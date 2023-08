E cco le più belle e famose frasi sui gatti, per celebrare l'eleganza e la meraviglia di queste splendide creature tutte da amare.

Frasi sui gatti

Misteriosi, eleganti, semplicemente perfetti: i gatti sanno sempre come conquistare l’uomo, ed è per questo che li amiamo. Con la loro indipendenza e un carattere spesso un po’ scontroso, sanno farsi comunque voler bene a modo loro. E queste splendide frasi sui gatti, da sempre muse ispiratrici per grandi poeti, filosofi e scrittori, ce lo dimostrano. Leggiamole insieme.

Frasi sui gatti divertenti

Le battute sui gatti si sprecano: d’altra parte, quando ti guardano con indifferenza, dall’alto verso il basso, è impossibile non pensare alla loro regalità e al fatto che, probabilmente, stanno pensando il peggio di te. Ecco allora le frasi più divertenti e spiritose sui gatti, da dedicare al tuo micio preferito.

Nei tempi antichi, i gatti erano adorati come dei. Non l’hanno mai dimenticato. (Terry Pratchett)

Mi era stato detto che la procedura di addestramento con un gatto sarebbe stata difficile. Non lo è. Il mio mi ha addestrato in due giorni. (Bill Dana)

Se tieni un gatto per la coda, impari cose che non puoi imparare in altro modo. (Mark Twain)

Quando i miei gatti non sono felici, io non sono felice. Non perché mi importi del loro umore, ma perché so che sono lì seduti a pensare a dei modi per vendicarsi. (Percy Bysshe Shelley)

Ho studiato molti filosofi e molti gatti. La saggezza dei gatti è infinitamente superiore. (Hippolyte Taine)

I proprietari di cani avranno notato che, se fornisci loro cibo, acqua, riparo e affetto, penseranno che sei Dio. Mentre i proprietari di gatti sono costretti a rendersi conto che, se gli dai cibo, acqua e affetto, loro traggono la conclusione di essere Dio. (Christopher Hitchens)

Un accordo felice: molte persone preferiscono i gatti ad altre persone, e molti gatti preferiscono le persone ad altri gatti. (Mason Cooley)

Quando Roma bruciava, i gatti dell’Imperatore si aspettavano ancora di essere nutriti in orario. (Seanan McGuire)

Il modo migliore per andare d’accordo con un gatto è trattarlo come un pari – o meglio ancora, come l’entità superiore che sa di essere. (Elizabeth Peters)

I gatti possono calcolare matematicamente il posto esatto in cui sedersi che causerà il maggior fastidio. (Pam Brown)

I cani vengono quando li chiami, i gatti prendono il messaggio e ti ricontattano più tardi. (Mary Bly)

Frasi sull'amore per i gatti

Come si può non amare quel concentrato di morbidezza ed eleganza che è il gatto? Quando ti regala le sue fusa – e vuol dire che sei davvero entrato nel suo cuore – non ti resta che scioglierti come neve al sole. Vuoi condividere un bellissimo scatto del tuo micio su Instagram? Ecco le più dolci frasi d’amore che puoi usare come didascalia.

È impossibile, per un amante dei gatti, bandire questi amici attenti, gentili e discriminanti, che ci danno quel tanto che basta del loro rispetto e della loro compiacenza per farcene desiderare di più. (Agnes Repplier)

Il solo guardare i miei gatti può rendermi felice. (Paula Cole)

Amo i gatti perché mi piace la mia casa; e a poco a poco ne diventano l’anima visibile. (Jean Cocteau)

Ho sentito gatti strofinare il viso contro il mio e toccarmi la guancia con gli artigli accuratamente ritratti. Queste cose, per me, sono espressioni d’amore. (James Herriot)

Una volta che un gatto ha dato il suo amore, quale fiducia assoluta, quale fedeltà di affetto! Sarà compagno delle tue ore di lavoro, di solitudine o di tristezza. (Theophile Gautier)

Dal momento che ognuno di noi ha la fortuna di avere una sola vita, perché non viverla con un gatto? (Robert Stearns)

La tua casa sarà sempre benedetta dall’amore, dalle risate e dall’amicizia se hai un gatto. (Lewis Carroll)

A un gatto non importa se sei intelligente o stupido, dagli il tuo cuore e lui ti darà il suo. (Abraham Lincoln)

