C he si tratti della famiglia di provenienza, o della famiglia che ci siamo costruiti, resta uno dei pilastri più importanti delle nostre vite: ecco le frasi belle da dedicare a chi fa parte della nostra famiglia

Avere una rete di persone che tiene a te, ti vuole bene e ti supporta ogni giorno è importante tanto quanto credere in te stessa. Le frasi sulla famiglia te lo ricordano e ti permettono di non perdere mai i veri valori della vita. Anche se tutto va storto, stai vivendo un momento di difficoltà e non sai bene quale direzione la famiglia è quasi sempre un punto fermo. Ogni sfida potrà essere affrontata e vinta.

Non solo famiglia tradizionale: ognuno di noi può avere anche una family of choice, formata da amic* attentamente selezionati negli anni, e che possono essere il nostro punto di riferimento. Proprio per questo anche le frasi sull'amicizia vera entrano di diritto in questa raccolta.

Continua a leggere per trovare tutte le citazioni e gli aforismi più belli per dare voce a sentimenti che molti provano e che non tutti sanno esprimere. Se cerchi frasi belle per dire “ti voglio bene” a un tuo familiare, qui troverai quello che fa al caso tuo.

Frasi sulla famiglia unita

Si dice che “l’unione fa la forza” e, per quanto possa sembrare una frase fatta e scontata, non c’è nulla di più vero. Se ti trovi di fronte a una montagna da scalare e accanto a te c’è qualcuno che ti ama a tenderti la mano per aiutarti nella salita, tutto diventa più facile, improvvisamente è alla tua portata e – passo dopo passo – l’obiettivo si avvicinerà sempre di più, fino a quando potrai toccarlo. Le frasi sulla famiglia servono a mantenere dritto davanti a sé il Nord, a scegliere il percorso migliore per il tuo benessere psicofisico. Sono strettamente correlate alle frasi sull'amore.

Governare una famiglia è poco meno difficile che governare un regno (Michel de Montaigne).

I genitori devono essere affidabili, non perfetti. I figli devono essere felici, non farci felici.

La famiglia è la prima cellula essenziale della società umana (Papa Giovanni XXIII).

Cosa puoi fare per promuovere la pace nel mondo? Vai a casa e ama la tua famiglia.

Per una persona non violenta tutto il mondo è la sua famiglia (Mahatma Gandhi).

Cercate di infondere nei cuori dei vostri figli l'amore per la casa. Fate in modo che desiderino ardentemente stare con la propria famiglia. Molti peccati si potrebbero evitare se la nostra gente amasse davvero la propria casa.

La forza di una nazione deriva dall’integrità della casa (Confucio).

Il giorno più bello? Oggi. L'ostacolo più grande? La paura. La cosa più facile? Sbagliarsi. L'errore più grande? Rinunciare. La felicità più grande? Essere utili agli altri. Il sentimento più brutto? Il rancore. Il regalo più bello? Il perdono. Quello indispensabile? La famiglia.

È felice, che sia re o contadino, colui che trova pace in casa sua (Johann Wolfgang von Goethe).

Ho sempre pensato che non v’è nessuna felicità maggiore di quella della famiglia (Fëdor Dostoevskij).

L'amore comincia a casa: prima viene la famiglia, poi il tuo paese o la tua città.

Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è invece disgraziata a modo suo (Lev Tolstoj).

Famiglia. Il luogo dove siamo trattati meglio e dove si brontola di più (John Garland Pollard).

Solo attorno a una donna che ama può formarsi una famiglia (Friedrich Schlegel).

Dio ci dà i parenti; grazie a Dio i nostri amici li scegliamo noi (Ethel Watts Mumford).

La cosa migliore che un padre può fare per i suoi figli è amarne la madre (Henry Ward Beecher).

Non sono né un eroe né un Kamikaze, ma una persona come tante altre. Temo la fine perché la vedo come una cosa misteriosa, non so quello che succederà nell'aldilà. Ma l'importante è che sia il coraggio a prendere il sopravvento... Se non fosse per il dolore di lasciare la mia famiglia, potrei anche morire sereno (Paolo Borsellino).

È felice quella famiglia che, senza possedere grandi ricchezze, non soffre la povertà (Talete).

Io credo nel popolo italiano. È un popolo generoso, laborioso, non chiede che lavoro, una casa e di poter curare la salute dei suoi cari. Non chiede quindi il paradiso in terra. Chiede quello che dovrebbe avere ogni popolo (Sandro Pertini).

Abbiamo ricevuto dalla nostra famiglia le idee di cui viviamo così come la malattia di cui morremo (Marcel Proust).

Quando non si minaccia, ma si ragiona, quando non si ha paura ma ci si vuole bene, quando Dio è il padrone di casa, allora nasce la famiglia (Giovanni Bosco).

