenice)

È la qualità delle proprie convinzioni che determina il successo, non il numero di seguaci. (Remus Lupin, Harry Potter E I Doni Della Morte)

In ogni momento splendente di felicità è quella goccia di veleno: la consapevolezza che il dolore verrà di nuovo. Siate onesti con le persone che amate, mostrate il vostro dolore. Soffrire è umano come respirare. (Albus Silente)

Frasi di Harry Potter sulla magia

La magia è il mezzo che permette i nostri adorati personaggi della saga di Harry Potter di fare cose fantastiche, e spesso questa, però, entra in contrasto con il bene, con il cuore, con cosa è giusto fare. Vediamo le frasi più belle di Harry Potter sulla magia.

Nell'Ufficio Misteri c'è una stanza che viene tenuta sempre chiusa. Contiene una forza al tempo stesso più meravigliosa e più terribile della morte, dell'intelligenza umana e della natura. (Albus Silente, Harry Potter e l'Ordine della Fenice)

È una trappola per Babbani... Benedetta gente, farebbero qualsiasi cosa per far finta che la magia non esiste, anche quando ce l’hanno sotto il naso. (Arthur Weasley, Harry Potter e la Camera dei Segreti)

È la bacchetta a scegliere il mago, signor Potter. Non è sempre chiaro il perché, ma credo che sia chiaro che possiamo aspettarci grandi cose da lei. (Mr. Ollivander, Harry Potter e la Pietra Filosofale)

Sentire voci che nessuno altro può intendere non è proprio un buon segno, anche nel mondo della magia. (Hermione Granger, Harry Potter e il Calice di Fuoco)

Le parole sono, per la mia opinione non tanto umile, la nostra fonte di magia più inesauribile, capace sia di ferire che di curare. (Albus Silente, Harry Potter e i Doni della Morte)

Preserviamo ciò che deve essere preservato, perfezioniamo ciò che può essere perfezionato e sfrondiamo pratiche ciò che dovrebbero essere proibite. (Dolores Umbridge, Harry Potter e l’ordine della fenice)