L a fiducia è troppo spesso difficile da riporre, non solo negli altri, ma anche in noi stessi. Le frasi sulla fiducia possono essere d'ispirazione o di conforto in momenti difficili, per noi e per le persone a noi care.

Le frasi sulla fiducia parlano di un sentimento prezioso, a volte raro, e sempre più difficile da interiorizzare. Imparare a credere negli altri e avere fiducia in noi stessi non è scontato, ma per essere persone migliori è giusto farlo. Lo dobbiamo soprattutto a noi, perché, troppo spesso, sottovalutiamo le nostre capacità e riteniamo i nostri sogni impossibili da realizzare, proprio perché non abbiamo fiducia.

Non dimentichiamo che tutte le relazioni, da quelle sentimentali a quelle lavorative, dovrebbero basarsi su questo sentimento, indispensabile per rapporti sani e duraturi. I più grandi hanno scritto frasi sulla fiducia indimenticabili, abbiamo raccolto le più belle.

Frasi sulla fiducia

Possiamo considerare la fiducia una forza, una capacità di credere in noi e negli altri, che non sempre abbiamo. Specie se in passato siamo stat* tradit*, continuare a dare fiducia al prossimo è difficile, ma non impossibile, e alcune di queste frasi possono ridare lo slancio perso, e farci capire come questo sentimento sia indispensabile per andare avanti.

Il modo migliore per scoprire se ci si può fidare di qualcuno è di dargli fiducia. (Ernest Hemingway)

La fiducia nella bontà altrui è una notevole testimonianza della propria bontà. (Michel de Montaigne)

Una persona piena di fiducia ha un sorriso smagliante. (proverbio giapponese)

La fiducia è il sentimento più potente che ci sia, sai. Se abbiamo fiducia, tutto può accadere. È buffo come le persone continuino a fidarsi della gente sbagliata, invece di affidarsi a quelli che amano. (Cecelia Ahern)

Non siamo mai così vulnerabili come quando ci fidiamo di qualcuno, ma paradossalmente non possiamo trovare gioia e amore senza fiducia. (Walter Inglis Anderson)

Se avete fiducia in voi stessi, ispirate fiducia agli altri. (Johann Wolfgang von Goethe)

La scontentezza è mancanza di fiducia in sé stessi, è infermità del volere. (Ralph Waldo Emerson)

La fiducia è come uno specchio, puoi ripararlo se si rompe, ma continuerai a vedere le crepe in quel riflesso. (Anonimo)

Ci si può fidare solo di se stessi.. e neanche sempre. (Paige Wilson)

La fiducia è preziosa e delicata come una gemma: ci vuole impegno per guadagnarla e molta cura per non scalfirla. (Emanuela Breda)

È un atteggiamento prudente non fidarsi mai di quelli che ci hanno ingannato anche solo una volta. (Cartesio)

Frasi sulla fiducia in amore

Non può esistere una storia d’amore senza fiducia, il vero segreto per un rapporto serio, felice e duraturo. La fiducia è la base essenziale di ogni relazione sentimentale, senza di quella non esiste un amore puro e sincero, ma solo sospetti e inganni. Però, non è sempre così semplice riporla nella persona amata, o addirittura riuscire ad esprimerla, e queste frasi possono essere d’aiuto.

Non ci può essere amore dove non c’è fiducia. (Edith Hamilton)

Ricevere fiducia è una conquista più grande dell'essere amati. (George MacDonald)

Essere amato per fiducia è per un uomo molto più esaltante che esserlo per la forza, il timore, il talento. (Guido Ceronetti)

Un uomo non rimpiange per amore chi l’abbia tradito, ma per avvilimento di non avere meritato la fiducia. (Cesare Pavese)

La migliore prova d’amore è la fiducia. (Joyce Brothers)

Amare è la metà di credere. (Victor Hugo)

L’amore non fa male. A volte può pungere, ma se fa male è perché hai riposto la tua fiducia alla persona sbagliata. (Anonimo)

L’amore senza fiducia è come un’auto senza motore. Puoi provare a spingerla, ma non andrai molto lontano. (Anonimo)

Frasi sulla fiducia in se stessi

Riporre fiducia in se stessi significa credere nelle proprie potenzialità e sogni. Spesso ci sottovalutiamo, e abbiamo bisogno di una spinta in più per farlo, ma non dobbiamo mai sottovalutare la nostra forza ma bensì riconquistare autostima. Ecco le frasi motivazionali sulla fiducia in se stessi che possono essere d’ispirazione:

Credi in te stesso e in tutto ciò che sei. Sappi che c’è qualcosa dentro di te che è più grande di qualsiasi ostacolo. (Christian D. Larson)

