L eggiamo insieme le più belle frasi erotiche, per riaccendere la fiamma della passione e ravvivare la vita di coppia.

Frasi erotiche

L’amore non è solo un puro sentimento, ma anche erotismo e passione sensuale. Ed è importante viverlo appieno, per provare emozioni forti e indimenticabili, come impresse a fuoco sulla pelle. Ecco alcune frasi erotiche per stimolare la fantasia e riaccendere la passione in coppia. Condividile con il tuo partner, per momenti di pura sensualità.

Frasi erotiche e sensuali

Vuoi riaccendere la fiamma della passione? Ecco le più belle frasi erotiche tratte da romanzi famosi, citazioni che ti faranno scorrere un brivido sulla pelle. Sono perfette da sussurrare all’orecchio del tuo amante, per vivere un’emozione incredibile.

Lo guardo e il mio corpo reagisce come mai prima d’ora, anche in preda alla passione. Lo guardo e inizio a soffrire così profondamente che ci vuole tutto quello che posso per pensare, respirare, parlare. È come la fiamma più luminosa e ci vuole tutto in me per resistere al suo richiamo. (D.L. Hess)

Eravamo una galassia che esplodeva in un milione di pezzi, creando un mondo completamente nuovo, mentre ci scontravamo l’una contro l’altro sulla morbida superficie del suo materasso, una nuvola nell’oscurità, i nostri corpi finalmente cadevano insieme come pioggia. (Emme Rollins)

Avvicinati per baciarmi in tutti i punti in cui il dolore è il più speciale. (Sanober Khan)

Se avesse detto che il suo abbraccio andava oltre l’abbraccio, tanto che alla fine i suoi contorni erano confusi, tanto che la nostra carne scomparve, tanto che abbiamo perso il respiro divorati lei e io dalla stessa bocca insanguinata e insaziabile. (Mircea Eliade)

Le mie labbra sulle tue potrebbero dirti di più di tutte le mie parole claudicanti. (Margaret Mitchell)

Ci ritroviamo l’una nelle braccia dell’altro, con gli occhi chiusi e le dita aperte, e tutti i colori del mondo passano attraverso i nostri corpi come fili di fuoco. (Marge Piercy)

Quella notte in cui mi hai baciato, ti ho lasciato una poesia tra le labbra e puoi sentirne i versi ogni volta che respiri. (Andrea Gibson)

Non c’è spazio nel mio corpo per nient’altro che te. Le mie braccia ti amano, le mie orecchie ti adorano, le mie ginocchia tremano di cieco affetto. (William Goldman)

La prossima volta che ti vedrò ti coprirò d’amore, di carezze, di estasi. Voglio saziarti di tutte le gioie della carne fino a che tu svenga e muoia. Voglio che tu sia sorpresa da me, e che confessi a te stessa che non avresti mai sognato trasporti come questi. Quando sarai vecchia, voglio che ti ricordi di queste poche ore, voglio che le tue ossa asciutte vibrino di gioia mentre pensi ad esse. (Gustave Flaubert)

Eros afferra e scuote la mia anima come il vento sulla montagna scuote le querce secolari. (Saffo)

Frasi per sedurre

Bastano poche parole per stuzzicare la fantasia del tuo partner e vivere una serata speciale. Ecco alcune frasi ricche di passione, per instaurare un gioco di seduzione e accendere il desiderio della persona che ami. Potrai leggerle assieme al tuo lui, per momenti di erotismo indimenticabili.

Permettimi di dipingere le tue labbra con le stelle, così non avrò bisogno di andare anni luce ogni notte per baciarle. (Samba Shiva Thadavarthi)

Averla qui a letto con me, mentre mi respira addosso, con i suoi capelli nella mia bocca – lo considero una sorta di miracolo. (Henry Miller)

Celami in te, dove cose più dolci sono celate, fra le radici delle rose e delle spezie. (Algernon Charles Swinburne)

Non riesco più a pensare ad altro che a te. Mio malgrado, la mia immaginazione mi porta da te. Ti afferro, ti bacio, ti accarezzo, mille delle carezze più amorose si impossessano di me. (Honoré de Balzac)

