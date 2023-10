C he cosa c’è di più karmico a questo mondo dello smascherare una bugia in malafede? Le frasi sulla falsità ci indicano la strada e ci aiutano a trovare il senso delle menzogne, ma soprattutto delle amicizie che abbiamo stretto

Le frasi sulla falsità ci portano verso la realizzazione che non tutte le nostre amicizie sono uguali e, soprattutto, che non tutte le parole hanno lo stesso peso. Specialmente se pronunciate da bocche differenti. Ecco perché gli aforismi aiutano a pensare: formano la mente, ci aiutano a riflettere meglio su ciò che ci accade e soprattutto ci permettono di capire meglio le parole di chi ci circonda.

Come un faro nel mare di discorsi che ci troviamo ad attraversare durante la nostra vita, queste frasi ci permettono di capire un po’ meglio che tipo di persone vogliamo avere intorno. E se ci piace quello che vediamo.

Frasi sulla falsità e incoerenza

Non c’è niente di meglio di una frase sulla falsità piazzata ad arte sotto una bella foto in un profilo Instagram. O almeno così si dice. L’incoerenza, poi, non parliamone neanche: siamo osservatori attenti di ciò che ci circonda e, soprattutto, siamo attenti analisti dei controsensi altrui. Ci piace riconoscerli tanto quanto odiamo che qualcuno li osservi in noi.

In un mondo di falsi, non lasciare che la verità diventi un insulto.

È solo quando si è completamente veri che possono esserci purezza e libertà. La falsità si punisce sempre da sola. (Berthold Auerbach)

L’unica cosa peggiore di un bugiardo è un bugiardo ipocrita. (Tennessee Williams)

Le persone non cambiano, rivelano solo ciò che sono sempre state.

Ci sono persone così false che credono alle loro bugie e non daranno mai per scontato di aver sbagliato.

La morte lo raggiunse all’improvviso. Ma con una notevole presenza d’animo vi rimediò gettandosi nella poltrona e componendo il viso nell’espressione più decorosa. L’ipocrisia aveva vinto fino alla fine. (Francesco Burdin)

Quale è il primo dovere dell’uomo? La risposta è breve: essere se stesso. (Henrik Johan Ibsen)

Non essere altro se non te stesso – in un mondo che fa del suo meglio notte e giorno per renderti un altro – significa combattere la battaglia più ardua che un essere umano possa combattere; e non smettere mai di lottare. (E. E. Cummings)

Credere in qualcosa e non viverla, è disonestà. (Mahatma Gandhi)

L’unica cosa che l’uomo può tradire è la sua coscienza. (Joseph Conrad)

Gli specchi sono di solito utilizzati per verificare se la maschera è ancora in ordine. (Jacques Wirion)

Quando per la prima volta poniamo lo sguardo sul volto di qualcuno, crediamo di leggere le parti più profonde della sua anima e invece, spesso, ci rendiamo conto di essere davanti a una maschera impegnata a interpretare la commedia della falsità. Bisogna guardare i visi di profilo per capire le amarezze, le gioie, i dolori di ognuno. Di profilo la gente è vera perché non si accorge di essere osservata. Molte persone viste di profilo mentono e molte altre soffrono con dignità. (Romano Battaglia)

Frasi sulla falsità divertenti

C’è poi quel pizzico di humor che, nelle frasi sulla falsità, aiuta sempre. Alla fine le bugie, nel bene e nel male, le diciamo tutti, e sapersi prendere in giro è l’approccio giusto per affrontare al meglio la vita. Alcune frasi possiamo rivolgerle a noi stessi, altre a chi ci ha detto una non verità. Ma cosa importa? Quello che conta è strapparsi un sorriso.

