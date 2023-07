C occole sotto forma di parole, aforismi d'affetto, di gratitudine e ricchi d'amore: le frasi per la Festa della Mamma raccolgono i sentimenti più belli e più profondi, e sono l'ideale per una dedica davvero speciale a una persona che riempie il nostro cuore.

Le frasi per la Festa della Mamma sono tra le più belle che si possano dedicare: raccontano il nostro affetto, la nostra ammirazione, la gratitudine verso la persona che ci ha cresciuti, si è presa cura di noi, ci ha guidato nei momenti più importanti.

Della mamma hanno scritto i più grandi, dai letterati ai cantanti, passando per poeti e pensatori, e gli aforismi e le frasi sulla mamma da dedicare in occasione di questa festa sono raccolti in questa lista, selezionata per voi accuratamente.

VEDI ANCHE

Lifestyle

La guida definitiva ai regali per la festa della mamma

Frasi Festa della Mamma

La mamma andrebbe celebrata ogni giorno, su questo non ci sono dubbi, specie se abbiamo la fortuna di averla accanto e di aver maturato con lei un rapporto speciale, anche nella vita d’adulti. Però, c’è un giorno in particolare in cui tutte le madri diventano protagoniste, ed è proprio la Festa della Mamma. Offriamole il nostro amore sotto forma di una frase, una dedica o un messaggio, la lasceremo senza parole.

Quando guardi tua madre, stai guardando l'amore più puro che tu abbia mai conosciuto. (Mitch Albom)

Che suo figlio cresca non significa nulla per una madre. Suo figlio è suo figlio. Diventano più grandi, più vecchi, ma per loro continuano a essere i propri bambini. (Toni Morrison)

Una madre non è qualcuno a cui appoggiarsi, ma qualcuno che rende non necessario appoggiarsi. (Dorothy Canfield Fisher)

Con affetto te lo dico, con amore te lo do. Buona Festa della Mamma! Stai sempre al mio fianco. (Anonimo)

Non devo cercare qualcuno che mi ami per sempre e non mi abbandoni. Ce l'ho già. Sei tu mamma. (Anonimo)

L'amore incondizionato non è una leggenda. Lo vedo ogni giorno in te, mamma. (Anonimo)

Il momento in cui nasce un bambino è il momento in cui nasce una mamma. Non è mai esistita prima. La donna è esistita, ma la mamma mai. (Rajneesh)

Una volta che diventi una mamma, sarai sempre una mamma. È come andare in bicicletta, non si dimentica mai. (Taraji P. Henson)

I suoni più dolci sono quelli della mamma, quelli di casa e quelli del paradiso. (William Goldsmith Brown)

Frasi Festa della Mamma 2024

La Festa della Mamma non ha mai una data precisa, perché per convenzione cade la seconda domenica di maggio. In attesa di quella 2024, che da calendario sarà il 12 maggio, raccogliamo delle frasi a tema da dedicare in questo giorno di gioia e d’amore, tra citazioni note e frasi anonime dal web, cariche di sentimento.

Non so come potrò restituirti anche solo la metà dell'amore che mi dai ogni giorno. Grazie mamma. (Anonimo)

Di tutti i regali che la vita può farmi, una buona madre è il dono più bello di tutti. (Anonimo)

Le madri non ci guidano solo alla pratica, ci guidano verso la grandezza. (Steve Rushin)

Quello che mi piace di più di te, mamma, non è che mi dai tutto quello che ti chiedo, ma che mi mostri ciò di cui ho bisogno e che mi aiuti a ottenere le cose per me stesso. (Anonimo)

Mi chiese se il mio sorriso fosse grande quanto il suo. Forse è altrettanto grande. ma non così bello. (Louisa May Alcott)

L'amore della mamma è pace. Non ha bisogno di essere comprato, non ha bisogno di essere guadagnato. (Erich Fromm)

Potrei congratularmi con te con una rima o un fiore, ma te lo dirò io stessa: sei la migliore. (Anonimo)

Oggi il calendario mi dice che devo dirti quanto ti amo, ma voglio che tu sappia che ti amo ogni giorno dell'anno. (Anonimo)

Dio non poteva essere dappertutto ed è per questo che ha creato le madri. (Rudyard Kipling)

Frasi brevi per la Festa della Mamma

Alle volte non servono tante parole per descrivere un rapporto viscerale come quello madre-figli*, bastano frasi breve, incisive e intense per arrivare dritti al punto: l’amore. Abbiamo scelto una serie di frasi brevi per la Festa della Mamma, che racchiudono questo sentimento, senza incorniciarlo o abbellirlo ulteriormente.

Le madri sono le uniche che ti diranno tutta la verità, senza fronzoli. (Margaret Dilloway)

Per tutta la mia vita, mia madre è stata la persona che ho sempre ammirato. (Mike Krzyzewski)

Una madre è il sole dei nostri giorni e la stella polare delle nostre notti. (Robert Breault)

Mia madre mi sorrise. Il suo sorriso mi ha abbracciato. (RJ Palacio)

Una madre è la migliore amica che abbiamo. (Washington Irving)

Una buona mamma vale cento insegnanti. (George Herbert)

La cosa migliore di me è mia madre (Anonimo)

La vita non ti dà un manuale. Ti dà una madre. (Anonimo)

La maternità è difficile, ma molto gratificante. (Gloria Estefan)

Non c'è suono più bello delle parole di una madre. (Anonimo)

L'abbraccio di una mamma è eterno. (Anonimo)

Frasi divertenti e simpatiche per la mamma

Il rapporto con le nostre mamme è spesso allegro, aperto e gioioso, perché dunque non dedicare loro frasi divertenti e simpatiche? Facciamole sorridere, dimostriamo il nostro amore con un aforisma ironico e irriverente, torniamo bambini con loro grazie a parole che suscitano ilarità.

