D opo il grande successo al Festival di Sanremo 2023, le frasi delle canzoni di Lazza sono tra le più amate non solo tra i giovanissimi, ma anche tra gli adulti, che hanno scoperto un artista davvero interessante sulla scena musicale.

Le frasi delle canzoni di Lazza, già di successo tra un pubblico più giovane, sono diventate virali dopo la sua partecipazione con Cenere a Sanremo 2023. Lazza è considerato tra i rapper più in vista in questi anni, e le sue canzoni vantano il maggior numero di streaming sulle principali piattaforme. I suoi pezzi parlano d’amore, di crescita interiore, di amicizia, della società che ci circonda.

VEDI ANCHE

Lifestyle

D’amore e non solo: queste sono le frasi più belle delle canzoni uscite nel 2023

Le migliori frasi in Sirio di Lazza

Sirio è il terzo album di Lazza, e sicuramente quello di maggior successo, che ha scalato le classifiche italiane, raggiungendo record di vendita e streaming che solo in pochi sono riusciti a toccare in Italia. Proprio per questo il suo arrivo al Festival di Sanremo 2023 non ha sorpreso i più giovani, e il brano Cenere (racchiuso nella ristampa dell'album), lo ha consacrato nell'olimpo della musica italiana. Vediamo le frasi più belle tratte dai brani di Sirio di Lazza.

Siamo un capolavoro del cinema con un finale da dimenticare. (Panico)

Ti penso con me per rialzarmi. Sto silenzio potrebbe ammazzarmi. (Cenere)

Ti scriverò dall’inferno per dirti che ho freddo, che il diavolo è buono, che io sono peggio, che ho fatto un disastro, che mi serve aria. (Molotov)

Io sarò il primo premio Nobel per la guerra. Che ho dentro di me, mi divora. Vado fuori se parlo con te. Come se sto parlando da solo da un’ora (Molotov)

Quel che è peggio è che noi siamo simili. (Alibi)

Aiutami a sparire come cenere. Mi sento un nodo alla gola. Nel buio balli da sola. (Cenere)

Spazzami via come cenere. Ti dirò cosa si prova. Tanto non vedevi l'ora. (Cenere)

Vorrei soltanto rubarle il cuore. Per farlo a pezzi, sì, quando voglio. (Ouv3rture)

Ti sei mai chiesto chi saresti se non fossi chi sei. È una domanda come un'altra, però a me è capitato. (Sogni d'oro)

Sto aspettando qualcuno che mi spiega. Come mai la parola ora si spreca. (Bugia)

Facciamo finta che tutto va bene. Anche se intorno abbiamo le iene. Quelle vere o quelle in tele. La discordia butta in terra il seme. Stavamo marci a piedi. Senza soldi su quei marciapiedi. (Cinema)

La mia innocenza l'ho persa per caso. Non lo so se qualcuno l'ha vista. È un po' come quando cambi Stato. Parlo e sembra nessuno capisca. Ormai non mi importa più di cosa è giusto. (Senza rumore)

Chiudi la finеstra, siamo mezzi nudi. Movie, giro un film in camera dei tuoi, sì. Tu mi sembri appena uscita da PlayBoy, ehi. (Uscito di Galera)

Le frasi d'amore dalle canzoni di Lazza

Uno sguardo disilluso, un amore malinconico, difficile, tormentano, quello raccontato da Lazza nelle sue canzoni. Le frasi d’amore del rapper non sono, ovviamente, romantiche o sdolcinate, ma più taglienti e dolorose, abbiamo raccolto le più belle per voi.

Tu mi vorresti innamorato perso, io penso che da innamorato ho perso. (Uscito di galera)

Di noi resteranno soltanto ricordi confusi. Pezzi di vetro. Mi spegni le luci se solo tieni gli occhi chiusi. Mi rendi cieco. (Cenere)

Non so come gira il mondo. La mia testa gira altrove. Però so che se ti sposti. Io ti seguo come un girasole. (MNM)

Vorrei dirti le cose che tutti ti dicono. Però pensarle davvero e finire gli zeri sul conto con te, con il rischio di tornare a zero. (Weekend)

