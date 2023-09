E cco le più belle frasi tratte dalle canzoni di Tiziano Ferro uno dei cantautori italiani più famosi in tutto il mondo

Frasi canzoni Tiziano Ferro

È uno dei cantautori italiani più amati, famosissimo anche al di fuori dei confini del nostro Paese, e sono ormai più di 20 anni che ci regala canzoni meravigliose, veri e propri inni all’amore e alla vita: stiamo parlando di Tiziano Ferro, che sin dai suoi esordi ha saputo conquistare il pubblico con ballad romantiche ma anche sofferte. Dal dolore per un’amicizia finita ad un amore che nasce, le sue parole sono sempre molto azzeccate. Ecco alcune delle frasi migliori tratte dai suoi brani.

VEDI ANCHE

Lifestyle

D’amore e non solo: queste sono le frasi più belle delle canzoni uscite nel 2023

Frasi di Tiziano Ferro sull'amore

Tiziano Ferro ha scritto tantissime canzoni d’amore, ed è forse uno dei cantautori più prolifici sul tema: se vuoi dedicare una frase romantica al tuo partner, non c’è scelta migliore. Le le frasi delle sue canzoni struggenti sono perfette per esprimere le emozioni più intense e nascoste nel nostro cuore: ecco alcuni versi davvero dolcissimi.

Ho incontrato il tuo sorriso dolce / con questa neve bianca adesso mi sconvolge / la neve cade e cade pure il mondo / anche se non è freddo adesso quello che sento.

(L’ultima notte al mondo)

(L’ultima notte al mondo) Ti verrò a prendere con le mie mani / e sarò quello che non ti aspettavi / sarò quel vento che ti porti dentro / e quel destino che nessuno ha mai scelto / e poi l’amore è una cosa semplice / e adesso, adesso, adesso te lo dimostrerò.

(L’amore è una cosa semplice)

(L’amore è una cosa semplice) Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché / di notte chi la guarda posso pensare a te / per ricordarti che il mio amore è importante / che non importa ciò che dice la gente.

(Il regalo più grande)

(Il regalo più grande) E scusa se ti amo e se ci conosciamo / da due mesi o poco più / e scusa se non parlo piano / ma se non urlo muoio / non so se sai che ti amo / e scusami se rido, dall’imbarazzo cedo / ti guardo fisso e tremo / all’idea di averti accanto / e sentirmi tuo soltanto / e sono qui che parlo emozionato / e sono un imbranato.

(Imbranato)

(Imbranato) Ero contentissimo / in ritardo sotto casa ed io che ti aspettavo / stringimi la mano e poi partiamo / in fondo eri contentissima / quando guardando Amsterdam non ti importava / della pioggia che cadeva.

(Ed ero contentissimo)

(Ed ero contentissimo) E ti amo e con le mani dico quello che non so / e tu mi ami / trama sintetica di una giornata storica / e tutto è perfetto / tutto somiglia a te / e un anno va bellissimo / bellissimo così com’è.

(Hai delle isole negli occhi)

Frasi di Tiziano Ferro sull’amicizia

L’amicizia è un valore importantissimo, e Tiziano Ferro lo ha spesso messo al centro delle sue canzoni. Ne ha parlato in termini entusiastici, dando voce a quel forte sentimento di fratellanza che viene a nascere quando due anime affini si incontrano, ma anche con dolore per raccontare un’amicizia finita, un tradimento sofferto. Leggiamo insieme le frasi più profonde e toccanti, da dedicare ad una persona speciale.

Amici altrove, amici per errore / allontanarti per urlare per sempre / in testa il tuo nome / è un altro viaggio mettila così / stringimi forte che non voglio perderti / e quel rumore di fondo non smette mai / i lampi di felicità / l’eco della nostalgia.

(Amici per errore)

(Amici per errore) Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola / sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera / sono quello che un po’ odi e che ora un po’ ti fa paura / vorrei ricordarti che ti son stato vicino /anche quella sera quando ti sentivi strano / e ho sopportato / però adesso non rivoglio indietro niente / perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve.

(Ti voglio bene)

(Ti voglio bene) Tu che pensi solamente / spinta dall’affetto e non ne vuoi sapere / di battaglie d’odio, di ripicche e di rancore / e t’intenerisci ad ogni mio difetto / tu che ridi solamente insieme a me / insieme a chi sa ridere, ma ridere di cuore.

(Il sole esiste per tutti)

(Il sole esiste per tutti) Correrei a salvarti, a dirti che così non può durare / correrei a parlarti, a consolarti, niente più dolore / correrei a fermare il tempo e insieme a lui le sue torture / correrei da te e ti stringerei senza scappare mai più / senza scappare mai più.

(Senza scappare mai più)

(Senza scappare mai più) E poi chiediti come stai / da quanto tempo non lo fai? / tu che eri una che viveva d’istinto / ora al futuro ci credi a stento / tu che per sempre non esiste mai / che non esiste chi ama come noi / tu che più cadi più ritorni in piedi / tu che alla fine ancora un po’ ci credi / ci credi?

(La vita splendida)

(La vita splendida) Giuro che i segreti ed i ricordi non li venderò mai, mai, mai / e se mi supplicassi di tradirti io non cederei mai, mai, mai.

(La traversata dell’estate)

Le frasi dalle canzoni di Tiziano Ferro più belle da dedicare

Infine, ecco una bella raccolta di frasi tratte dalle canzoni di Tiziano Ferro, perfette in tante occasioni diverse: sono versi che ci hanno conquistato, e che non possiamo fare a meno di canticchiare, ma sono anche parole che nascondono un significato profondo, per farci riflettere. Scopriamo quali sono quelle più emozionanti.

Dicono che mi servirà / se non uccide, fortifica / mentre passa distratta la tua voce alla tv / tra la radio e il telefono risuonerà il tuo addio / di sere nere / che non c’è tempo, non c’è spazio e mai nessuno capirà / puoi rimanere / perché fa male, male, male da morire / senza te, senza te, senza te.

(Sere nere)

(Sere nere) E ti scorderai di me / quando piove i profili e le case ricordano te / e sarà bellissimo / perché gioia e dolore han lo stesso sapore con te / io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse / e tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse / e voglio amore e tutte le attenzioni che sai dare / e voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.

(Ti scatterò una foto)

(Ti scatterò una foto) La notte fonda e la luna piena / ci offrivano da dono solo l’atmosfera / ma l’amavo e l’amo ancora / ogni dettaglio è aria che mi manca / e se sto così sarà la primavera / ma non regge più la scusa, no.

(Non me lo so spiegare)

(Non me lo so spiegare) E in ogni stadio c’è una storia / il timore, l’amore / la fine di una vita, il principio di altre mille / ed una voce, un coro, che spaccano il cielo / e cambieremo il mondo, ma cambierà davvero / e in ogni stadio c’è la musica tutta la notte / persone vere, di cuore o corrotte / ma al confine di un solo universo d’amore, d’amore / lo stadio.

(Lo stadio)

(Lo stadio) Passo la vita sperando mi capiscano / amici e amori affini prima che finiscano e ancora / sempre e solo una strada, la stessa / scelgo sempre la più lunga, la più complessa / quindi perché mi scanso invece di scontrarti? / e tu perché mi guardi se puoi reclamarmi?

(Potremmo ritornare)