Ridi, odiami, parla male di me… Che dopotutto lo so che ti uccide vedermi felice. (Anonimo)

Una mezza verità è spesso una grande bugia. (Benjamin Franklin)

Ci sono individui composti unicamente di facciata, come case non finite per mancanza di quattrini. Hanno l’ingresso degno d’un gran palazzo, ma le stanze interne paragonabili a squallide capanne. (Baltasar Gracián)

Durante il carnevale gli uomini indossano una maschera in più. (Xavier Forneret)

Ama tutti, credi a pochi e non far del male a nessuno. (William Shakespeare)

Nessuno può mostrare troppo a lungo una faccia a sé stesso e un’altra alla gente senza finire col non sapere più quale sia quella vera. (Nathaniel Hawthorne)

L’invidia è la tassa che tutti quelli che eccellono in qualcosa devono pagare. (Ralph Waldo Emerson)

Chi invidia un altro ne riconosce la superiorità. (Samuel Johnson)

È scoraggiante pensare quante persone sono scioccate dall’onestà e quanto poche dalla finzione. (Noël Coward)

Provare invidia è umano, assaporare la gioia per il danno altrui è diabolico. (Arthur Schopenhauer)

Il vero sta bene con tutto. Il falso, con tutti.

E finsero felici e contenti.

Bisogna diffidare di due categorie di persone: quelle che non hanno personalità, e quelle che ne hanno più d’una.

La gente falsa non parla, insinua. Non conversa, spettegola. Non elogia, adula. Non desidera, brama. Non chiede, esige. Non sorride, mostra i denti. La gente falsa è povera di spirito, poiché non cammina, striscia nella vita, sabotando la felicità altrui. La gente falsa ignora la bellezza e la nobiltà d’animo perché non ama, e così finisce per non vivere, esiste appena. (Anonimo)

Mi dite in che giorno si festeggia Santa Falsità? Perché devo mandare gli auguri a un po’ di persone. (Anonimo)

La spontaneità è una posa difficilissima da mantenere. (Anonimo)

È incredibile quanto sia completa l’illusione che la bellezza sia bontà. (Lev Tolstoj)

Frasi sulla falsità in amicizia

Le frasi sulla falsità in amicizia possono inviare il giusto messaggio alle persone che ci hanno mentito, o che comunque non la raccontano giusta. Quando sono gli amici a comportarsi così, c’è sempre una nota dolceamara di cui dovremmo tener conto e che ci piace raccontare attraverso gli aforismi.

Che senso ha essere bella fuori quando sei così brutta dentro? (Jess C. Scott)

Preferisco circondarmi di persone che rivelano la loro imperfezione, invece di persone che fingono la loro perfezione. (Charles F. Glassman)

Chi muore senza portare nella propria tomba almeno una pedata ricevuta in dono da un qualche amico? (William Shakespeare)

Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. (Luigi Pirandello)

Ci sono molte persone nel mondo, ma ci sono ancora più volti, perché ognuno ne ha diversi. (Rainer Maria Rilke)

Gli occhi? Si dice che siano lo specchio dell’anima; ma, se si pensa alla falsità dei rapporti umani, se ne deve dedurre che essi servano più per spiare gli altri che per rivelare se stessi. (Anacleto Verrecchia)

Tutti noi indossiamo una maschera, e arriva il momento in cui non siamo in grado di rimuoverla senza rimuovere alcuni lembi della nostra pelle. (André Berthiaume)

Ogni falsità è una maschera, e per quanto la maschera sia ben fatta, si arriva sempre, con un po’ di attenzione, a distinguerla dal volto. (Alexandre Dumas)

Quando la necessità ci costringe a usare parole sincere, cade la maschera e si vede l’uomo. (Lucrezio)

La vera gloria mette radice, anzi si estende, mentre tutte le false pretese cadono come fiori: una finzione non può durare. (Mark Twain)

Le persone disoneste nascondono i loro difetti a se stessi e agli altri, le persone oneste li conoscono e li confessano. (Christian Nestell Bovee)

Gli amici si definiscono sinceri. Ma solo i nemici lo sono. (Arthur Schopenhauer)

Purtroppo ci sono tanti falsi amici disposti a prestarci l’ombrello soltanto quando il tempo è bello. (Romano Battaglia)

Non tutti i mostri hanno le zanne. (Jack London)