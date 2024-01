H ai deciso di voltare pagina e non sai come chiudere il vecchio capitolo della tua vita? Ecco alcune frasi di allontanamento che potranno aiutarti.

Frasi di allontanamento

A volte bisogna imparare a dire addio, prima di poter voltare pagina e pensare ad un nuovo inizio. Che si tratti di un’amicizia tradita, di un amore che ha ormai perso la sua fiamma o di una situazione che fa soffrire, non c’è un modo universalmente giusto per distaccarsi in un batter d’occhio, e soprattutto senza lasciare una cicatrice. Ecco alcune frasi di allontanamento per trovare la forza di fare ciò che è più giusto.

Frasi sul distacco

Devi lasciar andare qualcuno (o qualcosa) e stai soffrendo? La sensazione di allontanamento può essere difficile da gestire, ma queste profonde frasi sul distacco potranno aiutarti a guarire, cicatrizzando la ferita. Leggiamole insieme.

L’oceano separa la terra, non le anime. (Munia Khan)

L’assenza fisica non sempre significa assenza emotiva, molte volte più assenza fisica significa più presenza emotiva. (Bangambiki Habyarimana)

Il valore di ciò che fa parte di noi non può essere misurato finché non è già perso. (Danny Castillones Sillada)

Non legare il cuore a nessuna dimora, perché soffrirai quando te ne strapperanno via. (Rumi)

A volte l’addio è una seconda possibilità. Ti schiarisce le idee. La mancanza di qualcuno ti fa ricordare il motivo per cui avevi amato quella persona, un tempo. (Jamie McGuire)

Ogni cuore ha le sue stagioni: la primavera degli inizi, l’estate dei culmini, l’autunno degli addii, l’inverno per dimenticare tutto. (Anna Di Lollo)

Anche dopo la morte più tragica, il divorzio più meschino e la peggiore rottura, è possibile guarire con il tempo. (Itayi Garande)

A volte devi dire addio alle cose che conosci e dare il benvenuto a quelle che non conosci. (Steve McQueen)

La separazione penetra nella persona che scompare come un pigmento e la immerge in una dolce luminosità. (Boy George)

Dovendo perdere una persona carissima, chi non preferirebbe che costei muoia piuttosto che semplicemente se ne vada e riviva altrove? Si può tollerare che quella, che era tutta la vita, cessi di essere tale per noi e cominci ad esserlo per altri o per sé sola? Suppongo anche che il distacco sia tale che escluda ogni possibilità di ritorno e di ripresa. (Cesare Pavese)

Ogni inizio ha una fine. Non lasciare che l’addio ti spaventi dall’iniziare quella che potrebbe essere la migliore storia della tua vita. (Dawn Lanuza)

Andare avanti è una cosa semplice, ciò che ci lasciamo dietro è difficile. (Dave Mustaine)

Nessun distacco è più difficile di quello dalla giovinezza. È una stagione alla quale ci si abitua. (Franca Valeri)

Distacco non significa che tu non devi possedere nulla. Significa che nulla dovrebbe possedere te. (Ali Ibn Abi Talib)

Non piangere perché è finita. Sorridi perché è successo. (Dr. Seuss)

Ci sarà sempre un’altra opportunità, un’altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. Per ogni fine c’è un nuovo inizio. (Antoine de Saint-Exupéry)

Frasi per allontanarsi da un'amicizia

Amicizia è complicità, sostegno nei momenti difficili, condivisione: ma non sempre tutto questo dura in eterno. Quando un amico ti tradisce, il dolore è immenso. Bisogna allora imparare a dire addio, a lasciar andare chi ti ha fatto del male. Anche se sarà difficile e la cicatrice rimarrà a lungo nella tua anima. Ecco alcune frasi di addio per allontanarti da un’amicizia ormai finita.

