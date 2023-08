S enza di essa la vita sarebbe un po’ meno luminosa: la gentilezza ha un gusto acquisito. La si riceve volentieri ma, quando si comprende a fondo la si concede con ancora più piacere

Frasi sulla gentilezza

Le frasi sulla gentilezza ci ricordano da dove veniamo. C’è qualcosa di profondamente umano in un atto di gentilezza disinteressato. È una scelta, sì, ma al tempo stesso è anche un atto di fede nei confronti della persona che abbiamo davanti.

La gentilezza è tale solo quando non ci si aspetta nulla in cambio: è un gesto di sostegno per far sapere a qualcuno che non è solo, anche in un momento difficile. Queste frasi ci aiutano a capire meglio un comportamento umano così naturale, e talvolta così trascurato.

VEDI ANCHE

Lifestyle

8 ragioni per cui essere gentile e paziente ti renderà una donna più forte

Frasi sulla gentilezza brevi

Se sei alla ricerca di un messaggio di grande impatto, le frasi sulla gentilezza corte, d’effetto, sono quello che stai cercando. Che tu voglia usarle per la caption delle tue foto su Instagram o per ricordare a qualcuno l’importanza della gentilezza, non ha importanza. Usale come più ti piace, a patto che la gentilezza continui a vivere!

Sii un arcobaleno nella nuvola di qualcun altro. (Maya Angelou)

Quando la misura e la gentilezza si aggiungono alla forza, quest’ultima diventa irresistibile. (Gandhi)

Le cortesie più piccole – un fiore o un libro – piantano sorrisi come semi che germogliano nel buio. (Emily Dickinson)

Se non possiamo essere intelligenti, possiamo sempre essere gentili. (Alfred Fripp)

Come cambiamo il mondo? Un atto di casuale gentilezza alla volta. (Morgan Freeman)

Una parola gentile è come un giorno di primavera. (Proverbio russo)

Per avere labbra attraenti, pronuncia parole gentili. (Audrey Hepburn)

Nessun atto di gentilezza, per piccolo che sia, è mai sprecato. (Esopo)

La gentilezza è la lingua che il sordo ascolta e il cieco vede. (Mark Twain)

Quale saggezza puoi trovare che sia più grande della gentilezza? (Jean Jacques Rosseau)

Non esiste dovere più indispensabile di quello che impone di restituire una gentilezza. (Cicerone)

La cosa più bella nella vita è fare qualcosa per qualcuno senza che se ne accorga. (Christian Bobin)

Quando le parole sono sia vere che gentili, possono cambiare il mondo. (Buddha)

La società in cui la gentilezza non viene apprezzata si disgrega. (Tenzin Gyatso)

Le nazioni, come gli uomini, muoiono di impercettibili scortesia (Jean Giraudoux)

Sii sempre un po’ più gentile del necessario. (James M. Barrie)

Solo le persone gentili sono veramente forti. (James Dean)

Fai del bene di nascosto, e arrossisci a vederlo divulgato. (Alexander Pope)

Frasi sulla forza della gentilezza

La forza della gentilezza è quel potere che la rende così piacevole, così potente, e soprattutto quella capacità straordinaria di non aspettarsi nulla in cambio. Non è una transazione, ma un’opera della volontà di aiutare qualcuno, o di fargli sapere che basta davvero poco per sentire vicina l’umanità.

Custodisci bene dentro te stesso questo tesoro, la gentilezza. Impara a dare senza esitazione, come perdere senza dispiacere, come acquisire senza grettezza. (George Sand)

Una parola delicata, uno sguardo gentile, un sorriso bonario possono plasmare meraviglie e compiere miracoli. (William Hazlitt)

Quando ti viene data la possibilità di scegliere se avere ragione o essere gentile, scegli di essere gentile. (Wayne W. Dyer)

Sii gentile con le persone scortesi; sono quelle che probabilmente ne hanno più bisogno. (Ashleigh Brilliant)

Tenerezza e gentilezza non sono sintomo di disperazione e debolezza, ma espressione di forza e di determinazione. (Khalil Gibran)