Il peggior nemico della creatività è la mancanza di fiducia in se stessi. (Sylvia Plath)

Credere in se stessi è uno dei mattoni più importanti nella costruzione di ogni impresa di successo. (Lydia Maria Child)

La fiducia in se stessi è una forza soltanto finché non diventa presunzione. (Jonathan Swift)

Perdere fiducia nel proprio corpo significa perdere fiducia in se stessi. (Simone De Beauvoir)

Non appena avrai fiducia in te stesso, saprai come vivere. (Johann Wolfgang von Goethe)

Con la realizzazione del proprio potenziale e la fiducia nelle proprie capacità, si può costruire un mondo migliore. (Dalai Lama)

Se ho perso la fiducia in me stesso, ho l’universo contro di me. (Ralph Waldo Emerson)

Una chiave importante per il successo è la fiducia in se stessi. Una chiave importante per la fiducia in se stessi è la preparazione. (Arthur Ashe)

Abbiate sempre fiducia in voi stessi, perché questo può portarvi molto lontano. (Baker Mayfield)

Mi chiedi qual è stato il mio progresso? Ho cominciato a essere amico di me stesso. (Seneca)

Avere poca autostima non è modestia. È autodistruzione. Tenere alta la propria autenticità non è egoismo. È la prima condizione per la felicità e il successo. (Bobbe Sommer)

La mancanza di fiducia in sé stessi non è inevitabile. La fiducia in sé stessi può essere appresa, praticata e padroneggiata come qualsiasi altra abilità. Una volta che l’hai imparato, tutto nella tua vita cambierà in meglio. (Barrie Davenport)

Mai nulla di splendido è stato realizzato se non da chi ha osato credere che dentro di sé ci fosse qualcosa di più grande delle circostanze. (Bruce Barton)

Impara a piacere a te stesso. Quello che pensi tu di te stesso è molto più importante di quello che gli altri pensano di te. (Seneca)

Frasi sulla fiducia persa

Perdere la fiducia in qualcuno può essere davvero dannoso per il rapporto tra di noi. L’amarezza di questo sentimento ci porta a mettere tutto in discussione, e la tristezza prende il sopravvento. Leggiamo delle frasi sulla fiducia persa che possono aiutarci a riflettere, e a far riflettere chi si è comportato male con noi.

Non sono turbato perché mi hai tradito, ma perché non potrò più fidarmi di te. (Jim Morrison)

Ricucire un rapporto con chi ha tradito la nostra fiducia è possibile, ma è come rammendare un abito rotto: il segno resta indelebile. (Emanuela Breda)

La fiducia è un qualcosa di importante, una volta persa non la ridarò. (Antonia Gravina)

Il rispetto e la fiducia si conquistano col tempo e soprattutto vanno guadagnati, ma se traditi non torneranno mai come prima. (Rosy Lunatica)

La fiducia è come un foglio di carta, una volta stropicciato non può tornare perfetto. (Anonimo)

Ci vogliono anni per costruire la fiducia, secondi per romperla e un’eternità per ripararla. (Anonimo)

Fidarsi di qualcuno è come tenere dell’acqua nelle mani chiuse a coppa: è facile perderla irrimediabilmente. (Ken Follett)

Se qualcuno ti tradisce una volta, è un suo errore; se qualcuno ti tradisce due volte è un tuo errore. (Eleanor Roosevelt)

La fiducia è come una gomma da cancellare, diventa sempre più piccola dopo ogni errore. (Anonimo)

Frasi sulla fiducia in amicizia

La fiducia è la base di un legame autentico non solo in amore, ma anche in una amicizia. Credere in un amic* significa potersi fidare per una confidenza, per un consiglio, per un momento difficile, ma anche gioire delle stesse cose, condividere i propri successi, ridere a cuore aperto. Vediamo le più belle frasi sulla fiducia in amicizia.

Non c'è amicizia salda senza fiducia: e non c'è fiducia senza far passare un certo tempo. (Aristotele)

I capricci della fortuna mettono alla prova l'affidabilità degli amici. (Cicerone)

Tutti si dicono amici, ma pazzo chi se ne fida; nulla è più comune del nome, nulla più raro della cosa. (Jean De La Fontaine)

La fiducia è il collante dell'amicizia. (Publilio Siro)

Non è tanto dell’aiuto degli amici che noi abbiamo bisogno, quanto della fiducia che al bisogno ce ne potremo servire. (Epicuro)

È più vergognoso non fidarsi dei propri amici che esserne ingannati. (François de La Rochefoucauld)

La cosa peggiore per i potenti è che non possono fidarsi degli amici. (Eschilo)

Confida così tanto in un amico da non lasciar spazio a un nemico. (Publilio Siro)