Ho imparato che stare con quelli che mi piacciono è sufficiente (Walt Whitman).

Non è possibile insegnare agli altri ciò che non si riesce a insegnare alla propria famiglia (Confucio).

Il potere di trovare la bellezza nelle cose più umili rende la casa felice e la vita più bella (Louisa May Alcott).

Una famiglia è anche, forse soprattutto, fatta di voci che si intrecciano, è un linguaggio comprensibile solo a chi lo pratica, una rete di ricordi e di richiami (Natalia Ginzburg).

Non c’è dubbio che sia intorno alla famiglia e alla casa che tutte le più grandi virtù, le virtù più dominanti degli esseri umani, siano create, rafforzate e mantenute (Winston Churchill).

La lampada familiare è una luminosa chioccia che cova delle uova putride di vigliaccheria (Filippo Tommaso Marinetti).

La vita familiare come la concepiamo noi non ci è più naturale di quanto sia naturale una gabbia a un cacatua (George Bernard Shaw).

Famiglia. Unità composta di individui che vivono nella stessa casa. È formata da marito, moglie, bambini, servi, cane, gatto, uccellino, scarafaggi, cimici e pulci. Tutti a costituire insieme la base della moderna società civile (Ambrose Bierce).

Tra ciò che uno ha, non ho annoverato la moglie e i figli, poiché da questi è meglio dire che si è posseduti (Arthur Schopenhauer).

La famiglia non deve solo consistere semplicemente in coloro con cui condividiamo il nostro sangue, ma anche in coloro a cui noi daremo in nostro (Charles Dickens).

Forse il più grande servizio sociale che possa essere reso da chiunque al Paese e all’umanità è formarsi una famiglia (George Bernard Shaw).

Fai tesoro dell’amore per la tua famiglia, dell’amore per il tuo partner e dell’amore per i tuoi amici. Trattati bene e valorizza gli altri. Nella misura in cui invecchiamo e, per fortuna, diventiamo più saggi, ci rendiamo conto che un orologio di 300 dollari o di 30 dollari indicano la medesima ora. Ti renderai conto che la tua vera felicità interiore non proviene dalle cose materiali di questo mondo. Sia che tu viaggi in prima classe o in classe economica, se l’aereo cade tu cadi con lui (Steve Jobs).

Matrimonio e famiglia sono uno dei beni più preziosi del genere umano (Papa Giovanni Paolo II).

Le famiglie con bambini e le famiglie senza bambini si compatiscono a vicenda (Edgar Watson Howe).

Se vuoi che tuo figlio cammini onorevolmente per il mondo, non tentare di liberare le pietre dal suo cammino, ma insegnargli a camminarci sopra con fermezza. Non insistere col tenerlo per mano, ma lascia che impari ad avanzare da solo (Anne Brontë).

La più grande unità sociale del Paese è la famiglia. O due famiglie: quella regolare e quella irregolare (Federico Fellini).

Non ho mai sentito che un uomo intelligente sia mai nato da una famiglia completamente stupida (Thomas Carlyle).

Quando uno dice: che importa a me della vita? Soltanto per la mia famiglia non voglio morire. Ma la famiglia è precisamente la rappresentante della vita, dunque, egli vuol vivere appunto per la vita (Franz Kafka).

Per godere buona salute e portare vera felicità alla propria famiglia, per portare pace a tutti, si deve per prima cosa disciplinare e controllare la propria mente. Se un uomo può controllare la mente può trovare la via dell’illuminazione, e tutta la saggezza e le virtù gli arriveranno naturalmente (Buddha).

Frasi belle sulla famiglia

Qualsiasi cosa tu dica a mamma e papà, se viene dal cuore, sarà perfetto. Ma se l’amore che provi per loro e la gratitudine ti offuscano i pensieri, pensi che nulla sia alla loro altezza, ti vengono in soccorso le frasi sulla famiglia migliori in assoluto. Qualsiasi sia l’occasione, qui c’è la citazione che meglio sposa i tuoi sentimenti nei confronti delle persone più importanti della tua vita.

La famiglia è lo specchio in cui Dio si guarda e vede i due miracoli più belli che ha fatto: donare la vita e donare l’amore (Papa Giovanni Paolo II).

La vita di famiglia perde ogni libertà e bellezza quando si fonda sul principio dell’io ti do e tu mi dai (Henrik Ibsen).

La famiglia è l’associazione istituita dalla natura per provvedere alle necessità dell’uomo (Aristotele).

Il legame che collega la tua vera famiglia non è un legame di sangue, ma di rispetto e gioia nella vita di ciascuno degli altri (Richard Bach).

