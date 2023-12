C ome difendersi dalla cattiveria e dalla falsità di alcune persone, e come reagire a certi di modi di fare? Ecco le frasi giuste

L’animo umano è capace di partorire i pensieri più svariati. Le frasi sulla cattiveria e la falsità sono la prova di quanto spesso possa essere vile e senza scrupoli. Conoscere fino a che punto ci si possa spingere con determinati sentimenti è il primo passo per capire come difendersi.

Conoscere il proprio ‘nemico’ è indispensabile per combatterlo con le giuste armi e per non lasciare che ferisca in maniera profonda e irreversibile. Saper rispondere con saggezza, oltretutto, è un modo per far comprendere al proprio interlocutore quanto abbia sbagliato e quali sono le ragioni per cui dovrebbe cambiare approccio.

Ecco allora che questa raccolta di citazioni e aforismi vuole essere uno strumento utile sia in difesa che in attacco, senza però scendere ai livelli di chi si è macchiato di una colpa non indifferente, colpire i sentimenti altrui senza alcun tipo di scrupolo.

Frasi sulle persone false e cattive

Il genere umano è forse il più complesso sulla faccia della Terra, ma anche il più vigliacco, capace di azioni di cui nessun’altra specie è capace. Le frasi sulla cattiveria e la falsità ne sono una dimostrazione esemplare. Bugie, sotterfugi, ipocrisie e chi più ne ha più ne metta. Non si può avere mai la certezza di avere un interlocutore sincero, ecco perché esiste la fiducia e va conquistata giorno per giorno.

Il vero ipocrita è colui che smette di attuare il suo inganno, mentendo con sincerità (André Gide).

Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti (Luigi Pirandello).

La vera solitudine è vivere in mezzo a tutte quelle persone gentili che ti chiedono soltanto di fingere (Edith Wharton).

Le parole false non solo sono cattive per conto loro, ma infettano anche l’anima con il male (Socrate).

L’ignoranza è una patologia che colpisce molte persone. I sintomi sono: la cattiveria, la presunzione, l’invidia e la cattiva educazione (Totò).

Ci sono molte persone nel mondo, ma ci sono ancora più volti, perché ognuno ne ha diversi (Rainer Maria Rilke).

Con una bugia, un uomo annienta la sua dignità di uomo (Immanuel Kant).

Tutti noi indossiamo una maschera, e arriva il momento in cui non siamo in grado di rimuoverla senza rimuovere alcuni lembi della nostra pelle (André Berthiaume).

Peggio di un bugiardo c’è solo un bugiardo che è anche ipocrita (Tennessee Williams).

Una mezza verità è spesso una grande bugia (Benjamin Franklin).

Il vero oscurantismo non consiste nell’impedire la diffusione di ciò che è vero, chiaro ed utile, ma nel mettere in circolazione ciò che è falso (Johann Wolfgang von Goethe).

I vizi, le virtù, la verità, la falsità, l’amore, l’odio… tutto è dentro di noi. Tocca a noi scegliere cosa mettere fuori (Menotti Lerro).

La gente vede, sente e parla. Purtroppo però vede male, sente poco e parla troppo (Roberto Benigni).

Rimani comunque quello che sei. Ogni falsità, prima o poi, viene svelata. Rilassati semplicemente e sii te stesso, perché le persone amano la verità, non le pose (Osho).

Chi mente per te mentirà contro di te (John Locke).

La prima virtù di tutti gli uomini davvero grandi è la sincerità. Essi hanno sradicato l’ipocrisia dai loro cuori (Anatole France).

Ci sono tanti diamanti falsi in questa vita che passano per veri, e viceversa (William Makepeace Thackeray).

Ogni falsità è una maschera, e per quanto la maschera sia ben fatta, si arriva sempre, con un po’ di attenzione, a distinguerla dal volto (Alexandre Dumas).

L’ipocrisia non è un’arma dell’ipocrita, ma la sua prigione (Nicolás Gómez Dávila).

Quando la necessità ci costringe a usare parole sincere, cade la maschera e si vede l’uomo (Lucrezio).

Io distinguerei le persone morali dai moralisti, perché molti di coloro che parlano di etica, a forza di discuterne non hanno poi il tempo di praticarla (Giulio Andreotti).

L’uomo finge continuamente di essere quello che non è; è un modo per nascondere se stesso. Chi è brutto cerca di sembrare bello, chi è preda di angosce cerca di sembrare felice, chi non sa niente cerca di dimostrare di sapere tutto. E le cose vanno avanti in questo modo. Se non diventi consapevole dei tre idioti che sono in te, non diventerai mai un saggio. È superando i tre idioti che si diventa realmente saggi (Osho).

Ci sono tre cose al mondo che non meritano alcuna pietà: l’ipocrisia, la frode, e la tirannia (Frederick William Robertson).

Le persone sono molto inclini a stabilire gli standard morali degli altri (Ralph Waldo Emerson).

