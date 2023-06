L a Cresima è un momento importante nel percorso spirituale di un credente: come celebrarla nel modo migliore

Frasi per la cresima

Dopo la Confessione e la Prima Comunione, la cresima è un nuovo passo nell’importante percorso della catechesi. Una cerimonia fondamentale e un sacramento che, non a caso, viene chiamato anche Confermazione. Le frasi per la cresima servono proprio a sottolineare l’importanza di questo traguardo che segna l’incontro con Gesù e con lo Spirito Santo, ma anche il passaggio verso un nuovo livello della vita adulta.

La Cresima infatti è un momento in cui si rafforza l’incontro spirituale e la promessa fatta durante il Battesimo. I cresimanti dunque confermano l’appartenenza alla Chiesa e la loro fede, rinnovando l’amore e l’unione con la parola di Cristo. Non solo: ricevono dal Vescovo lo Spirito Santo che li guiderà nel loro percorso di vita.

Frasi di auguri per la cresima

L’ispirazione per le frasi di auguri per la cresima arrivano da personaggi celebri che hanno parlato spesso di spiritualità e dell’importanza di questo sacramento, da Papa Francesco sino a Madre Teresa Di Calcutta. Parole importanti e profonde che raccontano l’incontro con Dio e un percorso spirituale giunto ad un nuovo fondamentale obiettivo.

La Cresima è dono di Dio e aiuta a vivere da cristiani. (Papa Francesco)

Dopo la Cresima tutta la vita è un incontro con Gesù. (Papa Francesco)

Lo Spirito Santo ci trasforma veramente e vuole trasformare, anche attraverso di noi, il mondo in cui viviamo. (Papa Francesco)

Incontriamo Gesù tutti i giorni. Ma come? Nella preghiera, quando tu preghi, incontri Gesù. Quando tu fai la Comunione, incontri Gesù, nei Sacramenti. Quando tu porti tuo figlio per battezzarlo, incontri Gesù, trovi Gesù. E voi, oggi, che ricevete la Cresima, anche voi incontrerete Gesù. (Papa Francesco)

Il Signore ci ha inviato lo Spirito Santo. Da soli non ce la possiamo fare. (Papa Francesco)

Lo Spirito Santo è la forza divina che cambia il mondo. (Papa Francesco)

La Cresima unisce i battezzati più fortemente al corpo mistico della Chiesa. (Papa Francesco)

Lo Spirito Santo trasforma e rinnova, crea armonia e unità, dona coraggio e gioia per la missione. (Papa Francesco)

Non perder tempo a mascherare il tuo cuore, riempi la tua vita di Spirito Santo! (Papa Francesco)

La Cresima è importante per un cristiano; ci dà la forza di difendere la fede e di diffondere il Vangelo con coraggio. (Papa Francesco)

La Cresima si riceve una sola volta, ma non finiremo mai di adempiere il mandato ricevuto e di diffondere ovunque il buon profumo di una vita santa. (Papa Francesco)

Se impariamo a leggere ogni cosa con la luce dello Spirito Santo, ci accorgiamo che tutto è grazia! (Papa Francesco)

Ricevi lo Spirito Santo che ti è dato in dono. Lo Spirito Santo è un dono che entra in noi affinché lo facciamo fruttificare e possiamo darlo agli altri. (Papa Francesco)

Se ci si battezza ma non ci si cresima, si resta cristiani a metà. (Papa Francesco)

Quando accogliamo lo Spirito Santo nel nostro cuore e lo lasciamo agire, Cristo stesso si rende presente in noi e prende forma nella nostra vita. (Papa Francesco)

Questo fa lo Spirito Santo: ci apre il cuore per conoscere Gesù. Senza di Lui non possiamo conoscere Gesù. Ci prepara all'incontro con Gesù. (Papa Francesco)

La Cresima ti fa oggi soldato di Cristo: che lo Spirito Santo ti aiuti ad essere forte, ad affrontare e superare vittoriosamente tutte le prove che la vita ti riserverà. (Papa Francesco)

Nella vita dello spirito chi non va avanti va indietro, chi non cammina guadagnando cammina perdendo. (Papa Francesco)

Non perder tempo a mascherare il tuo cuore, riempi la tua vita di Spirito Santo! (Madre Teresa Di Calcutta)

Una volta che Dio è dentro di te, è per tutta la vita, e non c'è alcun dubbio. Si possono avere incertezze, è vero. Ma quella particolare non tornerà più. (Madre Teresa Di Calcutta)

Non cercate Gesù in terre lontane: Lui non è là. È vicino a voi. È con voi. (Madre Teresa Di Calcutta)

Nella vita dello spirito chi non va avanti va indietro, chi non cammina guadagnando cammina perdendo. (Madre Teresa Di Calcutta)

