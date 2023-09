M aestro di vita e saggio: Confucio è stato tutto questo e molto altro. Le sue frasi migliori per riflettere sul senso della vita e non solo

Le frasi di Confucio sono da sempre un punto di riferimento per tantissime persone, non solo il popolo cinese. Nelle sue opere più importanti Confucio ha parlato di vita, di futuro, di amore e di rapporti con le persone, diffondendo la sua saggezza e rendendola uno strumento al servizio di tutti.

Leggere le citazioni e gli aforismi di Confucio è un modo per raggiungere la pace interiore e sentirsi meglio.

Frasi sulla vita di Confucio

Le frasi sulla vita di Confucio ci aiutano a fermarci e a riflettere su cosa è davvero importante per ognuno di noi. Le parole del celebre maestro cinese sono dense di significato e di saggezza, ideali per riflettere sull’esistenza.

La nostra gloria più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta

La vita è veramente molto semplice; ma noi insistiamo nel renderla complicata

L'uomo virtuoso si occupa innanzitutto della difficoltà da superare, e solo in seconda battuta del successo

Quando hai dei difetti, non aver paura di abbandonarli

Quando il temperamento originario prevale sulla cultura si è rozzi; quando la cultura prevale sul temperamento originario si è pedanti. Quando la cultura e temperamento si equilibrano, allora si è superiori

Non avere amici che non siano alla tua altezza

Quando due amici si comprendono completamente le parole sono soavi e forti come profumo di orchidee

Non importa quanto lontano possa andare lo spirito, non andrà mai più lontano del cuore

Non importa quanto vai piano, l'importante è che non ti fermi

In qualunque direzione tu vada, vacci con tutto il cuore

Non preoccuparti se gli altri non ti apprezzano. Preoccupati se tu non apprezzi te stesso

Amare gli altri ed avere cura di loro, è agire con umanità. Comprenderli, è agire con virtù

L'uomo superiore che vuole arrivare a un certo punto cerca di portarvi anche gli altri. Poiché vuol capire, cerca di far sì che anche gli altri capiscano. Questa è la forza della superiorità: trovare l'esempio in se stessa

Un uomo che ha commesso un errore e non lo ha riparato, ha commesso un altro errore

Frasi divertenti di Confucio

Fra le frasi di Confucio troviamo anche frasi divertenti e ricche di ironia, ideali per farci ridere, ma anche riflettere, per trovare un nuovo equilibrio in modo leggero e unico.

Quando si è in un pasticcio, tanto vale goderne il sapore. (Confucio)

Chi parla senza modestia troverà difficile rendere buone le proprie parole. (Confucio)

Il vero signore è lento nel parlare e rapido nell'agire. (Confucio)

Per mezzo di tre metodi noi apprendiamo la saggezza. Primo, con la riflessione, che è il più nobile. Secondo, con l’imitazione, che è il più facile. Terzo, con l’esperienza, che è il più amaro. (Confucio)

Essere capace e interrogare gli incapaci; avere molto e pure cercare di apprendere da quelli che hanno poco. (Confucio)

Non c'è uomo che non possa bere o mangiare, ma sono in pochi in grado di capire che cosa abbia sapore. (Confucio)

Non ti crucciare di non avere un posto; preoccupati piuttosto di rendertene capace. Non ti crucciare di non essere conosciuto; preoccupati piuttosto di rendertene degno. (Confucio)

Esigere molto da sé e poco dagli altri: ecco un mezzo per evitare ogni ostilità. (Confucio)

Mi chiedi perché compro riso e fiori? Compro il riso per vivere e i fiori per avere una ragione per cui vivere. (Confucio)

La lanterna dell’esperienza non illumina che chi la porta. (Confucio)

Quando si è parlato molto, si è detto sempre qualche cosa che sarebbe stato meglio tacere. (Confucio)

Il vero signore è simile ad un arciere: se manca il bersaglio, ne cerca la causa in sé stesso. (Confucio)

Non vergognarti degli errori, rendendoli così dei crimini. (Confucio)

Non ho mai conosciuto un uomo che vedendo i propri errori ne sapesse dar colpa a se stesso. (Confucio)

Frasi sulla felicità di Confucio

Tantissimi testi di Confucio parlano di felicità. Il maestro cinese ha studiato tutta la vita per scoprire la formula per trovare la serenità e il giusto equilibrio. Le citazioni e gli aforismi di Confucio sono dunque lo spunto perfetto per iniziare a riflettere sul significato profondo dell’esistenza e sulla sua importanza.

