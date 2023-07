L a genitorialità è un'avventura ricca di emozioni, ma che non sempre si tramutano in parole, e le frasi sui figli, da dedicare loro in momenti speciali, possono arrivare in soccorso quando da soli non si riesce ad esprimere i propri sentimenti.

Frasi sui figli

Le frasi sui figli sono tra le più belle della letteratura, della poesia e della musica: i più grandi artisti hanno scritto e cantato di questa emozione senza limiti, diventare genitori. Con le sue bellezze e le sue difficoltà, ovvio, si dice da sempre che si tratta del mestiere più difficile al mondo, e forse lo è davvero. Le emozioni che nascono dal rapporto con un figlio, dal vederlo crescere e realizzare i propri obiettivi sono tante, ma spesso la commozione ci impedisce di usare le parole giuste per esprimerle.

Non a caso, le frasi sui figli sono le più gettonate sul web, quando si tratta di una laurea, di un matrimonio, di un successo lavorativo o personale, e abbiamo scelto le più belle, le più emozionanti e le meno scontate da poter usare quando necessarie per esprimere l’orgoglio di essere genitori o la vicinanza al figlio nel momento delle difficoltà.

La buona educazione dei figlioli è cosa indispensabile. (Cleobulo)

La ricchezza vera di un uomo sono i suoi figli. (Francis Ford Coppola)

Se il padre non è una persona onesta, nemmeno il figlio lo sarà. (Rod Stewart)

Non si fa un figlio per poi non occuparsene. (Elenoire Casalegno)

Per quanto severo che sia un padre nel giudicare suo figlio, non sarà mai tanto severo come un figlio che giudica il padre. (Enrique Jardiel Poncela)

Se vuoi che i tuoi figli siano intelligenti, leggi loro delle fiabe. Se vuoi che siano più intelligenti, leggi loro più fiabe. (Albert Einstein)

Il momento adatto per influenzare il carattere di un bambino è all’incirca cento anni prima della sua nascita. (William Ralph Inge)

Le rughe sono ereditarie. I genitori le prendono dai loro figli. (Doris Day)

Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi. (Tiziano Terzani)

Quando ti nasce un figlio non sai mai chi ti metti in casa. (Achille Campanile)

Prima di sposarmi avevo sei teorie circa l’educazione dei figli. Ora, ho sei figli e nessuna teoria. (John Wilmot)

Alcuni dei nostri figli sono le nostre giustificazioni, altri sono solo i nostri rimpianti. (Khalil Gibran)

I bambini non danno retta all’esperienza dei genitori e le nazioni ignorano la storia. Le brutte lezioni vanno sempre imparate da capo. (Albert Einstein)

Un uomo che riceve l’abbraccio dei figli anche quando ha le mani vuote: ecco un uomo veramente veramente ricco. (Anonimo)

Ci sono due cose nella vita a cui non siamo mai veramente preparati: i gemelli. (Josh Billings)

I figli sono al di là della soglia di sicura comprensione di chiunque, almeno quando sono in età compresa tra 18 mesi e 90 anni. (James Thurber)

Avere un figlio ti rende genitore; averne due, ti rende un arbitro. (David Frost)

Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli. (Carlo Alberto dalla Chiesa)

Se non riuscite a crescere bene i vostri figli, non penso che tutte le altre cose che facciate abbiano molta importanza. (Jacqueline Kennedy)

Per un genitore è importante capire che suo figlio più ancora che un ingegnere o un medico, deve saper diventare un uomo. (Piero Angela)

Bisogna educare i figli, ma è anche necessario che si educhino da soli. (Ernest Dimnet)

Quando un uomo si rende conto che forse suo padre aveva ragione, solitamente ha già un figlio che pensa che lui si stia sbagliando. (Charles Wadsworth)

Frasi belle sui figli

Le parole per i figli sono sempre le più belle, e per questo non è difficile trovare citazioni e aforismi sul tema forse più scritto di sempre, insieme all’amore. Abbiamo raccolto una selezioni di frasi belle sui figli, che riempiono il cuore e raccontano il sentimento senza confini verso di loro.

Ci sono solo due lasciti inesauribili che dobbiamo sperare di trasmettere ai nostri figli: ali e radici. (Harding Carter)

Benedetto colui che riesce a dare ai propri figli ali e radici. (Paulo Coelho)

Non è la carne e il sangue, ma il cuore che ci rende padri e figli. (Friedrich Schiller)

I figli non vanno protetti dalla realtà, ma dalla menzogna. (Claudio Santamaria)

Vita, amore e risate. Quali doni inestimabili possiamo dare ai nostri figli. (John Dryden)

Ho fatto bene tre cose: il mio lavoro, le stupidate e i miei figli. (Alain Delon)

Un granello di sabbia rispecchia la meraviglia dell’universo. Un figlio dimostra la meraviglia che siamo. (Paulo Coelho)

