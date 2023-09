R omantiche, struggenti e uniche: le frasi più belle delle canzoni di Coez ci portano alla scoperta delle tante sfumature delle emozioni

Poeta e cantautore, Coez è una fra le penne più belle del panorama musicale italiano. Classe 1983, vero nome Silvano Albanese, ha alle spalle una lunghissima gavetta. Le frasi delle canzoni di Coez d’altronde sono uniche e irripetibili, un concentrato di romanticismo, ma anche di disincanto, con storie in cui tutti possono riconoscersi.

Coez, che da piccolo sognava di diventare un attore, alla fine ha raggiunto il successo grazie alla musica. Solista dal 2009, ha scalato le classifiche nel 2017 con La musica non c’è e da allora non si è più fermato, regalandoci un brano stupendo dopo l’altro.

Le frasi più belle dalle canzoni di Coez

Forte di una lunga gavetta, Coez ha creato canzoni che sono un mix perfetto fra il ritmo rap e il fascino pop. Brani che fanno riflettere e sognare, che parlano di vita vissuta, di amori e di emozioni. Da La musica non c’è a Faccio un casino, in ogni testo possiamo trovare frasi belle da dedicare, appuntare e ricordare.

Mi chiedevo se salto nel vuoto, vieni con me. Guarda da qui le luci della città. E mentre i taxi vanno via hai detto che eri solo mia. Mi chiedevo se vanno via tutti resti con me? (Le luci della città)

La tua canzone ti scalderà. Per quando lo vorrai. (La tua canzone)

Ho la notte scritta in faccia. La mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto. Anche se sottosopra. Anche se sotto sotto. Sotto non ci vado mai. Anche se mi perdo. Anche se ci perdo. (Alta marea)

È un mondo fatto per due. Come le selle delle moto. Come le stelle se le guardi sola. Non è uguale senza di me. (Le luci della città)

E non so perché, ma parlo ancora di te. E mi sembra strano, da così lontano, lontano ma c'è. Che non so perché, ma parlo ancora di te. E mi sembra strano, da così lontano, lontano, lontano, lontano da te. (Lontana da me)

Vorrei coprirti di tranquillità. Tutti i momenti tristi dimmi chi te li ridà. Avessi un figlio vorrei dargli la metà di me. Solo la metà buona che è la metà di te. Che tutti quanti abbiamo un po' di marcio dentro. E prima o poi dobbiamo un po' guardarci dentro. E la forza me l'hai data tu. (E yo mamma)

Come se fossimo destini che si corrono accanto con le mani nel vento. (Domenica)

Ricordati di me, siamo morti insieme. Io ho qualcosa di te, tu hai qualcosa di me che m’appartiene. (Siamo morti insieme)

Vorrei portarti al mare, anzi, portarti il mare. (La musica non c’è)

Volersi bene è una bugia. Solo volersi e basta, tutto il resto è fantasia. (Pezzi di me)

E non lo so dove sei, se da te piove forte come qua. O se va tutto ok. (Lontana da me)

Questa va per te che hai lottato per me. C'è chi ha due genitori, ma tu vali per tre. Per tutte le volte che ho perso la calma. Tu m'hai dato un'arma, e yo mamma. E yo ma'. (E yo mamma)

Le frasi d'amore dalle canzoni di Coez

L’amore secondo Coez è romantico, struggente e meraviglioso. Le frasi d’amore dalle canzoni di Coez sono delle vere e proprie poesie per non smettere mai di credere nella forza di un sentimento.

Penso non avrebbe senso fare un tuffo immenso se non ci sei tu a nuotare. E tu che sai colmare. (La musica non c’è)

Siamo persi nel buio, nella marea (ea, ea). Non si vince da soli, ma ci si allea (ea, ea). Ci rapisce la notte come un'idea (ea, ea). Quando ti senti sola, che fai? Dove vai? Stai con me anchе con l'alta marea. (Alta marea)

Con te ho imparato il termine mancarsi, perdersi davvero senza ritrovarsi. Nella notte brilli anche da cento passi. (Come nelle canzoni)

È un cuore rotto a metà. Che a volte non coincide. (Vorrei portarti via)

Vorrei farti cento cose ma non so da dove iniziare, ti vorrei viziare. Bella che non ti va di ballare. Ma bella che se balli le altre ti guardano male. Che c'hai sempre qualcosa da insegnare. Mi metti in crisi e in questo testo non ti riesco a disegnare. (La musica non c’è)

Vorrei portarti via, via da te. Ma non lo so dove sto andando sai. (Vorrei portarti via)

Io ti dedico mille canzoni stonate che alla fine mai usate e una cosa la so che due matti non fatto uno sano alle volte però sono bravi a tenersi la mano. Quando resterai da sola lo sai chiama me e ci ritroveremo sotto le coperte insieme e se lo vorrai non te l'ho negato mai. (Chiama me)

Dimmi cos’è che vuoi da me. Lo sai che c’è? Amami o faccio un casino. (Faccio un casino)

Ehi, io non lo so cos'è che non va in me stasera. È come se si fosse rotta la città. Per due come noi scappati presto dal quartiere. E che adesso non sanno più nemmeno come si fa. A stare insieme male, se non ricordo male. T'ho dato tutto di me, forse ti ho dato il peggio di me. Che tanto il meglio era uguale. Ora che piangi a fare. Tutte le cose migliori e peggiori le ho fatte con te. Ma solo il meglio non vale. (Come nelle canzoni)

C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza ma ho una scuola di danza nello stomaco. E balla senza musica con te. Sei bella che la musica non c'è. (La musica non c’è)

Stringo nelle mani tutto quello che c'ho. Ogni mio difetto, pregio. Pugni ad uno specchio, sfregio. Ma la mia realtà fa peggio. Tesoro siamo in un parcheggio. (Lontana da me)

Frasi di Coez dalle canzoni di È sempre bello

È sempre bello è senza dubbio una fra le canzoni più belle e conosciute di Coez. Un vero e proprio inno alla positività arrivato a quasi due anni di distanza dal grande successo de La musica non c’è. Nel brano il cantante ci invita a prendere la vita per quella che è, senza farci troppi problemi, ad assaporare ogni istante e a godersi le cose più piccole. Cercando sempre di trovare il meglio in ogni situazione, perché persino quando piove e non si ha l’ombrello si può essere felici.

È bello se mi chiami, è bello se rimani. È bello se rimandi un po’ quando stai per venire. Ha un fascino più forte tutto ciò che può finire.

Oggi voglio andare al mare. Anche se non è bello. Oggi sai che voglio fare. Fare come quando piove e io mi scordo l’ombrello.

E tu che abbassi gli occhi quando dico che sei sempre più bella. Sei sempre più bella.

È bello se scopiamo al buio e invece fuori è giorno. È sempre bello averti intorno.

Ma fuori com’è? Come lo volevi. Dietro le serrande il sole. Ma fuori com’è? Con me e te. Quasi sempre bello pure.

È bello se rimandi un po’ quando stai per venire. Ha un fascino più forte tutto ciò che può finire.

Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi. È bello rimettere insieme i pezzi. Vedere che alla fine stanno in piedi anche da soli. È bello stare insieme, saper stare da soli.

È quasi sempre bello se dal buio arriva il giorno. È bello se le nuvole sono solo un contorno.