Non ti fidare di quelli che promettono di farti ricco dalla mattina alla sera. Per il solito, o sono matti o sono imbroglioni! (Carlo Collodi).

Quale vantaggio hanno i bugiardi? Che quando dicono la verità non sono creduti (Aristotele).

Se vuoi sapere cosa dice la gente di te quando non ci sei, ascolta cosa dice degli altri in tua presenza (Jean-Benjamin de La Borde).

Siamo tutti impostori in questo mondo, noi tutti facciamo finta di essere qualcosa che non siamo (Richard Bach).

Colui che si permette di dire una bugia una volta, trova molto più facile farlo una seconda volta (Thomas Jefferson).

La falsità è facile, la verità così difficile (George Eliot).

Fidati, ma verifica (Ronald Reagan).

Noi siamo ciò che fingiamo di essere, quindi dobbiamo essere attenti a ciò che fingiamo di essere.

Kurt Vonnegut

È scoraggiante pensare a quante persone siano scioccate dall’onestà e quante poche lo siano dalla falsità (Noël Coward).

L’uomo è un animale che finge, e non è mai tanto se stesso come quando recita (William Hazlitt).

L’invidia è il lato codardo dell’odio, e tutte le sue vie sono squallide e desolate (Charles Caleb Colton).

Per me odioso, come le porte dell’Ade, è l’uomo che occulta una cosa nel suo seno e ne dice un’altra (Omero).

Ama tutti, credi a pochi e non far del male a nessuno (William Shakespeare).

Le persone disoneste nascondono i loro difetti a se stessi e agli altri, le persone oneste li conoscono e li confessano (Christian Nestell Bovee).

Qualunque cosa è migliore delle bugie e dell’inganno (Lev Tolstoj).

Frasi sulla cattiveria e falsità dei parenti

C’è il detto “Amici e guardati” (e su questo possono tornare utili le frasi sull'amicizia) ma forse è il caso di estenderlo anche ai propri familiari. Anche se si tratta di una delle situazioni più complesse da gestire e dolorose che esistano, purtroppo non è così raro che le frasi sulla cattiveria e la falsità provengano da coloro che sono più intimi e vicini: sangue del proprio sangue.

Ipocrita: uomo che ha assassinato i suoi genitori, e poi ha implorato pietà per il fatto di essere orfano (Abraham Lincoln).

La malvagità dei parenti può arrivare ad essere una perfezione umana (Fernando Menendez).

I parenti sono come le scarpe: più sono stretti e più ti fanno male (Totò).

La cattiveria umana, che è grande, si compone in gran parte di invidia e di paura (André Maurios).

Non bisognerebbe mai trattare i parenti come degli estranei. Valgono molto meno (Mirko Badiale).

Gli amici sono il modo di Dio per scusarsi dei parenti (Hugh Kingsmill).

Chi spera nei parenti resta a denti asciutti (Proverbio).

Non abbiate paura della solitudine: lì non ci sono parenti (Mirko Badiale).

Sono proprio un “viaggiatore solitario”; mai mi sono sentito appartenere né alla patria, né agli amici e neppure ai parenti più stretti. Anzi, di fronte a questi legami ho sempre avuto la sensazione netta di essere un estraneo e ho sempre provato il bisogno della solitudine (Albert Einstein).

Spine letali, spine pungenti: tali sono le zie e le parenti (Leonardo Sinisgalli).

Una mela al giorno toglie il medico di torno, ma un buon due chili e mezzo di aglio e cipolla ti tolgono di torno anche i parenti (Anatolj Balasz).

Se volete star contenti alla larga dai parenti (Georges Simenon).

Frasi sulla falsità divertenti

Per prendere le frasi sulla vita difficile con leggerezza, l’umorismo e l’autoironia sono armi potentissime. Le frasi sulla cattiveria e la falsità che hanno questi ingredienti servono ad affrontare meglio determinate sorprese che altrimenti sarebbero ancora più spiacevole. Ecco allora quello che fa al caso nostro.

Una bugia gira metà del mondo prima che la verità abbia la possibilità di mettersi i pantaloni (Winston Churchill).

Chi muore senza portare nella propria tomba almeno una pedata ricevuta in dono da un qualche amico? (William Shakespeare).

Un tipico vizio della politica americana è l'evitare di dire qualcosa di reale su questioni reali (Theodore Roosevelt).

Ci sono individui composti unicamente di facciata, come case non finite per mancanza di quattrini. Hanno l’ingresso degno d’un gran palazzo, ma le stanze interne paragonabili a squallide capanne (Baltasar Gracián).

La mente, consapevole della rettitudine, rise per disprezzare la falsità del rapporto (Ovidio).

Durante il carnevale gli uomini indossano una maschera in più (Xavier Forneret).

Attenzione alla mezza verità. Si può entrare in possesso della metà sbagliata.