Ci sono poche cose nella vita più commoventi che essere accolti da un gatto. (Tay Hohoff)

Un miagolio massaggia il cuore. (Stuart McMillan)

Una casa non è una casa senza l’ineffabile appagamento di un gatto con la coda ripiegata sui piedi. Un gatto dona mistero, fascino, suggestione. (L.M. Montgomery)

Libri. Gatti. La vita è bella. (Edward Gorey)

Non c’è nulla di più dolce, nulla che dia alla pelle una sensazione più delicata, più raffinata, più preziosa del pelo tiepido di un gatto. (Guy de Maupassant)

Frasi sui gatti neri

Sin dall’antichità, il fascino incredibile del gatto nero ha trovato ostacolo nelle dicerie popolari secondo cui questa creatura porterebbe sfortuna, o sarebbe addirittura strettamente legata alle streghe o alle divinità più malvagie. Oggi sappiamo che sono tutte credenze che non hanno alcun fondamento logico: puoi semplicemente innamorarti di quel bel gattone dal manto lucente senza temere alcunché! Ecco alcune frasi meravigliose sui gatti neri.

Un gatto nero che attraversa il tuo cammino significa che sta andando da qualche parte. (Groucho Marx)

Gatto nero o gatto bianco: se riesce a catturare i topi, è un buon gatto. (Deng Xiaoping)

Animali come corvi e gatti neri non sono affatto minacciosi: è la mente superstiziosa degli uomini ad essere infausta. (Mehmet Murat Ildan)

I gatti neri portano fortuna. Il mondo va male perché tutti li evitano. (Pino Caruso)

Ai gatti neri porta sfortuna essere attraversati da un’auto? (Paolo Cananzi)

Un gatto nero che passa davanti a un incrocio può fermare centinaia di persone, quello che da tempo non riesce a fare un semaforo rosso. (Nitya Prakash)

A me i gatti neri mi guardano in cagnesco. (Totò)

La cosa più difficile di tutte è trovare un gatto nero in una stanza buia, soprattutto se non c’è alcun gatto. (Confucio)

Quando un gatto nero attraversa il tuo cammino, seguilo. Comprendi l’ignoto conoscibile. (Lionel Suggs)

I gatti neri sono certamente un cattivo presagio per i nemici e di buona fortuna per gli amici. (G.R. Shankar)

Sfiga è incrociare un umano ignorante. (Gatto Nero)

Frasi sui gatti famose: Bukowski, Freud, Hemingway e non solo

Molti scrittori e pensatori – sia di ieri che di oggi – hanno scritto celebri frasi bellissime sui gatti. Citazioni che sono diventate famose, e che racchiudono davvero l’essenza più profonda di queste creature magiche. Leggiamole insieme, per riscoprire il lato mistico e meraviglioso dei gatti.

Un gatto tira l’altro. (Ernest Hemingway)

Un gatto ha un’onestà emotiva assoluta: gli esseri umani, per un motivo o per l’altro, possono nascondere i propri sentimenti, ma un gatto no. (Ernest Hemingway)

I gatti mi dicono senza sforzo tutto quello che c’è da sapere. (Charles Bukowski)

Il tempo trascorso con i gatti non è mai sprecato. (Sigmund Freud)

I gatti parlano solo a chi sa ascoltare. (Sigmund Freud)

Il più piccolo felino è un capolavoro. (Leonardo Da Vinci)

È un riconoscimento molto distinto quello di essere scelto come amico e confidente da un gatto. (H.P. Lovecraft)

Credo che i gatti siano spiriti venuti sulla terra. Un gatto, ne sono certo, potrebbe camminare su una nuvola senza passarci attraverso. (Jules Verne)

Quale dono più grande dell’amore di un gatto. (Charles Dickens)

Se gli animali potessero parlare, il cane sarebbe un tipo goffo e schietto. Ma il gatto avrebbe il raro dono di non dire mai una parola di troppo. (Mark Twain)

L’uomo può considerarsi civile nella misura in cui è capace di capire il gatto. (George Bernard Shaw)

Ma il gatto vuole solo essere gatto, ed ogni gatto è gatto dai baffi alla coda, dal fiuto al topo vivo, dalla notte fino ai suoi occhi d’oro. (Pablo Neruda)

Ci sono due modi per sfuggire alle miserie della vita: la musica e i gatti. (Albert Schweitzer)