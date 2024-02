L e migliori frasi sulla forza, da quella delle donne a quella di andare avanti nonostante tutte le difficoltà della vita

Le migliori frasi sulla forza ci svelano le tante sfumature di questo elemento che caratterizza la vita di tutti noi e che andrebbe sviluppato al meglio. La forza interiore è quella ferma volontà che ci fa procedere lungo la strada che abbiamo scelto nonostante tutto, spingendoci dove non avevamo mai immaginato. Poi c’è la forza di andare avanti che ci porta a rialzarci quando caschiamo e a guardare al futuro anche quando sembra costellato di problemi. Infine c’è la forza delle donne: qualcosa di magico, unico e inimitabile che non ci stancheremo mai di celebrare.

Frasi sulla forza di andare avanti

La vita spesso ci mette di fronte a degli ostacoli ed è in quei momenti difficili che dobbiamo trovare dentro di noi il coraggio per reagire. Le frasi sulla forza di andare avanti ci ricordano che ciò che conta veramente nell’esistenza non è fallire o vincere, ma trovare sempre il coraggio per tentare e per reagire di fronte a qualsiasi difficoltà.

In tre parole posso riassumere tutto quello che ho imparato sulla vita: si va avanti. (Robert Lee Frost)

L’unico modo per andare avanti è andare avanti. Dire ‘lo posso fare’ anche quando sai che non puoi. (Stephen King)

Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: ciò che conta è il coraggio di andare avanti. (Winston Churchill)

Se hai fatto il meglio che potevi fare e se hai ottenuto tutto ciò che potevi ricavare da qualcosa, hai dato tutto quello che dovevi dare, allora è arrivato il momento in cui non puoi fare altro che dire grazie e andare avanti. (Maya Angelou)

Se hai il coraggio di guardare la luce, imita la primavera e vai avanti verso di essa. (Markku Envall)

Non importa se vai avanti piano, l’importante è che non ti fermi. (Confucio)

Nella vita le cose passano sempre, come in un fiume. Anche le più difficili che ti sembra impossibile superare le superi, e in un attimo te le trovi dietro alle spalle e devi andare avanti. Ti aspettano cose nuove. (Niccolò Ammaniti)

Forse è quello che serve per andare avanti. Una sorta di impianto di depurazione, che disintegra il sedimentario, non fa scendere niente di duro. Si resta più lievi, persino più puri. (Margaret Mazzantini)

Non andare avanti, restare dove siamo, non progredire, in altre parole accontentarci di ciò che abbiamo, è assai tentante, perché conosciamo ciò che abbiamo; a questo possiamo aggrapparci, e ce ne viene un senso di sicurezza. Temiamo, e di conseguenza evitiamo, di affrontare l’ignoto, l’incerto. (Erich Fromm)

È possibile andare avanti, non importa quanto questo possa sembrare impossibile. (Nicholas Sparks)

Devi andare avanti, avanti, avanti… senza rimpiangere quello che ti sei lasciato dietro, perchè, se è rimasto dietro, significa che non voleva accompagnarti nel tuo viaggio. (Giulia Carcasi)

Accetta te stesso, ama te stesso e continua ad andare avanti. Se vuoi volare, devi rinunciare a ciò che ti appesantisce. (Roy T. Bennett)

Fate che il vostro spirito avventuroso vi porti sempre ad andare avanti per scoprire il mondo che vi circonda con le sue stranezze e le sue meraviglie. Scoprirlo significherà, per voi, amarlo. (Khalil Gibran)

Frasi sulla forza delle donne

Chi si ostina ancora a definire le donne come “il sesso debole” fa un enorme errore e si sbaglia di grosso. Essere una donna infatti richiede grande forza e coraggio. Le donne d’altronde hanno una marcia in più e possiedono la determinazione per affrontare qualsiasi difficoltà.