Solo con gli occhi poteva dare questa risposta, questa risposta assolutamente erotica, come se lì tremassero onde febbrili, pozze di follia, qualcosa di divorante che potrebbe leccare un uomo dappertutto come una fiamma, annientarlo, con un piacere mai conosciuto prima. (Anais Nin)

Vieni, lasciati baciare e ti dirò parole senza parlare, lasciati toccare e ti trasmetterò sensazioni guardandoti negli occhi. (Ejay Ivan Lac)

Quelle dolci labbra. Mio Dio, potrei baciare quelle labbra tutta la notte. Le cose buone arrivano a colore che aspettano. (Jess C. Scott)

Un’arancia sul tavolo, il tuo vestito sul tappeto e nel mio letto tu, dolce dono del presente, frescura della notte, calore della mia vita. (Jacques Prévert)

Ho fame della tua bocca, della tua voce, dei tuoi capelli / E vado per le strade senza nutrirmi, silenzioso / Non mi sostiene il pane, l’alba mi sconvolge / Cerco il suono liquido dei tuoi piedi nel giorno / Sono affamato del tuo riso che scorre / Delle tue mani color di furioso granaio / Ho fame della pallida pietra delle tue unghie / Voglio mangiare la tua pelle come mandorla intatta / Voglio mangiare il fulmine bruciato nella tua bellezza / Il naso sovrano dell’aitante volto / Voglio mangiare l’ombra fugace delle tue ciglia / E affamato vado e vengo annusando il crepuscolo / Cercandoti, cercando il tuo cuore caldo / come un puma nella solitudine di Quitratúe. (Pablo Neruda)

Frasi passionali

La passione è quella scintilla che dà fuoco all’amore: fai in modo che non manchi mai, per una vita di coppia entusiasmante e soddisfacente. E se in qualche momento sembra poter venire meno, ecco qualche splendida frase dall’eros incontenibile, per ravvivare la vostra relazione.

Aveva un sapore dolce, come le arance, il sole liquido nella mia bocca mentre ci baciavamo, le nostre lingue che giocavano insieme. (Selena Kitt)

L’ho guardata. Le sue labbra erano proprio di fronte a me. Le labbra che avevo baciato mentre le davo l’acqua. E ancora una volta quelle labbra sembravano cercarmi. Leggermente socchiuse, con i bellissimi denti bianchi appena visibili. Potevo ancora sentire la sua lingua morbida, che avevo toccato leggermente mentre le davo l’acqua. Trovavo difficile respirare e non riuscivo a pensare. Il mio corpo bruciava. Lei mi vuole, ho pensato. E io la voglio. (Haruki Murakami)

Abbracciati, innamorati, avvinghiati, come amorevoli edere alla faccia del tempo, dei giorni, di quello che sarà dei venti. (Federico Moccia)

Scoprì che il piacere dei sensi non consiste, come aveva sempre creduto, in un atto unico. La sensualità può rivelarsi in ogni gesto, nel modo di accendere una sigaretta, di sbucciare una mela. (Violet Keppel Trefusis)

Pascola sulle mie labbra; e se quelle colline saranno asciutte, vaga più in basso, dove sono le fontane del piacere. (William Shakespeare)

Amore, fuoco una volta mi trasse con un sol, lungo bacio tutta l’anima di tra le labbra, così come il sole beve la rugiada. (Alfred Tennyson)

Le fece scivolare un braccio intorno alla vita e la attirò a sé con una forza inflessibile. Era stata inequivocabilmente afferrata. (Elizabeth SaFleur)

“Passione”: una parola che racchiude tanti sentimenti. Lo sento quando ci tocchiamo; lo sento quando ci baciamo; lo sento quando ti guardo. Perché tu sei la mia passione, il mio unico vero amore. (S. Richardson)

C’è questo posto in me dove riposano ancora le tue impronte digitali, i tuoi baci ancora indugiano e i tuoi sussurri echeggiano dolcemente. È il luogo in cui una parte di te sarà per sempre parte di me. (Gretchen Kemp)

Non posso lasciare che mi bruci, né posso resisterti. Nessun semplice essere umano può stare in mezzo al fuoco e non essere consumato. (A.S. Byatt)