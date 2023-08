D ai successi del Festival di Sanremo alle hit internazionali, sino ai tormentoni dell'estate, la musica è la nostra colonna sonora sempre, vediamo le frasi più belle delle canzoni uscite nel 2023, in Italia ma non solo.

Le frasi delle canzoni del 2023 sono gettonatissime sui social e nei messaggi d’auguri e d’amore: sembra che i successi musicali dell’anno piacciano davvero a tutti. L’energia, la passione, l’intimità di alcuni brani li hanno portati in cima alle classifiche, ma anche nei nostri cuori. Per questo abbiamo scelto le frasi più belle perfette per ogni occasione e ogni gusto musicale.

Frasi canzoni 2023

Il 2023 è un anno pieno di tormentoni, di brani che non escono dalla nostra testa, e alcune frasi delle canzoni ci sono rimaste più impresse, diventando perfette per dediche e per i social. Dai successi internazionali a quelli nostrani, da Marco Mengoni e Annalisa a Kylie Minogue e Shakira, scopriamo le frasi di canzoni del 2023 più belle.

Aiutami a sparire come cenere. Mi sento un nodo alla gola. Nel buio balli da sola. (Lazza, Cenere)

Se questa è l'ultima canzone e poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai. Qui non arriva la musica. (Marco Mengoni, Due vite)

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura. Ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura. Ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. (Mr. Rain, Supereori)

I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing and I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than you can. (Posso comprarmi i fiori da sola. Scrivere il mio nome sulla sabbia. Parlare con me stessa per ore. Dire cose che non capiresti. Posso portarmi a ballare, posso tenermi per mano da sola. Sì, posso amarmi meglio di quanto tu possa fare) (Miley Cyrus, Flowers)

È solo un brivido a volte, ma 'sto periodo non è facile. Tu vuoi una donna che non c'è. E se ci pensi il nostro amore è nato appena ma è già finito male. (Elodie, Due)

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. (Le donne non piangono più, le donne fatturano.) (Shakira e Bizarrap, Bzrp Music Sessions, Vol. 53)

In questa notte di sole. Furore, furore. Amarsi e fare rumore. Nel mio respiro tu. (Paola & Chiara, Furore)

You look like fun to me. You look a little like somebody I know. And I can tell you how this ends, I'll be in your head all weekend. (Mi sembri divertente. Assomigli un po’ a qualcuno che conosco. E posso dirti come finisce, sarò nella tua testa tutto il fine settimana.) (Kylie Minogue, Padam Padam)

Le telefonate, ore ad aspettare. Poi mi dà occupato perché chiami anche tu. Bolle di sapone, sotto il tuo balcone. E mi piace tanto, tanto quando mi annoio e tu mi fai, la Disco Paradise. Stasera che mi fai? La Disco Paradise, Paradise. (Annalisa, Articolo 31 e Fedez, Disco Paradise)

Frasi canzoni 2023 rap

Il rap non è più solo un genere per appassionati, ma ormai ha conquistato ogni fascia di pubblico, e tutti abbiamo imparato testi di canzoni di questo genere musicale. Ma quali sono le frasi tratte da canzoni rap del 2023 che vanno più di tendenza?

Fanfare nella notte che se ne va, tra le note di una lambada. Che sapore ha? La stessa storia di un'estate fa. (Boomdabash e Paola & Chiara, Lambada)

Voglio sapere ciò che vuoi da me (uah, uah). Io da te che non cambi (no, no). Noi siamo cresciuti insieme, sai che c'è? (Sai che c'è?). Che io e te (io e te) siamo uguali. (Shiva feat. Sfera Ebbasta, Un milione di volte)

Volevo fare il boss, ma quale rap? Orologi d'oro con i soldi della trap. Volevo fare il narcos, ma quale gang? Dico cose crude mentre mangio crudités. (Tony Effe, BOSS)

Odio esser mediocre e lo son stato troppe volte. Mi ero perso nella notte con le note del block notes. Vedo facce sconvolte nelle rivolte alla tele. In fondo a un cratere il mondo cadere. (Tedua, Malamente)

Frasi canzoni 2023 amore

Le canzoni d’amore non tramonteranno mai: il linguaggio evolve, il modo di esprimere un sentimento può essere diverso per ognuno di noi, ma i brani che parlano di questo sentimento non passeranno mai di moda. Cerchi le parole giuste per una dedica alla persona amata? Abbiamo scelto per te le frasi di canzoni d’amore 2023 più dolci ed emozionanti.

