L e frasi che fanno riflettere sono quelle che suscitano in noi un pensiero sulla vita, sull'amore, sui temi più importanti. Il potere delle parole è immenso, e riesce ad aprire scenari nella nostra mente che da soli, forse, non siamo capaci di esplorare, senza lo stimolo giusto.

I libri, i siti, i social, i film, tutti sono pieni di frasi che fanno riflettere sulla vita, l’amore, la società, l’amicizia, spesso lontane dal nostro modo di vederla, e per questo così di impatto sulle nostre menti. Questi argomenti vengono affrontati in modo amaro e dolce, in modo profondo e semplice, per alcuni la visione è meravigliosa, per altri buia e tempestosa, e per altri ancora semplicemente realistica. Abbiamo raccolto le più belle frasi che ci portano a riflettere su ciò che ci circonda.

Frasi che fanno riflettere sulla vita

La vita è il centro di ogni riflessione: ne hanno scritto i nomi più illustri sempre alla ricerca del suo vero significato. Eppure, ognuno ha una opinione diversa su di essa, ed è impossibile spesso vederla con gli occhi degli altri. Ma quali sono le frasi che fanno riflettere sulla vita più belle da condividere e dedicare?

L’unico modo per mantenersi in buona salute è mangiare quello che non vuoi, bere ciò che non ti piace e fare ciò che non vorresti. (Mark Twain)

Fermati ogni tanto. Fermati e lasciati prendere dal sentimento di meraviglia davanti al mondo. (Tiziano Terzani)

Sii disposto a essere un principiante ogni singola mattina. (Meister Eckhart)

Ami la vita? Allora non sciupare il tempo, perché è la sostanza di cui la vita è fatta. (Benjamin Franklin)

Ricordatevi di guardare le stelle, e non i vostri piedi. Per quanto difficile possa essere la vita, c’è sempre qualcosa che è possibile fare, e in cui si può riuscire. (Stephen Hawking)

Sei qui solo per una breve visita. Non fare in fretta, non preoccuparti. E assicurati di annusare i fiori lungo la strada. (Walter Hagen)

Finché vivi, splendi, non affliggerti per nulla. La vita è breve e il tempo esige il suo tributo. (Sicilo)

Le cose migliori della vita non sono cose. (Art Buchwald)

Sii felice per questo momento. Questo momento è la tua vita. (Omar Khayyam)

È un vero peccato che impariamo le lezioni della vita solo quando non ci servono più. (Oscar Wilde)

Non siamo ricchi per ciò che possediamo, ma per ciò di cui possiamo fare a meno. (Immanuel Kant)

Sorridi, respira e procedi lentamente. (Thích Nhất Hạnh)

Non trasformare i tuoi pensieri nelle tue prigioni. (William Shakespeare)

Non c’è nulla come la fretta che faccia perder tempo. (Mino Maccari)

Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso. (Fëdor Dostoevskij)

Ricorda sempre che sei assolutamente unico. Proprio come tutti gli altri. (Margaret Mead)

Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre. (Mahatma Gandhi)

Frasi che fanno riflettere sull'amore

L’amore è uno dei temi di cui più si è scritto, e non solo in modo romantico o doloroso: le riflessioni su questo tema sono delle analisi del perché amiamo o del perché non siamo amati, ma anche di cosa porta questo sentimento ad essere così forte. Leggiamo le frasi che fanno riflettere sull'amore.

Che l’amore sia tutto, è tutto ciò che sappiamo dell’amore. (Emily Dickinson)

L’amore è un bellissimo fiore, ma bisogna avere il coraggio di coglierlo sull’orlo di un precipizio. (Stendhal)

Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi. (Frida Kahlo)

L’amore è la capacità di ridere insieme. (Françoise Sagan)

La carezza di una persona cara, il contatto con qualcosa di morbido culla il nostro dolore meglio di tutti i ragionamenti del mondo. (Lucien Arréat)

L’amore è fuoco. Ma non sai se scalderà il cuore o brucerà la tua casa. (Joan Crawford)

La vita è così breve che non c’è tempo per litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solamente il tempo per amare e dura solamente un istante. (Mark Twain)