È impossibile vincere le grandi scommesse della vita senza correre dei rischi, e le più grandi scommesse sono quelle relative alla casa e alla famiglia (Theodore Roosevelt).

Non scegli i tuoi familiari. Sono un dono di Dio per te, come tu lo sei per loro (Desmond Tutu).

Nella vita familiare, l’amore è l’olio che facilita l’attrito, il cemento che si unisce più strettamente e la musica che porta armonia (Friedrich Nietzsche).

L’amore comincia a casa: prima viene la famiglia, poi il tuo paese o la tua città (Madre Teresa di Calcutta).

Un uomo non dovrebbe mai trascurare la sua famiglia per gli affari (Walt Disney).

La felicità è avere una famiglia numerosa, amorevole, premurosa e affiatata… in un’altra città (George Burns).

I padri non devono né vedere né sentire. Questa è l’unica vera base della vita di famiglia (Oscar Wilde).

La famiglia è concetto di Dio, non vostro. Potenza umana non può sopprimerla. Come la patria, più assai che la patria, la famiglia è un elemento della vita (Giuseppe Mazzini).

Tutto ciò che sono o che spero di essere, lo devo all’angelo di mia madre (Abraham Lincoln).

Una famiglia è un’accolita di persone di età e di sesso diversi tese ad occultare rigorosamente imbarazzanti segreti comuni (Christa Wolf).

La famiglia è la prova della libertà; perché la famiglia è l’unica cosa che l’uomo libero fa per sé e da solo (Gilbert Keith Chesterton).

La pace può essere soltanto il frutto di un cambiamento spirituale, che inizia nel cuore di ogni essere umano e che si diffonde attraverso le comunità. La prima di queste comunità è la famiglia (Papa Giovanni Paolo II).

Frasi belle sulla famiglia brevi

E non ci sono solo i genitori a manifestare il proprio affetto, anche i fratelli e le sorelle, i nonni e le nonne, gli zii e le zie, persino i quattro zampe meritano riconoscenza se ti stanno accanto nel modo giusto e riescono a supportarti. Le frasi sulla famiglia, per arrivare dritte al cuore, non devono essere necessariamente lunghe e articolate. Anche due semplici parole possono essere efficaci, anzi: spesso arrivano prima a destinazione e rimangono impresse nella memoria di chi le riceve. A tal proposito, per una riflessione a 360 gradi, ecco alcune delle frasi sulla vita più significative.

La famiglia è la patria del cuore (Giuseppe Mazzini).

Famiglia. Dove la vita comincia e l’amore non finisce mai.

La casa non è dove vivi, ma è dove ti capiscono (Christian Morgenstern).

La famiglia […] è il nido dell’uomo. (Giovanni Faldella)

La famiglia è la cosa più importante al mondo (Diana Spencer).

La famiglia è una buona scuola per qual­siasi materia. (Amos Oz)

Una famiglia felice non è che un anticipo del paradiso (George Bernard Shaw).

Le famiglie numerose hanno allegria (Don Carlo Gnocchi).

Quando insegni a tuo figlio, insegni al figlio di tuo figlio (Talmud).

Quando rivolgi lo sguardo alla tua vita, le più grandi gioie sono quelle della famiglia (Joyce Brothers).

La famiglia non è una cosa importante. È tutto (Michael J. Fox).

Famiglia: un po’ di follia, un po’ di rumore e un sacco di amore.

In genere le buone famiglie sono peggiori delle altre (Anthony Hope).

La cosa più importante al mondo è la famiglia e l’amore. (John Wooden)

La Terra è la mia patria e l’umanità la mia famiglia (Khalil Gibran).

In famiglia si sa tutto ma non si dice niente.

La famiglia è il luogo in cui le menti entrano in contatto l’una con l’altra (Buddha).

L’amore per la famiglia e l’ammirazione degli amici è molto più importante della ricchezza e dei privilegi (Charles Kuralt).

La benedizione dei genitori vale più della loro eredità (Proverbio africano).

L’anima della famiglia è il nome che portiamo per onorarla (Sonia lahsaini).

Se vuoi cambiare il mondo, vai a casa e ama la tua famiglia (Madre Teresa di Calcutta).

I momenti più belli della mia vita sono stati quelli che ho vissuto a casa mia, con la mia famiglia (Thomas Jefferson).

Niente è più contrario all’istituzione della famiglia, di una famiglia divisa (Napoleone Bonaparte).

I padri di famiglia, questi grandi avventurieri del mondo moderno (Charles Peguy).

La vita familiare è un’interferenza nella vita privata (Karl Kraus).

Senza famiglia, l’uomo, solo al mondo, trema per il freddo (André Maurois).

Rallegratevi con la famiglia nella bella terra della vita (Albert Einstein).