Sono una piccola matita nelle mani di Dio. (Madre Teresa Di Calcutta)

Gesù è Dio: pertanto il Suo amore, la Sua sete sono infiniti. (Madre Teresa Di Calcutta)

Gesù vieni nel mio cuore, prega con me, prega in me, perché io impari da te a pregare. (Madre Teresa Di Calcutta)

Mai viaggiare più veloce di quanto il tuo angelo custode possa volare. (Madre Teresa Di Calcutta)

Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore. (Madre Teresa Di Calcutta)

Lo Spirito non è una forza divina imprecisata: è lo Spirito che si è librato sopra le acque del caos primigenio e ha dato vita alla Parola creatrice di Dio. (Timothy Radcliffe)

Grande sacramento è la santa Cresima, molto importante nel quadro generale della vita cristiana, iniziata all'atto del santo Battesimo: è un sacramento assai ricco per spirituale significazione e virtù. (Papa Giovanni Paolo II)

Come l’ago del grammofono segue le vibrazioni più sottili, invisibili del disco, così l’anima deve obbedire allo Spirito Santo. (Hans Urs von Balthasar)

Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. (Vangelo di Giovanni)

Che cosa è questo “potere” dello Spirito Santo? È il potere della vita di Dio! (Papa Benedetto XVI)

Gustate e vedete quanto è buono il Signore; beato l'uomo che in Lui si rifugia. (Salmo 33,9)

Chi ha conosciuto la gioia dell'incontro col Cristo, non può tenerla chiusa dentro di sé ma deve irradiarla. (Papa Giovanni Paolo II)

Lo Spirito: misterioso cuore del mondo, vento sugli abissi, fuoco del roveto, Amore in ogni amore. Lo Spirito: estasi di Dio, effusione ardente, in noi, della sua vita d’amore. Senza lo Spirito il cristianesimo non è che arida dottrina, la Chiesa si riduce a organizzazione e codice, la morale a fatica sovente incomprensibile, la croce a follia, Cristo rimane un evento del passato. (Ermes Ronchi)

Col dono dello Spirito Santo, l’uomo può arrivare nella fede a contemplare e a gustare il mistero del piano divino. (Papa Paolo VI)

Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e vi inviarono Pietro e Giovanni. Essi discesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo; non era infatti ancora sceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. (Atti degli Apostoli)

Dove è la Chiesa là è anche lo Spirito di Dio; e dove è lo Spirito di Dio là è anche la Chiesa. (Sant’Ireneo)

Frasi per la cresima di una ragazza

Cosa scrivere nel biglietto d’auguri per questa cerimonia chiave? Le frasi per la cresima di una ragazza sono emozionanti e sottolineano l’importanza di un grande traguardo e della crescita spirituale.

Che in questo giorno di festa così importante la tua anima possa sempre trasparire dai tuoi occhi.

Che lo Spirito Santo ti aiuti in futuro come oggi a essere forte, affrontare e superare tutte le prove della vita rendendoti un adulto straordinario. Buona Cresima!

Battesimo, Confessione, Comunione, sono regali che Gesù ti ha fatto, con la Cresima diventerai un messaggero di pace, terminando il tuo percorso. Tanti auguri per la tua Cresima.

Che Gesù ti renda Suo strumento di amore e di pace. Accogli le nostre più sentite felicitazioni ed i nostri più cari auguri.

Che il Signore illumini il tuo cammino e ti doni pace e gioia. Auguri per la tua Cresima!

Questo Sacramento ti porta verso l’età adulta. Il cammino certo è lungo, ma avrai sempre accanto Nostro Signore. Tanti auguri!

Il sacramento della Cresima conferma il tuo credo cristiano. Sia la fede per e un spiraglio di luce sempre, soprattutto nei momenti difficili.

In questo giorno speciale, Dio viene in te per guidarti verso il bene, in ogni momento della tua vita. Buona cresima!

Che la luce della fede brilli dentro il tuo cuore sempre. Felice Cresima!

Frasi per la cresima di un ragazzo

Le frasi per la cresima di un ragazzo sono l’ideale per creare un ricordo indelebile da rileggere in futuro. Dopo il Battesimo e la Comunione infatti la Cresima segna un passo in più verso la strada per diventare un uomo.

Da oggi Dio ti accoglie. Ti auguro di trovare il senso di responsabilità dell’uomo nel tuo cuore senza perdere la purezza del bambino.

Lo Spirito Santo oggi discende su di te. Possa essere sempre la tua guida!

Oggi prendi i sacramenti. Che Dio ti protegga, auguri di cuore! Buona cresima.

Che lo Spirito Santo ti aiuti in futuro come oggi a essere forte, affrontare e superare tutte le prove della vita rendendoti un adulto straordinario. Buona Cresima!

