G raffianti, passionali, pungenti: ecco una raccolta delle frasi di Elodie, tratte dalle sue canzoni e in grado di restituire con forza alcuni dei sentimenti più forti del mondo

Perché abbiamo deciso di raccogliere le frasi di Elodie? La vera domanda sarebbe perché no: forte, determinata, dal cuore e dall'anima enorme, questa cantante è riuscita nell'intento di partire dal niente per arrivare a essere una delle voci più straordinarie dell'attuale panorama musicale italiano (e scusate se è poco).

Elodie si è evoluta ed è cresciuta in maniera sensibile ed esponenziale da quando ha lasciato una vita complicata per inseguire il suo sogno di cantare. Da allora ha scritto dei testi pieni di significato, che lasciano il segno grazie al mix di sentimenti che lei continua a restituire. Partiamo con un piccolo elenco per poi scendere nel dettaglio:

Ingoio la tua assenza e le tue mani non le sento più (Verrà da sè);

Disegnerò nel cielo quello che non vedi. Raccontami ogni cosa, tranne i tuoi segreti (Guaranà);

Ci sono cose che non passano di mente, ci sono uomini che non valgono niente. (Giorni spensierati);

Questo cuore è un manicomio, cosa c'era nel bicchiere? (Lontano);

Quanto costa la paura di non essere un vincente (L'imperfezione della vita);

Non ho più parole tutto ha perso ogni colore, ti prego di lasciarmi andare e poi ti prego di restare (Tutto questo);

Lo sai che non so perdere ma forse tu mi perderai (Amore avrai);

Qual è il modo per difenderti e tenerti più lontana dalle tue grandi paure, ti eviterei certe salite suggerendoti pianure (Un'altra vita);

Però si vede il mare, non stiamo così male/corriamo forte sopra le paure, il panico per mandare tutto al diavolo/ senza nessun perché (Pazza Musica);

E ricomincia la guerra delle spunte blu/si è fatto tardi e mi sa che non esco più (Pensare male);

Vado a ballare da sola/e non mi ferma più niente quando l'anima suona (Vado a ballare da sola).

Frasi di Elodie sull'amore

Sarebbe davvero un errore non raccogliere tra le frasi di Elodie anche quelle sull'amore. La cantante ha un modo estremamente intenso di parlare di questo sentimento, riuscendo non solo a esaltarlo, ma anche a mostrarne con estrema sapienza tutte le debolezze e le sfumature più "oscure", trattando argomenti come ossessione, sessualità e legami inscindibili.

In mezzo a questo temporale baciami, prima che il sogno si allontani (La bellezza del mondo);

Non c'è amore quando ci si arrende/quando sopportarsi è sufficiente/ quando un bacio ormai non sa di più che niente (Semplice);

Quello che sei lo difenderò, perché sei l’unica cosa che ho (Una strada infinita)

L’amore è solo un cerchi/che non si chiude mai/a volte dura un giorno/a volte non finisce mai (Amore Avrai);

Passiamo il resto della vita assieme questa sera/la vita è stare con te a letto, tutto il resto è attesa (Niente canzoni d'amore);

Un sorso e passa la paura/due cuori sopra l'atmosfera/com'è bella la vita/anche quando fa male, quando ti frega (Apposta per noi);

Voglio ancora ammalarmi d'amore io, perché so che lo so fare (La mia strada verso il sole);

Siamo satelliti di uno stesso pianeta/adesso tutto è più semplice/adesso tutto è normale (Amarsi basterà);

Occhi chiusi, tutto che gira, la tua bocca luccica/luce brilla nella pupilla, il tuo sguardo domina (A fari spenti);

Le frasi più iconiche di Elodie

Ma Elodie non è soltanto una cantante, è anche una donna che, come abbiamo già detto, ha una forza straordinaria. Nelle numerose interviste lasciate nel corso del tempo, ha più volte pronunciato delle frasi iconiche su diversi argomenti, lasciando il segno ed esponendosi anche su argomenti che possono sembrare spinosi. Ecco alcuni esempi:

Vengo da una borgata romana, dove ci sono anche persone arrabbiate e demoralizzate. Io ero una di quelle.

