F rasi commoventi da leggere nei momenti in cui ne abbiamo bisogno o da dedicare alle persone che amiamo in momenti particolari

La vita è un tumulto di emozioni. Esperienze indimenticabili e straordinarie, negative e dolorose. Gli accadimenti, alcuni cercati altri incontrollabili, possono essere molti. Le frasi commoventi li descrivono al meglio e ci permettono di esprimere le emozioni provate in diversi contesti e situazioni.

Affidare ciò che si prova ad autori più o meno famosi che, sentendo qualcosa di simile, riescono a dare voce a qualcuno che magari non ha la lucidità di mettere nero su bianco ciò che avverte il proprio cuore, dà la possibilità di sentirsi parte di una comunità, di entrare in connessione con il prossimo.

Questa raccolta di citazioni e aforismi e frasi sulla vita è un ottimo spunto per ispirarsi, per cercare e trovare quello che esprime al meglio il proprio stato d’animo, le proprie aspirazioni e i desideri per il futuro. Qualsiasi sia l’argomento, l’importante è vivere appieno l’esistenza, senza risparmiarsi e puntando a ciò che rende più sereni e, a tratti (perché no?) felici.

Frasi commoventi e profonde

Le frasi commoventi sono linfa vitale, danno modo di manifestare una gamma infinita di emozioni. Quelle profonde poi accendono l’anima, fanno riaffiorare o danno un nome ai sentimenti che si provano e che rimangono indelebili nella memoria per sempre. Ecco allora una selezioni delle più significative.

È morale ciò che ti fa sentir bene dopo che lo hai fatto e immorale ciò che ti fa sentir male (Ernest Hemingway).

Chi non ha mai commesso un errore, non ha mai provato nulla di nuovo (Albert Einstein).

Il bene non è lasciato solo. Coloro che lo praticano avranno dei vicini (Confucio).

Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso (Eleanor Roosevelt).

La buona vita, così come io la concepisco, è una vita felice. Non intendo che se sarai buono sarai felice. Intendo che se sarai felice sarai buono (Bertrand Russell).

Le cose migliori e più belle del mondo non possono essere viste e nemmeno toccate. Bisogna sentirle con il cuore (Helen Keller).

Quando il cuore è ripieno d'ogni gioia e non lo stringe alcun dolore, s'apre per sé solo: Venere in lui s'insinua dolcemente (Ovidio).

Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre (Mahatma Gandhi).

Un po’ di tensione è necessaria per la crescita dell'anima, e possiamo fare un buon uso di questa tensione. Possiamo cercare ogni opportunità di dare e ricevere amore, per apprezzare la natura, per curare le nostre ferite e le ferite degli altri, per perdonare e per servire (Joan Borysenko).

Il successo è l’abilità di passare da un fallimento all’altro senza perdere l’entusiasmo (Winston Churchill).

Per coloro che vivono più di una vita, più morti essi devono morire (Oscar Wilde).

Viviamo in un mondo in cui ci nascondiamo per fare l’amore, mentre la violenza e l’odio si diffondono alla luce del Sole (John Lennon).

Uno sguardo senza amore sopra taluni produce un effetto peggiore di quello che avrebbe uno schiaffo (Don Giovanni Bosco).

Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo (Lao Tzu).

Il possesso più prezioso che possiedi è un cuore aperto. L'arma più potente che puoi essere è uno strumento di pace (Carlos Santana).

Amo il mio equilibrio instabile, tra saggezza e follia, serenità e rabbia, perché mi rende maledettamente vera (Anna Magnani).

A volte ci vuole un cuore spezzato per farci svegliare e aiutarci a vedere che valiamo molto più di quanto ci stiamo accontentando (Mandy Hale).

Non giudicare ogni giorno dal raccolto che hai ottenuto, ma dai semi che hai piantato (Robert Louis Stevenson).

Non piangere quando il sole è sparito, perché le lacrime non ti permetteranno di vedere le stelle (Violeta Parra).

Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio (Samuel Beckett).

La bellezza risveglia l'anima per agire (Dante Alighieri).

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo (Mahatma Gandhi).

Sono grato per ogni prezioso momento che la vita mi offre. Mi permette di vedere il miracolo in ogni esperienza (Emmanuel Dagher).

Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto (Thomas Jefferson).

O ci rendiamo infelici o ci rafforziamo. La quantità di lavoro è la stessa (Carlos Castenada).

Ciò che la mente può concepire e credere, può realizzarlo (Napoleon Hill).

Prima di agire, ascolta. Prima di reagire, pensa. Prima di spendere, guadagna. Prima di criticare, aspetta. Prima di pregare, perdona. Prima di uscire, prova (Ernest Hemingway).

Non è solo per quello che facciamo che siamo ritenuti responsabili, ma anche per quello che non facciamo (Molière).

La felicità non dipende da ciò che hai o da chi sei. Si basa esclusivamente su ciò che pensi (Buddha).

Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza (Mae West).

Possa il mio cuore essere gentile. Possa la mia mente essere feroce. Possa il mio spirito essere coraggioso (Kate Forsythe).

