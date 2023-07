Frasi sull’essere forti nella vita: tutte le migliori

L e frasi sull’esser forti nella vita ci aiutano ad andare avanti quando non crediamo in noi stess* e nelle nostre capacità. I più grandi pensatori ci hanno insegnato a guardare al domani, prendiamo ispirazione da loro o dedichiamo queste citazioni a chi ha bisogno di una luce da seguire.

Frasi sull'essere forti nella vita

Quando parliamo di frasi sull'essere forti nella vita intendiamo aforismi motivazionali utili a tutti: la vita ci riserva spesso delle avversità, che siano in campo sentimentale o lavorativo, nelle amicizie o di salute, ma nel momento in cui smettiamo di lottare ha il sopravvento. Per questo, l’essere forti e presenti a noi stess* è indispensabile, così come il non dar peso ai giudizi negativi degli altri, ai paletti che ci vengono imposti senza giusto motivo, agli ostacoli quotidiani.

Dobbiamo sempre credere in noi, e per questo, qualche frase ispirazionale sull’essere forti nella vita è ciò di cui abbiamo bisogno. I più grandi letterati hanno parlato di positività, forza, coraggio, voglia di andare avanti, e abbiamo raccolto i pensieri più belli in questo elenco.

Non permettere alle ferite di trasformarti in quello che non sei. (Paulo Coelho)

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain)

L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante. (Cesare Pavese)

Sii tu il responsabile della tua felicità, non metterla mai nelle mani di altre persone. (Roy T. Bennett)

Io non perdo mai: o vinco o imparo. (Nelson Mandela)

Quando ti alzi il mattino, pensa quale prezioso privilegio è essere vivi: respirare, pensare, provare gioia e amare. (Marco Aurelio)

Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti. (Paolo Borsellino)

La cosa più importante che i genitori possono insegnare ai loro figli è come andare avanti senza di loro. (Frank A. Clark)

Accetta te stesso, ama te stesso e continua ad andare avanti. Se vuoi volare, devi rinunciare a ciò che ti appesantisce. (Roy T. Bennett)

Tutto ciò che non ci uccide ci rafforza. (Friedrich Nietzsche)

Quando la misura e la gentilezza si aggiungono alla forza, quest’ultima diventa irresistibile. (Mahatma Gandhi)

Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici. (Khalil Gibran)

Chiunque è capace di nascondersi. Affrontare le cose, lavorare attraverso esse, questo è ciò che ci rende più forti. (Sarah Dessen)

Quanto più siamo forti, tanto meno probabile è la guerra. (Otto von Bismarck)

La forza interiore è la protezione più potente che hai. Non aver paura di assumerti la responsabilità della tua felicità. (Dalai Lama)

Con il nuovo giorno arrivano nuova forza e nuovi pensieri. (Eleanor Roosevelt)

Per i genitori, è tempo di insegnare alle giovani generazioni che nella diversità vi sono la bellezza e la forza. (Maya Angelou)

Frasi sulla forza di andare avanti

Essere forti nella vita significa anche saper andare avanti: i nostri obiettivi possono cambiare, ma ci aspettano sempre di nuovi continuando a camminare, mai fermandoci. Viene richiesta una forza che ci può sembrare eccessiva, ma è necessaria: proseguire con la nostra vita è l’unica cosa da fare, e spesso delle frasi di incoraggiamento sulla forza di andare avanti ci possono essere d’aiuto. Rileggetele più volte se necessario, o inviate queste frasi sulla vita a chi ne ha bisogno, sarà sempre un dono gradito, una dimostrazione di vicinanza in un momento buio.

La vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. (James Joyce)

La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. (Oscar Wilde)

La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. (Mahatma Gandhi)

Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei! Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un’opera di teatro, ma non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l’opera finisca priva di applausi. (Charlie Chaplin)

Dimentica le sconfitte di ieri, ignora i problemi di domani. Vivi oggi, facendo di questo giorno il migliore dell’anno. (Og Mandino)

Non scoraggiarti. È sempre l’ultima chiave quella che apre la serratura. (Paulo Coelho)

Tutto andrà bene alla fine. Se non va bene, allora non è la fine. (John Lennon)

Trasforma sempre una situazione negativa in una situazione positiva. (Michael Jordan)

Solo chi rischia di andare troppo lontano avrà la possibilità di scoprire quanto lontano si può andare. (Thomas Stearns Eliot)

In tre parole posso riassumere tutto quello che ho imparato sulla vita: si va avanti. (Robert Lee Frost)