Cado sempre negli stessi errori. Poi mi capita di essere al tempo stesso intransigente e indulgente con me stessa, credo sia il bello e il brutto del mio carattere: mi riconosco nei miei errori, e quindi mi odio, ma poi mi voglio di nuovo bene;

Non bisogna sempre sentirsi all'altezza delle cose, l'importante è avere il coraggio di farle.

Quando decidi di dare tutto a un’altra persona è il momento in cui ti annulli, ti annienti.

Io in questo momento provo tanto amore e non mi interessa come poi si trasformerà, ma so di esserne più cosciente. Quando le cose sono difficili, sono cose per gli adulti. Certe volte scappi, ma io l’ho già fatto nella mia vita, questa volta ho deciso che voglio essere adulta e fare quello che veramente sento e non quello che è più semplice.

Sono coatta. Ho spaccato telefonini e mani. Tu non ti devi permettere di pensare che perché sono lì sopra allora mi puoi toccare o io poi verrò a casa con te. La borgata mi è servita molto da questo punto di vista.

Non capisco chi ha paura della verità. Ma di che cosa avete paura? Non vi spaventa di più non sapere chi è una persona, che cosa ha in testa? A me sì.

Il mio corpo è manifesto artistico e politica, questo deve essere un corpo. Ognuno e soprattutto le donne devono avere la libertà si mostrare il proprio corpo come vogliono.

Credo che oggi come ieri più che mai serva proprio l’educazione come atto d'amore e quello di cui sono orgogliosa è che comunque, al di là di tutto, e da dove sono cresciuta ho dei bei valori.

Molti uomini hanno paura e vogliono dominarci, controllarci, difenderci. Come se fossimo la loro proprietà. Io non voglio essere difesa, voglio essere compresa. Non voglio essere giudicata, voglio essere ascoltata. Perché quello che sono vale, ci ho messo tanti anni per essere quella che sono oggi e sono orgogliosa di me.

Probabilmente c'è chi è spaventato dalla sicurezza di una donna. L'uomo da sempre cerca di gestire la donna, di renderla un oggetto da controllare. Se riusciamo a togliere il controllo riusciamo a instaurare un dialogo. Io faccio quello che posso con i miei strumenti, con il mio modo di vivermi e farlo in libertà, anche se questo dovesse sembrare sbagliato per qualcun altro, ma se è giusto per me significa che sono libera.

Mi piace l'idea di essere libera di esprimermi e giocare, in questo momento storico poi mi sembrava doveroso sfogarmi.

Le frasi più belle da Ok Respira

Concludiamo con quello che è l'ultimo lavoro di Elodie: Ok. Respira. Si tratta del quarto album in studio, che comprende la canzone Due (con cui la cantante si è presentata al al 73º Festival di Sanremo) e che ha visto partecipare altri autori di spicco come Elisa, Mahmood, Federica Abbate, Joan Thiele e Tropico. Ok Respira è forse l'album più particolare e significativo di Elodie, perché la stessa cantante ha dichiarato che «ha dentro tutto». E, diciamolo pure, si vede!

Me l'hai detto tu che tutto torna uguale (Purple in The Sky);

I tuoi occhi come i miei vengono dal niente/ma nel buio fanno la luce di un diamante (Danse La Vie);

Voglio solo stare in pace nel disordine (Strobo);

Sapessi dirti basta ma il cuore danza (Due);

Faccio tutto ciò che voglio del mio corpo/non mi giudicare se perdo il controllo (Ok Respira);

Stare con te è facile, quasi come aprire la finestra/le sere d'estate/farsi accarezzare il viso da quel vento caldo/a mezzanotte fare il bagno (Bagno a mezzanotte);

Mi cerchi ma facciamo finta di essere distanti/ma più ci proviamo, più ci ritroviamo negli altri (Boy Boy Boy);

Tutto ciò che provo è un letale naufragare/passa un'altra notte e non so cosa mi resta (Tribale);

Come si fa a sorridere con te, come se fossi l'amica più grande? (Apocalisse);

Non mi interessa se non so dove sei/se non riesco neanche a dirti chi siamo/vorrei soltanto che mi porti per mano/lontano, lontano (Vertigine);

Io troppo veloce e tu troppo lento/dimmi che per te non sarò mai una come cento (Una come cento);

Prometterò che il sole sorge sempre anche se poi non brucia (Proiettili - Ti mangio il cuore);