L’amore è il trionfo dell’immaginazione sull’intelligenza. (Henry Louis Mencken)

Amare non significa rinunciare alla propria libertà, significa darle un senso. (Marc Levy)

Se non ricordi che amore t’abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato. (William Shakespeare)

L’amore è dolore. Chi non soffre, non ama. (Vasilij Vasilevich Rozanov)

Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. (Antoine de Saint-Exupery)

L’amore è come la guerra: facile da iniziare, ma molto difficile da fermare. (Henry Louis Mencken)

Se ami una persona, lasciala andare perché, se ritorna, è sempre stata tua. E se non ritorna, non lo è mai stata. (Khalil Gibran)

L’amore è la chiave che apre i cancelli della felicità. (Oliver Wendell Holmes)

Ciò che si fa per amore è sempre al di là del bene e del male. (Friedrich Nietzsche)

L’amore è una malattia mentale seria. (Platone)

Le ferite d’amore le sana solo chi le ha inferte. (Publilio Siro)

Frasi che fanno riflettere sull'amicizia

L’amicizia ha sempre messo l’uomo al centro di riflessioni, emozioni contrastanti e dubbi: cosa è davvero un amico? In molti hanno cercato di dare una risposta a questo quesito, e le frasi che fanno riflettere sull’amicizia ci spingono a capire la sua importanza, ma, al tempo stesso, anche la sua fragilità.

Nel biscotto della vita, gli amici sono le gocce di cioccolato. (Salman Rushdie)

Sono le persone che incontriamo a rendere la vita degna di essere vissuta. (Guy de Maupassant)

L’amicizia è come l’amore. Non la si può riprodurre a comando. Ma quando passa, o quando la distruggiamo, lascia un grande senso di vuoto. (Giorgio Faletti)

L’amicizia non è altro che un nome. (Napoleone Bonaparte)

Non aspettarti che il tuo amico sia una persona perfetta, ma aiutalo a diventarlo. Questa è la vera amicizia. (Madre Teresa di Calcutta)

Gli amici sono quelle rare persone che chiedono come stiamo, e poi aspettano di sentire la risposta. (Ed Cunningham)

Il problema non è morire per un amico, ma è trovare un amico per cui valga la pena morire. (Mark Twain)

Chi è amico di tutti non è amico di nessuno. (Arthur Schopenhauer)

La vita non è avere mille amici, ma trovare i pochi giusti di cui hai bisogno. (A.R. Asher)

L’amicizia di una sola persona intelligente vale più di quella di tutti gli altri messi insieme. (Democrito)

L’amicizia è una nave abbastanza grande per portare due persone quando si naviga in acque tranquille, ma riservata ad una sola quando il mare si fa agitato. (Ambrose Bierce)

L’amicizia è un albero che ti ripara. (Samuel Taylor Coleridge)

Una delle qualità più belle della vera amicizia è capire e essere capiti. (Seneca)

Ogni tanto è bene scuotere l’albero dell’amicizia per far cadere i frutti marci. (Proverbio africano)

L’amicizia è la fonte dei più grandi piaceri, e senza amici anche le attività più piacevoli diventano tediose. (Tommaso d’Aquino)

La buona e vera amicizia non dovrebbe sospettare di nulla. (Miguel de Cervantes)

L’amicizia consiste nel dimenticare ciò che uno dà, e nel ricordare ciò che uno riceve. (Alexandre Dumas)

Come comportarsi con gli amici? Come vorremmo che loro si comportassero con noi. (Aristotele)

Non abbiamo tanto bisogno dell’aiuto degli amici, quanto della certezza del loro aiuto. (Epicuro)

Sbarazzarsi di un amico fidato è lo stesso, per me, che sbarazzarsi della propria vita. (Sofocle)

Non avrà mai veri amici chi teme di farsi dei nemici. (William Hazlitt)

Un amico è un uomo che trova più credito di chiunque altro quando parla male di noi. (Jean Rostand)

Non camminare davanti a me, potrei non seguirti. Non camminare dietro di me, non saprei dove condurti. Cammina semplicemente al mio fianco e sii mio amico. (Albert Camus)