C’è un cuore di riserva, anche nei giorni più stanchi e desolati. Lo riconosci quando sorride e ti dice di andare avanti. (Fabrizio Caramagna)

Non importa se vai avanti piano, l’importante è che non ti fermi. (Confucio)

L’unico modo per andare avanti è andare avanti. Dire ‘lo posso fare’ anche quando sai che non puoi. (Stephen King)

È possibile andare avanti, non importa quanto questo possa sembrare impossibile. (Nicholas Sparks)

Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: ciò che conta è il coraggio di andare avanti. (Winston Churchill)

Devi andare avanti, avanti, avanti… senza rimpiangere quello che ti sei lasciato dietro, perché, se è rimasto dietro, significa che non voleva accompagnarti nel tuo viaggio. (Giulia Carcasi)

Non guardate indietro. Ci siete già stati. (Anonimo)

Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo, ma chiunque può andare avanti e decidere il finale. (Karl Barth)

Viaggiare! Perdere paesi! Essere altro costantemente perché l’anima non abbia radici! Andare avanti, inseguire l’assenza di avere un fine e dell’ansia di raggiungerlo. (Fernando Pessoa)

Il segreto per andare avanti è iniziare. (Sally Berger)

Frasi sull'essere positivi

Il pensiero positivo mette in moto il mondo: non ci rendiamo conto quanto una frase, una dedica, uno stimolo, possano direzionare le nostre giornate, e renderle migliori quando sono basate sul bene. Sono tanti gli scrittori e i saggi che hanno condiviso frasi belle sull’essere positivi, dei veri mantra per superare le avversità, piccole e grandi che siano, e per imparare a vedere il bicchiere sempre mezzo pieno.

Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduto. (Dr. Seuss)

Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore. (Italo Calvino)

L’unico modo per andare avanti nella vita è di viverla ridendoci sopra. Voi potete ridere o piangere. Io preferisco ridere. Piangere mi fa venire il mal di testa. (Marjorie Pay Hinckley)

Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili. (Tarun Tejpal)

Non lasciarti trascinare dalle paure nella tua mente. Lasciati guidare dai sogni nel tuo cuore. (Roy T. Bennett)

Inizia ogni giorno con un pensiero positivo e un cuore grato. (Roy T. Bennett)

Coltivate sempre pensieri positivi, l’entusiasmo non può fiorire in un terreno pieno di paura. (Napoleon Hill)

Un atteggiamento davvero positivo può fare miracoli e aggiungere anni alla tua vita, ali ai tuoi passi, luce nei tuoi occhi. (Fabrizio Caramagna)

Sii consapevole. Sii grato. Sii positivo. Sii vero. Sii gentile. (Roy T. Bennett)

Nessun giorno è uguale all’altro, ogni mattina porta con sé un particolare miracolo, il proprio momento magico, nel quale i vecchi universi vengono distrutti e si creano nuove stelle (Paulo Coelho)

Se credi che puoi, sei già a metà strada. (Theodore Roosevelt)

L’ottimismo è una calamita della felicità. Se rimani positivo, le cose buone e le persone buone saranno attratte da te. (Mary Lou Retton)

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

Se oggi non sai da dove iniziare, inizia con un pensiero positivo ed un sorriso. (Anonimo)

Tieni il viso rivolto sempre verso il sole e le ombre cadranno dietro di te. (Proverbio maori)

I problemi non finiscono mai, ma neanche le soluzioni. (Paulo Coelho)

Per essere felici bisogna allenarsi tutti i giorni. (Alberto Casiraghy)

Sorridi: lascia che tutti sappiano che oggi sei più forte di ieri. (Anonimo)

La differenza tra una pietra di inciampo e un trampolino di lancio è come lo si usa. (Anonimo)

Non sei mai troppo vecchi per fissare un altro obiettivo o per sognare un nuovo sogno. (C.S. Lewis)

Siate realisti: chiedete l’impossibile. (Albert Camus)

Se puoi cambiare idea, puoi cambiare la tua vita. (William James)

Scegli di essere positivo, ci si sente meglio. (Dalai Lama)

Essere positivi è come salire su una montagna. Essere negativi è come scivolare giù da una collina. (Anonimo)

La felicità capita per caso, coltivando pensieri positivi. (Thomas Montasser)

Se sei positivo, vedrai opportunità anziché ostacoli. (Widad Akrawi)

Non tutti i giorni possono essere buoni, ma c’è qualcosa di buono in ogni giorno. (Alice Morse Earle)

Mira alla luna, anche se la manchi atterrerai tra le stelle. (Anonimo)

Un grande atteggiamento diventa un grande giorno che diventa un grande mese che diventa un grande anno che diventa una grande vita. (Mandy Hale)