La forza delle donne deriva da qualcosa che la psicologia non può spiegare. Gli uomini possono essere analizzati, le donne… solo adorate. (Oscar Wilde)

Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società. (Rita Levi Montalcini)

Le donne sostengono la metà del cielo. (Mao Zedong)

Le donne forti sono come uragani. Diventano indomabili, quasi irraggiungibili. Non si fermano davanti a nulla. Sono discrete e amano quasi in segreto. Hanno sguardi sicuri e il cuore pieno di lividi. Sorridono e ingoiano lacrime. Loro, sono le donne che fanno la differenza. (Luna Del Grande)

Io ho sempre considerato la donna molto più forte dell’uomo, perché la donna dà la vita. (Claudia Cardinale)

Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede tale coraggio, una sfida che non annoia mai. (Oriana Fallaci)

Non sono un uccello; e non c’è rete che possa intrappolarmi: sono una creatura umana libera, con una libera volontà. (Charlotte Brontë)

C’è un momento che devi decidere: o sei la principessa che aspetta di essere salvata o sei la guerriera che si salva da sé… Io credo di aver già scelto… Mi sono salvata da sola. (Marilyn Monroe)

Le donne devono fare qualunque cosa due volte meglio degli uomini per essere giudicate brave la metà. Per fortuna non è difficile. (Charlotte Whitton)

La donna è come una bustina di tè, non si può dire quanto è forte fino a che non la si mette nell’acqua bollente. (Eleanor Roosevelt)

Non chiedere mai a una donna come fa ad essere così forte… Forte non ci si nasce, lo si diventa… Non chiederle mai perché indossa ancora corazze con un uomo: forse ha combattuto troppo! Non scavare dentro ai suoi ricordi… Tienila stretta tra le braccia, e ascolta i suoi silenzi…

(Gustav Klimt)

(Gustav Klimt) Chiamare la donna il sesso debole è una calunnia; è un’ingiustizia dell’uomo nei confronti della donna. (Mahatma Gandhi)

Non si può fare la rivoluzione senza le donne. Forse le donne sono fisicamente più deboli, ma moralmente hanno una forza cento volte più grande. (Oriana Fallaci)

Frasi sulla forza interiore

La forza interiore è rappresentata dalla volontà e dal coraggio dell’anima: una caratteristica che consente di superare qualsiasi difficoltà e ostacolo. Le frasi sulla forza interiore ci insegnano che, in ogni occasione, è fondamentale non perdersi d’animo e lottare per raggiungere ciò che si vuole, senza perdere la speranza e la voglia di andare avanti.

Quando la misura e la gentilezza si aggiungono alla forza, quest’ultima diventa irresistibile. (Mahatma Gandhi)

C’è una forza motrice più forte del vapore, dell’elettricità e dell’energia atomica: la volontà. (Albert Einstein)

Tu hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Realizza questo e troverai forza. (Marco Aurelio)

La forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indomita. (Mahatma Gandhi)

La forza interiore è la protezione più potente che hai. Non aver paura di assumerti la responsabilità della tua felicità. (Dalai Lama)

Non saprai mai quanto sei forte, finché essere forte è l’unica scelta che hai. (Bob Marley)

Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci. (Jim Morrison)

Se poniamo a confronto il fiume e la roccia, il fiume vince sempre non grazie alla sua forza, ma alla sua perseveranza. (Buddha)

"La forza interiore è quella che ci consente di superare le sfide più grandi senza perdere la speranza." - Dalai Lama

"La vera forza risiede nell'affrontare le avversità con coraggio e determinazione, senza mai arrendersi." - Mahatma Gandhi

"La forza interiore è come un'armatura invisibile che ci protegge dalle tempeste della vita." - Elizabeth Gilbert

"Quando scopriamo la nostra forza interiore, diventiamo invincibili contro le avversità esterne." - Paulo Coelho

"La forza interiore è la luce che brilla più intensamente nei momenti più bui." - Maya Angelou