Avere dei figli non è un’esigenza narcisistica: è l’unico modo che una persona ha per scoprire l’amore. (Miguel Bosé)

Ogni padre dovrebbe ricordare che un giorno suo figlio seguirà il suo esempio, invece che il suo consiglio. (Charles F. Kettering)

Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini. (Dante Alighieri)

Amate i figli che la Provvidenza vi manda; ma amateli di vero, profondo, severo amore; non dell’amore snervato, irragionevole, cieco, ch’è egoismo per voi, rovina per essi. (Giuseppe Mazzini)

Se ai tuoi figli puoi fare solo un regalo, fa in modo che sia l’entusiasmo. (Bruce Barton)

I figli hanno sempre un desiderio ribelle di essere delusi da ciò che ha affascinato i loro padri. (Aldous Huxley)

Non c’è, a questo mondo, grande scoperta o progresso che tenga, fintanto che ci sarà anche un solo bambino triste. (Albert Einstein)

Non ereditiamo la Terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli. (Proverbio nativo americano)

Frasi sui figli che crescono

Qualcuno diceva che noi siamo gli archi e i figli delle frecce, da lanciare lontano. Accettare che essi crescano, intraprendano la loro strada, facciano le loro scelte (e errori), senza di noi, è sempre difficile, ma anche bellissimo: l’orgoglio e la soddisfazione che i figli danno ai genitori crescendo sono talmente forti da lasciare senza parole.

Ricordiamoci che i figli non sono figli nostri. Siamo solo la porta per cui entrano nel mondo. (Beppe Severgnini)

Un figlio deve abitare la nostra casa come un estraneo avventuroso e felice. (Pietro Citati)

Se i genitori riuscissero soltanto a capire quanto annoiano i loro figli. (George Bernard Shaw)

I figli, dicono, non basta farli; v’è la seccaggine dell’educarli. (Papa Giovanni XXIII)

I figli aumentano le preoccupazioni della vita, ma mitigano il pensiero della morte. (Francesco Bacone)

Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. È bene che una volta ogni tanto si brucino le dita. (Mahatma Gandhi)

I tuoi figli non sono figli tuoi. Sono i figli e le figlie della vita stessa. (Khalil Gibran)

Passiamo i primi dodici mesi della vita dei nostri figli ad insegnare loro a camminare e a parlare, e i seguenti dodici anni a dire loro di sedersi e tacere. (Phyllis Diller)

Dare a tuo figlio una competenza è meglio che dargli mille monete d’oro. (Proverbio cinese)

Puoi imparare dai tuoi figli più di quanto loro imparino da te. Grazie a te conosceranno un mondo passato, tu ne scoprirai uno nuovo che sta arrivando. (Friedrich Rückert)

Stai attento a lasciare i tuoi figli ben istruiti piuttosto che ricchi, perché le speranze dell’istruito sono migliori della ricchezza dell’ignorante. (Epitteto)

Ognuno deve attendersi dai figli ciò che ha dato ai genitori. (Talete)

Il modo migliore per dare consigli ai tuoi figli è scoprire cosa vogliono e poi consigliare loro di farlo. (Harry S. Truman)

Quando i genitori fanno troppo per i figli, va a finire che i figli non faranno abbastanza per loro stessi. (Elbert Hubbard)

Se vuoi che tuo figlio cammini onorevolmente per il mondo, non tentare di liberare le pietre dal suo cammino, ma insegnargli a camminarci sopra con fermezza. Non insistere col tenerlo per mano, ma lascia che impari ad avanzare da solo. (Anne Brontë)

Non sempre possiamo forgiare il futuro per i nostri giovani, ma possiamo forgiare i nostri giovani per il futuro.

(Franklin Roosevelt)

Quando insegni a tuo figlio, insegni al figlio di tuo figlio. (Talmud)

L’esempio vale per i figli molto più di tante prediche. (Piero Angela)

Non possiamo formare le menti dei nostri figli secondo i nostri concetti; ma li dobbiamo tenere e amare come Dio ce li ha donati. (Johann Wolfgang von Goethe)

Frasi su mamme e figli

Il rapporto speciale tra madre e figli è stato descritto dai più grandi letterati e pensatori di ogni tempo. Un legame viscerale descritto nei modi più diversi, e non univoco: la mamma non è solo colei che partorisce un figlio, ma chi se ne prende cura, lo aiuta a crescere, e resta sempre al suo fianco. Lasciamoci coccolare dalle frasi più significative su mamme e figli.