Il pensiero positivo è più di un semplice slogan. Cambia il modo in cui ci comportiamo. Io credo fermamente che quando sono positivo, non solo questo mi rende migliore, ma rende migliori anche quelli che mi circondano. (Harvey Mackay)

Più nutri la tua mente con pensieri positivi, più attiri grandi cose nella tua vita. (Roy T. Bennett)

Aforismi sulla vita

L’essere forti nella vita è importante per godercela a pieno: il dono più grande, la vita stessa, è spesso messo alla prova e, di conseguenza, il nostro umore ne risente, anche per gli impedimenti più semplici. Ci fermiamo mai a pensare quanto siamo fortunt* per il semplice fatto di essere vivi? Per dare significato alle nostre giornate, per avere una marcia in più, per ricaricarci quando le cose non vanno, ecco degli aforismi sulla vita che cambieranno la nostra prospettiva.

La vita può essere capita solo all’indietro ma va vissuta in avanti. (Soren Kierkegaard)

La vita non è acquistare e avere, ma dare e essere. (Kevin Kruse)

Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere. (Dalai Lama)

Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono. Lo scopo della vita è quello di regalarlo. (Pablo Picasso)

Tra venti anni non sarete delusi dalle cose che avete fatto ma da quelle che non avete fatto. Levate dunque l’ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele. Esplorate. Sognate. Scoprite. (Mark Twain)

Si vive una volta sola. Ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. (Mae West)

Balla come se nessuno stesse guardando, ama come se nessuno ti avesse mai ferito, canta come se nessuno stesse ascoltando, vivi come se il paradiso fosse sulla terra. (William W. Purkey)

La vita si restringe o si espande in proporzione al coraggio di ciascuno. (Anaïs Nin)

Non si può scegliere il modo di morire. O il giorno. Si può soltanto decidere come vivere. Ora. (John Baez)

Ricordati che l’uomo non vive altra vita che quella che vive in questo momento, né perde altra vita che quella che perde adesso. (Marco Aurelio)

Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)

Si hanno due vite. La seconda comincia il giorno in cui ci si rende conto che non se ne ha che una. (Confucio)

La vita è splendida come un diamante, ma fragile come il vetro. (GK Chesterton)

Sogna ciò che ti va; vai dove vuoi; sii ciò che vuoi essere, perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. (Paulo Coelho)

La vita è breve. Perdona in fretta, bacia lentamente, ama davvero, ridi sempre di gusto e non pentirti mai di qualsiasi cosa ti abbia fatto sorridere, oppure piangere. (Sergio Bambarén)

La vita è un vaso invisibile e tu sei ciò che vi getti dentro. Getta invidia, insoddisfazione e cattiveria e traboccherà ansia. Getta gentilezza, empatia e amore e traboccherà serenità. (Fabrizio Caramagna)

La vita è un mistero da vivere, non un problema da risolvere. (Osho)

La vita è dentro. E tutti che si ostinano a cercarla fuori. (Ninfeaselvatica, Twitter)

La vita è fatta di rarissimi momenti di grande intensità e di innumerevoli intervalli. La maggior parte degli uomini, però, non conoscendo i momenti magici, finisce col vivere solo gli intervalli. (Friedrich Nietzsche)

La vita siete voi stessi, e se la vita è difficile da sopportare è perché è molto difficile sopportare se stessi. (Carl Gustav Jung)

La vita è un’autostrada a senso unico di marcia, impossibile invertire o tornare indietro, folle sarebbe accelerare. (Sergio Leone)

Accadono cose che sono come domande. Passa un minuto, oppure anni, e poi la vita risponde. (Alessandro Baricco)

La vita sarebbe tragica se non fosse divertente. (Stephen Hawking)

Diffidate delle persone che puzzano di perfezione, perché la vita è fatta di sbagli e di ferite. (Anna Magnani)

La vita è come la musica; deve essere composta con orecchio, sentimento, ed istinto, non con le regole. (Samuel Butler)

“Abbi cura di godermi, esplorarmi, proteggermi. Non capiterò una seconda volta” mi disse la vita. (Fabrizio Caramagna)

I due giorni più importanti della vita sono quello in cui sei nato e quello in cui capisci perché. (Mark Twain)

Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste, ecco tutto. (Oscar Wilde)

È importante aggiungere più vita agli anni, non più anni alla vita. (Anonimo)

La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi. (Danny Kaye)

La vita non si misura attraverso il numero di respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. (Maya Angelou)

C’è una sola felicità nella vita: amare ed essere amati. (George Sand)

Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso. (Fëdor Dostoevskij)

Frasi sul coraggio

Per essere forti nella vita, alle volte, ci vuole coraggio, una virtù che scopriamo di avere solo in momenti difficili della nostra vita. Il coraggio non è necessariamente legato a un atto eroico, anzi, in questo caso parliamo proprio della capacità di affrontare anche gli avvenimenti più quotidiani che, per i motivi più disparati, ci sembrano impossibili da superare. Questa spinta è un qualcosa che viene dal cuore, e che è necessaria per essere noi stess*, per superare un dolore, per tornare alla vita normale. Vediamo le frasi più belle sul coraggio.

