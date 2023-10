D ire "grazie" è fondamentale e ci aiuta a rinsaldare i legami fondamentali della nostra vita: le frasi, gli aforismi e le citazioni più emozionanti

“Grazie”, una parola piccola, ma con un enorme significato. Le frasi per dire grazie sono intense ed emozionanti, ci aiutano a dare il giusto valore alle persone che sono importanti nella nostra esistenza, come la mamma, che ha fatto (e continua a fare) tanto per noi, gli amici di sempre e coloro che ci sono stati accanto in momenti belli, ma anche brutti.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Perché la gratitudine ci fa vivere meglio e come esercitarla

Frasi per dire grazie ad un amico

Fra le cose più belle e preziose che ci possono capitare nel corso della vita ci sono senza ombra di dubbio gli amici. Le frasi per dire grazie ad un amico ci svelano proprio l’importanza dell’amicizia – quella vera – nell’esistenza di ognuno di noi. Qualcuno che ci capisce al volo, che conosce i nostri difetti eppure continua a restarci accanto, ma soprattutto una persona presente e pronta a sostenerci nei momenti più duri. La fine di un amore, un licenziamento o un periodo buio possono capitare a tutti, l’importante è avere accanto le persone giuste: un amico pronto a tenderci la mano e ad aiutarci a risollevarci quando ne abbiamo più bisogno.

Non voglio andare in paradiso. Nessuno dei miei amici è lì. (Oscar Wilde)

Nel biscotto della vita, gli amici sono le gocce di cioccolato. (Salman Rushdie)

La prima legge dell’amicizia è di chiedere agli amici cose oneste, e di fare per gli amici cose oneste. (Marco Tullio Cicerone)

Un giorno senza un amico è come un vaso in cui non sia rimasta neppure una goccia di miele. (A. A. Milne)

I veri amici sono la famiglia che ti puoi scegliere. (Audrey Hepburn)

Gli amici sono il sole della vita. (John Hay)

Nessuno che abbia degli amici sa cosa sia la vera solitudine, avesse pure attorno a sé come suo avversario il mondo intero. (Friedrich Nietzsche)

Molte persone entreranno ed usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore. (Eleanor Roosevelt)

Gli amici moltiplicano le cose belle della vita e dividono quelle brutte. (Baltasar Gracián)

Gli amici che contano sono quelli che puoi chiamare alle 4 del mattino. (Marlene Dietrich)

Gli amici non vivono semplicemente in armonia, come dicono alcuni, ma in melodia. (Henry David Thoreau)

Gli amici sono quelle rare persone che chiedono come stiamo, e poi aspettano di sentire la risposta. (Ed Cunningham)

Nessuna cosa è bella da possedere se non si hanno amici con cui condividerla. (Lucio Anneo Seneca)

Gli amici sono coloro coi quali parli schietto e osceno, ti vesti come tutti i giorni, e che non ti impongono dei seccatori supplementari. (Arrigo Cajumi)

I miei amici hanno fatto la storia della mia vita. In mille modi hanno trasformato i miei limiti in meravigliosi privilegi. (Helen Keller)

Un amico è ciò di cui il cuore ha sempre bisogno. (Henry Van Dyke)

Frasi per dire grazie ai genitori

I genitori sono quanto di più caro abbiamo: figure che ci accompagnano dall’infanzia e da cui prendiamo esempio. Mamma e papà avranno sempre un posto speciale nel nostro cuore. Sono loro ad aver compiuto sacrifici per noi, ad aver sopportato i nostri musi lunghi, ad aver raccolto le nostre lacrime e ad averci fatto sorridere quando serviva. Per questo le frasi per dire grazie ai genitori sono ricche di pathos e di emozione, capaci di togliere il fiato e commuovere.