Il padre è sempre un repubblicano nei confronti di suo figlio, mentre sua madre è sempre una democratica. (Robert Frost)

Le zie, le madri e le sorelle hanno una giurisprudenza particolare per i loro nipoti, i loro figli e i loro fratelli. (Honoré de Balzac)

C’è una tenerezza duratura nell’amore di una madre per un figlio che trascende tutti gli altri affetti del cuore. (Washington Irving)

È felice il figlio la cui fede nella propria madre rimane indiscutibile. (Louisa May Alcott)

Ci vogliono vent’anni a una donna per fare del proprio figlio un uomo, e venti minuti a un’altra donna per farne un idiota. (Anonimo)

In genere la madre, più che amare il figlio, ama se stessa nel figlio. (Friedrich Nietzsche)

Ogni coleottero è una gazzella agli occhi di sua madre. (Proverbio arabo)

Molte madri faranno qualsiasi cosa per i loro figli, tranne lasciare che siano loro stessi. (Banksy)

L’unico amore in cui credo veramente è quello di una madre per i suoi figli. (Karl Lagerfeld)

Non ci fu mai un bimbo talmente adorabile che la madre non fosse contenta di metterlo a dormire. (Ralph Waldo Emerson)

La cosa migliore che un padre può fare per i suoi figli è amarne la madre. (Henry Ward Beecher)

I gioielli più preziosi che mai avrai al collo sono le braccia dei tuoi figli. (Gaspard Mermillod)

Frasi sui figli piccoli

Ogni età ha le sue gioie, e i figli piccoli sono una delizia per la loro vivacità, le loro prime volte, la loro dolcezza, ma anche difficoltà, paure e insicurezze, specie quando si tratta del primogenito. Concentrandoci, però, sulle cose belle, i sogni, le aspettative, i desideri per loro, vediamo le frasi sui figli piccoli che fanno sciogliere il cuore.

Solo i figli piccoli sanno difendere le madri. Con una goffaggine che li rende potentissimi. E invincibili. (Paolo Sorrentino)

Tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di loro se ne ricordano. (Antoine de Saint-Exupéry)

Non c’è, per nessuna comunità, investimento migliore del mettere latte dentro i bambini. (Winston Churchill)

Il bambino è una sorgente d’amore; quando lo si tocca, si tocca l’amore. (Maria Montessori)

L’infanzia non è semplicemente un tempo di preparazione alla vita, come sovente siamo portati a pensarla per i nostri figli, ma è già vita essa stessa. (Peter Rosegger)

Puoi imparare tante cose dai bambini: per esempio, tutta la pazienza che hai. (Franklin P. Jones)

Ai bambini deve essere insegnato come pensare, non cosa pensare. (Margaret Mead)

I fanciulli sono continuamente ebbri: ebbri di vivere. (Paul-Jean Toulet)

È più facile costruire bambini forti che riparare uomini rotti. (Frederick Douglass)

Ai bambini di ogni generazione viene insegnato a volere ciò che è stato insegnato ai loro genitori che non debbono avere. (Robin George Collingwood)

Insonnia: una malattia contagiosa spesso trasmessa dai bambini ai genitori. (Shannon Fife)

Educa i bambini e non sarà necessario poi punire gli uomini. (Pitagora)

Un bambino va cresciuto a latte e approvazione. (Charles Lamb)

I fanciulli trovano il tutto nel nulla, gli uomini il nulla nel tutto. (Giacomo Leopardi)

Frasi di Shakespeare sui figli

Un tema molto caro a William Shakespeare erano i figli, in chiave romantica ma anche drammatica. Padre di tre figli, il drammaturgo inglese ha trattato l’argomento più volte nelle sue opere, lasciandoci alcune delle frasi più espressive di sempre, da ricordare e dedicare.

Quando un padre da a suo figlio, entrambi ridono; quando un figlio da a suo padre, entrambi piangono.

Sempre una madre aspetta il ritorno di suo figlio sia se questi se n’è andato in un paese vicino o in uno molto lontano

Quanto è più crudele del morso di un serpente l’ingratitudine di un figlio.

È davvero un buon padre quello che conosce suo figlio.

Un po’ più che parente, e men che figlio.

Ci vuole un padre saggio per conoscere il proprio figlio.

Frasi di Oscar Wilde sui figli

Un altro autore che ha scritto molto sui figli è Oscar Wilde. Ci capita spesso di imbatterci in sue frasi durante la ricerca di citazioni famose, e le sue parole ci lasciano sempre estasiati, anche su questo argomento così importante, pur con risvolti dolci amari.

I figli iniziano amando i loro genitori, in seguito li giudicano. Raramente, se non mai, li perdonano.

Le madri, naturalmente, hanno ragione. Pagano i conti del figlio e non lo infastidiscono. I padri, invece, infastidiscono il figlio e non pagano mai i suoi conti.

La gioia suprema di essere padre è intesa veramente da pochi uomini; la maternità invece, da tutte le donne, anche le più depravate.

Una donna è felice fino a quando riesce ad avere l’aria di essere dieci anni più giovane della figlia.

Ogni donna diventa come sua madre. Questa è la sua tragedia. Nessun uomo diventa come sua madre. Questa è la sua tragedia.

Tutte le donne devono lottare con la morte per tenere i loro figli. La morte, essendo senza figli, vuole i nostri.