Ci vuole un sacco di coraggio per mostrare i tuoi sogni a qualcun altro. (Erma Bombeck)

Il coraggio non è semplicemente una delle virtù ma la forma di ogni virtù. (CS Lewis)

Essere diversi non è una cosa né buona né cattiva. Significa semplicemente che sei abbastanza coraggioso da essere te stesso. (Albert Camus)

L’atto più coraggioso è ancora di pensare per se stessi. A voce alta. (Coco Chanel)

Solo i coraggiosi sanno come perdonare. Un vile non ha mai perdonato: non è nella sua natura. (Laurence Sterne)

Il vero coraggio consiste nell’essere coraggiosi proprio quando non lo si è. (Jules Renard)

A volte nella vita devi avere il coraggio di scrivere la tua storia. (Danzer)

Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo. (Giacomo Leopardi)

Ho imparato che il coraggio non è la mancanza di paura, ma la vittoria sulla paura. L’uomo coraggioso non è colui che non prova paura, ma colui che sconfigge questa paura. (Nelson Mandela)

Coraggio non vuol dire avere la forza di andare avanti, ma di andare avanti anche quando non si ha nessuna forza. (Theodore Roosvelt)

Il coraggio è quello che serve per alzarsi e parlare, il coraggio è anche quello che serve per sedersi e ascoltare. (Winston Churchill)

Nascita e morte son le due più nobili manifestazioni di coraggio. (Khalil Gibran)

Il mestiere mi ha insegnato che la cosa più difficile e improbabile è proprio cambiare. Eppure, la ricerca della felicità non risiede nel conservare, ma nel coraggio di modificare il corso degli eventi. (Paolo Crepet)

Il vero significato del coraggio è avere paura, e poi, con le ginocchia che tremano e il cuore che batte, fare comunque il salto. (Oprah Winfrey)

Tieni per te le tue paure, ma condividi con gli altri il tuo coraggio. (Robert Louis Stevenson)

Se non ti arrampichi, non puoi cadere. Ma vivere tutta la vita sul terreno non ti darà gioia. (Anonimo)

Il coraggio è fatto di paura. (Oriana Fallaci)

Il coraggio non sempre ruggisce. A volte il coraggio è la vocina alla fine del giorno che dice: "proverò di nuovo domani". (Mary Anne Radmacher)

Il coraggio non può essere contraffatto, è una virtù che sfugge all’ipocrisia. (Honoré de Balzac)

Al mondo non c’è coraggio e non c’è paura, ci sono solo coscienza e incoscienza. La coscienza è paura, l’incoscienza è coraggio. (Alberto Moravia)

I nostri dubbi sono dei traditori che ci fanno spesso perdere quei beni che pur potremmo ottenere, soltanto perchè non abbiamo il coraggio di tentare. (William Shakespeare)

È normale che esista la paura, in ogni uomo, l’importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti. (Paolo Borsellino)

Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di correre dei rischi? (Vincent van Gogh)

Non lasciamo che il rumore delle opinioni altrui offuschi la nostra voce interiore. E, cosa più importante di tutte, dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare. Tutto il resto è secondario. (Steve Jobs)

Si potrebbe fissare un prezzo per i pensieri. Alcuni costano molto altri meno. E con che cosa si pagano i pensieri? Credo con il coraggio. (Ludwig Wittgenstein)

Quando si perde la ricchezza, non si perde nulla; quando si perde la salute, si perde qualcosa; quando si perde il coraggio, si perde tutto. (Billy Graham)

Il coraggio è di due specie: quello fisico davanti al pericolo personale, e quello che occorre avere di fronte alle responsabilità, sia verso il potere superiore di una qualsiasi forza esterna, sia verso la propria coscienza. Riuniti, essi costituiscono il coraggio perfetto. (Karl von Clausewitz)

Il coraggio è più spesso il risultato della disperazione che della speranza; nel primo caso non abbiamo nulla da perdere, nel secondo tutto da guadagnare. (Diane de Poitiers)