La forza di una famiglia, come la forza di un esercito, sta nella sua lealtà reciproca (Mario Puzo).

La famiglia è uno dei capolavori della natura (George Santayana).

L’unica roccia che conosco che rimane stabile, l’unica istituzione che so che funziona, è la famiglia (Lee Lacocca).

L’angelo della famiglia è la donna (Giuseppe Mazzini).

Una casa senza bambini è come un alveare senza api (Victor Hugo).

La casa è dove si trova il cuore (Plinio il Vecchio).

Frasi sulla famiglia pronunciate da Papa Francesco

Che Bergoglio sia capace di parlare alle anime delle persone, spesso indipendentemente dal fatto che siano credenti o meno, è un dato di fatto innegabile. Ecco perché è importante non dimenticare di includere nella raccolta anche le frasi sulla famiglia di Papa Francesco. Un uomo che ha fatto dell’unione e della fratellanza uno dei suoi stendardi.

La “casa” rappresenta la ricchezza umana più preziosa, quella dell’incontro, quella delle relazioni tra le persone, diverse per età, per cultura e per storia, ma che vivono insieme e che insieme si aiutano a crescere.

Ogni famiglia è sempre una luce, per quanto fioca, nel buio del mondo.

La famiglia è il motore del mondo e della storia. Ciascuno di noi costruisce la propria personalità in famiglia, crescendo con la mamma e il papà, i fratelli e le sorelle, respirando il calore della casa. La famiglia è il luogo dove riceviamo il nome, è il luogo degli affetti, lo spazio dell’intimità, dove si apprende l’arte del dialogo e della comunicazione interpersonale.

La famiglia non è la somma delle persone che la costituiscono, ma una “comunità di persone”. E una comunità è di più che la somma delle persone. È il luogo dove si impara ad amare, il centro naturale della vita umana. È fatta di volti, di persone che amano, dialogano, si sacrificano per gli altri e difendono la vita, soprattutto quella più fragile, più debole.

L’indebolimento della famiglia, causato anche dal processo di secolarizzazione, richiede l’impegno della Chiesa a perseverare nei programmi di formazione al matrimonio, senza dimenticare il lavoro indispensabile con le nuove generazioni, per la loro formazione cristiana.

Frasi sulla famiglia tratte da canzoni

E se le parole non bastano, se vuoi arricchirle con una melodia che renda tutto più magico, le frasi sulla famiglia tratte dalle canzoni sono perfette. Cantautori o ‘semplici’ interpreti sono stati in grado (e lo faranno ancora) di fare in modo che l’amore sia il fil rouge delle esistenze che vengono vissute appieno, sino in fondo.

Sai di te, ho sempre quel ricordo, seduta mi accarezzi il volto e poi, resti li con quel sorriso sordo di chi sa che ha finito i giorni suoi. (Tracce di te, Francesco Renga).

Ciao pa’, così hai saltato giù e ora sei in volo. Ti sei fermato un giorno e io corro solo. Perché non m’hai aspettato e stai lontano e non mi prendi più per la mano. (Patapan, Claudio Baglioni).

Quante volte vi ho pensato nei momenti più importanti, quando solo sopra a un palco affrontavo i miei giganti, quando in macchina di notte, con l’Europa da scoprire, fare finta di star bene per non farvi preoccupare. (Mamma e papà, Alex Britti).

Padre madre di Cesare Cremonini

Padre, e se mi manchi è perché ho dato più importanza ai miei lamenti.

Madre, perché piangi?

Ma non mi hai detto tu, che una lacrima è un segreto?

Ed io ci credo, ma non ti vedo mentre grido e canto le mie prime note!

Portami a ballare di Luca Barbarossa

Parlami di te, di quello che facevi,

se era proprio questa la vita che volevi.

Di come ti vestivi, di come ti pettinavi,

se avevo un posto già in fondo ai tuoi pensieri.

Dai, mamma, dai questa sera lasciamo qua i tuoi problemi

e quei discorsi sulle rughe e sull’età.

Dai, mamma, dai questa sera fuggiamo via

è tanto che non stiamo insieme

e non è certo colpa tua.

Ma io ti sento sempre accanto anche quando non ci sono,

io ti porto ancora dentro, anche adesso che sono un uomo.

La Famiglia di Giorgio Gaber

La famiglia, tanto amata,

è una morbida coperta

che ti lascia una ferita

che rimane sempre aperta.

Ma all’improvviso gli occhi di una donna

e ritrovi quella meraviglia

che ti invoglia giustamente

a farti una famiglia.

Le canzoni sono particolarmente adatte come citazioni per gli auguri di buon compleanno, ma anche per le frasi del buongiorno e le frasi della buonanotte da dedicare ai componenti della nostra famiglia.