F edeli compagni di vita e grandi amori: i nostri amici a quattro zampe sono fondamentali per noi e vanno celebrati con le frasi sui cani più emozionanti e belle

Coinvolgenti, emozionanti e bellissime: le frasi sui cani ci fanno scoprire un mondo magico, fatto di amicizia e amore incondizionato. Il cane da sempre è il migliore amico dell’uomo, basta infatti guardarlo negli occhi per comprendere cosa significano davvero sincerità, affetto e fedeltà. D’altronde fido non chiede nient’altro che essere accarezzato, nutrito e trascorrere del tempo con il proprio padrone per essere felice. Andiamo a scoprire le più belle frasi dai dedicare ai nostri amici pelosi.

Frasi sull'amore per gli amici a quattro zampe

L’amore per gli amici a quattro zampe ci riempie la vita e la rende meravigliosa. Il nostro cane sa farci sorridere anche nei momenti più tristi, rende le nostre giornate più allegre e ci regala dei momenti buffi davvero da incorniciare e ricordare per sempre. Il loro amore è così grande che è davvero difficile descriverlo, ma tanti autori e intellettuali ci hanno provato, svelando il loro rapporto con gli amici a quattro zampe.

Il naso di un cane è un prodigio di ingegneria, e ci rammenta che là fuori esiste un mondo che non ci sarà mai dato di conoscere, almeno non come esseri umani. (Roger Caras)

La fedeltà di un cane è un dono prezioso che impone obblighi morali non meno impegnativi dell'amicizia con una creatura umana. (Konrad Lorenz)

Più vedo come son fatti gli uomini, e più preferisco i cani. (Madame de Staël)

Il cane è un eterno Peter Pan, non invecchia mai, perciò è sempre disponibile ad amare ed essere amato. (Aaron Katcher)

Il cane possiede la bellezza senza la vanità. La forza senza l'insolenza. Il coraggio senza la ferocia. E tutte le virtù dell'uomo senza i suoi vizi. (Lord Byron)

Quando saremo capaci di amare l'altro con lo stesso amorevole trasporto che ha un cane nei confronti del proprio padrone, solo allora potremo considerarci davvero esseri umani. (Vito Gianquinto)

L’amore tra il cane e l’uomo è idilliaco. Non conosce conflitti, né scene raccapriccianti; non conosce sviluppi. (Milan Kundera)

Frasi sui cani brevi

Non servono tante parole per raccontare la grandezza di fido e il suo cuore dolce. Le frasi corte sui cani sono citazioni e aforismi famosi da appuntare e da diffondere, per svelare quanto speciale sia fido e quanto grande sia il nostro amore per lui.

L’amore per un cane dona grande forza all’uomo. (Seneca)

I cani sono migliori degli esseri umani perché sanno ma non dicono. (Emily Dickinson)

I cani non hanno che un difetto: credono agli uomini. (Elian J. Finbert)

Date all’uomo un cane e la sua anima sarà guarita. (Ildegarda di Bingen)

I cani non sono tutto nella vita, ma riempiono la nostra esistenza. (Roger Caras)

La creatura più affettuosa del mondo è un cane tutto bagnato. (Ambrose Bierce)

Frasi sui cani divertenti

Quando la giornata è andata storta, quando siamo di cattivo umore oppure ci sentiamo tristi, i nostri amici a quattro zampe sano sempre come risollevarci il morale. Le frasi sui cani divertenti sono un concentrato di ironia e ci strappano un sorriso, raccontando la bellezza dei nostri pelosetti che sanno essere dolci, ma anche molto buffi!

I cani hanno una sorta di invadente disponibilità dell’anima che allevia le persone che cominciano a rinsecchirsi. (Elias Canetti)

A vedere certi monumenti su cui i cani fanno i loro bisogni, c’è da credere che i cani siano dei veri esteti. (Jules Renard)

In Paradiso si entra per favoritismo. Se si entrasse per merito, tu resteresti fuori ed il tuo cane entrerebbe al posto tuo. (Mark Twain)

Meticolosamente addestrato l’uomo può diventare il miglior amico del cane. (Corey Ford)

Quanto più conosco gli uomini, tanto più amo i cani. (Madame de Sévigné)

Puoi dire qualsiasi stupidaggine a un cane, e lui ti restituirà uno sguardo che dice: “Mio Dio, hai ragione! Io non ci sarei mai arrivato”. (Dave Barry)

Se pensate che i cani non sappiano contare, provate a mettere tre biscotti in tasca e poi datene a Fido solo due. (Phil Pastoret)

Se non hai un cane – almeno uno – non c’è necessariamente qualcosa di sbagliato in te, ma ci può essere qualcosa di sbagliato nella tua vita. (Vincent Van Gogh)

Il mio cane come cane è un disastro, ma come persona è insostituibile. (Johannes Rau)

I cani sono il nostro tramite con il paradiso… sedersi con un cane su di una collina in uno splendido pomeriggio è come tornare all’Eden, dove non fare nulla non era noioso – era la pace. (Milan Kundera)

Se hai un cane, hai un amico e più diventerai povero, migliore sarà quell’amico. (Will Rogers)

La libertà individuale è la maggiore benedizione per un uomo, per un cane è l’ultima parola della disperazione. (William Lyon Phelps)

Vorrei conoscere la musica di cui la coda del mio cane batte la misura. (Yvan Audouard)

La religione di un uomo non vale molto se non ne traggono beneficio anche il suo cane e il suo gatto. (Abraham Lincoln)

La grande gioia di avere un cane è quella di poter fare l’idiota davanti a lui: non soltanto non ti rimprovererà, ma anche lui farà lo stesso. (Samuel Butler)

A volte è difficile capire chi comanda in famiglia: se il marito, la moglie, la suocera o la donna di servizio. Ma il cane, lui, non si sbaglia mai. (Marcel Pagnol)

Siete mai entrati in una stanza e avete dimenticato perché ci siete entrati? Io penso che questo sia il modo in cui i cani trascorrono le loro vite. (Sue Murphy)

I cani amano gli amici e mordono i nemici, a differenza degli uomini, che sono incapaci di amore puro e devono sempre mescolare amore e odio nelle loro relazioni con l’oggetto. (Sigmund Freud)

Le frasi da usare quando un cane ci lascia

Perdere un cane non è mai semplice. Si tratta di un evento doloroso in cui si sperimenta la perdita di qualcuno con cui si è trascorso tanto tempo e che abbiamo amato profondamente, ricambiati. Le frasi da usare quando un cane si lascia sono il modo per ricordare il nostro amico a quattro zampe come merita, dandogli la giusta dignità e importanza.

A volte mi sono chiesto perché la vita dei cani è così breve e sono convinto che questa sia una forma di compassione nei confronti della razza umana. Perché se soffriamo così tanto quando dobbiamo separarci da un cane dopo aver vissuto con lui dieci o dodici anni, cosa succederebbe se vivessimo con lui il doppio di questo tempo? (Walter Scott)

La fedeltà di un cane ci insegna che l’amicizia può durare per sempre… (Dal film Hachiko)

Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti fermati, un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido, se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone possono farti sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire straordinario? (Dal film "Io & Marley")