L 'amica geniale e non solo: vi presentiamo le frasi più belle tratte dai romanzi di Elena Ferrante, la scrittrice misteriosa

Originaria di Napoli, Elena Ferrante è una scrittrice amatissima in tutto il mondo. Le frasi di Elena Ferrante sono l’ideale per scoprire la bellezza e la magia delle opere di questa autrice avvolta nel mistero. Il suo infatti è uno pseudonimo e nessuno conosce la sua vera identità.

Frasi di Elena Ferrante sulle relazioni

Le opere di Elena Ferrante narrano le vicende di persone comuni per questo è facilissimo immedesimarsi. Il successo internazionale di questa scrittrice è legato senza dubbio alla quadrilogia de L’Amica Geniale che parla di relazioni, crescita, ma soprattutto amicizia.

Esistere è questo pensai, un sussulto di gioia, una fitta di dolore, un piacere intenso, vene che pulsano sotto la pelle, non c’è nient’altro di vero da raccontare.

Nelle favole si fa come si vuole. Nella realtà si fa come si può.

Il futuro, da un certo punto in poi, è solo necessità di vivere al passato.

Persa un’occasione non se ne danno altre. Se non c’ è due senza tre, c’è uno senza due.

Le parole vanno raramente al posto giusto, e solo per un tempo brevissimo. Per il resto servono a parlare a vanvera, come adesso. O a fingere che sia tutto sotto controllo.

La vita è leggera, non bisogna permettere a nessuno di renderla greve.

Penso che la bellezza sia un inganno. Come il mare in un giorno sereno. O come un tramonto. O come il cielo di notte. È cipria passata sopra l’orrore: se la si toglie, restiamo soli col nostro spavento.

Frasi di Elena Ferrante sugli uomini

Femminista e grande pensatrice, Elena Ferrante nei suoi libri ci racconta la lotta delle donne per superare il maschilismo imperante e per superare gli ostacoli che vengono posti da un mondo prettamente maschile. “Le donne – ha svelato in un’intervista rilasciata al The Guardian - vivono in perenne contraddizione e affrontano fatiche insostenibili. Tutto, davvero tutto, è stato codificato in base ai bisogni maschili: persino la nostra biancheria intima, le pratiche sessuali e la maternità… Persino oggi, dopo un secolo di femminismo, noi donne non possiamo essere pienamente noi stesse. Per questo mi sento vicina a tutte le donne per una ragione o per l’altra e mi riconosco nella migliore e nella peggiore”.

Vuoi bene per tutta la vita a persone che non sai mai veramente chi sono.

Mi ero innamorata di Mario, da ragazza, ma avrei potuto innamorarmi di chiunque altro, un corpo a cui finiamo per attribuire chissà quali significati. Un lungo brano di vita insieme, pensi che sia l’unico uomo con cui puoi stare bene.

Io non mi innamorerò mai di nessuno e non scriverò mai mai mai una poesia. - Ma gli altri si innamoreranno di te. - Si andranno a fidanzare con un’altra, proprio come ha fatto Enea, che alla fine si è messo con la figlia di un re.

Dentro ciò che è piccolo c’è qualcosa di ancora più piccolo che vuole schizzare fuori. E fuori di ciò che è grande c’è qualcosa di ancora più grande che lo vuole tenere prigioniero.

I libri si scrivono per farsi sentire, non per stare zitti. Non si scrive tanto per scrivere: si scrive per fare male a chi vuol far male.

Non ci sono gesti, parole, sospiri che non contengano la somma di tutti i crimini che hanno commesso e commettono gli esseri umani.

Se non c’è amore, non solo inaridisce la vita delle persone, ma anche quella delle città.

Le frasi su Napoli

Napoli è la città del cuore di Elena Ferrante. Il luogo in cui è nata e dove ha ambientato i suoi romanzi, fra amicizie nate nei vicoli, scorci indimenticabili e tradizioni. Una Napoli verace, vivida e straordinaria tutta da scoprire.

"Napoli è un paradiso; in esso si incrociano tutte le sfumature dell'inferno."

"La città si dispiegava intorno a me con la sua bellezza crudele, tanto affascinante quanto spaventosa."

"Il Vesuvio dormiente sovrastava la città, un costante promemoria della furia che giace sotto la superficie."

"Le strade di Napoli sono libri viventi, raccontano storie di gioia e sofferenza, amore e vendetta."

"Napoli ha il colore del mare e del cielo, si confondono all'orizzonte in un abbraccio che racchiude tutta la città."

"Qui, ogni angolo di strada ha un'anima, un respiro che puoi sentire se ascolti con attenzione."

"A Napoli, il passato non è mai veramente passato; è sempre lì, a un passo da te, pronto a riemergere."

"La città ti avvolge come un abito stretto, da cui non vuoi liberarti nemmeno quando ti soffoca."

"Le voci di Napoli sono una musica incessante; risate, grida, sussurri si intrecciano in una melodia senza fine."

"Napoli mi ha insegnato che la bellezza può nascere anche dal dolore, che dalla rovina può sorgere la speranza."

Frasi di Elena Ferrante sull'amicizia

L’amicizia è un elemento essenziale nei romanzi di Elena Ferrante. L’Amica Geniale, non a caso, racconta la storia di due amiche: Elena Greco, soprannominata Lenù e Raffaella Cerullo, detta Lila. Le due sono cresciute in un quartiere povero che si trova alla periferia di Napoli ed entrambe si oppongono a un ambiente in cui la donna viene spesso considerata inferiore rispetto all’uomo. Lo fanno cercando di crescere, studiare e cambiare, aiutandosi l’un l’altra, ma anche sperimentando le rispettive differenze.

Tu sei la mia amica geniale, devi diventare la più brava di tutti, maschi e femmine.

Segno che forse Lila aveva ragione: la gente di quella risma bisognava combatterla conquistandosi una vita superiore, di quelle che loro non potevano nemmeno immaginare.

Mi lasciava portandosi via tutto quel tempo, tutte quelle energie, tutte quelle fatiche che gli avevo regalato, di punto in bianco.

La maturità consisteva nell’accettare la piega che aveva preso l’esistenza senza agitarsi troppo, tracciare un solco tra prassi quotidiana e acquisizioni teoriche, imparare a vedersi, a conoscersi in attesa di grandi cambiamenti.

Forse devo cancellare Lila da me come un disegno sulla lavagna, pensai, e fu, credo, la prima volta. Mi sentivo fragile, esposta a tutto, non potevo passare il mio tempo a inseguirla o a scoprire che lei mi inseguiva, e nell’un caso e nell’altro sentirmi da meno.