La mia casa è piccola, ma le sue finestre si aprono su un mondo infinito. (Confucio)

È meglio accendere una piccola candela che maledire l'oscurità. (Confucio)

Il momento migliore per piantare un albero è vent’anni fa. Il secondo momento migliore è adesso. (Confucio)

Vedere ciò che è giusto e non farlo è mancanza di coraggio. (Confucio)

Imparare senza riflettere significa sprecare energia. (Confucio)

L'uomo superiore coltiva la virtù, l'uomo inferiore coltiva il benessere materiale. L'uomo superiore coltiva la giustizia, l'uomo inferiore coltiva la speranza di ricevere dei favori. (Confucio)

Abbi la fedeltà e la sincerità come primi princìpi. (Confucio)

I prudenti raramente commettono errori. (Confucio)

Le frasi più famose di Confucio

Non è un caso se Confucio è uno dei filosofi e pensatori più famosi di sempre: le sue frasi infatti riecheggiano nella storia e sono diventate un simbolo e una guida per moltissime generazioni. Scoprirle, leggerle e appuntarle è sempre una grande emozione: ecco le frasi celebri di Confucio.

Solo i più saggi o i più stupidi degli uomini non cambiano mai. (Confucio)

Non fare del bene se non hai la forza di sopportare l’ingratitudine. (Confucio)

Studia il passato se vuoi prevedere il futuro. (Confucio)

Il leggere senza pensare crea una mente disordinata; il pensare senza leggere rende disequilibrati. (Confucio)

Niente è più visibile di ciò che è nascosto. (Confucio)

Il Maestro disse: 'Se viaggiassi con altre due persone, certamente avrei acquistato due maestri. Sceglierei quel che c'è di buono nell'uno per seguirlo e quel che c'è di cattivo nell'altro per correggermi'. (Confucio)

Le persone possono essere fatte per seguire un percorso di azione, ma possono non essere fatte per capirlo. (Confucio)

I saldi, i resistenti, i semplici, e i modesti sono vicini alle virtù. (Confucio)

Per mettere il mondo in ordine, dobbiamo mettere la nazione in ordine. Per mettere la nazione in ordine, dobbiamo mettere la famiglia in ordine, Per mettere la famiglia in ordine, dobbiamo coltivare la nostra vita personale, Per coltivare la nostra vita personale, dobbiamo prima mettere a posto i nostri cuori. (Confucio)

Sii molto cauto nel parlare, perché tu non abbia a vergognarti se le tue azioni non fossero state poi all'altezza dei discorsi. (Confucio)

Non preoccuparti del fatto che la gente non ti conosce, preoccupati del fatto che forse non meriti di essere conosciuto. (Confucio)

Sii padrone di te stesso, e commetterai pochi errori. (Confucio)

Saggezza e buon senso si ottengono in tre modi: primo con la riflessione, che è la cosa più nobile; secondo attraverso l'imitazione, che è la cosa più semplice; e terzo con l'esperienza, che è la cosa più amara di tutte. (Confucio)

Il saggio è fermo, ma non ostinato. (Confucio)

Le aspettative della vita dipendono dalla diligenza; il meccanico che desidera perfezionare il suo lavoro deve prima affilare i suoi attrezzi. (Confucio)

Le stelle sono buchi nel cielo da cui filtra la luce dell'infinito. (Confucio)

Commettere un errore e non correggersi: ecco il vero errore. (Confucio)

La pigrizia cammina così lenta che la povertà non fa grande fatica a raggiungerla. (Confucio)

Il successo dipende dalla preparazione precedente, e senza una tale preparazione c'è sicuramente il fallimento. (Confucio)

Solo i saggi più eccelsi e gli stupidi più rifiniti sono incomprensibili. (Confucio)

Ogni cosa ha la sua bellezza, ma non tutti la vedono. (Confucio)

Quando la coscienza non avverte niente di sbagliato, che c'è da sentirsi inquieti, che c'è da temere? (Confucio)

Colui che desidera assicurarsi il bene degli altri si è già assicurato il proprio. (Confucio)

Chiedi a te stesso continuamente, 'Qual è la miglior cosa da fare?'. (Confucio)

Dimentica le offese, non dimenticare mai le cortesie. (Confucio)

Il saggio esige il massimo da sé, l'uomo da poco si attende tutto dagli altri. (Confucio)

Studiare senza riflettere è inutile. Riflettere senza studiare è pericoloso. (Confucio)

Imparare senza pensare è fatica sprecata. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio)

Se incontri un uomo di valore, cerca di rassomigliargli. Se incontri un uomo mediocre, cerca i suoi difetti in te stesso. (Confucio)

Per una parola un uomo viene spesso giudicato saggio, e per una parola viene spesso giudicato stupido. Dunque dobbiamo stare molto attenti a quello che diciamo. (Confucio)

Non importa se vai avanti piano, l'importante è che non ti fermi. (Confucio)

Il saggio è puro, ma non puritano, retto, ma non rigido. (Confucio)

Vedere e ascoltare i malvagi è già l'inizio della malvagità. (Confucio)