Lo Spirito Santo ti avvolge e arriva nel profondo. Cresci nel Suo nome e raccogli i frutti dell’amore.

Frasi per la cresima di un nipote

Quando un nipote si cresima è sempre una grande emozione non solo per i genitori e i nonni, ma anche per gli zii. Le frasi per la cresima di un nipote sono piene di spiritualità e arrivano da alcuni versi e passi chiave del Vangelo e della Bibbia, per sottolineare la solennità del momento.

Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi (Is 40, 31).

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. (Gv, 15,16)

Chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna. (Gv, 4,14)

Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. (Gv 14,26).

Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo squarcia il vestito e si fa uno strappo peggiore. Né si mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si rompono gli otri e il vino si versa e gli otri van perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi, e così l’uno e gli altri si conservano. (Mt,9,14-17)

Se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo la nostra dimora presso lui. (Gv, 14,23)

Un giorno Gesù disse ai suoi discepoli: State bene attenti. Se un tuo fratello ti offende, tu rimproveralo. Se poi si pente di quello che ha fatto, tu perdonalo. (Lc, 17,3-4)

Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d’esprimersi. (Atti degli apostoli 2, 3).

È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che vi ho dette sono spirito e vita. (Gv 6, 63).

Non c’è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Pertanto ciò che avrete detto nelle tenebre, sarà udito in piena luce; e ciò che avrete detto all’orecchio nelle stanze più interne, sarà annunziato sui tetti. (Lc, 12, 2–3)

Non temere, perché io sono con te; non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Ti rendo forte e anche ti vengo in aiuto e ti sostengo con la destra vittoriosa (Is 41, 10).

Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto. (Mt 7, 7).

Esso [il regno di Dio] è come un granellino di senapa che, quando viene seminato per terra, è il più piccolo di tutti semi che sono sulla terra; ma appena seminato cresce e diviene più grande di tutti gli ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra. (Mc, 4,31–32)

Questo è il giorno fatto dal Signore: rallegriamoci ed esultiamo in esso. (Salmi, 118, 24).

Gustate e vedete quanto è buono il Signore; beato l'uomo che in Lui si rifugia. (Sal 33, 9).

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. (Gv 15,12).

Se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo la nostra dimora presso lui. (Gv 14, 23).

Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore; mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo; mio scudo e baluardo, mia potente salvezza (Salmi 18, 3).

Il risveglio spirituale è la cosa più essenziale nella vita dell'uomo, è l'unico scopo dell'esistenza. (Khalil Gibran)

Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà in esso. (Mc, 10,14–15)

Le ricchezze dello spirito danno luminosità al viso di un uomo e generano simpatie e rispetto. (Khalil Gibran)

Frasi per la cresima brevi

Le frasi per la cresima brevi sono l’ideale per inviare un messaggio o per scrivere un biglietto d’auguri. A volte non servono tante parole per esprimere la felicità per qualcuno: basta poco per cogliere nel segno e per arrivare dritti al punto, toccando le corde dell’anima.

Che lo Spirito Santo sceso su di te in questo stupendo giorno ti accompagni sempre, benedicendoti. Auguri!

La Cresima ti consacra a Dio oggi e ti rende segno di un sacramento d’amore. Buona Cresima!

Ricevi lo Spirito Santo che oggi, con la Cresima, ti è dato in dono e custodiscilo per sempre. Ti servirà e ti aiuterà. Tanti auguri!

Oggi la Cresima ti fa oggi soldato di Cristo. Auguri!

Che la fede ti sostenga sempre proprio come in questo meraviglioso giorno.

Che con la Cresima, lo Spirito Santo entri nel tuo cuore restandoci per sempre

Che lo Spirito Santo che ricevi oggi ti aiuti a trovare pace, forza e serenità per affrontare la vita nel segno della fede. Buona Comunione!

Frasi cresima divertenti

Il giorno della Cresima è senza dubbio un momento pieno di gioia e di contentezza. Per celebrare questa immensa felicità si possono usare le frasi divertenti. Un modo originale e ironico per fare gli auguri a chi ha ricevuto la Cresima senza dimenticare l’importanza di questo evento.

Non hai fatto in tempo a nascere che è già la tua Cresima! Tanti auguri per questo giorno speciale! Non crescere ancora e goditelo!

Insieme allo Spirito Santo anche ti guiderò nel cammino della vita e sarà al tuo fianco. Non ti libererai mai di me! Un abbraccio e un augurio sincero.

Il mio affetto per te è immenso. Insieme a quello d Gesù non ti lascerà mai. Auguri!

Un esercito di auguri meravigliosi per il nuovo soldato di Cristo. Buona Cresima.