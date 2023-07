E cco le più belle frasi per la Festa del Papà, da dedicare alla persona più importante della tua vita in un'occasione speciale.

Frasi Festa del Papà

Per i bimbi, è una delle ricorrenze più belle: la Festa del Papà è il giorno speciale in cui si celebra l’amore più grande. Ogni anno, mentre il 19 marzo si avvicina, i più piccini preparano qualche regalino per il loro papà e lo accompagnano con un bigliettino d’auguri che inevitabilmente strappa qualche lacrimuccia. Ma chi ha detto che una volta cresciuti bisogna rinunciare a questa tradizione? Se vuoi dedicare una bella frase d’amore a tuo padre ma non trovi la giusta ispirazione, ecco alcune delle più dolci da cui trarre spunto.

Auguri per la Festa del Papà

L’amore di un papà per i figli è qualcosa di speciale, perché non ricambiarlo con un biglietto d’auguri in occasione della sua festa? Ecco le più belle frasi da dedicargli, se vuoi sorprenderlo ed emozionarlo.

I papà sono uomini comuni trasformati dall’amore in eroi, avventurieri, narratori e cantanti. (Pam Brown)

L’amore di un padre è il carburante che consente a un normale essere umano di fare l’impossibile. (Marion C. Garretty)

Non riesco a pensare a nessun bisogno dell’infanzia così forte come il bisogno della protezione di un padre. (Sigmund Freud)

Essere il padre di una nazione è un grande onore, ma essere il padre di una famiglia è una gioia più grande. (Nelson Mandela)

Un rapporto quasi perfetto con il padre era la radice terrena di tutta la sua saggezza (C.S. Lewis)

Il padre tiene in braccio il figlio in modo diverso dalla madre, con il viso rivolto verso l’esterno e con un’irrefrenabile tendenza a sollevarlo sopra la propria testa, cosa che una donna non farebbe mai. (Stefano Zecchi)

La cosa più importante che un padre può fare per i propri figli è amare la loro madre. (Henry Ward Beecher)

Per un bimbo, il concetto di papà è quello di un supereroe che punge con la barba. (Mirko Badiale)

Frasi divertenti per la Festa del Papà

Non c’è niente di più bello che ridere assieme alle persone che ami. E allora conquista il tuo papà con una frase spiritosa e divertentissima: il vostro sorriso sarà il regalo più bello che potrai mai fargli.

Ogni padre si aspetta che il suo ragazzo faccia tutte quelle cose che lui non ha voluto fare da giovane. (Kin Hubbard)

Un padre tiene delle foto dove prima c’erano i suoi soldi. (Steve Martin)

I migliori padri hanno i cuori più teneri e dolci. In altre parole, i grandi papà sono veri e propri marshmallows. (Richelle E. Goodrich)

Ricorda: ciò che papà vuole davvero è un pisolino. Veramente. (Dave Barry)

Un buon padre è quello la cui unica ragione per mettere giù un bambino che ride è prenderne uno che piange. (Linda Poindexter)

Quando un uomo si rende conto che forse suo padre aveva ragione, di solito ha un figlio che pensa che abbia torto. (Charles Wadsworth)

La paternità è qualcosa di fantastico, perché puoi rovinare qualcuno da zero. (Jon Stewart)

Perdere i primi passi di un figlio dimostra che sei un padre. (Stephen Colbert)

I figli sono mandati sulla terra per dare pensieri ai padri, è una legge naturale. (Tyler Hoechlin)

Quando sei giovane, pensi che tuo padre sia Superman. Poi cresci e ti rendi conto che è soltanto un uomo normale che indossa un mantello. (Dave Attell)

Frasi commoventi per la Festa del Papà

Se invece vuoi colpire il suo punto debole e fargli scendere una lacrimuccia, allora scegli una di queste splendide frasi commoventi per la Festa del Papà, perfette per esprimere tutto l’amore che provi per lui.