Frasi commoventi per una persona speciale

A colorare la vita ci sono persone che hanno un posto speciale nel cuore di ognuno di noi. Le frasi commoventi dedicate a loro hanno un profumo più buono, un sapore diverso ed è giusto che sia così. Saper dire grazie a chi rende i momenti belli, ma soprattutto quelli brutti, speciali è un dovere. Un dovere per riconoscere un valore specifico a chi con il cuore fa di tutto per dire “ti voglio bene” e che è bene senta il nostro “anche io”. A tal proposito, ecco una raccolta delle più belle frasi sull'amore.

Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo (Charles Dickens).

Lascia che te lo dica oggi quanto ti voglio bene, quanto tu sei stato sempre per me, come hai arricchito la mia vita. Tu non puoi misurare ciò che significhi. Significa la sorgente in un deserto, l’albero fiorito in un terreno selvaggio (Herman Hesse).

Forse per il mondo sei solo una persona, ma per una persona sei tutto il mondo (Dr.Seuss).

L’amore è come il vento, non puoi vederlo ma puoi sentirlo (Nicholas Sparks).

Hai un posto nel mio cuore che nessun altro potrebbe avere (Francis Scott Fitzgerald).

L’amore non dà nulla fuorché sé stesso e non coglie nulla se non da sé stesso. L’amore non possiede, né vorrebbe essere posseduto poiché l’amore basta all’amore (Khalil Gibran).

Non camminare davanti a me, potrei non seguirti. Non camminare dietro di me, non saprei dove condurti. Cammina semplicemente al mio fianco a e sii mio amico (Alber Camus).

Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione (Antoine de Saint-Exupery).

È a partire da te che ho detto sì al mondo (Paul Éluard).

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa (Emily Brontë).

Da quando ti amo la mia solitudine inizia a due passi da te (Jean Giraudoux).

Milioni e milioni di anni non mi daranno ancora abbastanza tempo per descrivere quel piccolo istante dell’eternità in cui mi abbracciasti e io ti abbracciai (Jacques Prévert).

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti (Frida Kahlo).

Frasi commoventi per la migliore amica

Le frasi sull’amicizia sono fra le più commoventi perché celebrano uno dei legami più veri, sinceri e profondi che esistano. Sono più forti dell’amore e somigliano a quelli fraterni. Per certi versi, però, sono più belli perché se un fratello o una sorella non si scelgono, la migliore amica sì ed è come un’anima gemella nella condivisione degli accadimenti della vita. Ecco come celebrare al meglio un rapporto così speciale.

Buoni amici, buoni libri e dormire con la coscienza a posto: questa è la vita ideale (Mark Twain).

A volte le cose più semplici possono diventare straordinarie se sono fatte assieme alle persone giuste (Nicholas Sparks).

Chi guarda un vero amico, in realtà è come se si guardasse in uno specchio (Cicerone).

L’amicizia mi è molto cara. Nella vera amicizia si coglie un barlume dell’Amico Supremo (Paramahansa Yogananda).

Una vera amica è colei che ti prende per la mano e ti tocca il cuore (Gabriel Garcia Márquez).

Ricordati che un amico sarà sempre felice per te se tu sarai felice… L’invidia esiste soltanto nel cuore di quelle creature che non sanno accettare la tua felicità. E non sono tuoi veri amici (Sergio Bambaren).

L’amicizia e l’amore non si chiedono come l’acqua, ma si offrono come il tè (Proverbio giapponese).

L’amico è quella persona che arriva quando il resto del mondo se ne va (Grace Pulpit).

Se avessi potuto scegliere la mia migliore amica, avrei scelto te. Che fortuna, la vita mi ha donato questo regalo senza nessuno sforzo.

Le amiche vere sono quelle che possono essere chiamate alle quattro del mattino (Marlene Dietrich).

L’amicizia è come il caffè, una volta freddo non ritorna al suo sapore originale, anche se è riscaldato (Immanuel Kant).

La vera amicizia consiste nel poter rivelare all’altro la verità del cuore (Papa Francesco).

Non dare mai spiegazioni: i tuoi amici non ne hanno bisogno e i tuoi nemici non ci crederanno comunque (Elbert Hubbard).

L’amicizia è un’anima sola che vive in due corpi (Aristotele).

Il matrimonio più forte è tra i due che cercano lo stesso Dio, l’amicizia più forte è tra due che fuggono lo stesso diavolo (Robert Brault).

Il miglior tipo di amica è quella con cui puoi sederti sotto un portico senza necessità di dire una parola, e un poco alla volta sentirti come se avessi avuto la più bella conversazione al mondo.

Le amicizie non sono spiegabili e non bisogna spiegarle se non si vuole ucciderle (Max Jacob).

Tra le cose che la saggezza procura per ottenere la felicità, la più grande è l’amicizia (Epicuro).

Un amico è uno che sa tutto di te e nonostante questo gli piaci (Elbert Hubbard).

La mia definizione di amicizia è costruita su due cose: rispetto e fiducia. Entrambi gli elementi sono necessari, e devono essere reciproci. Puoi avere rispetto per qualcuno, ma se non hai fiducia, l'amicizia crollerà (Stieg Larsson).