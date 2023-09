Gli artisti, i cantanti, i pittori hanno un’anima speciale che arriva al pubblico attraverso le loro opere. Le frasi delle canzoni di Blanco sono un esempio di come le emozioni e i sentimenti siano spesso universali e condivise. Con la sua voce fuori dal comune, il suo temperamento che si ama o si odia ma che certamente è genuino, Riccardo Fabbriconi (questo il suo nome all’anagrafe) dimostra di avere sempre qualcosa da dire.

Il pubblico che lo segue, gli artisti che duettano con lui (non ultima un’artista del calibro di Mina) sanno quanto vale. Ascoltare la sua musica, riflettere sulle parole dei suoi brani può essere uno spunto per affrontare con spirito diverso la vita, l’amore, persino le paure rispetto al futuro.

Questa raccolta di citazioni e aforismi vuole celebrare il talento di un giovane cantautore, ma anche dare modo a chiunque non trovi le parole per dare voce ai propri pensieri di prendere in prestito quelli di una persona che certamente sa come mettere nero su bianco i timori e le speranze di un’intera generazione.

Le frasi più significative delle canzoni di Blanco

Nonostante la carriera di questo cantante sia solo agli inizi e il meglio per lui (e per coloro che lo seguono) debba ancora venire, le frasi delle canzoni di Blanco rappresentano un bagaglio di sentimenti ed emozioni di tutto rispetto. Non a caso riempie le platee a ogni suo concerto e le sue rime vengono cantate a squarciagola senza la minima esitazione.

Sai che sono marcio, giorno dopo giorno, godiamoci ’sto viaggio, metti che sia l’ultimo (Notti in bianco).

Cresciuti sotto un fiore, nascosti con i segreti creati da Dio, sparsi nell’universo, come il padre che hai perso. So che è un inferno (David).

Preferisco l'espresso, preferisco le escort. Tu sei il vino bianco e vino rosso (Belladonna).

Mi sento come un pozzo senza fondo, cercando qualcosa di nuovo che mi riempia questo vuoto (Afrodite).

Notti in bianco sembro uno schizzato e mando tutto a puttane poi buco la notte (Notti in bianco).

Se morissi stanotte in un falò di fiamme, venderei la mia anima, che non vale una lira (Lucciole).

Anche mi avessi accoltellato, mi sarebbe piaciuto, mi sarebbe piaciuto (Notti in bianco).

Non c'è via di uscita, il mio cervello lo sa. Sembra una partita e dimmi come fa (Paraocchi).

Ora che è tardi, ma non vai. Un mazzo di rose se fai come da prassi, devi solo ascoltarmi (Ladro di fiori).

Le frasi d'amore dalle canzoni di Blanco

Le frasi sull'amore sono l’espressione di una tematica che quasi tutti gli autori musicali affrontano almeno una volta nella vita. Anche le frasi delle canzoni di Blanco parlano di quel sentimento che da sempre muove il mondo. Fa soffrire, gioire, toccare il cielo con un dito. In tutti casi abbiamo l’esigenza di esternare ciò che proviamo, e i versi in musica rappresentano un ausilio di prima scelta per le frasi d'amore.

Sono un ladro di fiori, amo i tuoi colori e ho rubato a te, in un campo di gigli, siamo tornati bimbi e tu hai scelto me (Ladro di fiori).

Senza di te ho la nostalgia, ia, Perché sei come casa mia” (Nostalgia).

E sarà fottutamente stupendo averti vicino ancora, tanto per riposare (Paraocchi).

Anche se prendessi un ergastolo, Sto con te. Finché non mi seppelliscono, sto con te. Voglio viver sempre il brivido, di star con te…di star con te (Finché non mi seppelliscono).

Sto piangendo perché ho bisogno di vivere, come un selvaggio, come il primo bacio (Tutti muoiono).

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle. E pagherei per andar via, accetterei anche una bugia. E ti vorrei amare ma sbaglio sempre e mi vengono i brividi, brividi (Brividi).

E sono in bilico fra impazzire e morire, perché lo sai che finirà, con un vento fortissimo, tra scappare o restare io cederò (La canzone nostra).

Vorrei avere i tuoi occhi per vedere chi sono davvero, vorrei che chiudessi gli occhi per sentire chi sono davvero (Blu celeste).

Mi fai impazzire, anche se mi fai male, senza non ci so stare (Mi fai impazzire – con Sfera Ebbasta)

Frasi dalle canzoni di Blanco dal nuovo album

Giovane, talentuoso e inarrestabile. Le frasi sulle canzoni di Blanco sono la dimostrazione che la sua creatività artistica è sempre in fermento. L’ultimo suo album ne è un’ulteriore conferma e merita di essere analizzato a parte. In questo modo, possiamo avere nuovi punti di riflessione su come trattare il nostro cuore al meglio.

Versi di Anima tormentata

Chi lo sa

oggi piove ed io son triste

Chi lo sa

se poi davvero Dio esiste

Chi lo sa

a cosa serve essere ricchi

se la fedeltà l’amore non la compri

mi chiedo chi lo sa

che sogno una stanza d’albergo

chi lo sa

che non è quello che volevo

chi lo sa

se questa vita è vera oppure artificiale

non è naturale.

Versi di Vada come vada

Ed è come uno strumento che non so suonare

il tuo visto ha un’espressione che non so imitare

anche se poi sbagliata ti fai emozionare

voglio rifarlo per la gioia, gioia

in quei momenti di noia, noia

Versi di Ancora ancora ancora

Cosa vuol dire restare solo

perché vedo un po’ quello che sono

stropicciato come questa polo

non sei più così brava

l’aquila vola nel cielo

dietro un tramonto che non sembra vero

Versi di Raggi di sole

Mi chiedi quando torno

non so quando ritorno

mi chiamassero fuori

sono fuori, sono fuori controllo

quindi non ti rispondo

neanche se toccassi il fondo

neanche se cadesse il mondo

neanche tornassi sbronzo.

Versi di Innamorato

Ti devi ancora preparare e poi truccare

Perché ci tieni anche ad abbinare i colori al mare

E io preparo da mangiare ma è da buttare

Perché tanto lo vuoi comprare e litigare.

Versi L’isola delle rose

E sono il solito bastardo

e scusa se di scuse nella tasca ne ho un miliardo

amo questa vita e questo fottuto disagio

anche se piano piano mi corrodi

e mischio sorrisi con le droghe.

Versi di Un briciolo di allegria (con Mina)

Poi ci siamo trovati

sotto un chiaro di luna

forse un po’ stropicciati

da una storia vissuta

poco dopo eravamo stesi sopra una pietra

coi capelli in mano

con una matita scriverei una poesia pa pa pa pa pa pa

per un briciolo di allegria pa pa pa pa pa pa.

Versi di Scusa

Non odiami se ti spezzi il cuore

Questa notte, notte

Non aspettarmi non tornerò

Ti preoccupi per me perché sai come sono fatto

Ti preoccupi perché perché divento un bastardo

E scusa se ti faccio soffrire

E non ho meglio da offrire

Ho dato il meglio di me

Fallo

Ora guardami e respira

Fallo

Si vive una volta sola

Fallo

Finché il cuore batte ancora

Fallo, fallo, fallo.

Versi di La mia famiglia

Mi hanno offerto tanti soldi

Tanti che mia madre non lavora più

Tanti che mio padre non lavora più

Per me non è un valore

Come provare una finta emozione

Come aspettare un sorriso falso

Che muore

E sono diventato matto.