Un padre non è né un’ancora che ci trattiene né una vela che ci porti lì, ma una luce guida il cui amore ci mostra la via. (Anonimo)

Nella parola “papà” c’è ritmo, due battiti di cuore, la semplicità di un piccolo dito che indica un uomo e lo definisce, nel suo essere più assoluto. (Alessandro Bruno)

Beato davvero l’uomo che sente molte voci gentili chiamarlo padre. (Lydia Maria Child)

Le lacrime e le paure di un padre sono invisibili, il suo amore è inespresso, ma la cura e la protezione rimangono un pilastro di forza per tutta la nostra vita. (Ama H. Vanniarachchy)

Un buon padre è uno dei beni più sconosciuti, meno lodati, più inosservati e tuttavia uno dei beni più preziosi della nostra società. (Billy Graham)

Qualsiasi uomo può essere un padre, ma ci vuole qualcuno di speciale per essere un papà. (Anne Geddes)

L’origine del seme si chiama padre. Un padre sa trapiantare la coscienza di un passato e riesce a preparare un terreno ad una opportunità. (Anonimo)

La vita non arriva con un libretto di istruzioni. Ecco perché abbiamo i papà. (H. Jackson Browne)

Essere un grande padre è come radersi. Non importa quanto bene ti sei rasato oggi, devi farlo di nuovo domani. (Reed Markham)

Frasi per il papà che non c'è più

La morte non riesce a spezzare i legami più forti: se il tuo papà non c’è più, dedicagli comunque un pensiero d’amore per ricordare i vostri momenti più belli. Ecco alcune frasi toccanti da cui potrai trarre ispirazione.

Questo è il prezzo da pagare per aver avuto un grande padre. Hai meraviglia, gioia, momenti teneri, e alla fine hai anche le lacrime. (Harlan Coben)

La perdita di mio padre farà sempre male. Ma ora tutto ciò che faccio è in suo onore e celebra la sua vita. (Adrienne Moore)

Non c’è una data di scadenza per l’amore tra un padre e suo figlio. (Jennifer Williamson)

Quando ero bambina, tutti i problemi finivano con una sola parola di mio padre. Un suo sorriso era un raggio di sole, il suo cipiglio un fulmine a ciel sereno. Era intelligente, generoso e onorevole. Per molto tempo ho pensato che fosse invincibile. Al di sopra dei problemi meschini che affliggono le persone normali. E ora se n’è andato. (Rachel Vincent)

Papà, ovunque tu sia, te ne sei andato ma non sarai mai dimenticato. (Conrad Hall)

Perdere un papà è perdere colui di cui cerchi la guida e l’aiuto, colui che ti sostiene come un tronco d’albero sostiene i suoi rami. (Yann Martel)

Eri lì per me, non importa quali scelte sbagliate potessi fare. Hai amorevolmente riparato il mio cuore spezzato, mi hai aiutato a tracciare una nuova rotta e mi hai reso libera di volare ancora una volta da sola. Non c’è amore più grande di quello. Sarai sempre speciale per me, e non importa dove mi porterà la vita, ti ricorderò con amore. (Marilyn Deacon)

Sarai sempre nel mio cuore, perché lì dentro sei ancora vivo. (Jamie Cirello)

Quello che si ama non lo si perde mai. (Toni Morrison)

Profondamente lo so che l’amore trionfa sulla morte. Mio padre continua ad essere amato, e quindi rimane al mio fianco. (Jennifer Williamson)

Frasi per la Festa del Papà brevi

Infine, vediamo qualche frase breve per la Festa del Papà: sono pensieri dolcissimi, perfetti da far copiare ad un bimbo sul suo coloratissimo bigliettino d’auguri, per regalare una sorpresa meravigliosa ad ogni padre del mondo.

Le donne sicure di se stesse sono cresciute da papà amorevoli. (Nitya Prakash)

L’amore di un padre è impresso per sempre nel cuore di suo figlio. (Jennifer Williamson)

Ciò che diventiamo dipende da ciò che ci insegnano i nostri padri. (Umberto Eco)

Il padre è la radice più robusta, il figlio l’albero più promettente. (Anonimo)

Non è la carne e il sangue, ma il cuore che ci rende padri e figli. (Johann Friedrich von Schiller)

Per lei, il nome del padre era un altro nome dell’amore. (Fanny Fern)

Il primo supereroe di ogni figlio è suo padre. (Tiger Schraff)

È il coraggio di crescere un figlio che ti rende padre. (Barack Obama)

Ogni grande successo è ispirato da un grande mentore. (Lailah Gifty Akita)

Mai un uomo è più uomo di quando è padre di un neonato. (Matthew McConaughey)

Non è difficile diventare padre. Essere un padre: questo è difficile. (Wilhelm Busch)

È un padre saggio chi conosce il proprio figlio. (William Shakespeare)

Il sorriso di un padre illumina l’intera giornata di un bambino. (Susan Gale)

Il potere di un papà nella vita di un bambino non ha eguali. (Justin Ricklefs)

Un padre vale più di cento maestri. (George Herbert)

Il cuore di un padre è il capolavoro della natura. (Antoine François Prevost)