Non sappiamo cosa sia l’amore di un genitore per un figlio fin quando non diventiamo genitori noi stessi. (Henry Ward Beecher)

Quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre. (Gabriel Garcia Marquez)

È un padre saggio quello che conosce il proprio figlio. (William Shakespeare)

Le rughe sono ereditarie. I genitori le prendono dai loro figli. (Doris Day)

“Mamma”, la parola più bella sulle labbra dell’umanità. (Khalil Gibran)

Soltanto una madre sa che cosa vuol dire amare ed essere felice. (Adelbert von Chamisso)

La mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo. (William Ross Wallace)

Mio padre mi ha dato il regalo più grande che qualcuno possa dare a un’altra persona: ha creduto in me. (Jim Valvano)

Non c’è amicizia, né amore, come quello di un genitore verso suo figlio. (Henry Ward Beecher)

Niente è sicuro in questo fetido letamaio di mondo, tranne l’amore di una madre. (James Joyce)

Le braccia di una madre sono più comode di quelle di chiunque altro. (Principessa Diana)

Frasi per dire grazie alla mamma

Le frasi per dire grazie alla mamma puntano i riflettori su una figura importantissima nella vita di ognuno. Dolce, straordinaria e unica: la mamma occuperà sempre un posto speciale nel cuore di chiunque. Il suo legame con i figli infatti è forte e indissolubile, impossibile da spezzare e da descrivere.

La vita inizia con il risveglio e l’amore per il viso di mia madre. (George Eliot)

Non è possibile essere una madre perfetta. Ma ci sono milioni di modi per essere una buona madre. (Jill Churchill)

Siamo nati d’amore; l’amore è nostra madre. (Gialal al-Din Rumi)

È stata mia mamma che mi ha insegnato a ridere e pregare. (Raymond Dickinson)

C’è una gran quantità di cose belle, che Dio ci può concedere due volte; ma la mamma è cosa tanto grande, che ce la dà una volta sola. (Harriet Beecher Stowe)

Questo fanno le madri: sanno superare ostacoli e conflitti, sanno infondere pace. (Papa Francesco)

Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, ma dal latte materno. Siamo sopravvissuti per l’umana compassione e per le cure di nostra madre. Questa è la nostra principale natura. (Dalai Lama)

Ci sono mamme che riempiono di baci e altre di sgridate, ma l’amore non cambia e in realtà la maggior parte delle mamme fa entrambe le cose. (Pearl S. Buck)

Mamma è il nome di Dio che i bambini hanno sulle labbra e nel cuore. (William Makepeace Thackeray)

Mia madre è un miracolo che cammina. (Leonardo DiCaprio)

Descrivere mia mamma vorrebbe dire descrivere un uragano in tutta la sua potenza. (Maya Angelou)

Nessun linguaggio può esprimere il potere, la bellezza, l’eroismo e la maestosità dell’amore materno. (Edwin Hubbell Chapin)

Una madre è colei che può prendere il posto di tutti gli altri, ma il cui posto nessun altro può prendere. (Gaspard Mermillod)

Frasi per dire "grazie di esserci"

A volte basta poco per cambiare la vita di qualcuno, basta semplicemente…esserci. Essere presenti nell’esistenza di una persona può infatti significare molto. Che sia con una parola di conforto, con un messaggio oppure con un abbraccio: essere presenti per qualcuno è fondamentale. Per questo le frasi per dire “grazie di esserci” sono perfette per chi c’è sempre stato, per chi non ha mai indietreggiato, nonostante tutto, e ci ha messo una mano sulla spalla, guidandoci quando fuori era buio.

Nei momenti difficili è bello sentire che mi sei vicino, grazie.

Per tutta la vita, ringrazierò di avere incontrato una persona speciale come te.

È a partire da te che ho detto sì al mondo. (Paul Éluard)

Riesci sempre a farmi ritornare il sorriso, nonostante tutto e tutti. Grazie!

Non ti ringrazierò mai abbastanza per tutto. Grazie, ti voglio bene!

Hai messo un sorriso nel mio cuore. Grazie!

Un vero amico capisce sempre quando abbiamo bisogno di lui. (Jules Renard)

I veri amici sono come le stelle; puoi riconoscerli solo quando è buio intorno a te. (Bob Marley)