Ormai nemmeno facciamo l'amore. Direi piuttosto che facciamo l'odio. Ora ti sento distante. Io schifo il mondo e tu guardi. Cercavo una verità che è sempre in mano ai bugiardi. (Cenere)

Babe ti do la mia parola, che ce ne andremo via di qua, come quando ti aspettavo sotto l’acqua fuori scuola. (Parola)

Io col ghiaccio nel cuore. (Catrame)

Sì, te lo giuro, con le altre non parlo, non sento e non vedo. (Porto Cervo)

Ho paura di non riconoscerti mai più. Non credo più alle favole. (Cenere)

Baby non voglio che piangi lo so, amo le donne che soffrono, con l’apostrofo. (Gucci Ski-Mask)

Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. (Ouv3rture)

Sono ancora qui. Con il cuore in mano all'ultimo piano. In questa stupida suite. Sparami senza rumore, fingi sia un errore. Dopo scappa via, non ti voltare. O cambi idea, non si può fare. (Senza rumore)

Le frasi più belle di Lazza

Lazza, il cui vero nome è Jacopo Lazzarini, prima del grandissimo successo di Sirio e del brano Cenere, ha pubblicato altri due album, Zzala, nel 2017, e Re Mida, nel 2019. Proprio quest'ultimo gli ha portato maggiore notorietà, portandolo a diventare uno dei rapper più apprezzati in Italia. Leggiamo insieme alcune delle frasi più belle di Lazza e dei suoi successi.

Voglio solo prendermi ciò che mi spetta, senza dover dare giustificazioni. (Origami)

Sognare di vivere una vita in un film, se gli sforzi non ripagano, baby, è come vederlo in streaming- (Netflix)

Oggi che fuori dal club fanno a schiaffi ed è sold out. (Morto di fame)

Io sono un essere umano, ma a volte non sono in grado di essere umano. (Cazal)

Non sarai uomo finché non hai pianto e finché non sai chiedere scusa. (Ouver2re)

Ti ricordi a Porto Cervo prima non avevo un euro. Sembravamo star, dentro un'atelier. (Porto Cervo)

Il tuo idolo ha mangiato a casa mia, quando ancora ci giocava ma per me era già lavoro. (Re Mida)

Cerco ancora il mio posto nel mondo, come chi nasce per sbaglio. (Catrame)

Con un disco ho fatto i morti come in Twin Peaks. Ora c'ho le stelle addosso come Big Meech. (Iside)

Così avanti frate che mi tocca far ritardo. Quando voglio essere puntuale, hey. (Diablo)

Prima di fare strada sai quanto ero oppresso ma non dimenticarti. (Porto Cervo)

Primo in classifica, ma non mi importa. Mi sento l'ultimo come persona. (Cenere)

Non seguo né consigli, né guida, né guida, ehi. Spegnimi il fuoco usando benzina, benzina, ehi. (Re Mida)

Che mi aspettano assegni. Poi mandami una foto, ci gioco a tirassegno. Meglio se ti rassegni. (Per sempre)

Io non mi sento italiano. Ma per fortuna o purtroppo lo sono come Gaber. Ma mi fanno i muri di persone come gabber. Voglio farme tanti che per spenderli. Mi servono due vite, Laura Palmer. (Box Logo)

Prendo ‘sti money, faccio origami. Tu allunghi il collo e guardi, Modigliani. (Morto Mai)

Brucio tappe, brucio denaro, brucio gli artisti, sto facendo un campo di grano, Lucio Battisti. (Netflix)

Sai che ho puntato tutto su di me. E ho fatto bene con il senno di poi. Oggi sono sulla luna. Lontano dai baci di Giuda. Non c’è nessuno che mi odia. Nessuno a cui chiedere scusa. (24H)

Ti bevi ogni cosa che dico se parlo potabile, ehi. Giro in canottiera così non rimbocco le maniche, ehi. (Desperado)

Ero già uno di quelli veri prima di quella spunta blu. (Zonda)

Mi dovrebbe almeno un milione di scuse. Per tutti gli sbatti che ho avuto. E le porte che ho trovato chiuse. (430)

Mi alzo, mi guardo allo specchio. Non mi riconosco e son solo le nove. Bella giornata per niente, sarà uguale a ieri. Anche oggi sarò io il mio interlocutore. (Silenzio)