Quanto sono fortunato ad avere qualcosa che rende così difficile dire addio. (A.A. Milne)

A volte puoi sentire qualcosa solo per la sua assenza. Per gli spazi vuoti che lascia dietro di sé. (Gayle Forman)

Fa male perché era importante. (John Green)

Quanto è strano che dopo tutto questo siamo di nuovo estranei? (Lang Leav)

Lasciar andare le persone tossiche nella tua vita è un grande passo nell’amare te stesso. (Hussein Nishah)

Le due cose più difficili da dire nella vita sono “ciao” per la prima volta e “addio” per l’ultima. (Moira Rogers)

Un’amicizia che è finita non è mai stata sincera. (San Girolamo)

Strano quanto faccia male quando un amico va via, e lascia dietro di sé soltanto il silenzio. (Pam Brown)

Gli addii ti fanno pensare. Ti fanno capire cosa hai avuto, cosa hai perso e cosa hai dato per scontato. (Tiru Ghatourey)

Immagino che anche questo faccia parte della crescita: dire addio alle cose che amavi. (Jenny Han)

Pensavo di essere più forte di una parola, ma ho appena scoperto che dirti addio è di gran lunga la cosa più difficile che abbia mai dovuto fare. (Colleen Hover)

E quando il tuo dolore sarà consolato (il tempo lenisce tutti i dolori), sarai contento di avermi conosciuto. (Antoine de Saint-Exupéry)

Sei stato mio amico. Questo di per sé è una cosa straordinaria. (E.B. White)

Forse l’unica cosa più triste che dire addio a un amico è sapere che lui non sarà mai più come ti ricordavi. (Jonny Sun)

Frasi di allontanamento in amore

Anche le storie d’amore più romantiche possono giungere al termine. E se la passione non arde più, se il tenero sentimento si è trasformato soltanto in semplice abitudine, bisogna trovare il coraggio di lasciar andare l’altro. Come fare? Ecco le più toccanti frasi di allontanamento per dire addio al partner, quando ormai le cose non funzionano più.

Non volevo darti il bacio d’addio, questo era il problema. Volevo darti il bacio della buonanotte, e c’è molta differenza. (Ernest Hemingway)

Sono soprattutto gli addii che ci uniscono e restano nella nostra memoria per sempre, anche più del primo incontro. (Mimi Novic)

Hai mai provato a tenere in mano una farfalla? Non puoi farlo. Le fai del male. Per quanto delicato cerchi di essere, togli la polvere dalle sue ali e non volerà mai più allo stesso modo. È più gentile lasciarla andare. (Susanna Kearsley)

Mi hai cambiata per sempre. E non ti dimenticherò mai. (Kiera Cass)

La pioggia fuori cadeva più velocemente e più forte mentre i ricordi mi schizzavano negli occhi. Tutto mi fa pensare a te, è così difficile dirti addio. (Joy Marino)

Abbiamo riso fino alle lacrime e ci siamo amati fino al nostro ultimo addio. Eravamo i migliori. (David Foster)

C’è amore nel trattenere e c’è amore nel lasciar andare. (Elizabeth Berg)

Quel bacio d’addio che assomiglia a un saluto, quell’ultimo sguardo d’amore che diventa la più acuta fitta di dolore. (George Eliot)

Il dolore di un duro addio è il tributo del cuore al privilegio di amare. (Beth Moore)

Dire addio è la soluzione più difficile a qualsiasi problema, ma a volte è l’unica scelta che abbiamo. (Anurag Prakash Ray)

Ecco perché la separazione è così dolorosa: non si tratta tanto di due cuori che si allontanano, ma di uno che viene fatto a pezzi. (Fulton J. Sheen)

È triste, ma a volte andare avanti con il resto della vita inizia con un addio. (Carrie Underwood)

Ogni storia di separazione è diversa, ma penso che tutti comprendiamo quell’emozione fondamentale e straziante che deriva dal dire addio, dal non sapere se rivedremo quella persona – o forse dal sapere che non la rivedremo mai più. (Luanne Rice)

Ci sono momenti in cui la vita separa alcune persone solo perché capiscano quanto siano importanti l’una per l’altra. (Paulo Coelho)

Si è sempre saputo che l’amore non conosce la propria profondità fino al momento della separazione. (Khalil Gibran)