Che poi ci siamo trovati sotto un chiaro di luna. Forse un po' stropicciati da una storia vissuta. E poco dopo eravamo stesi sopra una pietra coi capelli in mano come una matita (Blanco e Mina, Un briciolo di allegria)

Amore tra le palazzine a fuoco, la tua voce riconosco. Noi non siamo come loro. È bello, è bello, è bello. È bello stare così. (Tananai, Tango)

Tanto lo so che tu non dormi, dormi, dormi, dormi, dormi mai. Che giri fanno due vite. (Marco Mengoni, Due vite)

Ma mi fai sentire vivo, ogni volta che respiro. Il tuo sapore è l'eco del mio dolore, ma se mi fai sentire vivo ogni volta che respiro fino a rendermi uno schiavo di un ricordo che è un passato. (Blanco, L'isola delle Rose)

Ti chiamerei anche se non prende. Ti cercherei dove non si vede. Dovesse rimanermi niente. E non importa se fa male a piedi scalzi sulla neve. Non ho paura di cadere. (Mara Sattei, Duemilaminuti)

E forse arriverà davvero il giorno in cui diventerai solo un ricordo. O ce ne andremo via come uno stormo che con l'autunno poi farà ritorno. (Coma Cose, L'addio)

Frasi canzoni 2023 italiane

La musica nostrana negli ultimi anni è stata protagonista di una grande risalita, tra nuove produzioni che non hanno nulla da invidiare a quelle internazionali, duetti sorprendenti, grandi successi a Sanremo e all’Eurovision. Vediamo le più belle frasi di canzoni 2023 italiane.

Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me. Mon amour, amour, ma chi baci tu? Io farò una strage stasera, ballo tra le lampade a sfera. Lei piace sia a me che a te. (Annalisa, Mon Amour)

Siamo i soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto. Che nessuno si sente così. Che nessuno li guarda più i film. (Marco Mengoni, Due vite)

Camminerò, a un passo da te. E fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi. Come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani. Perché siamo invincibili, vicini, e ovunque andrò sarai con me. (Mr. Rain, Supereori)

Amore, tu sei, sei l'errore più cattivo che ho commesso nella vita. Amore, tu sei, sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita. Amore, tu sei, sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli. (Madame, Il bene nel male)

E due milioni di parole non bastano per dirti cosa sei per me. (Paola & Chiara, Furore)

Pronto come al telefono quando pronto non ero affatto. Ti ho risposto senza pensarci che sarei diventato matto. (Elisa, Jovanotti e Negramaro, Diamanti)

Ma che mare, ma che mare. Meglio soli su una nave. Per non sentire il peso delle aspettative. Travolti dall'immensità del blu. (Colapesce e Dimartino, Splash)

Ma ti ricordi che ci siamo chiusi fuori di casa, che ci siamo fatti terra bruciata. Stupide canzoni in mezzo alla strada. (Marco Mengoni e Elodie, Pazza Musica)

Presto che non resisto, Italodisco, scusa se insisto, ma questa notte quello che preferisco, è un chiodo fisso, un imprevisto per far l'amore. (The Kolors, Italodisco)

Frasi canzoni 2023 per Instagram

Che si tratti di una didascalia di un post, di una dedica o di una storia, sono tante le frasi delle canzoni da utilizzare su Instagram. Noi ne abbiamo selezionate alcune, le vostre preferite sono tra queste?

Supereroi, solo io e te. Due gocce di pioggia, che salvano il mondo dalle nuvole. (Mr. Rain, Supereori)

Per me le cose sono due. Lacrime mie o lacrime tue (Elodie)

Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. (Hai scambiato una Ferrari per una Twingo. Hai scambiato un Rolex per un Casio.) (Shakira e Bizarrap, Bzrp Music Sessions, Vol. 53)

Ballare ancora, ballare come se fosse l'ultima, se fosse l'ultima canzone. (Paola & Chiara, Furore)

Mare, mare, mare. Ma fai un po' come ti pare. Non mi importa. Fai finta che non ti conosca. (Paola & Chiara, Mare Caos)

Demoni all'inferno poggiati sul bancone, sono deboli all'interno forgiati dal rancore. (Tedua feat. Sfera Ebbasta, Hoe)