Mi piace quando mia madre mi fa ridere. E mi piace di più quando io la faccio ridere. (Adriana Trigiani)

Mamma, congratulazioni! Questo pomeriggio vengo a darti un grande abbraccio. Conto sulla tua frittata di patate! (Anonimo)

Se l'evoluzione funziona davvero, come mai le madri hanno solo due mani? (Milton Berle)

In questo giorno molto speciale, voglio congratularmi con la persona più bella che conosco... mamma, puoi darmi il suo numero? (Anonimo)

Quanto tua mamma ti chiede se può darti un consiglio, è in realtà una frase retorica. Lei te lo darà comunque. Tanti auguri mamma. (Anonimo)

Ogni donna diventa come sua madre. Questa è la sua tragedia. Nessun uomo diventa come sua madre. Questa è la sua tragedia. (Oscar Wilde)

Le madri dimenticano volentieri che il cordone ombelicale viene tagliato al momento del parto. (Vera Caspar)

Frasi dalle canzoni per la Festa della Mamma

Per essere originali, perché non dedicare una canzone alla nostra mamma? Sono tanti i brani italiani e internazionali che parlano delle madri, da quelli più dolci e simpatici, a quelli più intensi e struggenti. Scegliete la canzone per la mamma che preferite, per una dedica musicale davvero speciale.

Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po’ lunga, così elegantemente anni Cinquanta, sempre così sincera. (Edoardo Bennato – Viva la mamma)

Due braccia grandi per abbandonarmi dentro se la notte avevo un po’ paura, occhi profondi per cui ero un libro aperto, senza dire neanche una parola… E mi chiedevo, mentre le guardavo i piedi, quest’angelo perché non vola. (Toto Cutugno – Le mamme)

Cantando riesco, sai, a spiegarti quello che non ti ho detto mai, e per farlo scelgo questa musica, perché sembra piena di allegria, come te. (Eros Ramazzotti – Mamarà)

Madre, tra i gioielli, sono ancora il più prezioso tra i diamanti? (Cesare Cremonini – PadreMadre)

Dai mamma dai, questa sera lasciamo qua i tuoi problemi e quei discorsi sulle rughe e sull’età, dai mamma dai, questa sera fuggiamo via. (Luca Barbarossa – Portami a ballare)

Ora vedo attraverso i tuoi occhi, tutto ciò che facevi era amore. Mamma ti amo, mamma ci tengo a te. Mamma ti amo, mamma amica mia. Sei mia amica. (Spice Girls - Mama)

Madre accarezzami la testa che non riesco più a dormire. Oh madre accarezzami i capelli che è merito tuo se sono così belli. (Gianluca Grignani - Madre)

Frasi celebri per la Festa della Mamma

Tutte le frasi per la Festa della Mamma hanno certamente qualcosa in comune: sono parole speciali che vengono dal cuore e riflettono tutto l'amore che abbiamo nei confronti delle nostre madri. È innegabile, però, che i grandi poeti e scrittori, attraverso le loro sapienti penne, hanno saputo descrivere questo rapporto e la maternità in maniera sublime, con frasi celebri che arrivano dritte al cuore.

Le braccia di una mamma sono più comode di quelle di qualunque altro. (Principessa Diana)

Il cuore di una madre è un abisso profondo in fondo al quale troverai sempre il perdono. (Honore de Balzac)

Tutto ciò che sono e spero di essere lo devo alla richiesta angelica di mia madre. (Abraham Lincoln)

Ci sono molte meraviglie nell’universo, ma il capolavoro della creazione è il cuore di una madre. (Bersot)

Fare la mamma a tempo pieno è uno dei lavori meglio pagati, poiché lo stipendio è l’amore puro. (Mildred B. Vermont)

Quando sei madre, non sei mai sola nei tuoi pensieri. Una madre ci pensa sempre due volte, una per se stessa e una per suo figlio. (Sophia Loren)

Dietro tutte le storie c'è sempre la storia di una madre. Perché è dalla loro storia che inizia la tua. (Mitch Albom)

Mai nella vita troverai una tenerezza migliore, più profonda, più altruista o vera di quella di tua madre. (Honoré de Balzac)

Descrivere mia madre sarebbe scrivere di un uragano nella sua perfetta potenza. O i colori che salgono e scendono da un arcobaleno. (Maya Angelou)

L'amore di una madre è il carburante che permette a un essere umano normale di fare l'impossibile. (Marion C. Garretty)

La maternità ha un incredibile effetto umanistico, tutto è ridotto all'essenziale. (Meryl Streep)

Una madre è qualcuno a cui chiedi aiuto quando ti trovi nei guai. (Emily Dickinson)

Non c'è nient'altro come l'amore di una madre per suo figlio. Non conosce legge, non ha pietà, sfida ogni cosa e schiaccia tutto ciò che si frappone sulla sua strada. (Agatha Christie)