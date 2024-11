Q uali sono le frasi da dedicare a una persona conosciuta da poco? Frasi che ci facciano esprimere quello che proviamo senza esagerazione? Eccone alcune!

Basta uno sguardo, qualche parola e bum, in un secondo si capisce che la persona che abbiamo davanti ci piace. Ci troviamo bene con lui/lei, avremmo voglia di rivederla, di coltivarci un’amicizia o qualcosa di più, fatto sta che dobbiamo trovare il modo di farglielo capire e di dirgli/le quanto sia stato bello incontrarsi. E cosa c’è di meglio che farlo con le parole giuste, con il messaggio giusto e con le giuste frasi da dedicare a una persona conosciuta da poco, che non siano troppo invadenti o esagerate ma nemmeno troppo fredde e apparentemente non sentite.

Delle frasi originali e che facciano capire a chi le riceve che per noi quell’incontro è stato piacevole, importante e che vorremmo ripeterlo il prima possibile. Insomma, delle frasi che ci assicurino una risposta e che non vengano cancellate né dal telefono e nemmeno dalla memoria di chi le riceve

Frasi di amicizia da dedicare a una persona conosciuta da poco

E se si parla di possibili frasi da dedicare a una persona conosciuta da poco e che vorremmo avere come amico/a ecco che ci si apre un ventaglio di aforismi e citazioni più o meno famose ma di sicuro impatto. Parole che fanno capire davvero quanto sia stato speciale il vostro incontro ma che non vi facciano sembrare invadenti e precipitose. Delle massime tratte da poesie, libri, lettere, film, ma che se dette al momento giusto non possono che assicurarvi un risposta. Eccone alcune.

Le belle persone si distinguono, non si mettono in mostra. Semplicemente, si vestono ed escono. Chi può, le riconosce.

Cesare Pavese

Una buona testa e un buon cuore sono sempre una combinazione formidabile.

Nelson Mandela

Alcune persone arrivano e hanno un impatto così bello sulla tua vita che riesci a malapena a ricordare com’era la vita senza di loro.

Anna Taylor

Sono le persone che incontriamo a rendere la vita degna di essere vissuta.

Guy de Maupassant

Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo.

Charles Dickens

Sette anni non basterebbero a fare in modo che certe persone si conoscano l’un l’altra, mentre per altri sette giorni sono più che sufficienti.

Jane Austen

Più le cose si conoscono, più diventano belle.

Sylvain Tesson

Le incontri per caso le persone speciali. Poi scopri che ne avevi bisogno. Poi scopri che non è un caso.

Francesca Virgulto

Ma anche frasi che vi vengono dal cuore e di cui siete gli unici autori come:

Ti voglio bene come se ci conoscessimo da una vita, è pazzesco!

Grazie di tutto, è stato bello parlare con te, è stato tutto così naturale, come se ci conoscessimo da sempre.

Mi ha fatto piacere conoscerti, è stato come ritrovare un amico/a che non sapevo di avere.

Frasi da dedicare a una persona conosciuta da poco che ci piace

Ma se quello che sentite non si tratta di amicizia ma di colpo di fulmine, ecco che le frasi da dedicare a una persona conosciuta da poco possono cambiare e diventare più dolci, cariche di emozioni e si, anche di rischio, perché dopo tutto in amore vale tutto e se non ci si butta può darsi che ci si lasci sfuggire l’occasione dalla mani.

Ecco perché, in questo caso, si può osare con frasi come:

Tu mi ricordi una poesia che non riesco a ricordare, una canzone che non è mai esistita, e un posto in cui non devo essere mai stato.

Efraim Medina Reye

I tuoi occhi dovrebbero stare al Louvre

Woody Allen

Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola

Massimo Gramellini

È difficile sederti accanto, e non baciarti.

Francis Scott Fitzgerald

Tu non lo sai ma c’è qualcuno che appena apre gli occhi la mattina ti ha già nei suoi pensieri e rimani li fino a sera fin quando i suoi occhi non si richiudono.

Goethe

E certo, se vi conoscete da poco magari la vostra frase non avrà l’effetto sperato, ma almeno saprete di averci almeno provato e il resto della storia lo scriverete solo con le parole che vi vengono dal cuore e dalle emozioni che vivrete, magari proprio con la persona che avete appena conosciuto.