La gentilezza continua può far ottenere molto. Come il sole fa sciogliere il ghiaccio, la gentilezza fa evaporare l’incomprensione, la sfiducia e l’ostilità. (Albert Schweitzer)

Una parola delicata e gentile anima e raddoppia lo sforzo, fa dimenticare la fatica, rincuora. (Norman Vincent Peale)

Un po’ di gentilezza verso una persona vale più di un grande amore verso l’umanità intera. (Richard Dehmel)

Gli ideali che hanno illuminato il mio cammino, e che di volta in volta mi hanno dato nuovo coraggio per affrontare la vita con allegria, sono stati gentilezza, bellezza e verità. (Albert Einstein)

La gentilezza ha convertito più peccatori dello zelo, dell’eloquenza e della sapienza. (Frederick William Faber)

Troppo spesso sottovalutiamo il potere di un tocco, un sorriso, una parola gentile, un orecchio in ascolto, un complimento sincero, o il più piccolo atto di cura, che hanno tutti il potenziale per trasformare una vita intorno. (Leo Buscaglia)

Solo una persona gentile è in grado di giudicare equamente un altro e di considerare, nel farlo, dei margini per le sue manchevolezze. Un occhio gentile, mentre riconosce i difetti, sa vedere oltre questi. (Lawrence G. Lovasik)

La vita ha due doni preziosi: la meraviglia e la gentilezza. La prima l’ho trovata negli occhi dei bambini e la seconda nella mano di chi aiuta. (Fabrizio Caramagna)

La gentilezza sta alla morale come la kinesioterapia sta alla medicina: un massaggio dell’anima e dunque un modo di fare il bene tramite la dolcezza. (Emmanuel Jaffelin)

Se le persone sapessero quante volte siamo gentili con loro senza che loro se ne accorgano, forse tacerebbero. La gentilezza, è silenziosa.

La vita è un vaso invisibile e tu sei ciò che vi getti dentro. Getta invidia, insoddisfazione e cattiveria e traboccherà ansia, getta gentilezza, empatia e amore e traboccherà serenità. (Fabrizio Caramagna)

Frasi sulla gentilezza d'animo

Ci sono persone che nascono con un’anima candida. Le frasi sulla gentilezza d’animo le descrivono alla perfezione, ed esprimono con massima trasparenza quello che forse non sei mai riuscito a formulare con parole tue. Forse vuoi dedicarlo a un amico speciale, o magari a un famigliare.

Oggi regala a un estraneo uno dei tuoi sorrisi. Potrebbe essere l’unico sole che vede durante il giorno. (Anonimo)

Le parole gentili non costano nulla. Non irritano mai la lingua o le labbra. Rendono le altre persone di buon umore. Proiettano la loro stessa immagine sulle anime delle persone, ed è una bella immagine. (Blaise Pascal)

Nella vita umana tre cose sono importanti. La prima è essere gentili. La seconda è essere gentili. e la terza è essere gentili. (Henry James)

Fai che il tuo cuore sia come un lago: con una superficie calma e silenziosa e una profondità colma di gentilezza. (Lao Tzu)

La gentilezza può trasformare il momento buio di qualcuno con un bagliore di luce. Non saprai mai quanto ciò significhi. Fai la differenza per un’altra persona, oggi. (Amy Leigh Mercree)

Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre. (Platone)

Rimani gentile. Non lasciare che il mondo ti renda insensibile. Non lasciare che la sofferenza ti lasci odiare. Non lasciare che l’amarezza rubi la tua dolcezza. (Kurt Vonnegut)

Una persona che è gentile con te, ma scortese con il cameriere, non è una bella persona. (Dave Barry)

Quando ero giovane, ammiravo le persone intelligenti. Ora che sono vecchio, ammiro le persone gentili. (Abraham Joshua Heschel)

Le parole gentili dell'uomo sono brevi e facili da dire, ma la loro eco è eterna. (Madre Teresa)

Ricordati che tutti quelli che incontri hanno paura di qualcosa, amano qualcosa e hanno perso qualcosa. (H. Jackson Brown, Jr.)